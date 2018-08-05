На сколько лет вы себя чувствуете? От этого зависит ваше будущее

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Большинство из нас ощущает себя либо более молодым, либо более старым по сравнению с тем, сколько нам лет на самом деле. Этот "субъективный возраст" сильно влияет на физическое и психическое здоровье. Из результатов последних исследований ученые делают вывод: то, на сколько лет вы себя чувствуете, гораздо важнее вашего реального возраста. Почему?

Представьте на миг, что у вас нет свидетельства о рождении и ваш возраст определяется только тем, на сколько лет вы себя чувствуете. Сколько бы вы себе дали?

Как и ваш рост, и размер обуви, количество лет, которое прошло с момента вашего рождения - неоспоримый факт. Но факт также и то, что все мы стареем по-разному, и многие люди чувствуют себя старше или младше реального возраста.

Ученые последнее время проявляют все больший интерес к этой особенности. Они обнаружили, что наш субъективный возраст может быть ключевым для понимания причин того, почему некоторые с возрастом только расцветают, в то время как другие увядают на глазах.

"То, насколько младше своего возраста ощущают себя пожилые люди, может определять, какие именно решения принимает человек - и повседневные, и жизненно важные", - говорит Брайан Носек из Вирджинского университета.

Различные исследования показали даже, что ваш субъективный возраст может служить предиктором важных изменений в здоровье, в том числе и вероятности смерти.

Получается, что слова "вам столько, на сколько вы себя ощущаете" можно толковать в самом прямом смысле.

Теперь ученые, заинтригованные такими результатами, пытаются отобрать из разных биологических, психологических и социальных факторов те, которые формируют индивидуальный опыт старения, чтобы затем понять, как это может помочь нам жить дольше и здоровее.

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld/Getty Images Image caption После 25 лет большинство людей начинает ощущать себя моложе, чем на самом деле

Новое понимание процесса старения пришло далеко не сразу и потребовало десятилетий исследований. Самые первые работы на эту тему стали появляться в 1970-х.

Но нынче первоначальный ручеек интереса превратился в настоящий поток. За последние 10 лет во множестве новых исследований ученые пытаются понять, к каким психологическим и физиологическим последствиям может вести это несоответствие в ощущении себя и реальном возрасте.

Одно из самых любопытных направлений - исследование того, как наш субъективный возраст влияет на наш характер.

Сейчас общепризнано, что с возрастом характер человека смягчается, мы становимся менее экстравертами и меньше открыты новому опыту. Такие перемены в характере не так заметны у тех, кто молод душой, и явно выражены у тех, кто субъективно чувствует себя старше, чем в реальности.

Интересно, однако, то, что люди, которые субъективно моложе, помимо всего прочего становятся менее невротичными и более сознательными - то есть они все равно приобретают те качества, которые приходят с жизненным опытом, но при этом не утрачивают энергии и живости юного возраста.

Более низкий субъективный возраст отнюдь не замораживает нас в состоянии незрелости

Так что более низкий субъективный возраст отнюдь не замораживает нас в состоянии незрелости.

Ощущение себя моложе своего возраста, судя по всему, означает и меньший риск депрессий, и более здоровую психику по мере того, как мы стареем.

Прибавьте к этому лучшее состояние здоровья, снижение риска старческого слабоумия и тех болезней, которые приводят пожилых людей на больничную койку.

Янник Стефан из Университета Монпелье изучил данные трех многолетних исследований, в которых отслеживалась жизнь более чем 17 тысяч участников среднего и пожилого возраста.

Большинство чувствовало себя примерно на восемь лет младше своего возраста. Но некоторые ощущали себя стариками, и последствия этого были очень серьезными.

Ощущение себя на 8-13 лет старше приводило к повышению риска смерти на 18-25% в течение периода исследования, а также к большему количеству болезней, даже если учитывать остальные демографические факторы - образование, расу или семейное положение.

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld/Getty Images Image caption По мере старения люди с более низким субъективным возрастом с меньшей долей вероятности впадают в старческое слабоумие

Есть много причин того, почему субъективный возраст так влияет на наше состояние здоровья. Все это может быть результатом совокупных перемен в характере. Скажем, те из нас, кто ощущает себя моложе, и в старости продолжают получать удовольствие от путешествий или новых хобби.

"Исследования показали, например, что субъективный возраст помогает спрогнозировать, какой будет физическая активность данного человека", - говорит Стефан.

Но механизм, связывающий физическое и психическое здоровье с субъективным возрастом, почти наверняка действует в обоих направлениях.

