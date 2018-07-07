Как ваш возраст влияет на ваш аппетит

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Пища нам нужна каждый день, но с возрастом наше отношение к ней меняется, и эти перемены способны сильно повлиять на наше здоровье.

Едите ли вы для того, чтобы жить, или живете, чтобы есть? Наши отношения с едой довольно запутанны, на них влияют и цена продуктов, и их наличие, и даже давление со стороны окружающих.

Но все люди понимают, что такое аппетит. Желание есть - все мы испытываем его.

Голод (то, как наш организм заставляет нас захотеть поесть, когда нуждается в питании) - лишь один из факторов, влияющих на аппетит, далеко не единственный.

В конце концов, мы часто едим, когда вовсе не голодны, и порой можем отказаться от пищи, несмотря на то, что нам очень хочется есть.

Недавнее исследование продемонстрировало всё обилие факторов, влияющих на наше желание перекусить: запахи, звуки, реклама… В современном мире так много искушений, связанных с едой, что они становятся одной из главных причин переедания.

Наш аппетит - не что-то зафиксированное раз и навсегда, с течением жизни, по мере того как мы стареем, он меняется.

Как сказал бы в таком случае Шекспир, у аппетита есть семь действий (имеется в виду знаменитый монолог Жака из пьесы "Как вам это понравится", начинающийся словами "Мир - театр;/В нем женщины, мужчины, все - актеры;/У каждого есть вход и выход свой,/И человек один и тот же роли/Различные играет в пьесе, где/Семь действий есть" - Прим. переводчика).

Понимание этих семи фаз способно помочь разработать новые способы предотвращения тех последствий для здоровья, которые несут как переедание, так и недоедание.

Первое десятилетие (0-10 лет)

В раннем детстве наш организм проходит через стадии быстрого роста, и сформировавшиеся здесь привычки в питании могут распространиться и на взрослую жизнь - например, сделав полного ребенка располневшим взрослым.

Повышенная привередливость или нелюбовь к какой-то определенной еде делают каждое кормление ребенка настоящим испытанием для его родителей, но тут может помочь стратегия повторяемого раз за разом в позитивной атмосфере знакомства со вкусами и продуктами, может быть, и непривычными, но важными - например, с различными овощами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Детская нелюбовь к той или иной пище может привести к проблемам с питанием во взрослом возрасте

Кроме того, детей надо контролировать во время еды, особенно в отношении размера порции. Заставлять ребенка съедать все до последнего кусочка - значит рисковать тем, что с возрастом ваши сын или дочь могут потерять способность прислушиваться к собственному аппетиту и тем сигналам, которые подает организм с помощью чувства голода. В итоге уже в подростковом возрасте ребенок может располнеть.

Правительства некоторых стран уже призывают оградить детей от рекламы фастфуда - не только телевизионной, но и в интернет-приложениях, соцсетях и видеоблогах.

Второе десятилетие (10-20 лет)

В подростковом возрасте на аппетит влияют гормоны, что сигнализирует о начавшемся процессе полового созревания. От того, как сложатся в этот критический период отношения с пищей, зависят будущие привычки и по большому счету выбор стиля жизни.

Это означает, что решения, которые в этом возрасте принимают в отношении собственного рациона юноши и девушки, неразрывно связаны со здоровьем тех представителей грядущего поколения, родителями которых они станут.

К несчастью, без надлежащего совета и руководства подростки легко приобретают привычки нездорового питания.

Из-за репродуктивных биологических особенностей молодые женщины с большей вероятностью, чем молодые мужчины, страдают от недостаточного или неправильного питания.

Девушки в этом возрасте подвергаются особому риску в случае беременности, так как их организм еще сам растет, и ему трудно в то же время заботиться и о зародыше.

Третье десятилетие (20-30 лет)

Такие перемены в жизни, как начало учебы в университете, брак или жизнь с партнером, материнство, могут спровоцировать набор веса.

Накопив жир, организм потом с большим трудом от него отказывается. Он посылает нам настойчивые сигналы в виде чувства голода и повышенного аппетита, когда мы потребляем меньше, чем необходимо, однако другие сигналы - которые должны предотвратить переедание - обычно гораздо слабее.

Существует множество физиологических и психологических факторов, которые сильно мешают нашему желанию поменьше есть и в течение долгого времени удерживаться от переедания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К набору веса нас подталкивают и те стрессовые ситуации, в которые мы регулярно попадаем в возрасте между 20 и 30 годами

Ряд новых исследований сейчас сосредоточены на том, как развить у себя чувство насыщения, ощущение, что ты съел уже достаточно.

Для тех, кто пытается избавиться от лишнего веса, такая методика была бы очень полезна, ведь одним из главных барьеров в этой ситуации становится именно чувство голода (организм продолжает говорить вам, что надо съесть еще, хотя на самом деле это лишнее).

