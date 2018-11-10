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Все больше и больше моих пациентов исключают из питания те или иные продукты - только ради того, чтобы победить угри. Но не делаем ли мы этим только хуже своему организму?

За последние десять лет ко мне, консультирующему в центре Лондона дерматологу, на прием приходили люди с самыми разнообразными проблемами кожи. Меня лично как специалиста больше всего интересует акне (акне, или угри - воспалительное заболевание кожи. - Прим. переводчика).

Поделюсь с вами некоторыми наблюдениями, которые тревожат меня. Растущая популярность так называемого велнеса, его навязчивое присутствие в нашей жизни заставляют меня серьезно беспокоиться вот о чем: как мода на здоровый образ жизни и связанный с ней бизнес влияют на наши отношения с пищей - и в итоге на здоровье нашей кожи?

Немного введу вас в курс дела. Я отдаю себе отчет в том, что в моей частной клинике - довольно специфические пациенты. У многих из них за плечами - годы борьбы с акне. Большинство - женщины, и в основном весьма состоятельные, такова особенность работы в клинике, расположенной в дорогом лондонском районе.

Это умные, хорошо информированные женщины, заботящиеся не только о своей коже, но и о здоровье в целом.

К тому времени как они попадают в мой кабинет с жалобами на акне, большинство из них уже перепробовало, кажется, всё - всевозможные средства, на которые потрачена не одна тысяча фунтов, различные диеты…

Последний аспект, аспект питания, - это то, что стало все труднее игнорировать, когда пытаешься помочь таким пациентам. Мне рассказывают, как из рациона исключаются молочные, содержащие глютен и сахар продукты - только чтобы избавиться от этих ужасных черных точек на лице.

Многие из этих женщин ограничивают себя в пище до такой степени, что мне ясно: это превратилось в нездоровую одержимость.

А как иначе назвать постоянное подыскивание уважительной причины для того, чтобы не пойти пообедать с друзьями? Как назвать отказ съесть маленький кусочек пирога, который на день рождения испекла мать? Как назвать категорический отказ поесть, если рядом нет кафе, где готовят "чистую", "разрешенную" пищу?

То, с чем мне приходится иметь дело, - не просто акне как таковое. Это еще и самый настоящий страх съесть что-то не то, боязнь определенных продуктов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для того, чтобы избавиться от угрей, люди исключают из рациона молочные, глютеносодержащие и некоторые другие продукты

Но давайте посмотрим, есть ли доказательства связи акне с вызывающими страх продуктами.

Эта связь исследуется и обсуждается десятилетиями и по-прежнему вызывает разногласия у специалистов.

Провести высококачественное исследование влияния пищи на организм вообще очень непросто. Многие полагаются на воспоминания людей - что те ели в тот или иной момент времени.

Но можно ли точно вспомнить, что ты ел на прошлой неделе? А 10 лет назад?

Что мы знаем точно? Что существует растущее количество свидетельств взаимосвязи возникновения и развития акне и пищи с высоким гликемическим индексом (ГИ, скорость, с которой содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. - Прим. переводчика) - так что теоретически сахар может играть здесь какую-то роль.

Надо не исключать сахар полностью из своей диеты, а потреблять его разумно

Однако вывод, который я бы из этого сделал, такой: надо не исключать сахар полностью из своей диеты, а потреблять его разумно. Он полезен - и не только для вашей кожи, но и для здоровья вообще.

Взаимосвязь акне с молочными продуктами гораздо более слабая. Хотя они могут играть роль в возникновении угрей у маленькой группы людей - но далеко не у каждого!

Кстати, учтите: по причинам, пока еще до конца не исследованным, молочные продукты с низким содержанием жира - вреднее, чем обычные, жирные.

Не существует рекомендаций специалистов - ни в Британии, ни в США - отказаться от молочных продуктов для лечения акне.

Мне известно множество людей, придерживающихся веганской диеты и при этом имеющих угри.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые пациенты дошли до того, что панически боятся есть определенные продукты, отказываясь даже от кусочка пирога, испеченного членом семьи ко дню рождения

Точно так же я знаю множество пациентов, которые исключили из своего рациона целые группы продуктов - и что? От угрей они все равно не избавились.

Было бы большим упрощением считать пищу источником проблемы - этим мы игнорируем многофакторную природу акне, включающую различия в генетике и гормональном фоне.

