Правда ли, что иностранный язык лучше всего учить в детстве?

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Расхожее мнение о том, что иностранный язык детям дается намного легче, чем взрослым, кажется вполне убедительным. Но это не совсем так. Более того: изучающие языки во взрослом возрасте имеют много преимуществ.

...В двуязычном англо-испанском детском саду на севере Лондона утро, как всегда, начинается шумно.

Родители помогают детям освободиться от велосипедных шлемов и снять куртки. Воспитатели обнимают детей и весело приветствуют их: "Buenos dias!"

На игровой площадке девочка просит, чтобы ей завязали coleta (по-испански "хвостик"), а затем бросает мяч подружке и уже по-английски кричит: "Лови!"

"В этом возрасте дети не изучают язык - они его впитывают", - говорит директор сада Кармен Рамперсад. То, с какой легкостью маленькие полиглоты подхватывают чужой язык, - лучшая иллюстрация ее слов.

Для многих здесь испанский - третий или даже четвертый иностранный. Их родные языки - хорватский, иврит, корейский, голландский...

Если вспомнить, какие трудности обычно приходится преодолевать взрослым на уроках иностранного языка, легко предположить, что уж если начинать, то как можно раньше.

Однако исследования показывают, что наши отношения с языками в течение жизни не так однозначны, и есть немало плюсов в том, чтобы начать изучать новый язык в зрелом возрасте.

А вообще свои преимущества в освоении иностранного существуют в любом возрасте. Малыши лучше воспринимают чужие слова на слух и различают особенности новых звуков. Дети дошкольного возраста с поразительной скоростью схватывают верное произношение и правильную интонацию.

Но взрослые способны лучше концентрироваться на задании и имеют важные навыки для расширения словарного запаса (это касается, кстати, и нашего родного языка).

Жизненный опыт (события, усвоенные методы обучения - и даже любовь и дружба) предоставляет нам множество преимуществ по сравнению с детьми.

Все это влияет на то, на скольких языках мы говорим и как хорошо мы их освоили.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Малыши более чутко воспринимают особенности звуков и быстро овладевают правильным произношением

"Не все способности, необходимые для усвоения языка, ухудшаются с возрастом", - подчеркивает изучающая развитие детской речи Антонелла Сорейс, профессор Эдинбургского университета, глава Центра по вопросам двуязычия.

В качестве примера она приводит осознанное обучение - усвоение языка на уроках с преподавателем, который объясняет правила.

"Маленькие дети практически не воспринимают осознанное обучение, потому что не могут сконцентрировать внимание, контролировать мыслительные процессы. Их память функционирует иначе", - объясняет профессор Сорейс.

"А взрослым такой способ обучения дается легче, и с возрастом подобные навыки только улучшаются", - добавляет она.

Во время одного из исследований израильские ученые предложили участникам изучить искусственно созданное грамматическое правило языка и применять его для новых слов.

Ученые сравнивали три отдельные группы: 8-летних, 12-летних и взрослую молодежь. Взрослые участники эксперимента справились с задачей лучше, чем две детские группы. А 12-летние показали более высокий результат, чем самые младшие.

Это вполне согласуется с результатами долгосрочного исследования, в котором приняли участие почти 2000 двуязычных учащихся с родными каталонским и испанским языками, изучающих английский.

Те, кто начинали изучать английский позже, усваивали его быстрее, чем ученики младшего возраста.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В изучении языков юноши и девушки имеют целый ряд преимуществ перед детьми

Израильские исследователи пришли к выводу, что старшие участники эксперимента могли воспользоваться навыками, которые мы приобретаем с возрастом - более продвинутыми стратегиями решения проблем и более широким лингвистическим опытом.

Иными словами, взрослые студенты, как правило, уже достаточно много знают о себе и о мире и используют эти знания для обработки новой информации.

Дети, наоборот, лучше усваивают язык неосознанно, слушая носителей и подражая им. Но такой способ обучения возможен только в том случае, если ребенок проводит много времени с носителями нового для себя языка.

В 2016 году Центр по вопросам двуязычия в Эдинбурге подготовил доклад для правительства Шотландии об уроках китайского языка в начальной школе. Исследователи выяснили, что у пятилетних учеников один час языка в неделю не приносил никаких результатов.

Однако дополнительные полчаса и присутствие носителя языка существенно изменили ситуацию. Дети смогли усвоить элементы китайского, которые обычно трудно даются взрослым - например, тоны.

Кому легче?

Мы все начинаем усваивать язык как стихийные языковеды.

В младенческом возрасте мы способны различать около 600 согласных и 200 гласных, которые есть во всех языках мира. Но уже в течение первого года жизни наш мозг начинает специализироваться, настраиваясь на звуки, которые мы слышим чаще всего.

Малыши лепечут уже на родном языке. Даже новорожденные с первых же своих произнесенных звуков имитируют тот язык, который слышали, находясь в утробе матери.

Такая специализация означает, что мы постепенно избавляемся от ненужных нам навыков.

