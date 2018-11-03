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Истории про вурдалаков и призраков способны оказать неожиданно положительное влияние на людей - например, изменить их поведение в лучшую сторону. Каким образом?

В дни, предшествующие Хэллоуину, принято выставлять на всеобщее обозрение пугающие изображения призраков, напоминающие всем нам о царстве мертвых, как будто мы непослушные, расшалившиеся дети.

Так, может быть, смысл всего этого гораздо глубже, и страшные декорации, костюмы и маски подталкивают нас к усвоению неких важных моральных уроков?

Нынешнее отмечание Хэллоуина (канун Дня всех святых) восходит к традициям древних кельтов, которые праздновали начало темной половины года в этот день (языческое празднество Самайн), когда, как считалось, граница между царствами живых и мертвых на некоторое время размывается и духи разгуливают в нашем мире.

В 601 году нашей эры, чтобы помочь христианизации Северной Европы, папа Григорий I Великий проинструктировал миссионеров, чтобы те не боролись с языческими праздниками, а превращали их в христианские.

Постепенно праздник Самайн ("ноябрь" на староирландском) стал Днем всех душ и Днем всех святых, в который разговаривать с умершими считалось с точки зрения религии вполне допустимым.

А вечер и ночь накануне Дня всех святых (All Hallows' Day) стала называться Вечером всех святых (All Hallows' Evening, или 'Hallowe'en'), то есть Хэллоуином.

Так что языческая вера в возможность общения с духами умерших не только не ушла в прошлое, но и на какое-то время стала частью обрядов во многих христианских церквях того времени.

Как живые пытались помочь мертвым

Сам папа римский Григорий I предполагал, что если люди видят духов тех, кто умер, они должны отслужить для них мессу. Он считал, что покойным в этом случае нужна помощь живых для того, чтобы попасть в рай.

В средние века вера в то, что после смерти душа человека попадает в чистилище, привела к росту популярности покупки индульгенций для уже умерших - считалось, что так можно освободить их от наказания за грехи.

На Тайване около 90% говорят, что видели привидения

Широко распространенная вера в духов превратила продажу индульгенций в процветающий бизнес. Подобные вещи и привели в итоге к Реформации и расколу западного христианства на протестантизм и католицизм. Действительно, в прибитых Мартином Лютером к дверям виттенбергской Замковой церкви "95 тезисах" (31 октября 1517 года) он как раз и выступал против злоупотреблений католической церкви - в частности, против продажи индульгенций.

Правообладатель иллюстрации Universal History Archive/Getty Images Image caption Истории про духов обычны для фольклора и литературы многих стран и часто содержат четкую моральную позицию (на снимке - иллюстрация 1856-1858 гг. к трагедии Шекспира "Гамлет", на которой принц датский встречается с призраком своего убитого отца)

Впоследствии в протестантских странах о вере в привидения стали говорить как о католических предрассудках.

Однако споры о существовании духов продолжались, и люди все чаще обращались к науке, чтобы разобраться в этом вопросе.

К XIX веку в обществе набрал популярность спиритизм, адепты которого утверждали, что мертвые могут общаться с живыми, для чего во время спиритических сеансов применялись различные техники - спиритическая фотография, спиритическая доска и проч.

И хотя после Первой мировой войны популярность спиритизма постепенно сошла на нет, многие из его практик заимствуют современные "охотники за привидениями". Эти энтузиасты часто прибегают к научным методам для того, чтобы попытаться доказать существование духов.

Правообладатель иллюстрации Hakan Nural/Anadolu Agency/Getty Images Image caption Гуляки в костюмах Хэллоуина на улицах Токио (31 октября 2018 г.)

И вера в это свойственна не только христианскому миру. В большинстве национальных культур существует концепция призраков. Например, на Тайване около 90% говорят, что видели привидения.

Как и многие другие страны Азии (Япония, Корея, Китай, Вьетнам), Тайвань празднует Месяц духов, включающий, разумеется, и главный День духов, когда, как считается, призраки умерших свободно передвигаются по миру живых.

Истоки этих празднеств часто пытаются найти в буддистской "Сутре об улламбане", где Будда рассказывает ученику, как можно помочь его покойной матери, которая мучается в виде "голодного духа".

Правообладатель иллюстрации Ashley Pon/Getty Images Image caption Фестиваль на Тайване длится месяц: считается, что в это время ворота мира мертвых открываются и духи наполняют мир живых

Как и в традициях многих других наций, тайваньские духи бывают добрыми и злыми.

Добрые - в основном духи предков или хороших знакомых, их приглашают в дом во время праздника. Злые - это "голодные духи", они охотятся за живыми.

Какова же мораль?

Как специалист по мифологии в Университете Южной Калифорнии, который много лет изучает истории о духах и читает об этом лекции, я пришел к выводу, что духи обычно преследуют людей по серьезным причинам.

Такой причиной может быть нераскрытое убийство, вынужденное самоубийство, отсутствие надлежащих похорон и разные трагедии, которых можно было избежать, - в общем, всякого рода нарушения этических и моральных норм.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Женщина зажигает свечи на кладбище в Маниле (Филиппины) во время празднования Дня всех святых

Поэтому духи, как правило, добиваются справедливости - из загробной жизни сделать это особенно трудно. Причем требования призраков могут исходить как от отдельным людей, так и от целых групп - например, сообщалось, что в США видели духов афроамериканских рабов и истребленных индейских племен.

Элизабет Такер, ученая из Бингемптонского университета в штате Нью-Йорк, рассказывает о множестве случаев, когда призраков видели на территории студенческого кампуса и это было часто связано с какими-то грязными и постыдными историями из прошлого.

Их появление - знак того, что прошлые ошибки влекут за собой тяжелое духовное бремя

Так что духи постоянно напоминают нам о каких-то моральных просчетах, как правило - серьезных. Их появление - знак того, что прошлые ошибки влекут за собой тяжелое духовное бремя, а мораль и этика - больше одной человеческой жизни, они выходят за ее рамки.

В то же время истории про духов дают надежду. Ведь из них вытекает, что жизнь после смерти есть, существует возможность связаться с теми, кто умер, а значит - и шанс на искупление, на то, чтобы исправить прошлые ошибки.

В общем, Хэллоуин - это не только дурацкие костюмы и нелепые маски. Роль духов умерших нельзя недооценивать. Они помогают нам осмыслить прошлое и жить, избегая ошибок и соблюдая моральные и этические принципы.

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