Но нам мало ограничений в пище, мы еще и готовы позорить каждого, кто, по нашему мнению, неверно питается.

Людям почему-то кажется вполне приемлемым давать свои (непрошенные) советы и выносить суждения по поводу чьих-то привычек в еде, которые, как они считают, и есть причина угрей на чужом лице.

Такое случалось и со мной. Помню совершенно незнакомого человека, который подошел на улице и заявил, что мороженое в жаркий день - это и есть причина акне.

Помню обеспокоенную родственницу, которая призывала отказаться от кусочка шоколада, потому что именно из-за него бывают угри.

Помню тролля в соцсети, который написал: совсем не удивительно, что у вас плохая кожа - ведь вы только что опубликовали фото куска пиццы!

Мы живем в мире, где переизбыток информации. Каждый имеет право голоса и место, где можно заявить о своем мнении - соцсети дают нам выход на такую всемирную аудиторию, о которой еще лет 20 назад невозможно было и мечтать.

Но как в такой разноголосице отличить шарлатана от того, кто достоин нашего доверия?

Если что-то помогает одному, то совершенно необязательно оно поможет другому

Если вас действительно приводит в отчаяние то, как выглядит ваше лицо, если из-за акне ваша самооценка стремится к нулю, абсолютно нормально, что вы обращаетесь за советом к интернету.

Проблема только в том, что не все советы равноценны. В них очень много конфликтующей между собой информации - и такое случается даже в рекомендациях профессиональных специалистов.

И если что-то помогает одному, то совершенно необязательно оно поможет другому. Все мы - уникальные личности с уникальным ДНК и уникальным микробиомом, как кишечным, так и кожным.

Акне уже связали с некоторыми психическими проблемами - беспокойством, депрессией, общественной изоляцией и чувством стеснения по поводу своего тела.

Когда человеку, у которого и так подобные проблемы, говорят еще, чтобы он отказался от чего-то в еде, это только может привести к ухудшению общей ситуации.

И тем не менее это происходит повсюду в соцсетях - всевозможные блогеры, ссылаясь на натуропатов и на практику альтернативной медицины, обещают "искоренить вашу проблему".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Те, у кого акне, и без того психологически уязвимы, и говорить им, что надо срочно отказаться от некоторых продуктов, - неразумно

Никто не отрицает, что хорошее питание важно. Пища играет серьезную роль в обеспечении либо здоровья, либо нездоровья кожи.

Но это вовсе не значит, что надо вынуждать людей чувствовать себя неполноценными только потому, что они едят так, а не иначе, и лезть к ним с непрошенными советами, которые не имеют под собой научной основы.

Критиковать кого-то, кто и так находится в уязвимом положении, по меньшей мере несправедливо. Мои пациенты мне рассказывали, что, прочитав в соцсетях подобные комменты, они ощущали, что их психическое состояние ухудшается и хочется отказаться от пищи вообще.

Многих излишне беспокоит собственный рацион, и кто-то даже стесняется есть на публике определенные типы продуктов.

Друзья и коллеги, работающие в сфере диетологии и психологии, рассказывали мне, что сталкиваются в своих клиниках с тем же самым.

Так что же делать?

Если у вас акне, и многое из того, что я здесь рассказала, вам знакомо, очень важно обратиться за медицинской помощью. Точно так же - если вы обратили внимание, что кто-то из ваших близких начинает сторониться определенных типов продуктов из-за угрей, пожалуйста, убедите его поговорить со специалистом.

В разговоре с семейным терапевтом или дерматологом предельно честно расскажите о своих тревогах - в том числе и по поводу пищи.

Вам может очень помочь, если в лечении вашей кожи, помимо дерматолога, примут участие диетолог и психолог.

Пища не должна делиться на хорошую и плохую - такой подход к проблеме слишком примитивен.

Питаться правильно для вашей кожи - означает придерживаться постоянной структуры питания в течение долгого времени, и несколько конфет, которые вы съели сегодня, вряд ли что-то изменят.

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Доктор Анджали Махто - известный в Лондоне консультантирующий дерматолог и автор книги "Библия ухода за кожей".

Эта статья первоначально была опубликована на сайте Refinery29. Прочитать ее на английском языке можно здесь.