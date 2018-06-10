Можно ли сделать смертную казнь гуманной?

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После серии случаев, когда попытка казнить преступника с помощью смертельной инъекции заканчивалась неудачей, гуманность этого метода поставлена под сомнение. Но существуют ли вообще "гуманные" способы умертвить человека?

Предупреждение: эта статья содержит подробности о способах казни, которые могут вас расстроить.

Его последними словами были "я люблю тебя" и сразу после этого - мусульманская молитва. Потом Чарльз Брукс-младший, приговоренный к смерти убийца, отвел глаза от своей подружки и почувствовал, что смерть уже вошла в его тело.

Он лежал на белой каталке, одетый по моде 80-х, в рубашке с расстегнутыми до пупка пуговицами. Смертельная инъекция вводилась внутривенно, через капельницу, врачи были рядом. Все это напоминало сценку из больничной жизни.

Но это была не больница, последние минуты своей жизни Брукс-младший встретил в камере для смертников в техасской тюрьме.

Было это в 1982 году, когда впервые в истории США для того, чтобы казнить преступника, применили смертельную инъекцию.

До этого любимым способом американцев был электрический стул, применение которого в наши дни выглядит настоящей пыткой. Это было так мучительно, что иногда глаза казненного выскакивали из орбит и повисали у него на щеках. Волосы преступников часто загорались, и охранники всегда держали наготове огнетушители.

Смертельную инъекцию в свое время провозгласили более гуманным и технологически продвинутым способом лишения человека жизни. Ни крови, ни криков.

Один из свидетелей той первой казни с ее помощью рассказывал, что Брукс просто зевнул, его живот поднялся и опустился. Через несколько минут врач констатировал смерть.

В тех штатах США, где смертная казнь до сих пор не отменена, применяется именно этот метод. Однако не всегда все проходит столь безмятежно.

Проблема в том, что никто на самом деле не потрудился проверить - не было никаких исследований того, действительно ли смертельная инъекция так "гуманна".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1985 году Бетти Лу Битс была приговорена к смерти за убийство своего пятого мужа. Приговор был приведен в исполнение в 2000-м - с помощью смертельной инъекции

К 2005 году, когда было уже осуществлено более тысячи казней с использованием этого метода, группа ученых, которую возглавил хирург из Индианаполиса Леонидас Кониарис, решила разобраться.

Они изучили архивные записи о казнях в тюрьмах Техаса и Вирджинии и обнаружили, что 44% заключенных пребывали в сознании, когда умирали, и, скорее всего, испытывали мучительную боль.

Ни кричать, ни вырываться они не могли, потому что смертельный коктейль содержит вещество, парализующее мускулатуру.

Дальнейшее исследование показало, что один из компонентов вводимой инъекции, который должен останавливать сердце, не срабатывал.

Способ казни с помощью смертельной инъекции переживает кризис

"Основываясь на имеющихся данных, можно прийти к чрезвычайно тревожному заключению, что человек умирал от удушья, - говорит Кониарис. - И это просто кошмарный сценарий. А ведь нам казалось, что мы покончили с мучительными способами казни".

Хотя большинство американцев согласны с тем, что смертная казнь должна существовать, очень немногие из них считают, что казненный должен при этом испытывать физические мучения.

Нынешний дефицит препаратов для инъекции привел к тому, что в ряде штатов начали экспериментировать с альтернативами.

В результате несколько казней прошли совсем не так, как планировалось: во время одной из них, например, понадобилось целых два часа, чтобы человек в итоге умер от удушья.

Вполне справедливо сказать, что способ казни с помощью смертельной инъекции переживает кризис.

Есть ли более гуманные варианты?

На протяжении тысячелетий смертная казнь была представлением, которым публика приходила насладиться.

От утопления в мешках вместе с животными до вытаскивания легких наружу через разрез в спине - человечество никогда не испытывало нехватки творческих идей, когда надо было показательно убить кого-то.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На протяжении тысячелетий казни были развлечением для народных масс

В древней Персии была казнь под названием скафизм: жертву помещали между двумя лодками так, чтобы только торчали голова, руки и ноги, которые затем покрывали медом и молоком. Казнимого оставляли в таком положении, и его заживо поедали паразиты.

Один путешественник, в XIV веке посетивший Дели в Индии, рассказывал, что слонов там специально обучали рассекать на куски заключенных с помощью лезвий, прикрепленных к бивням.

Негуманно? Но никто по этому поводу не мучился угрызениями совести.

Гильотина

Впрочем, поиски более гуманного способа смертной казни начались сотни лет назад - возможно, в 1789 году, с гильотины.

