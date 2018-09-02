Жить на природе - действительно ли это лучше для здоровья?

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Мы часто слышим, что большие города - самое непригодное место для жизни с точки зрения здоровья. Но что говорят по этому поводу результаты научных исследований? Корреспондент BBC Future, проанализировав данные ученых, рассказывает, как место проживания влияет на наше самочувствие.

Вас беспокоит загрязнение окружающей среды или уровень стресса, который вы испытываете? Тогда вы наверняка уже не раз задумывались о том, чтобы покинуть город и переехать куда-нибудь в глубинку, где зелено и спокойно, и воздух чистый… Ну, по крайней мере мысль об этом вас время от времени посещает, правда?

На свежем воздухе, а еще лучше - в горах или на море, вы, может, и не обретете счастья, но уж здоровье-то точно улучшится, полагаете вы. И, наверное, считаете, что наука это давно подтвердила.

Однако основанных на фактических данных исследований, которые могли бы помочь установить самые здоровые для проживания места на планете, на удивление мало.

Чем глубже ученые погружаются в изучение связей между здоровьем и окружающей средой, тем больше они находят деталей и нюансов, усиливающих или, наоборот, ослабляющих влияние на наше самочувствие даже самой здоровой обстановки.

"Мы, группа исследователей со всех уголков планеты, пытаемся найти свидетельства, подтверждающие или нет влияние на здоровье нашей усиливающейся удаленности от природы, взвесить все "за" и "против" такого положения", - говорит Мэтью Уайт, специалист по экологической психологии из медицинского колледжа в Эксетерском университете (Великобритания).

Уайт и другие ученые обнаружили: то, как влияет на нас окружающая среда, определяется не только, скажем, качеством воздуха, но бесчисленным количеством факторов, среди которых - и обстоятельства жизни человека, и его образ жизни, и его прошлое, и его наследственность, и так далее.

В общем, конечно, можно утверждать, что если вы городской житель, то жить лучше рядом с парком - там ниже уровень загрязненности воздуха, меньше шума и попрохладней (последнее важно в свете продолжающегося потепления на планете).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вы горожанин, то лучше поселиться поближе к парку - там вам будет хорошо, жители новозеландского Веллингтона это подтвердят

Открытые природные пространства обычно благоприятствуют физической и общественной активности, что само по себе очень полезно.

Время, проведенное на природе, снижает уровень стресса. Когда мы прогуливаемся или даже просто сидим под деревом, кровяное давление и частота пульса снижаются.

При этом наш организм начинает вырабатывать больше лимфоцитов - так называемых природных убийц, главных клеток иммунной системы, которые охотятся за пораженными вирусом или злокачественными клетками.

Ученые все еще не могут разобраться, почему это происходит, но у них есть несколько гипотез.

В некоторых случаях загрязнение окружающей среды вне городов может быть даже серьезней

"Одна превалирующая теория гласит, что природные пространства действуют как оазис спокойствия в нервной городской жизни, - рассказывает Эмбер Пирсон из Мичиганского университета, изучающая влияние географии на здоровье. - С точки зрения эволюционной перспективы мы относимся к природе как к ключевому ресурсу для выживания человечества - отчасти поэтому мы испытываем такие чувства, оказываясь в парках или лесах".

Однако вышесказанное совсем не означает, что городским жителям следует бросить все и переехать в сельскую местность.

Да, жители мегаполисов США часто страдают астмой, аллергиями и депрессией. Но в то же время они менее к склонны к ожирению, суициду, реже погибают от несчастного случая. В старости они более довольны жизнью и, в общем, живут дольше, чем их ровесники в сельской местности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Горожане, как правило, живут дольше своих сверстников из сельской местности, и в старости благополучней

Хотя города ассоциируются у нас с загрязненным воздухом, преступностью и стрессом, жизнь в сельской местности тоже не лишена серьезных недостатков. Например, насекомые, переносящие болезни, пауки и клещи, способны отравить вам идиллию жизни на природе.

В некоторых случаях загрязнение окружающей среды вне городов может быть даже серьезней: например, в 2015 году в Индии оно стало причиной смерти 1,1 млн жителей, из которых 75% живут в сельской местности - в основном потому, что сельские жители подвергаются большему риску, часто дыша продуктами сгорания - как во время работы на сельхозугодиях, так и дома, при сжигании дров и коровьего помета, используемого в качестве топлива в домашних очагах.

В Индонезии практика вырубания и сжигания лесов становится причиной токсичного смога, висящего месяцами, от которого даже порой страдают соседние страны - Сингапур, Малайзия и Таиланд.

Загрязнение воздуха дымом от лесных пожаров знакомо жителям всего южного полушария - от Южной Америки до южной Африки. (Справедливости ради, надо отметить, что воздух в южном полушарии все-таки чище, чем в северном - просто потому, что там живет меньше людей.)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Определенные методы ведения сельского хозяйства добавляют загрязнения воздуху, и от этого в сельской местности порой умирает больше людей, чем в городе.

И такое происходит не только в развивающихся странах. Лесные пожары на западе США стали настоящим бедствием с точки зрения качества воздуха. В Европе, США, Китае и России воздух загрязняют удобрения, используемые в сельском хозяйстве.

А как насчет чистого горного воздуха? Действительно, на высоте уровень загрязненности падает. Однако попытка подняться над уровнем загрязненности может принести другие проблемы.

Хотя те, кто живет в местах, расположенных на высоте 2500 м над уровнем моря и больше, реже умирают от кардиологических заболеваний, инсультов и некоторых типов рака, данные свидетельствуют: для этих людей повышается риск скончаться от хронического заболевания легких или бронхильных инфекций.

