Как сделать себя счастливее за 10 минут. Шесть простых шагов

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В этой программе - всего шесть простых шагов, но она сделает вашу жизнь значительно счастливее, если вы посвятите ей 10 минут в день - меньше, чем вы обычно тратите на кофе.

Скорее всего, у вас нет никакого психического расстройства, но ежедневный стресс, тем не менее, высасывает из вас соки, напрочь лишая чувства удовлетворенности жизнью.

Возможно, вы об этом уже слышали, но повторим: чтобы помочь вам выбраться из этой трясины, есть масса разных опробованных стратегий - научное направление, называемое "позитивная психология", существует уже лет 20 и предлагает бесчисленные техники, направленные на улучшение вашего настроения.

Но, скажете вы, у меня совершенно нет времени заниматься этими техниками.

Вам отвечает Сэнди Манн, преподаватель британского Университета Центрального Ланкашира: есть один простой способ.

Манн - клинический психолог с большим опытом. То, что она предлагает, подробно описано в ее книге "В 10 минутах от счастья". Программа действий принимает форму ежедневного дневника, который заполняется в виде ответов на шесть вопросов.

Таким образом, события каждого прошедшего дня у вас будут состоять из шести составных частей. Вот эти вопросы:

От каких событий и вещей, пусть даже самых обыденных, вы получали удовольствие? За что вас хвалили? В чем вам сегодня повезло, в каких случаях удача была на вашей стороне? Чего вы достигли - пусть даже это были малюсенькие достижения? В каких случаях и отчего вы ощущали благодарность? Как вы проявляли доброту?

Большая часть этой программы построена на огромном количестве научных исследований, которые показали: если вы будете регулярно выделять совсем немного времени на такую (шестиступенчатую) оценку событий прошедшего дня, то постепенно ваше отношение к жизни изменится настолько, что вы почувствуете себя гораздо более счастливым, чем раньше.

Дело в том, что когда нам плохо, очень легко недооценить все то хорошее, что происходит с нами. Ведение день за днем такого простого дневника помогает вам вспомнить это хорошее, выделить его, сделать заметным и важным для вас.

Манн подчеркивает, что преимущества метода состоят не только в том, что у вас улучшается настроение по мере того, как вы описываете позитивные вещи, случившиеся за день. В трудных жизненных ситуациях также очень поможет перечитывание старых записей.

Метод шести пунктов основан на недавних исследованиях силы добра

В связи с тем, как работает наша ассоциативная память, плохое настроение тянет за собой воспоминания о чем-то таком же плохом, о тех событиях, когда вы чувствовали себя несчастными.

Когда это происходит, полистайте свой дневник - это поможет вам выбраться из засасывающей спирали отчаяния.

Метод шести пунктов основан на недавних исследованиях силы добра. Ученые подтверждают: ваши бескорыстные действия приносят пользу не только тем, кто вас окружает, но и вам самим, повышают ваше настроение, удовлетворенность жизнью в целом.

Например, то, что вы потратили немного денег, чтобы помочь незнакомому человеку, делает вас куда более счастливым, чем если бы вы потратили их на себя. Этот результат подтвержден и повторен во время исследований в более чем 130 странах.

Если вы сосредоточитесь именно на таких вещах в своей жизни, если будете подробно вспоминать о них, подводя ежедневные итоги, то те теплые чувства, которые они вызывают, останутся с вами надолго, согреют ваши дни и вдохновят вас на подобные действия в будущем.

Конечно, всего лишь 10-минутный обзор событий дня не сотворит чудес - и Ман подчеркивает, что каждый, кто подозревает у себя начало депрессии, все равно должен обратиться к врачу за профессиональной помощью.

Но тем из нас, кто просто часто жалуется на плохое настроение без серьезных клинических симптомов, этот метод может помочь вернуться к нормальной жизни, выбраться из неверной колеи.

Если подход Манн показался вам заслуживающим внимания, то, наверное, вам покажется интересным и ее парадоксальное исследование скуки. В результате серии экспериментов она выяснила, что короткие периоды скуки могут иметь серьезные плюсы.

Например, те студенты, которых просили бессмысленно переписывать телефонный справочник, затем демонстрировали более творческий подход в решении логических головоломок по сравнению с теми, кто до этого не мучился от скуки.

Манн подозревает, что скучные занятия позволяют мозгу бесцельно блуждать и мечтать, что потом оказывается очень полезным при решении задач, сообщая мышлению большую гибкость.

Самый лучший способ справиться со скукой - дать ей свободней войти в вашу жизнь

"Если вы чувствуете, что зашли в тупик, решая какую-то проблему, дайте себе немного времени, поскучайте - и вы увидите, что решение возникнет у вас в голове", - рассказала Манн BBC Reel.

Сегодня об этом особенно важно помнить - ведь мы при каждом удобном случае норовим погрузиться с головой в соцсети, чтобы хоть чем-то занять свои мозги.

"Нам надо прекратить гнать от себя скуку", - подчеркивает она.

Со временем вы, может быть, даже заметите, что ваша терпимость к периодам скуки вырастет, так что вы начнете рассматривать ожидание, которое раньше сводило вас с ума, как отличную возможность успокоиться и поразмышлять.

"Парадокс заключается в том, что самый лучший способ справиться со скукой - дать ей свободней войти в вашу жизнь", - заключает Сэнди Манн.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.