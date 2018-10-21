Как сделать туалеты в поездах не такими ужасными

Правообладатель иллюстрации Stephen Dowling

Такое впечатление, что их заколдовал злой волшебник. Проходят годы, ученые получают Нобелевские премии, интернет проникает в каждую деревню, а мы по-прежнему морщимся каждый раз, когда в поезде нам надо сходить в туалет. Неистребимый запах, вечный мусор на полу, нелепая система мытья рук, спроектированный словно назло максимально неудобно унитаз, теснота...

Железнодорожные туалеты имеют ужасную репутацию вполне справедливо. Решить эту проблему попытались в новых поездах Hitachi, которые скоро будут введены в эксплуатацию в Британии. Что же в итоге получилось?

Высокотехнологичный поезд, только что сошедший с заводского конвейера, переливается глянцевыми боками под мощными софитами в железнодорожном депо. За локомотивом с по-самолетному вытянутым аэродинамическим носом - вереница ярко-зеленых вагонов.

"Эта модель значительно отличается от поездов, которые выпускались 40 лет назад и которые она заменит", - говорит Сэм Фиск, представитель Hitachi и наш гид по депо "Северная звезда", что около лондонского вокзала Паддингтон.

"Технологию мы позаимствовали в Японии, а наши инженеры позаботились о том, чтобы обтекаемая форма помогала набирать высокую скорость", - добавляет он.

Около двух сотен гибридных поездов класса 800, работающих как на электричестве, так и на дизельном топливе, наконец-то заменят 40-летние британские скоростные составы.

Недавно поезда Hitachi дебютировали на маршруте между Лондоном и западной Англией и вскоре будут введены в эксплуатацию на главной железнодорожной линии вдоль восточного побережья в Шотландию (эта магистраль в свое время прославилась мировыми рекордсменами - паровозами "Летучий шотландец" и "Маллард", причем последний развивал скорость до 126 миль в час).

Внутри нас встречают безупречные ряды чистеньких кресел и характерный запах - как у нового автомобиля. Футуристическая кабина машиниста больше похожа на космический шаттл - экраны компьютеров, множество переключателей...

Правообладатель иллюстрации Stephen Dowling Image caption Эти туалеты - размером с те, которыми мы пользуемся в авиалайнерах

"Поезд имеет цифровую систему управления, - рассказывает Фиск. - Чтобы протестировать комфортность кабины, мы специально приглашали машинистов - поэтому даже держатель для чашки расположен максимально удобно".

Что ж, если предусмотрено место для напитков, то должны быть и удобные туалеты. Стали ли они другими в новом поезде?

Что было раньше

С конца XIX века, а в США еще раньше, большинство междугородних поездов начали обустраивать туалетами.

Без них не обойтись в длительном путешествии, но многим пассажирам, как и раньше, по-прежнему хочется избежать с ними встречи.

"Дизайн туалета всегда был ужасным, - отмечает историк и автор статей о железной дороге Кристиан Уолмар, который объехал на поездах весь мир. - От очень примитивной конструкции в индийских поездах (буквально дыры в полу) до современных туалетов с хитрыми автоматическими дверями".

Именно так: двери в туалет, которые открываются сами.

Если вам когда-то приходилось пользоваться туалетом в британском поезде, вам, наверное, знакомо ощущение холодного ужаса при мысли, что двери растворятся настежь в самый неподходящий момент.

Проблема заключается в конструкции кнопок и сложной инструкции (только на английском языке) - чтобы закрыть дверь, нужно нажать одну кнопку, а затем - другую, чтобы заблокировать ее.

Чтобы запутать пользователя еще больше, переключатели часто работают шиворот-навыворот.

Но и это еще не все.

Правообладатель иллюстрации Stephen Dowling Image caption Конструкторы попытались сделать систему запирания туалета как можно более простой и понятной - чтобы он, не дай бог, не открылся случайно, когда им пользуешься

"Кнопки воды, мыла и сушки возле раковины были расположены так неудобно, что пассажиры постоянно запускали сушилку вместо воды или наоборот", - объясняет Уолмар.

"Не понимаю, зачем делать такую ​​сложную конструкцию", - добавляет он.

Что сделано за 10 лет

Не случайно требование улучшить дизайн туалетов стало одним из основных при разработке новой модели поезда.

Времени у конструкторов на то, чтобы сделать все, как надо, было достаточно - заказ на новый поезд был получен почти 10 лет назад.

"Мы построили деревянный макет вагона и попросили несколько сотен пассажиров оценить его удобство, - рассказывает Фиск. - Все пожелания были учтены при конструировании".

В каждом поезде - пять туалетов, три по размерам напоминают туалеты в самолетах, и еще два - более просторные, для пассажиров с детьми, на инвалидной коляске или с собакой-поводырем.

Первые впечатления благоприятные. Кабинки хорошо освещены, стены серо-кремовые, со вставками из натурального дерева и с парой крючков для одежды.

Правообладатель иллюстрации Stephen Dowling Image caption Об инвалидах тоже не забыли - для них туалеты гораздо шире

Первое, что мы проверили - это система блокировки дверей, ведь одним из самых распространенных пожеланий было ее усовершенствовать.

Теперь закрыть дверь можно, просто повернув вправо небольшой рычаг.

Над туалетом загорается красная лампочка, а женский голос из скрытого динамика объявляет: "Дверь заперта".

Внутри туалет выглядит довольно удобным. До туалетной бумаги легко дотянуться, сливной бачок - очень мощный (на самом деле настолько мощный, что, говорят, американское агентство НАСА позаимствовало его идею для Международной космической станции).

Баки для сбора отходов расположены под вагоном. В старых британских поездах, как и во многих других странах, унитаз смывался непосредственно на рельсы.

Конечно, надпись "не использовать туалет на станции" преимущественно игнорировалась.

Правообладатель иллюстрации Stephen Dowling Image caption Вскоре более 200 новых скоростных поездов начнут движение на британских железных дорогах

Да, новую конструкцию туалета вряд ли можно назвать революционной, но недостатки в целом ликвидированы.

"Мы пытались сымитировать туалеты в гостиницах - комфортабельные и хорошо освещенные, - говорит Фиск. - Нам хотелось сделать это место привлекательным, не вызывающим раздражения".

...Запуск новых поездов Hitachi на главной железнодорожной магистрали Британии прошел не без проблем.

Пассажиры жалуются на жесткие сиденья, течь из кондиционеров и качество обслуживания.

Один поезд недавно поломался - да так, что несколько сотен пассажиров в течение шести часов оставались заблокированными внутри.

По крайней мере, хотя бы туалеты теперь будут удобными.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.