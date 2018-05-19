У вас на лице отражаются не ваши истинные чувства. А что же?
Мы всегда считали, что наша мимика отражает наши эмоции и переживания. Но недавние исследования показывают, что, похоже, это далеко не так.
В 2015 году, исследуя эмоции и мимику в племенах Папуа - Новой Гвинеи, психолог Карлос Кривелли обнаружил нечто неожиданное.
Ученый показывал жителям островов Тробриан (архипелаг в Соломоновом море в юго-западной части Тихого океана, принадлежащий Папуа - Новой Гвинее. - Прим. переводчика) фотографии европейцев или американцев и просил определить, какие эмоции переживают люди на снимках.
Классическое (для западного мира) выражение ужаса на лице - широко раскрытые глаза, открытый рот - островитяне восприняли как проявление агрессии и угрозы.
Получается, то, что казалось нам универсальным выражением страха на лице, вовсе не является таковым.
Что же может означать тот факт, что жители островов Тробриан интерпретируют мимику иначе?
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Одна довольно распространенная теория гласит, что выражение лица вообще не отражает наших настоящих чувств, оно скорее показывает, какие социальные цели мы преследуем - например, намерение произвести определенное впечатление.
Наше лицо выполняет функцию своеобразного "дорожного знака, который управляет транспортным движением вокруг нас", объясняет Алан Фридлунд, профессор психологии из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Он - соавтор исследования Кривелли, в котором оба ученых пришли к выводу, что "наше лицо - инструмент социального взаимодействия".
Наша мимика не столько показывает, что происходит внутри нас, сколько свидетельствует о том, что мы ожидаем от дальнейшего общения.
Например, недовольное лицо может означать, что вам не нравится, как идет разговор, и вы хотели бы направить его в другое русло.
"Это единственная причина, которая может объяснить мимику с точки зрения эволюции", - объясняет Бриджит Уоллер, профессор эволюционной психологии из Портсмутского университета (Британия).
По ее мнению, лицо всегда "передает какую-то важную и полезную информацию - как для отправителя, так и для получателя".
Хотя эта теория выглядит вполне логичной, ученые пришли к ней далеко не сразу.
Идея, что наши чувства - фундаментальные, инстинктивные и отражаются на наших лицах, глубоко укоренена в западной культуре.
Древние греки противопоставляли страсти уму, а философ Рене Декарт в XVII веке определил шесть основных страстей, которые могут препятствовать рациональному мышлению. Художник Шарль Лебрен нашел анатомический аналог выражения лица каждой декартовой страсти.
В 1960-70-х гг. ученые в определенной степени подтвердили, что наша мимика отражает некоторые базовые эмоции.
Американский психолог Пол Экман путешествовал по разным странам мира и предлагал их жителям определить, какие эмоции испытывают люди на фотографиях.
Его исследование указывает на то, что некоторые выражения лица и соответствующие им эмоции узнают представители любой культуры. Такими базовыми эмоциями можно считать радость, удивление, отвращение, страх, грусть и гнев.
Теорию Экмана применяют и сегодня - например, в инструкциях правительства США по выявлению потенциальных террористов.
Впрочем, выводы его исследования неоднократно подвергались критике. Среди ярых оппонентов Экмана была исследовательница Маргарет Мид, которая считала, что мимика - поведение приобретенное, а не присущее человеку от рождения.
Новое исследование подвергает сомнению два основных положения теории эмоций.
Первое - что эмоции являются универсальными и узнаваемыми в любой культуре мира. И второе - что выражение лица точно отражает, что именно чувствует человек.
В новое исследование вошли и наблюдения Кривелли, который много месяцев изучал эмоции коренных народов Папуа - Новой Гвинеи и Мозамбика.
Ученый установил, что люди там не воспринимают выражение лица так же, как представители западного мира.
И это касалось не только эмоции страха. Лишь небольшое количество папуасов, к примеру, признали улыбку на лице проявлением радости.
Около половины опрошенных описали такие лица с помощью слова "смех", таким образом, называя действие, а не чувство, которое улыбка отражает.
Некоторые другие отметили, что лицо обладает "магией привлекательности" - присущей тробрианцам уникальной эмоцией, которую Кривелли толкует как восхитительное, волшебное очарование.
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Похожим образом описывали мимику и другие этнические группы, как выяснила психолог Мария Жендрон из Северо-Восточного университета (Бостон, США).
Представители народностей химба в Намибии и хадза в Танзании определяли не эмоции на лице (например, радость или печаль), а действия человека (смех или плач). Или делали это через объяснение возможных причин такой мимики ("кто-то умер").
Осложняет проблему и тот факт, что другие люди довольно часто неправильно трактуют наше выражение лица, приписывая нам те эмоции, которых мы не ощущаем.
Аналитический обзор более 50 исследований показал, что лицо человека выражает его истинные чувства в очень небольшом количестве ситуаций.
Самое значительное исключение: когда нам весело, это почти всегда сопровождается улыбкой или смехом.
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Соавтор исследования Райнер Райзензейн считает, что этот феномен можно объяснить с точки зрения эволюции. Ведь откровенная демонстрация нашего внутреннего состояния, очевидно, не выгодна для нас.
Тот факт, что наше лицо правдиво не отражает наших чувств, может иметь серьезные последствия. Например, для сферы искусственного интеллекта и робототехники.
"Разработчики искусственного интеллекта преимущественно опираются на классические выражения лица: нахмуренные брови - недовольство, улыбка - радость", - объясняет Фридлунд.
Но если человек, мрачно взглянув на работа, на самом деле чувствует что-то другое, машина наверняка отреагирует неадекватно.
"Запрограммировать робота точно распознавать эмоции на человеческом лице - очень сложная задача. Ведь для этого он должен понимать человека, иметь опыт общения с ним", - объясняет Фридлунд.
Он консультирует компании, которые разрабатывают искусственный интеллект, и советует им интерпретировать человеческие эмоции, исходя из контекста ситуации, а не выражения лица.
Впрочем, многим из нас это открытие способно помочь улучшить навыки общения.
Мы бы достигли в этом больших успехов, если бы в лице собеседника пытались рассмотреть не то, что он там на самом деле чувствует, а то, что он хотел бы нам сказать.
Лицо собеседника надо воспринимать как дорожный знак, советует Фридлунд.
"Или как железнодорожную стрелку, которая показывает нам, в каком направлении в разговоре стоит или не стоит двигаться дальше", - объясняет исследователь.
Сердитый взгляд вашей подруги может вовсе не означать, что она сердится, а лишь то, что она хочет, чтобы вы согласились с ее точкой зрения.
Надутые губы вашего ребенка не обязательно отражают обиду, возможно, он просто хочет вашего сочувствия или защиты в неудобной ситуации.
Или, например, смех. "Когда и как вы смеетесь, имеет чрезвычайно важное значение для социального взаимодействия", - отмечает Уоллер.
Неуместный смех, например, не означает радости, а свидетельствует о том, что вы невнимательно следите за разговором, а может быть даже демонстрируете собеседнику враждебность.
Кривелли вообще сравнивает нас с кукловодами, которые дергают за ниточки разных выражений лица с целью манипулировать другими людьми.
Но и наши собеседники тоже манипулируют нами в ответ. Что тут поделаешь? Мы - существа социальные.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.