Если у вас депрессия, если вы чувствуете себя физически слабым, часто все забываете, то вероятнее всего вы ощущаете себя старым.

Это может показаться порочным кругом: психологические и физиологические факторы добавляют нам годы субъективного возраста и ухудшают здоровье, что в свою очередь заставляет нас субъективно чувствовать себя еще старше и еще уязвимей.

Анализ Стефана, который будет опубликован в журнале Psychosomatic Medicine ("Психосоматическая медицина"), - на сегодняшний день самое крупное исследование того, как субъективный возраст влияет на показатели смертности. Его результаты настолько серьезны, что к ним следует внимательно присмотреться.

Только подумайте: ваш субъективный возраст может предсказать ваше состояние здоровья куда лучше, чем дата в свидетельстве о рождении.

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld/Getty Images Image caption У людей с более низким субъективным возрастом сохранение юношеской энергии сочетается с приобретенной с годами мудростью

Имея это в виду, многие ученые пытаются выделить социальные и психологические факторы, которые влияют на этот сложный процесс.

Когда именно мы начинаем понимать, что у нашего мозга и нашего тела разный возраст? И почему это происходит?

Брайан Носек из Вирджинского университета, работая вместе в коллегой Николь Линднер, исследовал, как расхождение в реальном и субъективном возрасте развивается на протяжении жизни.

Субъективное старение происходит по марсианскому времени, где одно земное десятилетие равно 5,3 марсианских лет

Как и можно было предположить, большинство детей и подростков ощущают себя старше, чем они есть на самом деле. Однако это меняется примерно в возрасте 25 лет, когда самоощущение возраста падает ниже реального.

К 30 годам примерно 70% людей чувствуют себя моложе, чем на самом деле. И с течением времени это несоответствие только растет.

Как пишут в своем исследовании Носек и Линднер, "субъективное старение, судя по всему, происходит по марсианскому времени, где одно земное десятилетие равно 5,3 марсианских лет".

Линднер и Носек также измерили "желаемый возраст" участников исследования: оказалось, что в этом случае тоже действовало марсианское время.

По мнению Носека, это "подкрепляет идею о том, что с течением времени мы склонны давать себе все меньше лет".

Пиков изменения отношения к своему возрасту на протяжении жизни несколько. Как мы уже говорили, 60% двадцатилетних хотят быть старше. Но к 26-ти уже 70% предпочитают быть моложе, и с этого момента большинство из нас надевает розовые очки в том, что касается своих лет.

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld/Getty Images Image caption Забота о здоровье может стать более эффективной, если мы начнем учитывать субъективный возраст людей

Некоторые психологи предполагают, что более низкий субъективный возраст - это своего рода самозащита. Таким образом мы защищаем себя от негативных стереотипов, связанных со старением.

В частности, это показывают результаты исследования Анны Корнадт из Билефельдского университета (Германия).

Корнадт предположила, что субъективный возраст - это многоликая штука: на работе, к примеру, вы ощущаете себя на одно количество лет, а с друзьями - на другое.

Она попросила участников исследования ответить, старше или моложе они себя чувствуют в разных сферах жизни.

Она обнаружила, что на работе, в финансовых вопросах и вопросах здоровья люди занижают свой возраст. И это естественно - ведь именно в этих сферах старость имеет негативные коннотации.

Корнадт также выяснила, что люди с более низким субъективным возрастом были склонны видеть свое будущее в более позитивном свете.

Эта своеобразная психологическая самооборона защищает нас от свойственных части общества негативных взглядов на старость и стариков, придает оптимизма. Кроме того, она объясняет, откуда берутся преимущества, которые дает нашему здоровью ощущение себя молодым душой.

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld/Getty Images Image caption Многие ограничения, накладываемые возрастом, диктуются вашими представлениями о себе

Впрочем, несмотря на то, что упомянутые исследования раскрыли нам глаза на некоторые аспекты нашего восприятия собственного возраста, ученые только начинают подступаться ко всем возможным вариантам применения этого знания - в частности, для улучшения здоровья людей.

Например, в одной из немногих существующих работ на эту тему пожилые участники исследования показывали лучшие результаты в физической подготовке, если их регулярно хвалили.

Поскольку знание субъективного возраста помогает спрогнозировать будущее состояние здоровья, Янник Стефан считает, что врачи обязательно должны интересоваться у пациентов, на сколько лет те себя ощущают, и уже исходя из этого, намечать план лечения.

В общем, всегда стоит помнить: сколько бы вам ни было лет, ограничения, накладываемые возрастом, вполне возможно, диктуются вашими представлениями о себе.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.