Так, японские малыши легко различают звуки "л" и "р", а вот взрослым японцам это гораздо сложнее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже новорожденные имитируют звуки того языка, который слышали, находясь в утробе матери

Несомненно, первые годы - решающие для освоения родного языка, отмечает профессор Сорейс. Исследования заброшенных или изолированных от общества детей показали, что если человеческая речь не усвоена на раннем этапе, наверстать позже очень сложно.

Но вот неожиданный факт: это правило не касается иностранного языка.

"Важно понять, что в каждом возрасте - очень разные условия", - объясняет Даниела Тренкич, психолингвист Йоркского университета. Жизнь ребенка кардинально отличается от жизни взрослых.

И когда мы сравниваем речевые навыки детей и взрослых, по мнению Тренкич, "мы сравниваем несравнимое".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда семья переезжает в другую страну, дети овладевают новым языком быстрее - возможно, потому, что им это более необходимо?

Она приводит пример: что бывает, когда семья переезжает за границу? Как правило, дети усваивают новый язык гораздо быстрее, чем их родители.

Может быть, так происходит потому, что они постоянно слышат его в школе, тогда как их родителям не приходится так много общаться на работе.

Кроме того, дети испытывают более сильную потребность освоить язык, который играет решающую роль для их выживания в социуме - он необходим для дружбы, принятия ребенка коллективом, для приспособления к новым обстоятельствам.

В то время как родители чаще имеют возможность общаться с людьми, говорящими на их языке, например, с соотечественниками-иммигрантами.

Эмоциональная связь способствует успешному изучению языка

"По моему мнению, создание эмоциональной связи очень важно для изучения языка", - говорит Тренкич.

Взрослые тоже могут создавать такие эмоциональные связи, и это не обязательно должна быть любовь или дружба с носителем языка.

Исследование, проведенное в 2013 году среди взрослых британцев, изучавших итальянский на начальном уровне, показало, что наилучшие результаты были у тех, кому удалось установить дружеские отношения с другими студентами и преподавателем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Студенты изучают язык более настойчиво, если в ходе обучения у них складываются дружеские отношения с одногруппниками или преподавателем

"Если вы найдете единомышленников, вы будете изучать язык с большим удовольствием, а следовательно, более настойчиво", - объясняет Тренкич.

"И в этом состоит основное условие. На изучение языка уходят годы, и без социальной мотивации преодолеть этот путь непросто", - подчеркивает она.

В начале этого года ученые Массачусетского технологического института провели онлайн-тестирование почти 670 тысяч человек.

Даже в своем родном языке мы усваиваем новые слова почти ежедневно - вплоть до среднего возраста

Они выяснили, что для овладения английской грамматикой на уровне носителя языка приступать к ее изучению нужно не позже 10 лет.

Потом эта способность начинает постепенно ослабевать. Впрочем, исследование также показало, что свои речевые навыки мы совершенствуем в течение всей жизни, даже в родном языке.

Например, мы полностью усваиваем грамматику родного языка примерно к 30 годам. Другое исследование показало, что даже в своем родном языке мы усваиваем новые слова почти ежедневно - вплоть до среднего возраста.

По мнению Тренкич, владение грамматикой на уровне носителя языка - очень специфический навык и для большинства людей он не так уж важен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Огромное преимущество владения иностранным языком - это возможность общаться с большим количеством людей

"Люди часто спрашивают: а какие преимущества мне даст знание иностранного языка? Буду ли я зарабатывать больше? Стану ли умнее? Или, может быть, здоровее?"

"Но на самом деле огромное преимущество владения иностранным языком - это возможность общаться с большим количеством людей", - говорит Тренкич.

Тренкич - сербка по происхождению. Она начала свободно говорить по-английски, когда ей было больше 20 лет - после того, как переехала в Великобританию.

Хотя тест Массачусетского технологического института классифицировал ее как носителя английского языка, она до сих пор допускает грамматические ошибки, когда волнуется или устала.

"Несмотря на это, английский предоставляет мне удивительные возможности. Я могу наслаждаться выдающимися литературными произведениями, я могу писать связные содержательные тексты, пригодные для публикации", - говорит Тренкич.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для многих из тех, кто изучает иностранный язык, знание его грамматики на уровне носителя не так уж необходимо

Директор лондонского двуязычного детского сада, где песенку "С днем ​​рождения" поют на испанском, а на полках с книгами можно найти "Груффало" на иврите, тоже начала изучать иностранный язык в позднем возрасте.

Кармен Рамперсад выросла в Румынии и заговорила по-английски только в 20, когда поехала за границу. Ее дети освоили испанский в детском саду.

Но, пожалуй, самый авантюрный лингвист в их семье - ее муж, выходец из Тринидада: он выучил румынский с помощью членов семьи Кармен, которые живут недалеко от границы с Молдовой.

"Его румынский безупречен, - говорит Рамперсад, - и он говорит на нем с молдавским акцентом! Это ужасно смешно".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.