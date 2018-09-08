Что, учиться 23 года?! И сколько же это стоит?

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В каких странах часы, проведенные школьниками в классе, самые короткие? Где родители платят за школьные принадлежности больше всего? И в какой стране, чтобы получить образование, надо потратить на учебу в среднем аж 23 года?

На прошедшей неделе у российских школьников начался новый учебный год. Для тех, кто пошел в первый класс, впереди - длинная и непростая дорога к знаниям, которую, кроме всего прочего, осложняют и всевозможные траты (к тому же не всегда напрямую связанные с получением образования).

Но сумма, которую родителям предстоит потратить на обучение своего ребенка - разная для разных стран.

Количество часов, которые школьники и студенты проводят в классах и аудиториях, тоже отличается от страны к стране.

Вот некоторые факты и цифры, демонстрирующие эту разницу.

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Американским родителям дороже всего обходятся компьютер и одежда для школьника.

В США средняя семья сейчас тратит около 685 долларов на то, чтобы собрать ребенка в школу. С 2005 года сумма выросла примерно на 250 долларов.

Больше всего тратится на компьютеры - в среднем 299 долларов на семью. На втором месте одежда - 286 долларов, затем идут всякие электронные гаджеты - планшеты, калькуляторы и т.д., на которые уходит 271 доллар. На папки, учебники, маркеры и прочее средняя семья школьника тратит 112 долларов. Все эти суммы растут из года в год. (Источник - Statista /Deloitte)

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Датчане проводят в школе на два месяца больше, чем российские школьники.

Из 33 развитых государств меньше всего часов проводят в классе ученики начальной школы в России - чуть больше 500 в год (международный средний уровень - 800 часов). Это примерно пять часов в день, с перерывами между уроков - и так на протяжении восьми месяцев учебного года.

Однако, судя по всему, это не отражается на общем уровне грамотности - в России он составляет почти 100%.

А теперь посмотрим на Данию. В этой стране от школьников требуется проводить в классе около 1000 часов ежегодно. Это почти на два месяца больше, чем в России, да к тому же у маленьких датчан дольше учебные дни.

Впрочем, у длинного учебного года есть свое оправдание: Дания постоянно входит в число пяти стран с лучшим качеством образования. (Источник - OECD)

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Ищите, где образование подешевле? Про Гонконг забудьте.

Количество денег, которые тратят родители на образование своего ребенка, от страны к стране может отличаться довольно сильно - разница доходит до 100 тысяч долларов.

Самое дорогое место - Гонконг. И лидирует он с большим отрывом. Здесь приходится выложить за учебу в среднем 131 161 долларов США (не учитывая стипендий, займов или господдержки).

Вторыми идут Объединенные Арабские Эмираты - около 99 тысяч долларов. Далее - Сингапур (71 тысяча долларов) и США (58 тысяч).

Несмотря на то, что плата за обучение в американских университетах продолжает расти, родители там платят в среднем лишь 23% от общей суммы. Сравним это с Францией: там вклад родителей - около 16 тысяч долларов за полное образование детей, от школы до университета. (Источник - HSBC / Sallie Mae)

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За образование расплачиваются не только родители. Вспомним о лесах…

Даже в наш век виртуальной реальности, 3D-принтеров и дронов простой карандаш продолжает быть неотъемлемым инструментом в руках школьников по всему миру. Сегодня, спустя более чем 400 лет с тех пор, как карандаши были изобретены, в мире их производится от 15 до 20 миллиардов штук.

В США их делают чаще всего из древесины кедров тихоокеанского побережья Северо-Запада, а графит добывается в основном в Китае и Шри-Ланке.

Чтобы школьники по всему миру не испытывали дефицита в карандашах, каждый год срубается от 60 000 до 80 000 деревьев. (Источник - The Economist)

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Австралийцы тратят на учебу примерно четверть своей жизни.

Рано или поздно учеба заканчивается, и об этом стоит сказать любому первоклашке после его первого дня в школе.

Однако в таких странах, как Новая Зеландия и Исландия, она длится почти два десятилетия.

"Ожидаемая продолжительность школьной и университетской жизни" подсчитывается, исходя из средних показателей зачисления - в разном возрасте, от начальной школы до университета.

В настоящее время у Австралии эта самая продолжительность достигает аж 22,9 года учебы - то есть человек там учится с шести лет до 28.

В самом низу списка - Нигер, где дети обычно начинают учиться в семь лет и через примерно 5,3 года уже заканчивают - на 17 лет раньше, чем в Австралии. (Источник - Global Innovation Index)

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.