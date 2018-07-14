Смертельные инфекции, поджидающие нас в пещерах

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Врачи сразу поместили в карантин спасенных из пещеры тайских подростков, и к ним нет доступа даже у родителей. Дело в опасных инфекциях, которые подстерегают всех нас под землей. Но насколько всё это серьезно? Какие именно болезни грозят подземным исследователям?

Наконец-то всё закончилось. Вопреки плохим прогнозам, все 12 ребят и их футбольный тренер выведены из пещерного лабиринта по затопленным тоннелям.

Дети находились в подземном плену 17 дней - а могли там провести и несколько месяцев, как опасались специалисты.

Всех спасенных тут же отвезли в больницу по соседству, чтобы помочь им восстановиться, но родителям мальчиков придется подождать, прежде чем они смогут обнять своих детей, которых поместили в изолированную стерильную палату.

Все контакты с внешним миром пока осуществляются через стекло. Семьям подростков сказано, что пока спасенные не сдадут все анализы, их нельзя ни обнять, ни прикоснуться к ним.

И даже если врачи не обнаружат ничего опасного, первая встреча пройдет на расстоянии двух метров, а родителям придется надеть защитные костюмы.

К чему такие чрезвычайные меры предосторожности?

Хотя пещерный комплекс Тхам Луанг каждый год посещают тысячи туристов, помимо сталактитов и гигантской золотой статуи Будды их там ждут и менее приятные сюрпризы.

Пещеры в тропиках - это очаги потенциально смертельных инфекций.

В этих пещерах на удивление много разнообразных обитателей - от птиц и летучих мышей до крыс, которые переносят всевозможные микробы, включая бешенство, вирус Марбурга и всяческие малоисследованные грибковые патогены.

По мере того, как вы спускаетесь глубже, пещера становится заповедником ядовитых пауков, скорпионов и многоножек.

Клещи, которые паразитируют на них, переносят так называемую пещерную лихорадку, довольно редкое заболевание, которым иногда можно заразиться и в заброшенных зданиях.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Спасенные дети в больнице, 11 июля

Пчелы-убийцы

"Да, нам встречается множество живых существ", - рассказывает Рик Меркар, президент Национальной ассоциации пещерных дайверов, американской организации, которая заботится о безопасности тех, кто исследует затопленные пещеры.

"Например, я был в Мексике, где в одной из пещер, которую мы исследовали, жил рой африканских пчел-убийц. Там были и летучие мыши, и скорпионы, и много чего еще - и это только у входа. Про бактерии приходится помнить всегда".

А теперь - о воде. На стенах известняковых пещер постоянно скапливается влага. Собственно, так эти пещеры и образуются - вода проникает вглубь сквозь трещины, размывает известняк, образуя каверны.

Влага, жидкая грязь и помет животных - идеальная среда для бактерий и паразитов

Насыщение влагой происходит постоянно, и из-за ограниченного доступа воздуха влажность в некоторых пещерах приближается к 100%.

В тех пещерах, где живут летучие мыши, воздух насыщен патогенными грибками, а внизу, под ногами у исследователей - жидкая грязь и помет животных, идеальная среда для бактерий и паразитов.

Ну и наконец, в пещерах темно - настолько темно, что у многих подземных существ нет глаз, они им просто не нужны.

По этой причине в пещерах часто проводят тренировки астронавты - чтобы подготовиться к жизни в космическом пространстве, где отсутствуют ориентиры.

В таких условиях легко получить травму, даже когда у тебя есть фонарик, поскольку пробираться приходится по узким проходам, вдоль неровных стен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Cкорая везет двоих спасенных подростков в местную больницу

"Я уверена, что тайские ребята заразились гистоплазмозом (инфекционное заболевание, вызываемое грибком Histoplasma capsulatum. - Прим. переводчика), - говорит Хейзел Бартон, пещерный дайвер и специалистка по подземной микробиологии. - В этом тропическом регионе в пещерах живут летучие мыши, так что очень велика вероятность того, что подростки вдыхали споры грибка".

Грибок Histoplasma capsulatum обнаруживается в помете птиц и летучих мышей - в основном во влажной среде. Обычно заболевание лечат курсом антигрибковых лекарств, принимаемых на протяжении нескольких месяцев - вплоть до года.

