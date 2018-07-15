Это то, что нам всем может понадобиться: электрические мышцы

Правообладатель иллюстрации Seismic

Парадокс, но человечество становится все менее подвижным. Почему? Потому что оно живет все дольше, процент пожилых людей все больше - а пожилые как правило испытывают проблемы с передвижением. Может быть, нам всем помогут… электрические мышцы?

Так называемые носимые технологии уже прочно вошли в нашу жизнь - от фитнес-трекера, который подсчитывает, сколько шагов вы прошли за день, до умных часов, проверяющих состояние вашего банковского счета.

Это всё, конечно, удобно, но раз уж они "носимые", то, может быть, эти технологии сделают кое-что более существенное, более фундаментальное для нашей жизни? Например, помогут решить серьезные проблемы?

Старение населения Земли, по оценке экспертов ООН, "в XXI веке станет одним из наиболее значительных факторов, изменяющих общество". Ожидается, что к 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше вырастет более чем вдвое. Одно из осложнений - снижение общей мобильности населения.

По мере того, как мы стареем, нам всё труднее двигаться, и это наносит ущерб общему качеству жизни, осложняя для пожилых ситуацию повсюду - и в офисе, и в общественных местах, и дома.

И тут на помощь могут прийти те самые носимые технологии - причем носимые в самом прямом смысле, как одежда.

Легкий и комфортный "суперкостюм", разработанный Seismic (компанией, отделившейся от американского некоммерческого исследовательского института SRI International), усиливает человеческие мышцы, следя за их движениями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше вырастет более чем вдвое

"Электрические мышцы" костюма, приводимого в действие крохотными моторчиками, сокращаются примерно так же, как и человеческая мускулатура. Они интегрированы в одежду и прикрепляются с помощью специальных захватов, работающих, как сухожилия.

Но это еще не все, что есть в этом "суперкостюме". Вшитый в него компьютер с сенсорами следит за движениями тела, и программное обеспечение сообщает электрическим мышцам, когда именно им помогать человеку.

Вся аппаратная часть (моторчики, батарейки, компьютерные платы и и т.д.) помещена в шестигранные плоские капсулы, сконструированные так, чтобы они мешали как можно меньше.

Правообладатель иллюстрации Seismic Image caption "Суперкостюм" придаст мышцам своего хозяина новую силу

Свобода передвижения

"В настоящее время всё, что предлагается людям, испытывающим затруднения с передвижением, - это специальные ходунки, костыли и трости", - говорит Рич Махони, основатель и глава Seismic. (Можно, конечно, вспомнить про инвалидные коляски и кресла-каталки, но костюм, о котором мы говорим, рассчитан на тех людей, чьи возможности ограничены не настолько серьезно.)

"Еще один вариант - сократить свои передвижения по городу или просто оставаться дома. И большинство выбирает именно это, потому что люди не хотят появляться в обществе с упомянутыми приспособлениями, не хотят выглядеть слабыми и больными".

После того как вам исполнилось 60, потеря мышечной массы резко ускоряется

Чтобы "суперкостюм" выглядел современно и его настоящие функции не бросались в глаза, компания Seismic привлекла к сотрудничеству знаменитого промышленного дизайнера из США Ива Бехара.

"Целью было сделать такой продукт, который хотелось бы носить, а не такой, который ты вынужден носить, - рассказывает Бехар. - Комфорт необычайно важен - так же как и эстетика".

Seismic намерена запустить свой "суперкостюм" в массовое производство в конце этого года - его можно будет купить, например, в таких странах, как США, Япония и Великобритания. Он станет первым продуктом в их линейке подобной одежды.

Правообладатель иллюстрации Seismic Image caption Вся аппаратная часть (моторчики, батарейки, компьютерные платы и и т.д.) помещена в шестигранные плоские капсулы

Этот костюм, как и еще более 100 экспонатов, можно увидеть на выставке "Будущее начинается здесь" (The Future Starts Here), которая открыта до 4 ноября в лондонском Музее Виктории и Альберта.

Слабеющие мышцы - это проблема, с которой рано или поздно столкнется каждый из нас, когда постареет. После того как вам исполнилось 60, потеря мышечной массы резко ускоряется - от 0,5% в год до 2% к 70 годам и 4% ежегодно после 80.

Одежда, усиливающая мускулатуру, может найти применение не только у старых людей. В настоящее время разрабатываются костюмы, которые помогут тем, кто пережил инсульт, или детям с мышечной дистрофией.

Кроме того, подобную "суперодежду" можно будет применять в некоторых профессиях, связанных с тяжелым физическим трудом - например, они помогут работающим на стройке или на больших складах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трость - это, конечно, классика, но в XXI веке хотелось бы чего-то более комфортного и современного

"Мне как дизайнеру хотелось сделать так, чтобы эта технология использовалась людьми с удовольствием, чтобы она привнесла новое качество в их жизнь", - говорит Ив Бехар.

Он считает, что носимые технологии сейчас еще на ранней стадии развития. В конце концов, всего десять лет назад датчик размером с ноготь, определяющий степень ультрафиолетового излучения и не требующий электропитания показался бы фантастикой.

"Пройдет еще десять лет, и эти технологии станут еще более незаметными", - говорит Бехар.

Пока трудно предвидеть, в каком именно направлении будут развиваться носимые технологии и куда они нас выведут. Но их применение все шире - как в повседневной жизни, так и в разных областях производства.

Можно сказать наверняка, что симбиоз человека и технологии, подобный тому, что предлагает "суперкостюм", имеет громадный потенциал - в том числе и для решения глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.