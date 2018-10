Гитарист Queen выпустил увлекательнейшую книгу. Но она не о музыке

Правообладатель иллюстрации London Stereoscopic Company Image caption Такими, как в книге издательства Брайана Мэя, астронавтов мы еще никогда не видели

Брайан Мэй, гитарист легендарной рок-группы Queen, с детства был увлечен двумя вещами - покорением космоса и стереофотографией. Его новая, только что вышедшая книга показывает нам полет на Луну в 3D-изображении.

С тех пор, как "Аполлон" впервые доставил астронавтов на Луну, прошло почти полвека.

50 лет назад об этом были написаны тысячи статей, сотни книг, миллионы слов. Это была золотая эра исследований космоса. Портреты астронавтов и космонавтов, сделавших звездное пространство таким близким для всех нас, были тогда чуть ли не в каждом доме. Мы знали их всех в лицо.

Однако у энтузиастов, жадно разглядывавших фотографии, сделанные на орбите и на безжизненной поверхности Луны, была одна проблема - снимки передавали красоту космоса только в двух измерениях. Полной иллюзии присутствия они, конечно, не создавали.

Впрочем, есть способ с помощью программного обеспечения типа "Фотошопа" превратить двухмерное изображение в 3D. Но это очень кропотливый труд - спросите хотя бы Брайана Мэя, гитариста одной из самых великих рок-групп мира и автора бессмертного хита We Will Rock You.

Возможно, он вам больше известен как музыкант, деливший в свое время сцену с Фредди Меркьюри, но у Мэя, кроме того, научная степень по астрофизике, и он всю жизнь увлекался стереофотографией - процессом создания трехмерных изображений из фотоотпечатков или цифровых фото.

В новой книге, написанной в соавторстве с Дэвидом Айкером, Мэй соединил две своих старых страсти, что позволяет нам теперь проследить за ходом советско-американской космической гонки во всей ее стереоскопической красе.

Правообладатель иллюстрации London Stereoscopic Company Image caption В книгу включен ряд культовых фотографий из золотой эры покорения космоса - таких, например, как снимок первого выхода в открытый космос Эда Уайта в 1965 году

Корреспондент BBC Future побывал в гостях у Мэя - в офисе его издательства, London Stereoscopic Company (LSC), который расположен в 30 минутах езды на запад от Лондона.

71-летний гитарист собрал здесь огромную коллекцию стереофотографий, начиная с викторианских времен, а также фотокамер и средств просмотра снимков в 3D (позволяющих видеть снятую сцену объемной за счет бинокулярного зрения. - Прим. переводчика).

Это своего рода персональный музей трехмерной фотографии, любовь к которой началась у Мэя в детстве, со счастливого случая.

Когда ему было семь, он нашел в упаковке хлопьев карточку, на которой были напечатаны две одинаковых фотографии - рядом друг с другом.

За несколько пенни Мэй купил приспособление для просмотра стереоснимков, и открывающий огромную пасть гиппопотам на карточке вдруг предстал перед ним как живой. Такого Мэй никогда не видел!

Никто никогда не выпускал книгу 3D-изображений исторической миссии "Аполлона", и мы подумали: можем ли мы это сделать?

Мэй до сих пор хранит ту карточку - и даже конверт, в котором она была. Купив свою первую, очень дешевую фотокамеру, он быстро научился создавать стереоизображения.

Он показал нам свою первую стереофотографию - изображение отца, занятого ремонтом кухни (примерно 60 лет назад).

С тех пор его детское увлечение успело превратиться в настоящую страсть, и хобби, если судить по новой книге, стало вполне профессиональным занятием.

Издательство LSC уже опубликовало несколько книг по 3D-фотографии, но, по словам Мэя, последняя - самый его масштабный проект.

Правообладатель иллюстрации Stuart C. Wilson/Getty Images Image caption Брайан Мэй и Дэвид Айкер презентовали свою книгу в лондонском Музее науки

"Книга Mission Moon ("Полет на Луну") состоялась, потому что мы все в восторге от снимков Луны - для нас, стариков, это случилось как будто вчера. Хотя на самом деле - 50 лет назад. С ума сойти", - рассказывает Мэй.

"Никто никогда не выпускал книгу 3D-изображений исторической миссии "Аполлона", и мы подумали: можем ли мы это сделать? Хватит ли для этого материала?"

"И мой хороший друг Клаудиа Манзони, которая всю жизнь роется в архивах НАСА, постепенно набрала фотографий, которые выглядели пригодными для нашего проекта".

В то время существовали специальные фотокамеры для съемки трехмерных изображений. На вид они отличались от обычных: впереди у них были три линзы - одна для видоискателя и еще две для съемки, которая происходила с небольшой паузой между снимками.

С приходом цифровой фотографии и компьютерной графики эти приборы вышли из моды, но Мэй пользовался ими так долго, что подробно и с явным удовольствием рассказывает о принципе их действия. (В оригинале этой статьи на английском языке можно посмотреть видео, где Брайан Мэй рассказывает, как создаются стереоизображения.)

"Получение 3D-изображения сводится к взгляду на предмет съемки с двух точек. У нас два глаза, и причина того, что мы видим мир в таком прекрасном трехмерном изображении, состоит в том, что наш мозг совмещает эти два чуть-чуть разных взгляда на окружающее и создает своего рода глубину видения. В этом есть что-то загадочное, необъяснимое - но это происходит у нас в мозгу ежесекундно".

