Пять советов страдающим от жары: что помогает, а что нет?

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Волны аномальной жары накрывают Европу довольно регулярно. И если у вас дома или на работе нет кондиционера, то вы неизбежно задаете себе вопрос: как лучше охладиться и что говорит об этом опыт человечества? Всегда ли на этот опыт можно полагаться?

Давайте разберемся, попробовав взглянуть с научной точки зрения на пять весьма распространенных советов страдающим от жары. Итак, следует ли…

1) Пить холодные напитки и воздерживаться от горячих?

Побольше пить в жару - это правильно. Очень важно в таких условиях помочь своим почкам и не допустить обезвоживания организма. Но насчет того, какую именно жидкость пить - ледяную или горячую, издавна ведутся споры.

Теория, стоящая за выбором горячего, такова: вы нагреваете себя изнутри, начинаете больше потеть, что в итоге охлаждает вас.

Человеческое тело способно выделять до двух литров пота в час, и это весьма эффективный способ понизить его температуру.

Но если потерянное количество жидкости не будет компенсировано, то вскоре вы будете обезвожены - и из-за этого некоторые специалисты рекомендуют вообще отказаться от горячих напитков в жару.

Кроме того, они подчеркивают, что лучше избегать чая или кофе, поскольку эти напитки содержат кофеин, усиливающий обезвоживание. Впрочем, очень мало доказательств того, что умеренное количество кофеина действует как мочегонное средство.

Действительно, некоторые исследования поддерживают мнение, что холодные напитки в жару - лучше.

Проводились, в частности, эксперименты, в ходе которых участники подвергались серьезным физическим нагрузкам, и затем температура их тела измерялась по мере того, как им давали либо горячие, либо холодные напитки. Было обнаружено, что последние более эффективно охлаждают организм.

Однако с такими исследованиями есть как минимум одна возможная проблема - метод, применяемый для измерения температуры.

Правообладатель иллюстрации Anjelika Gretskaia/REDA&CO/UIG via Getty Images Image caption Горячие напитки в жаркую погоду заставят ваше тело больше потеть

Отважным добровольцам выдавали ректальные термометры. Как отмечает Олли Джей, аспирант кафедры физиологии терморегуляции Оттавского университета (Канада), выпитая холодная жидкость попадала прямиком в живот, что не очень далеко от поставленного термометра. Неудивительно поэтому, что температура быстро падала.

Когда коллектив исследователей под руководством Олли Джея снимал показания с помощью восьми термометров, размещенных в разных местах тела, обнаружилось, что горячие напитки больше охлаждают организм, поскольку, как уже отмечалось, они усиливают потовыделение.

Так что горячие напитки в жару помогают лучше. Есть, правда, ситуация, в которой они бесполезны: если очень высокая влажность или вы так одеты, что у пота нет возможности испаряться. В таком случае применяйте холодные напитки.

Вердикт: Это миф. Горячие напитки охладят вас быстрее - если только влажность не слишком высока.

2) Скорее включить вентилятор?

Ветерок от вращающегося вентилятора, безусловно, приносит облегчение. Но надо учесть, что вентилятор не охлаждает воздух, он его просто перемещает, а создаваемый им воздушный поток помогает нормальному теплообмену нашего тела - в том числе и испарению пота, выступающего на коже от жары.

Вентиляторы применяются повсеместно. Был даже случай, когда трех пациентов с тепловым ударом охлаждали нисходящим потоком от винта легкого вертолета.

Однако об эффективности охлаждения вентиляторами есть разные мнения.

В 2012 году авторы Кокрейновских аналитических обзоров (которые обычно собирают все существующие первичные исследования по той или иной теме, а затем оценивают их, используя строгие правила, чтобы установить, имеются или нет убедительные доказательства в отношении конкретного метода или лечения. - Прим. переводчика) решили подвергнуть проверке эффективность вентиляторов и столкнулись с острой нехваткой рандомизированных исследований под контролем.

Большинство исследований оказались обсервационными, наблюдательными, без вмешательства ученых. Некоторые из них находили, что вентиляторы помогают, в других отмечалось, что если температура воздуха очень высокая, то ситуация только усугубляется.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Вентилятор не охладит вас, если температура воздуха высокая

В общем, считается, что вентилятор может помочь, если температура воздуха не выше 35 градусов по Цельсию. Если же выше, то обдувание тела таким воздухом только увеличит тепловую нагрузку и может привести к тепловому удару.

Так что если в помещении слишком жарко, то использование вентиляторов даже ускоряет обезвоживание организма.

Кроме того, вентиляторы менее эффективны при высокой влажности. В этом случае воздух хоть и перемещается, но наполнен влагой, что затрудняет испарение пота с человеческой кожи.

Однако до тех пор, пока не будут проведены рандомизированные исследования под контролем, мы не можем знать наверняка, каким эффектом обладают вентиляторы.

А такие исследования непросто спланировать. Ученым нужно будет все подготовить к моменту, когда придет очередная волна жары - причем нужных температур, возможно, придется ожидать несколько лет.

Что мы пока знаем точно, так это то, что вентиляторы - это не всегда спасение. Скажем, во время жары 1999 года в Цинциннати погибли 17 человек, и десять из них пользовались вентиляторами, которые были включены, когда этих людей обнаружили мертвыми.

