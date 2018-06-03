Неравенство в боли: почему врачи иначе относятся к жалобам женщин

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Женщинам приходится дольше ждать в отделениях скорой помощи, и им чаще, чем мужчинам, отказывают в эффективном обезболивающем. Есть ли у этого какое-то медицинское обоснование? Действительно ли женщины и мужчины испытывают боль по-разному? Это решила выяснить обозреватель BBC Future, которая сама пострадала от гендерных стереотипов врачей.

В 2009 году мой врач сказал мне, что я, как и большинство женщин, слишком прислушиваюсь к своему телу. Заявив, что проблем со здоровьем у меня нет, он посоветовал расслабиться и не обращать внимания на неприятные симптомы.

Его вывод, по всей видимости, не учитывал записи в моей медицинской карточке. Всего несколько недель назад я оказалась в отделении скорой помощи с болями в грудной клетке и пульсом 220 ударов в минуту.

Врачи скорой, однако, сказали тогда, что это приступ паники, дали мне "Занакс" (препарат из группы транквилизаторов) и отправили домой спать.

У меня были панические атаки и раньше, но я чувствовала, что сейчас это что-то иное. Я пошла к своему врачу.

Он подсоединил меня на ночь к кардиомонитору, и аппарат зафиксировал очередной панический приступ. Я пошла домой, стараясь не обращать внимания на боль.

Но приступы повторялись вновь и вновь. Сначала ежемесячно, затем еженедельно.

В течение следующих девяти лет на мои жалобы я слышала одинаковые ответы: паническая атака; женщины не испытывают боли в сердце так, как я это описываю; я просто ошибаюсь.

Мой опыт, однако, не был исключительным.

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Автору книги "Спросите меня о моей матке" (Ask Me About My Uterus) Эбби Норман пришлось пройти похожий путь, прежде чем ей поставили диагноз "эндометриоз" (заболевание, при котором клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за пределами этого слоя).

Несколько врачей говорили ей, что у нее инфекция мочевыводящих путей - пока она не пришла на прием со своим парнем, который подтвердил, что у нее сильные боли.

Норман пишет, что ей также ставили диагноз "аппендицит". Один врач даже предположил, что причиной симптомов было сексуальное насилие, пережитое в детстве, хотя Норман абсолютно отрицала это.

Как жизненные истории, так и научные исследования указывают на тревожную тенденцию: врачи часто не придают значения жалобам женщин на боль, и такое отношение существует уже довольно давно.

Связано ли оно с гендерными предрассудками, недостатком исследований на эту тему или реальными различиями в том, как женщины и мужчины реагируют на болевой симптом?

Наверняка мы знаем только то, что врачи по-разному относятся к жалобам на боль женщин и мужчин.

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Одно исследование, например, показало, что в отделении скорой помощи женщинам, которые жаловались на острую боль, реже выписывали опиоидные (наиболее эффективные) обезболивающие препараты, чем мужчинам.

И даже после того, как женщины получали назначения, им приходилось ждать дольше.

Другое исследование, проведенное в 2014 году в Швеции, показало, что врачи скорой обычно воспринимают жалобы женщин на боль менее серьезно, чем жалобы мужчин.

Иногда это имеет результатом смертельный исход. В мае 2018 года во Франции 22-летняя женщина позвонила в скорую помощь и сказала, что у нее так сильно болит живот, что ей кажется, она может умереть.

Оператор сказал ей на это, что однажды она действительно умрет, как и все мы. Когда женщину через пять часов доставили в больницу, у нее был инсульт и она умерла.

"Тот факт, что в отделениях неотложной помощи к женщинам относятся иначе, чем к мужчинам, давно известен", - говорит Эстер Чен, врач-реаниматолог из клиники Зукерберг в Сан-Франциско и соавтор исследования об опиоидных обезболивающих препаратах.

В своем исследовании она затрагивает проблему острой боли в животе. Врачи неотложной помощи часто предполагают, что у женщин такая боль связана с гинекологией.

По мнению многих медиков, подобное состояние, в отличие от острых хирургических заболеваний, не требует опиоидных обезболивающих.

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Кроме того, женщинам, когда они обращаются в больницу с болью, чаще выписывают успокоительные средства. А причиной неприятных симптомов у них чаще считают психические расстройства.

Кристин Уэсли, соучредитель и руководитель Chronic Pain Research Alliance, обеспокоена количеством неправильных диагнозов и странных советов.

"Женщины рассказывают возмутительные вещи, которые им говорили врачи. "У вас проблемы в браке" или "бокал вина перед сексом поможет"... И этот список можно продолжать", - говорит Уэсли.