Правообладатель иллюстрации London Stereoscopic Company Image caption Если посмотреть на такие снимки через стереоочки Owl ("Сова"), изображение становится трехмерным

"В трехмерной фотографии вы пытаетесь воспроизвести это, для чего делаете снимок с одной точки и еще один - с другой. В итоге первый снимок видит один ваш глаз, второй - другой глаз".

У астронавтов не было с собой стереокамер, но их обучили азам стереофотографии, чтобы потом обычные снимки можно было превратить в 3D-изображения.

Майкл Коллинз снимал Луну, но совершенно не знал о том, что его фотографии могут пригодиться для стереоизображения

"Чаще всего они были так заняты, что просто забывали делать это, - рассказывает Мэй. - Но их научили делать те самые двойные снимки, и в итоге из них получились трехмерные изображения. Если вам повезет, вы сможете их найти [в архивах]".

"Кроме того, был еще такой человек, как Майкл Коллинз [член экипажа миссии "Аполлон-11", наряду с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином]. Пока его товарищи ходили по Луне, он с завидным присутствием духа делал снимки кратеров".

Недавно мы разговаривали с ним и спросили, делал ли он это сознательно, и он ответил: "Вообще-то нет". Да, он сознательно снимал Луну, но совершенно не знал о том, что его фотографии могут пригодиться для стереоизображения".

Итак, после того, как фотографии были подобраны, Мэю и его команде надо было обработать их так, чтобы они заработали в 3D.

Правообладатель иллюстрации London Stereoscopic Company Image caption В книге давно известные и знаменитые фотографии исследователей космоса получили дополнительное измерение (на снимке - портрет Базза Олдрина, сделанный Нилом Армстронгом)

"Для меня это увлечение всей жизни, я в этом смысле абсолютный гик - настолько, что когда мы концертировали с Queen, я возвращался в три часа утра в отель и складывал фотографии, которые присылала Клаудиа, пытаясь сделать из них 3D. Результат вы видите в этой книге".

"Я не первый, кто создает трехмерные изображения таким способом, но, я думаю, мы были в этом наиболее упорны… у нас в книге примерно 200 стереофотографий, и все они работают".

Помимо всего прочего, чего Мэй достиг в этой жизни, он еще и изобретатель. К каждому экземпляру книги прикреплено его патентованное устройство для просмотра стереоизображений - "Сова" (Owl), пара пластиковых линз, создающих стереоэффект.

"Сова" - результат коллекционирования Мэем подобных устройств с первых дней существования группы Queen, выбора их самых удачных элементов и объединения в одно устройство.

"Когда вы будете рассматривать любую пару изображений в книге, дайте своим глазам приспособиться и расслабиться… и - ух ты! Вы видите перед собой трехмерное изображение. В некоторых случаях нам удалось использовать кадры из фильмов. Например, из видео, снятого Алексеем Леоновым, первым человеком, вышедшим в открытый космос. У него не было с собой стереокамеры как таковой, но была видеокамера, и он вращался, снимая".

В результате в книге есть эффектное изображение Леонова, парящего над советским "Восходом-2" (1965 г.), с кириллической надписью "СССР" на шлеме.

Правообладатель иллюстрации London Stereoscopic Company Image caption Книга напоминает о достижениях в исследовании космоса - со времен холодной войны

"Для меня здесь объединились два увлечения, - говорит Мэй. - Это и работа по созданию стереофотографий, и астрофизика с астронавтами. Когда все это вместе - это замечательно. Я делал это не один, у нас отличный коллектив. Дэвид Айкер написал текст - он отличный журналист и главный редактор журнала "Астрономия".

"Я очень горжусь этой книгой. Думаю, она одна из самых прекрасных среди всего того, что мы выпустили (это, кажется, уже шестая наша стереокнига). В некоторых из них мы рассказывали о классической стереофотографии, например, викторианских времен. И эта ["Полет на Луну"] как бы переносит викторианскую 3D-технологию в XXI век".

"Человек, написавший послесловие, Джим Ловелл [член экипажа "Аполлон-13"], сказал, что книга максимально приближает нас к тем ощущениям, которые испытываешь, когда находишься в космосе".

Мне повезло провести некоторое время с Нилом Армстронгом, и теперь я сожалею, что не до конца использовал ту драгоценную возможность

Мэй - и это неудивительно - отлично помнит то место, где его застала новость о высадке людей на Луну.

"Этого я никогда не забуду. Я отлично помню, где мы были тогда - в Корнуолле с Роджем, нашим барабанщиком. Это были самые первый дни существования Queen… Мы сидели в доме его матери перед крохотным телеэкраном и смотрели на это. Нам тогда казалось, что видим самую невероятную вещь в своей жизни. Это по-прежнему свежо в моей памяти, столь же ново и потрясающе. Вот только я стал старше на 50 лет".

Большинство из нас знает Армстронга (умершего в 2012 году) только по его безжизненному голосу в эфире, когда он впервые ступил на поверхность Луны, да по фотографиям. Но у Мэя есть более личные воспоминания.

"Мне повезло провести некоторое время с Нилом Армстронгом, и теперь я сожалею, что не до конца использовал ту драгоценную возможность", - говорит он.

"Я оставался с ним наедине во время завтрака у кальдеры на острове Пальма [на Канарских островах], мы говорили о мировых проблемах… И мы не говорили слишком подробно о том, что он делал на Луне. Мне тогда казалось, что все и так слишком много говорят с ним об этом. Если бы я знал тогда все то, что я знаю сейчас, я бы задал ему куда более интересные вопросы".

