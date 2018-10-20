Пять мифов о переломах: чего действительно стоит опасаться

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Ужасная, пронзающая боль? Далеко не всегда. Раз вы можете двигать конечностью, значит никакого перелома нет? Бывает и так, но бывает и по-другому. Обозреватель BBC Future разбирает, что правда, а что нет, в наиболее распространенных взглядах на переломы.

Миф 1. Если вы можете двигать пострадавшей конечностью, то перелома нет

Обычно это первое, что вы слышите, когда корчитесь от боли, ударившись обо что-нибудь пальцем ноги: "Пошевелить им можешь? Ну, тогда это не перелом".

На самом деле вы порой вполне можете двигать сломанной конечностью или пальцем, так что это нельзя рассматривать как проверку на перелом.

Три главных симптома сломанной кости - боль, отек и деформация.

Если кость развернута на 90 градусов по сравнению со своим обычным положением или вообще торчит сквозь кожу - понятно, это плохой признак.

Еще одно указание на перелом - если вы слышали щелчок, когда это с вами произошло.

Миф 2. Если это перелом, то вам ужасно больно

Совсем не обязательно. Многие рассказывают о том, как упали на горнолыжном склоне, а после этого еще катались остаток дня, ходили и даже танцевали, не подозревая, что сломали ногу.

Конечно, гораздо чаще сломанные кости болят, но если перелом незначительный, то вы можете его и не заметить.

Когда же вы обнаружите, что у вас перелом, надо немедленно обратиться к врачу, который расположит и зафиксирует ваши кости так, чтобы они правильно срастались, без деформации, без риска инфекции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как только вы поняли, что сломали руку, немедленно обратитесь к врачу

У переломов есть одна особенность. Сломанная конечность может не болеть постоянно. Но вот что выяснили в 2015 году исследователи из Саутгемптонского университета, изучавшие данные полумиллиона взрослых британцев: те, кто когда-либо ломал руку, ногу, бедро или позвоночник, десятилетия спустя часто страдали от болей во всем теле - гораздо чаще, чем те, кто никогда себе ничего не ломал. К счастью, это случается далеко не со всеми.

Миф 3. Пожилые белые женщины должны опасаться переломов из-за остеопороза

Давайте начнем с возраста. Это правда: пожилые женщины ломают кости чаще, чем молодые. Гормональные изменения в организме, происходящие во время климакса, могут вести к быстрой потере костной массы и частым переломам при остеопорозе.

Что же касается расы, то, например, в США перелом бедра случается более чем в два раза чаще у белых женщин, чем у черных.

Предполагается, что существует целый ряд факторов, из-за которых у черных женщин кости крепче: например, большая костная масса, набираемая в детстве, и более медленный процесс обновления костной ткани, который ведет к более медленному вымыванию из нее минералов к пожилому возрасту.

Все это так, но черные женщины тоже страдают остеопорозом, просто среди них таковых находится меньше, чем среди белых. Почему?

Считалось, что остеопороз есть только у 5% черных женщин в возрасте старше 50, но уже зазвучали призывы более серьезно изучить состояние их здоровья.

В США, например, афроамериканок с меньшей долей вероятности, чем белых, отправляют на обследование, с помощью которого обнаруживают остеопороз. И если им все-таки ставится такой диагноз, им реже выписывают необходимое лекарство.

Миф 4. Нет никакого смысла обращаться к врачу со сломанным пальцем ноги, поскольку вам все равно ничем не помогут

Действительно, гипс вам в этом случае вряд ли будут накладывать, но сломанный палец ноги все равно надо обследовать. Медики установят тип перелома, помогут в будущем избежать боли и деформаций (которые сделают некомфортным ношение обуви или приведут к артриту в пожилом возрасте, если кость срослась неправильно).

Если же палец после перелома под странным углом, то понадобится более сложное лечение, возможно, даже операция.

Большинство пальцев ноги можно просто зафиксировать при помощи соседних пальцев. Вам также выдадут специальную обувь. Такие переломы срастаются в течение 4-6 недель.

Перелом большого пальца ноги более серьезен, и некоторым даже накладывают гипсовую повязку до уровня икры на две-три недели, а затем скрепляют повязкой сломанный палец с соседним.

К счастью, переломы большого пальца случаются в два раза реже, чем остальных пальцев ноги.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Врачи смогут облегчить ваши страдания и максимально обезопасить поврежденную ногу

Если же сломана плюсневая кость (следующая после кости пальца), то перелом может зажить без всякой гипсовой повязки - при условии что нога находится в покое.

Дело в том, что кости по обе стороны от пострадавшей естественным путем поддерживают друг друга, действуя как природная шина, и в 80% случаев кости остаются в правильном положении, даже когда сломаны.

Конечно, если есть раны, говорящие об открытом переломе, или кость находится явно в неправильном положении, нужно специальное лечение. Такое чаще всего случается со сломанными костями большого пальца ноги, потому что он находится с краю стопы и не имеет необходимой поддержки других костей.

То же самое относится и к сломанным мизинцам. В таких случаях иногда бывает необходима операция, или же стопу помещают в гипс.

Но даже если вам не понадобится гипсовая повязка, перелом пальца ноги обязательно надо лечить. После того как врач исключит более серьезные варианты перелома, будут наложена шина и мягкая защитная повязка.

Вам скажут, нужно ли пользоваться костылями одну-две недели - до тех пор пока вы не сможете более или менее спокойно наступать на поврежденную ногу.

Миф 5. После того, как сломанная кость срастется, она станет прочней, чем была до перелома

Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, и в долгосрочной перспективе это неправда. Однако кое-что в этом утверждении есть, если говорить о краткосрочной перспективе.

Когда идет процесс заживания и срастания, вокруг места перелома формируется нечто вроде защищающей его манжеты из новой кости.

Так что в первые недели заживания кость в месте перелома на какое-то время действительно становится крепче обычной.

Но постепенно "манжета" исчезает, и через несколько лет у вас остается кость, которая, возможно, не хуже других, несломанных, но и не крепче, чем они.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.