Это может быть связано (по крайней мере частично) с тем, что на высоте автомобильные двигатели работают с меньшей эффективностью, выделяя больше углеводородов и монооксида углерода. В сочетании с большей солнечной радиацией в горных районах это вырастает в настоящую проблему для здоровья.

Таким образом, если выбирать, то для здоровья лучше всего жить на высоте между 1500 и 2500 м.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем выше, тем здоровее? Не совсем так…

Теперь разберемся с жизнью на морском берегу - или рядом с любой водой. Например, те британцы, кто живет близко к берегу моря, обычно здоровее жителей внутренних районов этого островного государства.

Причин у этого может быть много, отмечает Уайт. Это и заложенная в нас природой тяга к воде, и те возможности для физических упражнений, которые предлагают пляжи, и доступность продуктов с витамином D.

У жизни у большой воды есть и психологические бонусы. Во время исследования 2016 года, которое проводили в новозеландском Веллингтоне Пирсон с коллегами, обнаружилось, что жители этого города, у которых был вид из окна на океан, испытывали меньше стресса.

Как выяснили исследователи, каждые 10% голубого пространства снижают на треть балла индекс стресса (по шкале Кесслера, применяемой для прогнозирования психологических расстройств, связанных с тревогой и переменами настроения) - вне зависимости от социоэкономического статуса человека..

У жизни у большой воды есть психологические бонусы

Исходя из этого, отмечает Пирсон, "можно предположить, что, увеличив океанский вид из окна на 20-30%, мы можем перевести человека из состояния среднего стресса в более низкую его категорию".

Похожие результаты получились у Пирсон и в следующем исследовании, проведенном на Великих американских озерах, и у Уайта - в исследовании с участием жителей Гонконга.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем больше "голубого пространства" человек видит каждый день, тем меньше в его жизни стресса и беспокойства, обнаружили ученые

Но далеко не у каждого есть возможность переехать к морю, жить на берегу озера или большой реки.

Саймон Белл, зав. кафедрой ландшафтной архитектуры Эстонского университета биологических наук и заместитель директора исследовательского центра OPENspace Эдинбургского университета, и его коллеги пытаются проверить, можно ли помочь в этом восстановлением заброшенных водоемов по всей Европе.

Они опрашивают местных жителей до и после восстановления водоема и его окрестностей - так было с заброшенным побережьем недалеко от Таллинна, с промышленным каналом рядом с комплексом советских многоэтажек в Тарту и в других местах - в Испании, Португалии, Швеции и Британии.

Ученые анализируют качество жизни рядом с двумя сотнями восстановленных водоемов, учитывая все факторы - климат, погоду, уровень загрязненности воздуха, запахи, сезонные колебания, безопасность, доступность услуг и так далее.

Их конечная цель, по словам Белла, - понять, из чего складывается притяжение "большого голубого пространства". Когда результаты будут готовы, он с коллегами разработает инструмент для оценки качества, полезный тем, кто собирается с наибольшей эффективностью восстанавливать старые городские каналы, бывшие доки, заброшенные пруды и реки, чтобы повысить качество жизни местных жителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Насколько нам помогает каждое свидание с большой водой? Это зависит от множества факторов…

И все-таки, когда речь идет о здоровье, ученые пока не знают, чем отличается жизнь у океана от жизни у озера или у реки. Не сравнивали они пока и воздействие побережья, скажем, Исландии с воздействием пляжей Флориды или Австралии.

А вот что они знают: множество взаимодействующих факторов, включая качество воздуха и воды, температуру, количество людей и даже приливы и отливы, влияют на то, как даже такая простая штука, как прогулка по морскому берегу, меняет нас.

"Наверное, существует еще миллион других важных вещей, кроме погоды и освещения, которые влияют на человека - будь он на Гавайях или на берегу озера в Финляндии", - размышляет Уайт.

Простой переезд к берегу моря или поближе к лесу не решит всех наших проблем

Интересно, что, по данным ученых, люди, живущие в таких далеко не солнечных местах, как Вермонт и Миннесота (США) или европейская Дания, подвергаются большему риску рака кожи, чем жители тропических стран - видимо, потому, что в северной Миннесоте вряд ли вырабатывается привычка защищаться от солнца.

Уайт отмечает, что больше преимуществ от жизни рядом с открытыми зелеными (и голубыми) пространствами извлекут небогатые люди. У богатых и так много возможностей заботиться о своем здоровье, они регулярно ездят в отпуск на море или в горы и испытывают меньше стресса, связанного с бытовыми вопросами.

"Здесь, в Британии, закон обязывает местные власти снижать уровень неравенства с точки зрения охраны здоровья. И один из способов сделать это - развивать и улучшать систему парков, - подчеркивает Уайт. - Беднейшие слои населения первыми почувствуют все плюсы этого".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лучший выбор с точки зрения здоровья - такой, например, чистый город на берегу океана, как Сидней

Важно также не забывать, что простой переезд к берегу моря или поближе к лесу не решит всех наших проблем. В жизни есть много важных обстоятельств - потерять работу или найти новую, жениться или развестись, - которые влияют на наше здоровье куда сильней.

Как говорит Уайт, неважно, в какой окружающей среде вы живете - "лучше иметь свой дом, чем бездомным ночевать на скамейке в прекрасном парке на свежем воздухе".

Белл добавляет: близость к природе на самом деле далеко не приоритет, когда человек ищет место, где поселиться. В этом списке выше него такие вещи, как безопасность района, спокойная обстановка, близость к школе или работе.

И все же, не слишком преувеличивая значение открытых природных пространств в нашей жизни, не стоит забывать о тех, может быть, не сразу проявляющихся преимуществах, которые они привносят в нашу жизнь.

В конце концов, с этим трудно спорить: жизнь в таких чистых, открытых океану городах, как Сидней или Веллингтон, как минимум не отразится плохо на вашем здоровье.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.