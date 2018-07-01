Зачем европейские астронавты учат китайский язык

Правообладатель иллюстрации Getty Images

США и Россия - больше не единственные космические сверхдержавы. Корреспондент BBC Future встретился с одним из европейских астронавтов, который проходил обучение в Китае, вместе с тайконавтами.

Когда Маттиас Маурер записывался на курсы выживания в море с участием китайских астронавтов, он не ожидал такого.

"Атмосфера была приятной и расслабленной, - рассказывает этот немецкий астронавт из Европейского космического агентства (ЕКА). - Я плавал на спасательном плоте и смотрел на небо - не хватало только музыки, чтобы почувствовать себя как на отдыхе на Гавайях".

Те тренировки проходили в прошлом году в недавно открытом учебном центре на Желтом море, недалеко от города Яньтай, что в часе лета от Пекина.

На протяжении двух недель Маурер и другой астронавт из ЕКА Саманта Кристофоретти жили и работали вместе с китайскими коллегами.

"Мы вместе тренировались, жили в том же здании, что и китайцы, ели ту же пищу, и дни были очень насыщенны, - говорит Маурер. - Ты ощущаешь себя членом семьи, и это очень непохоже на Хьюстон, где ты снимаешь квартиру и встречаешься с коллегами только во время двух-трехчасовых занятий".

В других космических агентствах проводятся специальные упражнения по укреплению командного духа, но китайцы подошли к проблеме более фундаментально.

"Китайские астронавты даже отпуск проводят вместе, они отлично знают друг друга - просто как братья и сестры, - рассказывает Маурер. - Когда мы там жили, нас приняли в китайскую космическую семью со всей сердечностью".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китай заявил об амбициозных планах изучения космического пространства - в том числе о будущем полете к обратной стороне Луны

Китайский космический корабль "Шэньчжоу", впервые доставивший астронавта (тайконавта, как говорят в Китае) на околоземную орбиту в 2003 году, рассчитан на экипаж из трех человек.

Он построен на основе технологии российского "Союза", да и выглядит обескураживающе похоже. Но "Союз" летает уже полвека и был сконструирован на базе ракеты, которая помнит самое начало космической эры. Последний же из серии кораблей "Шэньчжоу" - штука из XXI века.

"Меня удивили размеры, - говорит Маурер. - Диаметр его спускаемого аппарата больше, чем у капсулы "Союза", и сам он выше. Они отлично изучили российский корабль, поняли, что в нем хорошего, а что можно усовершенствовать".

Там так много места, что у нас даже были надувные резиновые лодки, которых нет в "Союзе" Маттиас Маурер, немецкий астронавт

Например, если капсула с тайконавтами приводнится в океане, конструкция "Шэньчжоу" позволяет куда проще и быстрее переодеться из скафандров в спасательные костюмы.

"Там так много места, что у нас даже были надувные резиновые лодки, которых нет в "Союзе", - говорит немецкий астронавт. - Во время российских тренировок по выживанию в море ты прыгаешь прямо в воду, никаких лодок. Когда вода ледяная, это очень неприятно".

Маурер только недавно зачислен в европейский отряд астронавтов, но его предыдущая работа в Европейском центре астронавтов в немецком Кельне начиналась в 2012 году с налаживания связей с представителями когда-то секретной китайской программы запуска людей в космос.

Примерно год спустя он посетил Пекинский учебный центр. А в 2016-м китайский тайконавт принял участие в одной из экспедиций ЕКА в пещеры Сардинии, где регулярно проводятся двухнедельные подземные тренировки астронавтов.

Маурер вместе с Кристофоретти и французским астронавтом Тома Песке учат сейчас северокитайский (мандаринский) язык. "Успехи есть, но нужно больше заниматься", - признается он.

Он сообщил мне, что его имя в переводе с китайского означает "Небесный Конь".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Астронавты ЕКА тренировались в море вместе с тайконавтами

Соединенные Штаты не одобряют сотрудничества с Китаем в космосе - даже на борту Международной космической станции.

Но ЕКА предпочитает оставить за собой право выбора, когда речь идет о запуске людей на орбиту, и это выглядит разумным, учитывая то, что Китай уже в этом году собирается запустить беспилотный корабль к обратной стороне Луны. В китайских планах - вывод на орбиту к 2023 году полноценной космической станции.

Так что Европейское космическое агентство по-прежнему поддерживает связи с США и Россией, но в то же время развивает партнерство и с еще одной будущей космической супердержавой.

У меня сложилось впечатление, что любая страна, которая захочет отправить астронавта на орбиту, может выйти через ООН на китайцев Маттиас Маурер, немецкий астронавт

"ЕКА уже сейчас представляет собой конгломерат сотрудничества 23 государств, так что мы понимаем, как непросто бывает наладить партнерство", - говорит Маурер.

"Мы разговариваем на многих языках, у нас есть понимание разницы культур, и мы - идеальная организация для того, чтобы ввести Китай в большую международную семью исследователей космоса".

Китай недавно подписал с Управлением ООН по вопросам космического пространства соглашение, которое позволит использовать будущую китайскую многомодульную орбитальную станцию для международных исследований.

Кроме того, Китай может открыть свою программу для иностранных астронавтов (по примеру советской "Интеркосмос", в рамках которой летали космонавты из Монголии, Кубы, Афганистана и Сирии).

"У меня сложилось впечатление, что любая страна, которая захочет отправить астронавта на орбиту, может выйти через ООН на китайцев, и те помогут это осуществить, - говорит Маурер. - Речь не только о странах Европы - это может быть любое развивающееся государство, у которого еще нет подобной космической программы".

Пока европейцы опережают других: в ближайшие месяцы астронавты ЕКА начнут тренировки в китайской капсуле - в надежде на то, что один из них в будущей миссии получит место на борту.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption США не позволяют китайским тайконавтам летать на МКС

"В спускаемом аппарате "Союза" место слева - для второго пилота (на самом деле в экипаже "Союза" нет второго пилота, а есть бортинженер - Прим. переводчика). И вот мы отправились в Китай, договорившись, что будем изо всех сил добиваться левого кресла в их капсуле, - рассказывает Маурер. - Они сказали: "Ок, никаких проблем"… Мы подумали: "Что такое? Как-то все слишком легко". Оказалось, что в "Шэньчжоу" второй пилот сидит справа".

Маурер надеется, что в 2020 году слетает на МКС. После этого у него появятся хорошие шансы на то, чтобы стать одним из первых иностранных астронавтов, которые примерно в 2023-м вместе с тайконавтами отправятся к китайской орбитальной станции.

НАСА (отчасти из-за политики нынешней американской администрации) вряд ли в обозримом будущем начнет открыто сотрудничать с китайской космической программой.

Однако если заглянуть подальше вперед, и США, и Китай обсуждают возможность полета на Луну, а затем и на Марс. И вопрос только в том, будут ли эти державы по-прежнему соперничать в космосе или им придется работать вместе, чтобы достичь своих целей.

"Если мы хотим выйти за пределы околоземной орбиты, нам нужна помощь от любого возможного партнера, потому что межпланетные полеты - это куда сложнее, куда дороже. Они требуют самых передовых технологий", - объясняет Маурер.

"Мы намерены ввести китайцев в космическую семью - и пригласить их к участию в подготовке проекта пилотируемой станции для исследования Луны. Чем больше семья, тем сильней мы становимся".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.