Французская революция только стартовала, головы парижской знати покатились. После серии жестоких показательных казней (когда отрубание головы требовало порой нескольких ударов топора) стало понятно даже палачам: процесс требует модернизации.

С помощью моей машины я могу отрубить вашу голову так, что вы и моргнуть не успеете Жозеф Гильотен, доктор

Тут-то доктор Жозеф Гильотен, убежденный в том, что казнь должна осуществляться более гуманно, и вышел с идеей использовать устройство, которое потом получило название в его честь (хотя применялось и до него в Шотландии, Ирландии и других странах).

Он предложил гильотину, поскольку, как он заявил, "с помощью моей машины я могу отрубить вашу голову так, что вы и моргнуть не успеете, даже не почувствуете ничего".

Косое лезвие гильотины поднималось по деревянным направляющим на высоту 2-3 метра и фиксировалось там над шеей казнимого. У некоторых моделей были специальные корзинки для падающей отрубленной головы. Благодаря тяжести падающего лезвия такая казнь была куда более надежна.

Насколько гуманна была она? Об этом могли бы рассказать лабораторные мыши, поскольку в ходе определенного типа экспериментов их лишают жизни именно так - обезглавливанием с помощью миниатюрной гильотины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сегодня наиболее распространенный в мире способ казни - повешение

В одном из исследований 1975 года отмечалось, что признаки сохраненного сознания присутствовали на протяжении от 9 до 18 секунд после того, как животное было обезглавлено.

После этого другие эксперименты продемонстрировали, что такой временной отрезок справедлив и для других животных, так что, вероятно, похоже обстоят дела и у только что казненного человека.

Повешение

Обезглавливание практикуется и поныне - в частности, в Саудовской Аравии, где, например, в 2017 году 146 человек были казнены таким способом. Но все-таки повешение наиболее распространено.

Есть два основных способа. При первом жертва с петлей на шее сбрасывается с небольшой высоты (скажем, с табурета) и умирает от удушья. Это наиболее мучительный способ.

При втором (более гуманном) высота виселицы больше, и веревка в итоге ломает жертве шейные позвонки. Казнимый теряет сознание практически сразу, однако до того, как остановится его сердце, может пройти минут 20.

Проблема с повешением в том, что такая казнь требует очень точного расчета. Например, при неудачном стечении обстоятельств голова повешенного могла оторваться.

В США после 1996 года никого не вешали. "Мой опыт показывает: хотя метод теоретически должен работать, из-за некомпетентности или небрежности бывает много ошибок", - говорит Меган Маккракен из Калифорнийского университета в Беркли, изучающая способы смертной казни.

Расстрел

Хотя этот способ больше ассоциируется с войной или военными преступлениями, в штате Юта недавно приняли расстрел в качестве запасного метода исполнения смертного приговора. А уж в Северной Корее он применяется повсеместно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для исполнения смертного приговора на протяжении сотен лет использовали расстрельную команду

В типичной ситуации осужденного привязывают к стулу с мешком на голове. Затем расстрельная команда из пяти человек делает залп ему в грудь. Для пущей анонимности у одного из них ружье заряжено холостым патроном.

В 1938 году в Юте расстреляли 40-летнего Джона Диринга, осужденного за убийство. Неожиданно для всех тот предложил подсоединить его к электрокардиографу во время казни - так что теперь у нас есть представление о том, как быстро срабатывает этот метод.

На мониторе отразилось, что сердце Диринга прекратило биться спустя всего 15 секунд после того, как в него попали пули.

Конечно, невозможно узнать, как долго он чувствовал боль, но тут нам опять помогут грызуны. В исследовании 2015 года, изучавшем остановку сердца у крыс, отмечалось, что обычно за ней следовал прилив мозговой активности примерно на 30 секунд.

Это может объяснять, почему те, кто переживает клиническую смерть, испытывают чувства сродни просветлению.

Электрический стул

Когда электрический стул изобрели, он считался более гуманной альтернативой повешению - более цивилизованным и научным способом казни.

Началось все с заказанного в 1887 году штатом Нью-Йорк доклада, от которого кровь стыла в венах: в нем оценивались 34 способа умерщвления человека.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как и гильотина, и смертельная инъекция, электрический стул в свое время считался цивилизованной формой казни

Один из авторов того доклада, стоматолог, вспоминал, как ему рассказали о пьяном докере, который прикоснулся к электрогенератору и тут же скончался.

У стоматолога в связи с этим родилась идея сконструировать электрический стул - и таковой был применен уже три года спустя в отношении убийцы, зарубившего свою жертву топором.

