Действительно ли другие люди занимаются сексом чаще, чем вы?

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Когда мы думаем о сексуальной жизни других людей, мы уверены, что она у них гораздо разнообразнее и богаче. Почему нам так кажется? И что на самом деле?

Недавно маркетинговая компания Ipsos завершила долгосрочное исследование, посвященное нашим ошибочным представлениям о самых разных вещах. Его результаты вскоре выйдут в свет в книге The Perils of Perception: Why We Are Wrong About Nearly Everything ("Опасности ложного восприятия: почему мы заблуждаемся относительно почти всего").

У британцев и американцев в ходе исследования, среди прочего, спрашивали, сколько раз, по их мнению, их соотечественники в возрасте 18-29 лет занимались сексом в последние четыре недели.

В среднем участники опроса в обеих странах предположили, что за последний месяц молодые мужчины делали это 14 раз. Тогда как (по данным комплексных исследований сексуального поведения) фактическая цифра составляла в среднем пять половых актов у британцев и четыре - у американцев.

Иными словами, опрашиваемые считали, что молодые люди занимаются сексом чуть ли не через день - то есть 180 раз в год. В реальности же это куда более скромные 50 раз.

Интересно, что респонденты-мужчины ошибались еще больше в отношении молодых женщин, считая, что сексуальная активность у тех составляет поражающие воображение 22 раза в месяц (в Великобритании) и 23 раза (в США).

Реальная цифра, однако, - примерно пять раз.

Как и со многими другими вещами, наши ошибочные представления основываются, с одной стороны, на наших субъективных ощущениях, а с другой - на том, что нам говорят.

Выживание нашего вида напрямую зависит от секса. Но именно по поводу него у нас много заблуждений.

В отличие от многих других человеческих действий, которые мы можем наблюдать, интимная жизнь скрыта от посторонних глаз. А то, что нам якобы разрешено видеть, часто не соответствует реальности.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Рост популярности таких приложений для знакомств, как Tinder, может произвести впечатление, что сексуальная жизнь других гораздо интенсивнее, чем ваша собственная

Не имея другой информации, мы с детства прислушиваемся к разговорам сверстников, потом - к сплетням в раздевалке спортклуба, нам в голову западают результаты сомнительных опросов, запоминаются статейки в развлекательных журналах и те фильмы порно, которые мы когда-то посмотрели.

Во всем этом много "клубнички", фантастических "жизненных примеров" и преувеличений, совершенно искажающих реальную картину.

В упомянутом выше исследовании участников также спросили, сколько, на их взгляд, сексуальных партнеров имели за свою жизнь люди в возрасте от 45 до 54 лет.

Интересно, что на этот раз предположения респондентов достаточно точно соответствовали цифре, которую сообщают о себе мужчины.

В среднем получается, что опрошенные австралийцы и британцы указанного возраста имели в течение жизни 17 партнеров, а американцы - 19.

Впрочем, картина выглядит довольно странно, если сравнить ответы мужчин и женщин. Во-первых, число партнеров, которое называют в ходе опросов женщины, намного меньше, чем у мужчин.

Фактически женщины утверждают, что имели вдвое меньше сексуальных партнеров, чем представители противоположного пола.

Это одно из самых больших несоответствий в исследованиях сексуального поведения - ведь, с точки зрения статистки, такое просто невозможно.

Учитывая, что речь идет о партнере противоположного пола (а в опросах участвует примерно пропорциональное количество гетеросексуальных женщин и мужчин), эти цифры в целом должны совпадать.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Американские мужчины в ходе исследования выразили мнение, что у американок в течение жизни бывает довольно много партнеров по сексу

Этому может быть несколько объяснений. Мужчины, например, могут также учитывать секс с проститутками. Или мужчины и женщины по-разному интерпретируют для себя этот вопрос (например, женщины могут не относить к сексуальным отношениям некоторые виды секса, а мужчины - наоборот).

Впрочем, наиболее вероятное объяснение такое: мужчины, очевидно, сознательно или нет, завышают эту цифру, тогда как женщины, напротив, могут ее занижать.

Одно из недавних исследований в США подтвердило это предположение.

В ходе опроса о сексуальном поведении исследователи разделили женщин на три группы.

Первая группа заполняла анкету анонимно. Участницы второй были уверены, что их ответы увидят исследователи (которые будут понимать, кто это отвечал).

А женщин в третьей группе опрашивали, как им сказали, "на детекторе лжи" (хотя никакого детектора не было, а было бессмысленно пикающее устройство).

Женщины из второй группы назвали среднюю цифру своих сексуальных партнеров как 2,6, анонимная группа - 3,4, а те, кто отвечал на "детекторе лжи" - 4,4.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Женщины признавались в большем количестве сексуальных партнеров, когда считали, что их проверяют на детекторе лжи

И напоследок - еще об одной выявленной в США довольно странной тенденции.

Американский мужчина считает, что у американской женщины на протяжении жизни бывает в среднем 27 партнеров по сексу. Сами американки полагают, что цифра гораздо ниже - 13.

И эта последняя цифра гораздо ближе к действительности - по крайней мере женщины, рассказывая о себе, в среднем говорят о 12 партнерах.

Откуда же взялись эти мужские представления о 27 партнерах у женщин?

Дело в том, что около 20 американцев из тысячи опрошенных оказались очень специфического мнения о своих соотечественницах, назвав абсурдную цифру в 50 партнеров, а то и больше. Это и повлияло на общий результат.

Наши ложные представления демонстрируют, как мы воспринимаем окружающий мир. Они отражают наши подсознательные предубеждения и представления о том, что является нормальным, а что нет.

Исследование, о котором мы рассказали, свидетельствует о заблуждениях в отношении молодежи и прежде всего - молодых женщин, что можно расценить как тревожную тенденцию.

Как и в случае с другими предубеждениями, чтобы повлиять на взгляды людей, не надо бомбить их новой статистикой. Лучше кропотливо разъяснять, почему и откуда у нас в голове возникают ложные представления.

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Эта статья впервые была опубликована на сайте The Conversation. Прочитать ее адаптированный текст на английском языке вы можете на сайте BBC Future.