Конечно, мы не знаем - может быть, без вентиляторов они умерли бы еще быстрее. А может быть, они купили вентиляторы только потому, что жили в очень сильно нагревающихся зданиях. Так или иначе…

Вердикт: Нужно больше данных. Но если температура перевалила за плюс 35, лучше, видимо, выключить вентилятор.

3) Сильная жара опасна только пожилым людям?

Это правда, что во время особенно жарких дней в больницы попадает больше людей и многие из них - пожилые.

Температура тела, при которой наш организм чувствует себя наиболее комфортно и работает нормально, - между 36 и 37,5 градуса по Цельсию.

Терморецепторы на нашей коже, глубокие ткани и органы тут же засекают повышение температуры - даже на один градус. Если температура окружающей среды выше температуры тела, мы начинаем потеть, чтобы охладиться.

Кроме того, мы выделяем тепло, посылая больше крови рукам и ногам (вот почему ночью они могут быть такими горячими).

Оба этих метода теплорегуляции требуют от нашего сердца более активной работы. Поэтому у пожилых людей порой случаются сердечные приступы или инфаркты.

В отличие от того, как влияет на здоровье резкое похолодание, большинство смертей от жары случаются уже в первые сутки ее прихода.

Правообладатель иллюстрации Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images Image caption Дети, так же как и старики, очень чувствительны к жаре

Другая проблема со старыми людьми состоит в том, что они не всегда могут вовремя понять, что перегреваются и их организм обезвожен.

Однако все это вовсе не означает, что жара опасна только для пожилых. Дети и люди с хроническими заболеваниями тоже в зоне риска - как и любой человек, который испытывает трудности с передвижением, что мешает ему просто подойти к окну и открыть его, принести себе воды или заварить горячего чая, чтобы возместить потерю жидкости при потении.

Когда жарко и днем и ночью, нашему телу очень трудно охладиться. Жара в Европе 2003 года, по некоторым оценкам, стала причиной смерти по меньшей мере 30 тысяч человек, а некоторые эксперты называют цифру в 70 тысяч. Из 15 тысяч умерших во Франции 1321 человек был в возрасте, не превышающем 64 года.

Вердикт: Неправда. Пожилым людям, конечно, стоит быть особенно осторожными в жару, но и многим другим - тоже.

4) Надо открыть все окна?

Открыть окно - это первое, что приходит в голову большинству из нас, когда жарко. Но это может иметь обратный эффект.

Открывать окна надо лишь тогда, когда воздух снаружи прохладней, чем в помещении (а именно так обычно бывает ночью).

Днем во время сильной жары вы должны держать окна закрытыми. В помещение попадает меньше солнечного света, поэтому температура не такая высокая.

Даже если с помощью создания сквозняка вы добьетесь некоторого продувания вашего дома или офиса, это сработает только в том случае, если воздух не будет слишком горячим - иначе вам не удастся охладиться.

Более того, если содержание пыльцы в воздухе высоко, то такое проветривание только обострит аллергию у тех, кто ей страдает.

Вердикт: Это неправда в том случае, если температура воздуха за окном выше, чем в помещении. Но окна, открытые на ночь, облегчат вам жизнь во время жары.

5) Надо пить пиво?

В фильме 1958 года "Трудный путь в Александрию" персонаж, которого играл Джон Миллз, под палящим солнцем африканской пустыни мечтает о ледяном пиве. В конце фильма, после всех приключений и перенесенных трудностей, он сидит в баре, ему приносят вожделенное пиво, он делает глоток и произносит знаменитые слова: "Worth waiting for" ("этого стоило так ждать").

Вам не нужно прокладывать путь на грузовике через пустыню в Северной Африке, чтобы выпить пива на закате жаркого дня. Но поможет ли оно охладиться? Не всегда.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Пиво (в малых дозах), так же как и вода, может восстанавливать запасы влаги вашего организма

Если это только один стакан, то пиво вряд ли вам повредит. В различных исследованиях ученые предлагали участникам физические нагрузки для того, чтобы те пропотели, а затем давали им пиво - в том числе безалгогольное.

В одном из исследований 1985 года такой эксперимент проходил в атмосфере повышенной влажности, и "пик мочевыделения" случался после приема пива. Это не очень хорошо, поскольку указывает на то, что тело теряет, а не удерживает жидкость.

Однако стоит подчеркнуть, что разница в результатах у тех, кто пил безалкогольное пиво, и тех, кто пил обычное, была крайне незначительной.

Другое, более свежее исследование дало похожие результаты. Хотя обычная вода и восстанавливающие напитки для спортсменов были более эффективны для восполнения потери жидкости, пиво тоже показало на удивление хорошие результаты.

Еще одно исследование, испанских ученых, в котором участники проводили 40 минут на беговом тренажере, показало: и вода, и пиво в одинаковой степени помогали восполнять потерю жидкости.

И это странно - ведь мы знаем, что люди чаще ходят в туалет, когда пьют пиво. Возможно, когда организм обезвоживается и ему требуется жидкость, он оставляет из пива столько, сколько ему надо.

Это, однако, маленькие исследования, в которых не обращалось внимания на то, как вела себя температура тела, так что мы не можем наверняка сказать, охлаждало ли пиво организм и если да - то насколько эффективно.

Но они продемонстрировали, что один или, возможно, два стакана пива скорее восполнят потерю жидкости, чем усугубят ее. Так что, наверное, герой фильма "Трудный путь в Александрию" был прав, пинта пива заслуживала ожидания.

Вердикт: Это правда - по крайней мере, если речь идет об одном или двух стаканах.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.