Разная пища посылает в мозг разные сигналы. Очень легко съесть порцию мороженого, поскольку жир не посылает нам сигнал о том, что надо прекратить есть.

С другой стороны, пища, богатая белками, водой или клетчаткой сохраняет у нас чувство сытости дольше.

Возможно, надо работать в сотрудничестве с пищевой промышленностью, чтобы найти способ заложить в разные блюда и закуски правильные ощущения, ведущие к здоровому выбору.

Четвертое десятилетие (30-40 лет)

Рабочая жизнь взрослого человека приносит очередные проблемы - и это не только вечно урчащий желудок, но и стресс, который оказывает непосредственное влияние на аппетит и предпочтения в еде у 80% населения. При этом стресс в равной степени как усиливает аппетит, так и приводит к его потере.

Интересно, что ученые еще не очень хорошо понимают, что именно становится причиной неудержимого желания потреблять тот или иной специфический продукт (чаще всего - высококалорийный). Некоторые исследователи даже сомневаются в существовании такого феномена.

Ученые подчеркивают, что на "пищевое поведение" в условиях стресса могут влиять и наши черты характера - например, склонность к перфекционизму и добросовестность.

Так переделать наши офисы, чтобы в них не было автоматов с фастфудом и всевозможными шоколадными батончиками, - задача не из простых.

Работодатели должны понять, что для здоровья и эффективности собственных сотрудников они должны пропагандировать здоровое питание - не говоря уже о том, чтобы снижать количество стрессовых ситуаций.

Пятое десятилетие (40-50 лет)

Слово "диета" происходит от греческого δίαιτα, которое означает "уклад, образ жизни".

Мы - люди привычки, нам часто просто не хочется менять привычный образ жизни, даже если мы знаем, что это будет полезно.

Мы хотим есть то, что нам хочется, ничего не менять в своей жизни и при этом ожидаем сохранить ум и тело здоровыми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В среднем возрасте стресс подталкивает нас к высококалорийной пище

Существует достаточно много научных подтверждений того, что наше питание - один из главных факторов, влияющих на здоровье (а точнее - на нездоровье) и уровень смертности людей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перечисляет эти факторы: курение, нездоровое питание, недостаточная физическая активность и алкоголизм.

Именно в возрасте между 40 и 50 годами человек должен изменить образ жизни так, как диктует ему его здоровье, однако симптомы болезни (такие, например, как повышенное кровяное давление или уровень холестерина) часто очень трудно заметить.

Так что многие из нас просто упускают время.

Шестое десятилетие (50-60 лет)

После 50-ти мы начинаем постепенно терять мышечную массу - примерно по 0,5-1% в год.

Это называется саркопения, и такие факторы как снижение физической активности, потребление слишком маленького количества белков, менопауза у женщин ускоряют потерю мышечной массы.

Здоровое и разнообразное питание в сочетании с физической активностью очень важно для того, чтобы снизить эффект старения.

И тут надо прямо сказать: для старых людей, которым нужна вкусная, недорогая и насыщенная белками еда, делается немного. На рынке очень мало продуктов, которые бы соответствовали требованиям пожилого организма, его нужде в протеине.

Седьмое десятилетие (60-70 лет)

Люди стали жить дольше, и одна из главных проблем, с этим связанных, - как сохранить надлежащее качество жизни в пожилом возрасте. Иначе мы рискуем превратиться в общество очень старых и очень дряхлых.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В пожилом возрасте важность правильного питания для поддержания здоровья возрастает еще больше

Надлежащее питание очень важно, поскольку пожилой возраст приносит с собой и плохой аппетит, отсутствие чувства голода. Это ведет к непреднамеренной потере веса и физической слабости. Снижение аппетита может также быть результатом болезни - например, Альцгеймера.

Еда - это во многом социальный опыт, и потеря партнера или всей семьи, ведущая к тому, что человек начинает завтракать, обедать и ужинать в одиночестве, влияет на его аппетит, снижает степень удовольствия от пищи.

Присущие пожилому возрасту проблемы со здоровьем - трудности с глотанием, больные зубы, постепенная потеря вкуса и обоняния и т.д. - также уменьшают желание поесть.

Не надо забывать, что на протяжении всей нашей жизни пища для нас - не просто топливо, но и социальный и культурный опыт. Все мы эксперты в вопросах пищи - ведь мы едим каждый день.

Так что нам лучше использовать каждый прием пищи как возможность получить удовольствие - и от самой еды, и от того, что нам дает здоровое питание.

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Алекс Джонстон возглавляет кафедру питания в Институте Роветт Абердинского университета. Эта статья была написана для сайта The Conversation и публикуется здесь в рамках лицензии Creative Commons.