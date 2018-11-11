"Мы так похожи, дорогой. Почему же нам плохо вместе?"

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Говорят, противоположности притягиваются. Но весь вопрос в том, дополнят ли они друг друга, сливаясь воедино, или столкнутся и разлетятся в разные стороны? С другой стороны, если партнеры похожи друг на друга, влияет ли это на общую удовлетворенность отношениями и насколько?

Наблюдая за многими моногамными видами, от какаду до рыб цихлид, ученые обнаружили кое-что интересное: когда поведение потенциальных партнеров было похожим, шансы на успешную репродукцию у них повышались.

Психологи также неоднократно утверждали, что сходство характера мужчины и женщины - это залог более гармоничных отношений.

С этим трудно не согласиться - есть определенная польза от того, что ваши с партнером взгляды на жизнь, ценности и мировоззрение в целом совпадают.

Но, несмотря на, казалось бы, очевидность такой идеи, доказать ее на практике ученым долгое время не удавалось.

И вот коллектив психологов из Амстердамского университета, кажется, нашел ответ на этот вопрос. Нидерландские ученые разработали гораздо более глубокий и детальный подход, чем в предыдущих исследованиях.

Главный вывод нидерландских ученых кардинально отличается от выводов предыдущих исследований

И они пришли к выводу, что схожесть партнеров действительно имеет значение, но это касается далеко не всех черт личности.

Прежде всего полезной для отношений оказалась доброжелательность, черта, которая ассоциируется со способностью сочувствовать и помогать, а также с доверчивостью.

Еще одно недавнее исследование показало, что, кроме личностных черт, важную роль играют и такие факторы, как политические взгляды, а также "жаворонок" человек или "сова".

Впрочем, самое важное - это способность (и желание) обоих партнеров развивать чувство общности.

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld / Getty Image caption Очень важно, чтобы оба партнера стремились развивать чувство общности

Предыдущие исследования этого вопроса не учитывали сходство партнеров в отдельных чертах характера.

Действительно, с точки зрения здравого смысла можно предположить, что если оба партнера имеют высокий уровень добросовестности (то есть они организованны и надежны), это будет способствовать хорошим отношениям.

Ну а если у одного из партнеров очень низкий уровень добросовестности? Возможно, для отношений было бы лучше, если бы его вторая половинка была более дисциплинированной - так срабатывает эффект компенсации.

Команда Манон ван Шеппенген из Амстердамского университета проанализировала психологические черты, самочувствие и уровень удовлетворенности отношениями у тысяч американских супружеских пар, которые провели вместе много лет.

Исследователи сравнивали сходство партнеров в каждой из пяти основных черт личности - открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм (черта, которая проявляется в беспокойстве, тревожности и эмоциональной неустойчивости. - Прим. переводчика).

Неудивительно, что, как и в предыдущих исследованиях, они обнаружили: от преимущественно положительных черт обоих партнеров отношения выигрывают.

Пара чувствует себя куда счастливее, если оба партнера имеют высокий уровень доброжелательности и добросовестности и низкий - нейротизма. Эти черты связаны с ощущением счастья и удовлетворенности жизнью в целом.

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld / Getty Image caption Совпадение всех черт личности еще не гарантирует гармоничных отношений

Но главный вывод нидерландских ученых кардинально отличался от выводов предыдущих исследований.

Оказалось, что в большинстве случаев идеальное совпадение черт характера не было полезным для отношений.

Например, наличие одинакового уровня экстраверсии не улучшало общий психологический комфорт пары (за исключением ситуации, когда один из партнеров был немного больше экстравертом, чем другой).

Для людей с низким уровнем добросовестности сходство по этому признаку тоже не было оптимальным. Лучше быть с партнером, чей уровень организованности и дисциплины несколько выше вашего.

А вот чертой, в которой схожесть партнеров положительно влияла на отношения, была доброжелательность.

Умение обоих партнеров доверять и сочувствовать означало, что они чувствуют поддержку друг друга - а это очень важно для счастливых отношений.

Также полезным оказался и одинаковый уровень открытости - черта, которая связана с желанием приобретать новый опыт и с интересом к искусству и культуре.

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld / Getty Image caption Когда оба в равной степени открыты новому опыту - это помогает

Ван Шеппинген и ее научный коллектив объясняют пользу от одинакового уровня открытости тем, что эта черта связана с мировоззрением и политическими пристрастиями человека.

Большая открытость опыту, к примеру, связана с более либеральными взглядами.

Таким образом, сходство по этому признаку приведет к "меньшему количеству конфликтов между взглядами и действиями супругов, что способствует большей удовлетворенности отношениями".

Недавно это подтвердила исследовательница Беатрис Раммштедт из Института социальных наук Гезиса Лейбница в Германии. Она опросила более 5 тысяч немецких пар и наблюдала за их отношениями в течение пяти лет.

Оказалось, что пары, которые демонстрировали большее сходство по степени открытости новому опыту, чаще оставались вместе.

Причем это было прежде всего важно для людей, которые боятся быть брошенными.

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld / Getty Image caption Походить на своего партнера часто кажется важней тому, кто боится, что его бросят

Важно сходство и в некоторых других вещах. Например, недавнее исследование гетеросексуальных пар, которое проводили ученые из Варшавского университета, показало, что женщины чувствовали себя счастливее в отношениях, когда у них с партнером был один и тот же характер суточной активности, хронотип ("жаворонок" или "сова").

Они также обнаружили, что партнеры были больше довольны сексуальной жизнью, когда обоим нравилось заниматься сексом в одно и то же время суток.

Еще одно исследование показало, что женщины счастливее в отношениях, когда их с партнером политические взгляды совпадают.

Как мужчины, так и женщины были более удовлетворены отношениями, когда пара разделяла взгляды в вопросах свободы и независимости.

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld / Getty Image caption Как показало одно из исследований, женщины счастливее в отношениях, когда их с партнером политические взгляды совпадают

Понятно, что все упомянутые работы сосредоточены на объективном сравнении сходства партнеров - на то они и научные исследования.

Но наши субъективные представления и чувства в отношении партнера играют не менее важную роль.

В этой связи психологи изучают эффект чувства общности у пары, или, как его называют ученые из Техасского университета Кортни Уолш и Лиза Нефф, "слияние личностей".

Наблюдая за недавно вступившими в брак, Уолш и Нефф заметили, что те, кто чувствовал, что их личность гармоничным образом сочетается с личностью супруга, имели большую уверенность в отношениях и были более способны справиться с кризисами в супружестве.

Было бы также интересно исследовать, как чувство общности сочетается и взаимодействует со сходством характеров пары.

Ведь, в конце концов, если вам удастся достичь такого уровня отношений, когда чувствуешь единство со своим партнером, так ли это важно - насколько вы похожи?

Очевидно, сходство партнеров действительно имеет значение для отношений. Но какое именно - зависит от многих факторов: пола, черт характера, привязанности партнеров друг к другу...

Единого правила для всех не существует.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.