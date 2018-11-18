Можно ли уксусом лечить болезни? Вот научные факты
Полезные для здоровья свойства яблочного уксуса известны давно, но подтверждают ли их научные исследования? Это решил выяснить профессор семейной медицины из Техаса Гэбриэл Нил.
В 1980-х, когда мы с братом были еще детьми, мы любили ходить в Long John Silver's (американская сеть рыбного фастфуда).
Но манили нас туда не рыбные блюда, а бутылочки с солодовым уксусом, которые стояли на столиках.
Мы откручивали крышечку и потягивали прямо из бутылки пряный божественный нектар с карамельным оттенком.
Вы чувствуете отвращение? Возможно. Мы с братом опередили время? Очевидно, так.
Теперь уксус как панацею от любого недуга рекламируют в соцсетях, и простой поиск в интернете выдаст вам огромное количество ссылок на статьи об этой чудодейственной приправе.
Друзья и коллеги наперебой рассказывают истории об исцелении яблочным уксусом. "Покосил траву на лужайке перед домом и теперь не можешь разогнуться? Уксус - твой лучший друг. Никак не сбросишь лишние пять килограммов? От уксуса они просто растворятся. Что, сифилис? Ну, ты знаешь, что делать - уксус".
Меня как врача-практика и преподавателя медицины постоянно спрашивают о полезности яблочного уксуса. Мне нравятся такие вопросы - ведь можно подробно поговорить об истории уксуса, а затем перейти к сути вопроса: чем именно уксус может быть полезным.
- Медицинские мифы: при простуде нельзя есть мороженое?
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На протяжении истории уксусом лечили многие болезни. Гиппократ, например, советовал принимать его от кашля и простуды, а итальянский врач Томмазо дель Гарбо во время вспышки чумы в 1348 году мыл уксусом руки, лицо и рот, чтобы предотвратить заражение.
Уксус и воду считали отличным средством утолить жажду древнеримские легионеры, и современные спортсмены берут с них пример.
В общем, история предоставляет множество свидетельств полезного воздействия уксуса на организм человека. Но подтверждают ли это современные медицинские исследования?
Наиболее достоверные доказательства пользы яблочного уксуса для здоровья человека можно найти в нескольких исследованиях. Одно из них показало, что употребление яблочного уксуса улучшает уровень глюкозы в крови после еды у людей, имеющих резистентность к инсулину.
У 11 участников исследования, склонных к диабету, прием одной столовой ложки яблочного уксуса снижал уровень сахара в крови через 30-60 минут после еды более эффективно, чем у группы, принимавшей плацебо.
Ну что ж, неплохо, но речь идет только об 11 индивидуумах, склонных к диабету.
Другое исследование, в котором участвовали взрослые японцы с ожирением, показало заметное снижение у них веса, уровня жиров и триглицеридов в крови после приема этого самого уксуса.
Ученые разделили участников эксперимента на три группы по 155 человек. Одна группа ежедневно принимала 15 мл (примерно столовую ложку) яблочного уксуса, вторая - 30 мл и третья - плацебо.
Затем исследователи измеряли вес, жировую массу и уровень триглицеридов. У участников обеих групп, принимавших 15 и 30 мл уксуса, все три показателя снизились.
Что тут сказать? Хотя эти выводы и нуждаются в подтверждении более масштабными исследованиями, они обнадеживают.
Опыты на животных, прежде всего крысах, показывают, что уксус может снижать артериальное давление и количество жира в брюшной полости.
Эти эксперименты побуждают провести схожие исследования с участием людей, поскольку выводы, основанные только на опытах с животными, недостаточно убедительны.
Итак, реальную пользу уксуса для здоровья предстоит еще проверить на исследованиях с участием большого количества людей. И такие исследования наверняка скоро появятся.
Попробуем теперь зайти с другой стороны: есть ли доказательства того, что уксус может навредить здоровью человека?
В общем-то, нет. Разве что вы будете его пить в больших количествах или слишком концентрированным - например, дистиллированный белый уксус, используемый для очистки (содержание уксусной кислоты в разрешенном для потребления в пищу уксусе составляет 4-8%).
И, конечно, не стоит втирать его в глаза (зачем?!) или нагревать в свинцовом чане, как это делали римляне, чтобы уксус стал сладким. Это, действительно, очень опасно для здоровья.
И, кстати, вообще никогда не разогревайте еду в свинцовом чане, это вредно.
Ну, а для рыбы и картофеля фри яблочный уксус подходит идеально. От всех недугов он вас при этом не исцелит, но гастрономическое удовольствие гарантировано.
А если вы где-то наткнетесь на бутылочку солодового уксуса, вспомните нас с братом и сделайте из нее глоток - на здоровье!
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Эта статья впервые была опубликована на сайте Conversation и перепечатывается здесь в рамках лицензии Creative Commons. Прочитать ее оригинал на английском языке можно на сайте BBC Future.