"Трудно представить, что это говорят люди, которые давали клятву Гиппократа", - добавляет она.

Такое отношение, очевидно, объясняется предположением, что женщины чаще, чем мужчины, жалуются на проблемы со здоровьем.

Действительно, одно британское исследование установило, что мужчины обращались к врачу на треть реже, чем женщины.

Впрочем, по другим данным, с двумя самыми распространенными видами боли, в спине и голове, мужчины и женщины обращаются к врачу с одинаковой частотой.

Многие исследования, проведенные с 1972 по 2003 год, показывают, что женщины хуже переносят боль, чем мужчины. Этому, наверное, частично способствуют культурные гендерные нормы.

Исследования также свидетельствуют, что женщины чаще обращаются к врачу с симптомами, похожими на тревогу, и имеют большую склонность к зависимости от опиоидов, отмечает Карен Сиберт, президент Союза анестезиологов Калифорнии.

Поэтому выглядит вполне целесообразной врачебная практика выписывать сначала успокоительное, прежде чем перейти к более серьезным обезболивающим средствам, объясняет Сиберт.

"В тревожном состоянии способность терпеть боль снижается", - добавляет она.

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Осложняет ситуацию и тот факт, что эстроген изменяет как восприятие боли, так и реакцию на обезболивающие средства, говорит Николь Войтович из Института исследований здоровья женщин.

Это означает, что "различия между тем, как чувствуют боль женщины и мужчины, действительно существуют", говорит специалист. И поэтому врачи должны применять индивидуальный подход к пациентам разного пола.

Есть ли разница?

Впрочем, чтобы точно понять все разногласия и их влияние на лечение, нужно больше исследований.

До того, как Национальный институт здравоохранения США открыл в 1990 году отделение по исследованиям проблем женского здоровья, клинические испытания проводились преимущественно на мужчинах.

Руководили исследованиями также в основном мужчины. Похожая ситуация наблюдалась и в Европе - в частности, Великобритании и Канаде.

В результате огромное количество медицинских данных, в том числе и результатов лабораторных исследований боли, касается в основном мужчин.

"Когда истории болезни, в частности, случаи из учебников, написаны преимущественно мужчинами и о мужчинах, это становится мерилом, которым меряют всех", - объясняет Эбби Норман.

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Лишь в 2015 году Национальный институт здравоохранения США потребовал от медиков учитывать в ходе исследований пол человека как биологическую переменную.

Теперь каждый, кто подает заявку на грант, должен или проводить медицинское исследование на примере обоих полов, или убедительно обосновать, почему анализ будет касаться только одного пола. Конечно, мы только через несколько лет сможем узнать, станет ли эта политика эффективной.

Похожие правила ввела недавно и Национальная служба здравоохранения Великобритании. Канада и ЕС ввели их еще в начале 2000-х, но в виде рекомендаций, а не требований.

Впрочем, это все равно не позволяет избежать предубеждений относительно женской боли, часто присущих врачам и другим медработникам.

Канадским исследователям из Университета Макгилла даже удалось доказать, что пациенты обоих полов с более "женскими" чертами характера, рискуют не получить своевременную и адекватную медицинскую помощь.

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Одна из соавторов исследования Луиз Пилот объяснила, почему мои проблемы с сердцем так долго не получали должного внимания со стороны врачей.

Болезни сердца у женщин менее распространены, чем мужчин. У представительниц женского пола они начинаются в более зрелом возрасте.

Кроме того, когда женщины обращаются к кардиологу, они часто описывают симптомы, не связанные с болью в груди, объясняет исследовательница.

Действительно, меня беспокоили симптомы, которые я испытывала из-за боли в груди и быстрого сердцебиения: головокружение и затрудненное дыхание. Теперь я понимаю, почему врач мог принять эти ощущения за обычный приступ тревоги.

В январе 2018 года я наконец-то нашла кардиолога, женщину, которая решила мою проблему.

Я снова прошла кардиомониторинг, получила официальный диагноз - и в марте мне сделали операцию.

Возможно, я почти 10 лет ждала лечения, так как болезни сердца менее распространены у женщин. Возможно, так случилось из-за того, что мои симптомы действительно выглядели как хрестоматийный пример панической атаки.

Или, возможно, проблема - в гендерных предубеждениях, согласно которым женщины чаще жалуются на боль, но реже имеют физиологические причины для нее.

С другой стороны, даже если причиной неправильного диагноза и был мой пол, доказать это практически невозможно.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.