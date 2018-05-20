Почему гибнут дельфины и кто в этом виноват?

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Каждый год на пляжи Великобритании выбрасывается до 600 дельфинов, китов и морских свиней. Почему гибнут эти млекопитающие и есть ли тут состав преступления - в этом решили разобраться двое ученых.

В выложенных белым кафелем стенах лаборатории в Лондонском зоопарке, как раз напротив жирафов, двое исследователей медленно и скрупулезно вскрывают тело морской свиньи (млекопитающего подотряда зубатых китов. - Прим. переводчика).

Неделю назад спасатели нашли это животное на пляже в Сомерсете. Его тело - в жестоких красных ранах - как думали спасатели, от судового винта.

Ведущие расследование причин смерти Роб Дивилл и Мэтт Перкинс не уверены в этом. В течение следующей пары часов они постараются выяснить, что стало настоящей причиной.

Кроме того, они будут искать ответы на более глобальные вопросы, касающиеся всех, кто живет в море, например: каково состояние наших океанов, в чем состоят главные угрозы и чем могут помочь люди.

Каждый год по заказу Лондонского зоологического общества Дивилл и Перкинс проводят вскрытие более ста мертвых тел китов, дельфинов и морских свиней.

Результатом их работы уже стали несколько пугающих открытий - например, ученые обнаружили, что морская вода по-прежнему содержит химикаты, которые давным-давно запрещены. Изучая мертвых морских обитателей, они пришли к выводу, что причиной их смерти (причем смерти мучительной) очень часто становятся рыболовные сети.

Но есть и хорошие новости. После того, как вступили в действие новые законы, многие виды животных, чье существование было под угрозой, стали возвращаться к британским берегам.

"Мы исследуем мертвое тело животного, выброшенного на берег, не только для того, чтобы понять причины смерти, но и для того, чтобы больше узнать о его жизни", - говорит Дивилл, который в Зоологическом обществе возглавляет программу исследования причин, по которым китообразные выбрасываются на берег (Cetacean Strandings Investigation Programme, сокращенно CSIP).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Горбатый кит плывет под водой у Шетландских островов

В британских водах живет множество различных китообразных. Здесь встречается примерно четверть всех известных науке видов - от поющих горбатых китов размером с автобус до элегантных бутылконосых дельфинов (афалин), способных выпрыгивать из воды на высоту до пяти метров.

Каждый год на пляжи Британии выбрасываются около 600 китообразных. Начиная с 1990 года, ученые, участвующие в программе CSI, исследовали 4 тыс. таких случаев, недавно добавив в рамки своего мониторинга акул.

Между тем Дивилл и Перкинс внимательно изучают в лаборатории раны морской свиньи. Их инструменты довольно просты - скальпель, пинцет, пара садовых ножниц.

Однако уже имея немалый опыт вскрытия и изучения подобных погибших млекопитающих, они довольно быстро приходят к определенным выводам о причинах смерти.

Для судового винта раны слишком неглубокие - скорее, тут надо винить клювы чаек. Дивилл осторожно вырезает полоску кожи и жира - этот образец позже будет исследован на содержание в нем опасных химикатов.

От тела исходит сильный запах разложения. Я начинаю понимать, почему перед началом вскрытия меня предупредили, что некоторые наблюдатели падают в обморок.

Правообладатель иллюстрации Cetacean Strandings Investigation Programme Image caption Горбатый кит, выброшенный на берег в Кенте

"В ходе вскрытия вы увидите, как много похожего между нами и ими, потому что они тоже млекопитающие, - рассказывает Дивилл, вынимая темно-лиловую печень. - Но есть и различия".

Наиболее очевидное сходство - глаза. У этого морского животного они похожи на собачьи, такие же живые и даже после смерти дружелюбные - в отличие от плоских стеклянных глаз рыб.

Вскоре, однако, мне показывают отличия - и они весьма интересны. У морских свиней несколько желудков, как у коровы. У них не две больших почки, а сотни крошечных.

Их надпочечники, адреналиновые железы увеличены - жизнь этого млекопитающего полна стрессовых ситуаций: морские свиньи мельче, чем дельфины и киты, и им угрожают многие хищники, например, тюлени.

Помимо естественных угроз есть еще и человек. В Британии главная причина гибели морских млекопитающих - так называемый прилов, когда в ходе промышленного рыболовства в сети случайно попадают те обитатели морей, добыча которых либо запрещена, либо не предусмотрена.

Морские свиньи погибают в сетях от удушья, часто этому сопутствуют ужасные раны, сломанные кости и плавники, поскольку животное стремится освободиться любой ценой.

"Попадание в прилов - это очень неприятная смерть", - говорит Сара Долмэн, старший сотрудник благотворительного фонда "Сохранение китов и дельфинов".

Правообладатель иллюстрации Zoological Society of London Image caption Тело морской свиньи перед вскрытием

Я позвонила Долмэн после того, как поприсутствовала при вскрытии (или, как его правильно называют, некропсии), чтобы побольше узнать о том, как сочетается наша любовь к рыбным блюдам с помощью китообразным в их борьбе за выживание.