Из зараженных гистоплазмозом в среднем умирает один из 20 детей и примерно 8% взрослых. Особенной опасности подвергаются те, чьи организм и иммунитет уже ослаблены.

В начале этого года коллектив врачей сообщил о смерти 53-летнего костариканца, поступившего в больницу штата Флорида с температурой, кашлем и одышкой.

После нескольких дней исследований и анализов на всевозможные тропические болезни врачи почувствовали, что зашли в тупик. В конце концов, им удалось выяснить, что мужчина любит исследовать пещеры и плавать там под водой. Тогда его проверили на гистоплазмоз.

К несчастью, к тому времени, как анализ подтвердил этот диагноз, мужчина умер. Это произошло на четвертый день его пребывания в больнице.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пациенты больницы, куда поместили подростков сразу после спасения

Помет летучих мышей

Гитоплазмозом очень легко заразиться - это обнаружила сама Бартон, когда в прошлом году с мужем исследовала одну из пещер в США.

"Мы вошли, и я почувствовала резкий запах помета летучих мышей. "Ой, мы в гисто-пещере!" - воскликнула я. "Гисто… Что?" - удивился муж. Я закрыла ему рот своим платком, чтобы он не вдохнул чего опасного. Но примерно через 10 лет, в другой пещере, он все равно заразился".

Часто прячется в пещерах и спиралевидная бактерия лептоспира, которая передается контактно - через повреждённые слизистые и кожу, при купании в водоемах со стоячей водой и употреблении сырой воды из природных источников.

Мы вошли, и я почувствовала резкий запах помета летучих мышей

Болезнь, причиной которой становится эта бактерия, называется лептоспироз и начинается как обычный грипп. В 5-15% случаев она развивается в нечто более серьезное, с такими симптомами, как отказ органов и внутреннее кровотечение. Исход может быть летальным.

Исследователи пещер заражаются этой бактерией довольно часто. В 2005 году, например, мужчина заразился ею в штате Саравак (Малайзия), даже несмотря на то, что в это время лечился антибиотиками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Представитель полиции показывает родственникам подростков фотографии, сделанные во время спасательной операции

Впрочем, самая главная опасность, грозящая спасенным тайским подросткам, - это мелиоидоз, инфекционное заболевание, распространенное в Юго-Восточной Азии. Каждый год им заболевает около 165 тысяч человек, из которых примерно половина умирает.

Эту болезнь вызывает бактерия, живущая в почве, и ей можно заразиться во время такого, например, неопасного занятия, как выращивание риса.

Диагностика на редкость сложная, поскольку у болезни очень много разнообразных симптомов (от кашля до температуры), присущих и другим заболеваниям.

Мелиоидоз не поддается лечению многими антибиотиками.

В Таиланде спасенные подростки и их футбольный тренер сейчас сдают анализы крови, которые помогут определить, заразились ли они.

Пока у них может и не быть симптомов этой болезни, так как она порой проявляет себя только спустя три недели.

Но если обнаружится, что они заражены, у них хорошие шансы вылечиться. Быстрое начало лечения мелиоидоза - важнейшее условие выздоровления, а мальчики, как сообщается, уже несколько дней принимают антибиотики (хотя мы не знаем, какие именно и от чего).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спелеолог рассматривает на потолке пещеры грибок, вызывающий синдром белого носа, от которого массово гибнут летучие мыши в пещерах Европы и США

Если вы все еще не отказались от идеи исследовать пещеры, вот ряд простых предосторожностей, которые помогут вам защитить себя от опасных подземных инфекций.

Одно то, что вы наденете резиновые сапоги, уже предотвратит попадание бактерий на кожу, когда вы будете идти по воде, которая может содержать помет летучих мышей.

"После того, как вы плавали под водой в пещере, важный момент - все с себя смыть до того, как вы сняли костюм, - предупреждает Меркар. - Важно обмыть обувь и все остальное".

Бартон подчеркивает, что не все пещеры представляют из себя засаду, где вас поджидают смертельные микробы. Все зависит от того, где находится пещера и что у нее внутри.

"Большинство пещер, которые мы [группа спелеологии Акронского университета в штате Огайо] исследуем, - одни из самых чистых мест на нашей планете, - говорит она. - В некоторых меньше живых клеток, чем в древних ледниках Антарктики".

"Тайские подростки были в затопленной пещере в тропическом регионе - там действительно существует большой риск заразиться инфекционным заболеванием через воду".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.