На успеваемость вашего ребенка влияют в первую очередь гены, а не интеллект

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Исследователи обнаружили, что успехи в учебе определяются прежде всего генами ребенка, а его интеллектуальные способности играют в этом куда меньшую роль.

Наверное, это случится уже скоро: с помощью анализа ДНК мы сможем определять будущие сложности в учебе нашего ребенка и помогать ему.

Мы прекрасно помним это еще со школьной скамьи: дети учатся очень по-разному.

А в последние годы исследователи обнаружили, что успех в учебе - в начальной школе, на экзаменах при окончании средней школы и даже в изучении отдельных предметов - почти на две трети (!) зависит от генов.

Ученые выбрали 6000 пар близнецов, участвующих в британской Программе исследования раннего развития близнецов, и проанализировали их оценки - от начальной школы до окончания обязательного среднего образования.

Результаты исследования показали, что достижения близнецов в учебе были на удивление стабильными.

Те, кто хорошо успевал в начальной школе, имели хорошие результаты и на экзаменах GCSE (сертификат об окончании среднего образования).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Анализируя успехи в учебе однояйцевых близнецов, ученые установили влияние генов на школьные оценки

Наблюдения за близнецами позволяют выявить влияние генов на достижения в учебе.

Однояйцевые (идентичные) близнецы имеют одинаковый генетический набор, тогда как двойняшки, так же как и братья и сестры разного возраста, имеют в среднем 50% одинаковых генов.

Если в определенных чертах характера идентичные близнецы больше похожи друг на друга, чем двойняшки, можно сделать вывод, что эта черта определяется преимущественно генами.

Исследователи пришли к выводу, что стабильность достижений в учебе почти на 70% объясняется генетическими факторами и лишь на 25% - внешними факторами, окружающей средой, например, воспитанием в одной семье и посещением одной школы.

Остальные 5% - другими, пока менее понятными факторами, например, влиянием друзей или учителей.

Когда успешность в учебе в течение школьных лет улучшалась или ухудшалась, это прежде всего зависело от тех внешних факторов, которые у близнецов отличались.

Кажется, логично предположить, что стабильность успехов в изучении школьных предметов объясняется, в первую очередь, умственными способностями конкретного ребенка.

Но после того как исследователи провели среди близнецов тесты на интеллект (вербальные и невербальные), влияние генов все равно осталось существенным - на уровне 60%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда у одного из близнецов школьные оценки существенно ухудшались или, наоборот, улучшались, причиной были внешние факторы - например, замена учителя

В последние годы ученые достигли больших успехов в выявлении генетических маркеров, отвечающих за те или иные черты личности - в частности, за успехи в учебе.

Однако каждый генетический маркер объясняет очень небольшую долю (менее 0,1%) индивидуальных различий. И недавно был разработан более эффективный метод.

Суммируя тысячи генетических маркеров, выявленных в ходе общегеномных исследований (исследования геномного набора генетических вариантов у разных людей, позволяющие увидеть связь какого-либо из вариантов с определенным признаком. - Прим. переводчика), ученые создают полигенную шкалу оценки.

Такая шкала позволяет с большей точностью прогнозировать вариативность определенных качеств личности (например, успехов в учебе), у людей, не связанных общими генами.

Метод полигенной шкалы подтвердил то, что ученые обнаружили в ходе наблюдения за близнецами. А именно: определенные варианты генов отвечают за то, почему оценки детей на каждом этапе обучения могут отличаться.

Результаты этого исследования очень важны как для родителей, так и для учителей.

Они свидетельствуют о том, что определенные проблемы в учебе нужно выявлять как можно раньше, поскольку они, скорее всего, будут существовать на протяжении всех лет, проведенных в школе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генетика поможет как можно раньше выявлять у детей потенциальные трудности в учебе, чтобы предоставлять им всю необходимую помощь

В будущем такая оценка генетической предрасположенности (вместе с прогнозированием влияния внешней среды, например, района проживания, особенностей воспитания в семье и школе) поможет выявлять "проблемных учеников" в раннем возрасте.

Преодолеть потенциальные трудности в обучении помогут индивидуальные учебные программы.

Например, уже при рождении мы могли бы с помощью ДНК-тестов выявлять детей, которые будут иметь проблемы с чтением, и помогать им уже на раннем этапе развития.

Профилактические мероприятия всегда имеют большие шансы на успех, когда проводятся в первые годы жизни.

Поэтому генетическая оценка рисков, которую можно произвести уже при рождении, имеет огромное значение для преодоления будущих проблем в учебе у ребенка.

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Статья впервые была опубликована на сайте The Conversation и перепубликована здесь в рамках лицензии Creative Commons.

Прочитать оригинал на английском языке можно также на сайте BBC Future.