Впрочем, роман с электрическим стулом продлился недолго. Вскоре общественность узнала, что смерть на нем часто бывает крайне мучительна, да и выглядит безобразно.

Электрические стулья заработали в народе соответствующие клички: "Жуткая Герти" и "Испепеляющая Салли".

В настоящее время в девяти штатах США этот способ считается запасным, но репутация у него, мягко говоря, противоречивая.

Азотная гипоксия

И тут мы подошли к самой свежей идее. Так называемая азотная гипоксия предусматривает замену воздуха инертным газом - например, азотом или гелием.

Впервые на него обратили внимание после документального фильма Би-би-си "Как убить человека", в котором бывший член парламента от консерваторов Майкл Портилло назвал метод "идеальным способом убийства".

Начнем с того, что воздух и так на 78-79% состоит из азота. Действует он на удивление быстро: одно из исследований, проведенное в 1960-х, показало, что добровольцы, вдыхавшие чистый азот, теряли сознание уже на 17-20 секунде.

Опыты на животных дают основания считать, что после этого человек перестает дышать - всего через три секунды.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как казнить человека, чтобы он ничего не почувствовал? Нет ли в такой постановке вопроса лицемерия?

Кроме того, наша биология срабатывает здесь таким образом, что эта смерть, судя по всему, безболезненна. Наш организм не замечает отсутствия кислорода, и смерть не ощущается как удушье.

На что же она в таком случае похожа?

Джон Левинсон, кардиолог и пилот из Бостона, кое-что может об этом рассказать.

Несколько лет назад он летел на своем маленьком Mooney на высоте 7 км, где атмосфера разряжена и пилотам обычно требуется дополнительный кислород.

Он совершил тогда нечто рискованное: отогнул край своей кислородной маски и попробовал дышать.

"Через 30 секунд я почувствовал себя очень странно, - вспоминает он. - Не было ни галлюцинаций, ни боли, мысли не путались. Просто очень странное ощущение, не похожее на то, как мы чувствуем себя, скажем, после принятия алкоголя".

Симптомы гипоксии незаметны и этим крайне опасны для летчиков на больших высотах. Считается, что именно это стало причиной смерти одного из них в начале этого года, когда пилот, судя по всему, потерял сознание, и затем его самолет исчез где-то над Мексиканским заливом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Когда мы говорим о смертной казни, мне кажется, люди должны понимать, что она сама по себе не может быть гуманной", - подчеркивает Роберт Данэм

В случае с Левинсоном помогло то, что он летел с инструктором, который бы посадил самолет, если бы его подопечный потерял сознание.

Левинсон пытался понять, как начинается гипоксия, чтобы в дальнейшем быть способным опознать ее.

Спустя несколько лет, когда он летел вместе с женой, к нему вдруг пришло то самое странное чувство. Он немедленно узнал его и добавил себе кислорода - все обошлось.

В трех штатах США способ азотной гипоксии сейчас принят в качестве запасного. Но не ошибка ли это?

Ни одна фармацевтическая компания не хочет, чтобы ее препараты применялись для убийства людей

Роберт Данэм, юрист и исполнительный директор Информационного центра по проблемам смертных приговоров, считает, что, безусловно, ошибка.

"И Американская ассоциация ветеринаров, и Всемирная организация защиты животных считают, что азотная гипоксия неприемлема для эвтаназии в ветеринарии, - говорит он. - Она не работает так быстро, как нас пытаются убедить. Кошки и собаки чувствуют приближающуюся смерть задолго до того, как потеряют сознание. А на то, чтобы усыпить свинью, например, требуется по меньшей мере 7 минут".

Одна из главных проблем с азотной гипоксией состоит в том, что способ требует сотрудничества со стороны осужденного. Если тот затаит дыхание или будет вдыхать неглубоко, процесс займет гораздо больше времени.

"Конечно, я понимаю - теоретически можно доказать, что этот метод гуманен, - говорит Маккракен. - Но на практике в камере смертников все будет происходить совсем иначе".

По словам Данэма, приговоренному, скорее всего, сначала будут делать укол анестетика. И это снова возвращает нас к проблемам, которые возникли в связи с летальной инъекцией: ни одна фармацевтическая компания не хочет, чтобы ее препараты применялись для убийства людей.

"Главная проблема США в том, что здесь, с одной стороны, хотят, чтобы человек был казнен, но, с другой стороны, чтобы это не выглядело так, что в Соединенных Штатах кого-то варварски убивают", - подчеркивает он.

"Однако в этом желании кроется внутреннее противоречие. Когда мы говорим о смертной казни, мне кажется, люди должны понимать, что она сама по себе не может быть гуманной".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.