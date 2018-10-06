Эксперимент Би-би-си: вся правда об одиночестве

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Автор этой статьи была инициатором международного опроса Би-би-си, который назвали "Эксперимент Одиночество", и уже писала на эту тему, разоблачая пять мифов, касающихся этого загадочного, чисто человеческого состояния души. Теперь она решила обобщить то, что удалось узнать в ходе исследования, и рассказать вам о пяти выводах, которые противоречат сложившимся представлениям об одиночестве и о тех, кто от него страдает.

1. Молодые чаще чувствуют себя одинокими, чем пожилые

Когда вы говорите об одиночестве, держу пари, вам представляется пожилой человек, который живет один и редко с кем-либо общается. Действительно, в нашем "Эксперименте" 27% тех, кому за 75, признались, что часто, а то и очень часто чувствуют себя одинокими. Эта цифра оказалась выше, чем в других опросах, но дело в том, что мы проводили свой исключительно в интернете, в нем участвовали все желающие, поэтому вполне возможно, что опрос привлек больше тех, кто чувствует себя одиноко.

Тем не менее разница между возрастными группами поражает. Уровень одиночества оказался наиболее высоким среди тех, кому от 16 до 24 лет. В этой группе 40% признались, что часто и очень часто испытывают одиночество.

И вот вопрос: почему? Почему в таком возрасте так много людей говорят о своем одиночестве? Может быть, они с большей готовностью признают этот факт, чем представители старшего поколения, по традиции высоко ценящие свою независимость?

Однако это бросается в глаза: когда мы спрашивали о том, в каком возрасте люди чувствовали себя наиболее одиноко, даже пожилые люди чаще всего называли юность, пору взросления.

Так что совсем не обязательно считать причиной одиночества современную жизнь с ее гаджетами и соцсетями. Очевидно, что тут играют роль факторы, непосредственно связанные с молодым возрастом как таковым.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выяснилось, что пожилые люди - вовсе не самая одинокая возрастная группа

Хотя мы привыкли считать возраст от 16 до 24 лет порой свободы и обилия развлечений, порой прощания со школой и обретением большего контроля над собственной жизнью, это еще и сложный переходный период, в который человек как правило покидает родной дом, родителей, друзей детства, начиная учебу в колледже или устраиваясь на первую в жизни работу. В эти годы люди пытаются понять, кто они и где их место в этом мире.

Вдобавок ко всему в этом возрасте мы еще не привыкли к новому для себя чувству одиночества, не научились с ним справляться, поэтому переживаем его наиболее остро.

2. 41% считает, что одиночество может сыграть благотворную роль в жизни

Этот вывод перекликается с идеями некоторых исследователей - например, нейробиолога Джона Касиоппо, который считал, что человек в ходе эволюции пришел к ощущению одиночества, так как оно может быть полезно, хоть и неприятно.

Люди научились выживать, организуясь в группы сотрудничества, совместной деятельности. Если человек чувствует себя исключенным из такой группы, пришедшее чувство одиночества заставляет его искать новые связи, новую компанию, новых друзей - или возобновлять старые отношения.

Проблема только в том, что одиночество может принять хронический характер и начать негативно влиять на общее благополучие и даже на здоровье.

Постоянное ощущение себя одиноким рано или поздно может привести к депрессии. Показательно, что в ходе нашего исследования, хотя 41% участников заявил, что одиночество может играть положительную роль, так считают гораздо меньше из тех, кто часто ощущает себя одиноким - среди этих людей позитивно воспринимают свое одиночество только 31%.

Одиночество может быть таким невыносимым и мучительным, что те, кто испытывает его в течение долгого времени, крайне редко находят в нем хоть что-то положительное.

3. Те, кто страдает от одиночества, в плане социальных навыков ничем не отличаются от среднестатистического человека

Иногда считают, что те, кто чувствует себя одиноко, просто не умеют заводить друзей, и если их научить навыкам общения, все должно наладиться. Но, как мы обнаружили, это совсем не так.

Главный элемент межличностного общения - умение понять, что чувствует другой человек, и соответственно этому вести себя с ним. Ведь если, например, вашего знакомого что-то беспокоит, так его легко невзначай обидеть.

Один из способов проверить, насколько люди владеют таким навыком - показать им серию изображений лиц или даже одних глаз других людей и спросить, какие, по их мнению, эмоции испытывают изображенные.

В ходе таких экспериментов выяснилось, что те, кто чувствует себя одиноким, в среднем способны определять эмоции других не хуже тех, кто не страдает от одиночества.

Отличия обнаруживались только в невротическом состоянии, так что, возможно, именно душевная тревога, порождаемая жизненными обстоятельствами, заставляет людей страдать от одиночества, а вовсе не отсутствие навыков общения.

4. Зима приносит не больше одиночества, чем любое другое время года

Когда приближается Рождество, благотворительные фонды обычно начинают сезонную кампанию помощи пожилым, неизменно подчеркивая одиночество старых людей.

Рождество - это такой день, когда принято собираться за столом с самыми близкими людьми, поздравлять друг друга… Поэтому сама мысль о том, что этот праздник придется встречать одному, может пугать.

Британский комик Сара Милликан на каждое Рождество проводит в "Твиттере" кампанию (очень популярную и успешную) #joinin, когда те, кто чувствует себя одиноко в этот день, могут поговорить друг с другом.

А если же вы живете в Северном полушарии, то Рождество у вас случается посреди зимы, когда дни коротки, а ночи длинные, и люди больше времени проводят дома, что сгущает ощущение изолированности от мира у тех, кто страдает от одиночества.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди рассказывали о своем одиночестве, которое они ощущают независимо от того или иного сезона

Тем не менее мы обнаружили, что для одиноких зима ничем не отличается от других сезонов.

Мы просили назвать самое одинокое время года, и более двух третей опрошенных ответили, что зима ничуть не более одинока, чем лето, осень или весна.

Меньшинство тех, кто все-таки выделил самый одинокий для себя сезон, остановились на зиме, но некоторые называли и лето.

На Рождество многие изо всех сил стараются не остаться одни, приглашая в гости друзей и родственников. Однако летом, когда другие уезжают в отпуск, вы можете почувствовать себя брошенными. Так что зима, как оказалось, совсем не самое одинокое время.

5. Те, кто часто чувствует себя одиноким, обладают гораздо более развитой способностью к сопереживанию

В нашем исследовании измерялись два типа эмпатии. Первым было сочувствие людям с физической болью - например, насколько вы сопереживаете человеку, случайно прищемившему руку дверью, или обжегшемуся о горячую сковородку, или тому, кого ужалила оса.

Второй тип - насколько вы сочувствуете тем, кто, например, подвергается травле в школе, кого игнорируют друзья или кого бросил любимый человек.

Что касается сочувствия тем, кто испытывает физическую боль, не было никакой разницы между теми, кто ощущает себя одиноким чаще или реже.

А вот что касается "социальной боли", то тут уровень эмпатии гораздо выше у тех, кто часто или очень часто ощущает себя одиноким.

Эти люди принимают близко к сердцу любые страдания других, поскольку, видимо, на своем опыте хорошо знают, как это - быть изолированным от общества.

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Выводы этой статьи основаны на онлайн-опросе 55 тысяч человек со всего мира, проведенном Би-би-си. Методика была разработана учеными из трех британских университетов в сотрудничестве с Wellcome Collection.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.