И Долмэн, и Дивилл подчеркивают, что ни один рыбак не хочет поймать дельфина, поскольку этот вид, как и киты, и морские свиньи, относится к охраняемым.

Это верно, в подготовленном для британского правительства отчете 2017 года указывается, что рыбная отрасль строго придерживается норм и мер ЕС, направленных на снижение прилова.

Эти меры, среди прочего, включают использование так называемых пингеров - устройств, излучающих акустический сигнал, отпугивающий морских свиней. И тем не менее в одном только 2016 году в сетях у берегов Британии погибло более чем 1000 этих млекопитающих - и это только в сетях британского рыболовецкого флота.

Одна из основных трудностей, не позволяющих радикально снизить объем прилова, - поразительное разнообразие морской жизни. Тут не только китообразные, но и морские птицы, а множество различных типов рыболовецкой снасти означает, что единого решения, универсального для всех, просто нет.

Например, в Шотландии около половины китов малых полосатиков, выброшенных на берег мертвыми, запутались в приспособлениях для ловли омаров, крабов или лангустов.

Есть свидетельства того, что горбатые киты порой утаскивали на себе в море рыболовецкую снасть и так с ней и плавали. Каждый год у берегов южной Англии сотни дельфинов попадают в обычные рыболовные сети.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прилов - основная причина гибели морских млекопитающих у берегов Британии

Я вдруг поняла, что напрасно каждый раз, когда покупаю банку тунца, ищу на ней ярлык 'dolphin-friendly' ("дружественный к дельфинам") - он всего лишь означает, что рыбаки стараются не допустить попадания дельфинов в их сети. Но это не значит, что те не попадают - случайно.

Как говорит Долмэн, единственный путь избежать употребления в пищу прилова - покупать рыбу, пойманную на удочку. Тем не менее она настроена оптимистично: "Решить проблему прилова непросто, но это решаемая проблема".

Она считает, что меры, которые предпринимает правительство Британии, дадут результат в ближайшие несколько лет: "Наше правительство серьезно относится к этой проблеме, и со стороны общества - большая поддержка".

Морская свинья, которую исследуют в лаборатории, погибла не в сетях. Спустя час Дивилл исследовал ее печень, легкие, желудок и яичник и установил, что животное было довольно молодое, самка, и страдало недоеданием.

Он обнаружил паразитов, несколько кровоизлияний и язву желудка. Он высказал предположение, что млекопитающее было заражено инфекцией, от которой ослабло настолько, что не могло охотиться.

Или наоборот - самка не находила достаточно пищи, отчего ослабла и в таком состоянии подхватила инфекцию.

В таких случаях бывает трудно установить точную причину смерти, но вскрытие все равно порой приносит удивительные результаты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полихлорированные бифенилы (ПХБ) были запрещены еще в 1980-х, однако по-прежнему попадают в море со свалок. Предполагают, что именно они - причина вымирания последней стаи косаток у берегов Шотландии

Возможно, самой неожиданной находкой в телах погибших китов, дельфинов и морских свиней стало давно запрещенное токсичное огнезащитное вещество, известное как полихлорированные бифенилы (ПХБ). Его применение запретили еще в 1980-х, однако оно по-прежнему попадает в море со свалок.

Бесплодие у морских млекопидающих связывают с наличием ПХБ в воде. Предполагают, что именно ПХБ - причина вымирания последней стаи косаток у берегов Шотландии - осталось только восемь этих красивых животных.

В прошлом году на берегу нашли тело одной из косаток, которую уже после смерти прозвали Лулу. По содержанию в ее организме ПХБ Лулу можно считать одним из наиболее отравленных животных на нашей планете.

"Все это очень грустно, - говорит Долмэн. - У них больше нет детей, поэтому они, скорее всего, вымрут".

С другой стороны, работа Дивилла показывает, что изменения в законах имеют весьма значительный эффект. Одно из исследований жира морских свиней показало, что уровень содержания в нем другого токсичного вещества, ПБДЕ, тоже ингибитора горения, радикально снизился после того, как в 2000-х от ПБДЕ постепенно отказались.

Мораторий на китобойный промысел позволил увеличить поголовье горбатых китов - что, впрочем, означает, что их чаще стало выбрасывать на берег.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самка кашалота, выброшенная на берег Корнуолла в 2016 году

"Когда мы находим на берегу погибшее морское млекопитающее - это не всегда плохая новость, - говорит Дивилл. - Хуже, когда мы не находим вообще никого - это должно вызывать беспокойство".

Некропсия почти завершена. Напоследок мы исследуем голову животного, в особенности те его части, где находятся органы, ответственные за эхолокацию, помогающие китообразным охотиться просто по звуку.

Останки животного упаковывают в желтые пластиковые мешки, чтобы позже сжечь.

Я покидаю лабораторию и возвращаюсь в привычный мир, где на деревьях распускаются цветы, снуют стайки школьников, и думаю о тех драматических событиях, которые каждый день разворачиваются у наших берегов. Мы этого не видим, не замечаем - до тех пор, пока на берегу не появится еще одно мертвое тело.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.