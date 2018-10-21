Как сделать туалеты в поездах не такими ужасными
Такое впечатление, что их заколдовал злой волшебник. Проходят годы, ученые получают Нобелевские премии, интернет проникает в каждую деревню, а мы по-прежнему морщимся каждый раз, когда в поезде нам надо сходить в туалет. Неистребимый запах, вечный мусор на полу, нелепая система мытья рук, спроектированный словно назло максимально неудобно унитаз, теснота...
Железнодорожные туалеты имеют ужасную репутацию вполне справедливо. Решить эту проблему попытались в новых поездах Hitachi, которые скоро будут введены в эксплуатацию в Британии. Что же в итоге получилось?
Высокотехнологичный поезд, только что сошедший с заводского конвейера, переливается глянцевыми боками под мощными софитами в железнодорожном депо. За локомотивом с по-самолетному вытянутым аэродинамическим носом - вереница ярко-зеленых вагонов.
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"Эта модель значительно отличается от поездов, которые выпускались 40 лет назад и которые она заменит", - говорит Сэм Фиск, представитель Hitachi и наш гид по депо "Северная звезда", что около лондонского вокзала Паддингтон.
"Технологию мы позаимствовали в Японии, а наши инженеры позаботились о том, чтобы обтекаемая форма помогала набирать высокую скорость", - добавляет он.
Около двух сотен гибридных поездов класса 800, работающих как на электричестве, так и на дизельном топливе, наконец-то заменят 40-летние британские скоростные составы.
Недавно поезда Hitachi дебютировали на маршруте между Лондоном и западной Англией и вскоре будут введены в эксплуатацию на главной железнодорожной линии вдоль восточного побережья в Шотландию (эта магистраль в свое время прославилась мировыми рекордсменами - паровозами "Летучий шотландец" и "Маллард", причем последний развивал скорость до 126 миль в час).
Внутри нас встречают безупречные ряды чистеньких кресел и характерный запах - как у нового автомобиля. Футуристическая кабина машиниста больше похожа на космический шаттл - экраны компьютеров, множество переключателей...
"Поезд имеет цифровую систему управления, - рассказывает Фиск. - Чтобы протестировать комфортность кабины, мы специально приглашали машинистов - поэтому даже держатель для чашки расположен максимально удобно".
Что ж, если предусмотрено место для напитков, то должны быть и удобные туалеты. Стали ли они другими в новом поезде?
Что было раньше
С конца XIX века, а в США еще раньше, большинство междугородних поездов начали обустраивать туалетами.
Без них не обойтись в длительном путешествии, но многим пассажирам, как и раньше, по-прежнему хочется избежать с ними встречи.
"Дизайн туалета всегда был ужасным, - отмечает историк и автор статей о железной дороге Кристиан Уолмар, который объехал на поездах весь мир. - От очень примитивной конструкции в индийских поездах (буквально дыры в полу) до современных туалетов с хитрыми автоматическими дверями".
Именно так: двери в туалет, которые открываются сами.
Если вам когда-то приходилось пользоваться туалетом в британском поезде, вам, наверное, знакомо ощущение холодного ужаса при мысли, что двери растворятся настежь в самый неподходящий момент.
Проблема заключается в конструкции кнопок и сложной инструкции (только на английском языке) - чтобы закрыть дверь, нужно нажать одну кнопку, а затем - другую, чтобы заблокировать ее.
Чтобы запутать пользователя еще больше, переключатели часто работают шиворот-навыворот.
Но и это еще не все.
"Кнопки воды, мыла и сушки возле раковины были расположены так неудобно, что пассажиры постоянно запускали сушилку вместо воды или наоборот", - объясняет Уолмар.
"Не понимаю, зачем делать такую сложную конструкцию", - добавляет он.
Что сделано за 10 лет
Не случайно требование улучшить дизайн туалетов стало одним из основных при разработке новой модели поезда.
Времени у конструкторов на то, чтобы сделать все, как надо, было достаточно - заказ на новый поезд был получен почти 10 лет назад.
"Мы построили деревянный макет вагона и попросили несколько сотен пассажиров оценить его удобство, - рассказывает Фиск. - Все пожелания были учтены при конструировании".
В каждом поезде - пять туалетов, три по размерам напоминают туалеты в самолетах, и еще два - более просторные, для пассажиров с детьми, на инвалидной коляске или с собакой-поводырем.
Первые впечатления благоприятные. Кабинки хорошо освещены, стены серо-кремовые, со вставками из натурального дерева и с парой крючков для одежды.
Первое, что мы проверили - это система блокировки дверей, ведь одним из самых распространенных пожеланий было ее усовершенствовать.
Теперь закрыть дверь можно, просто повернув вправо небольшой рычаг.
Над туалетом загорается красная лампочка, а женский голос из скрытого динамика объявляет: "Дверь заперта".
Внутри туалет выглядит довольно удобным. До туалетной бумаги легко дотянуться, сливной бачок - очень мощный (на самом деле настолько мощный, что, говорят, американское агентство НАСА позаимствовало его идею для Международной космической станции).
Баки для сбора отходов расположены под вагоном. В старых британских поездах, как и во многих других странах, унитаз смывался непосредственно на рельсы.
Конечно, надпись "не использовать туалет на станции" преимущественно игнорировалась.
Да, новую конструкцию туалета вряд ли можно назвать революционной, но недостатки в целом ликвидированы.
"Мы пытались сымитировать туалеты в гостиницах - комфортабельные и хорошо освещенные, - говорит Фиск. - Нам хотелось сделать это место привлекательным, не вызывающим раздражения".
...Запуск новых поездов Hitachi на главной железнодорожной магистрали Британии прошел не без проблем.
Пассажиры жалуются на жесткие сиденья, течь из кондиционеров и качество обслуживания.
Один поезд недавно поломался - да так, что несколько сотен пассажиров в течение шести часов оставались заблокированными внутри.
По крайней мере, хотя бы туалеты теперь будут удобными.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.