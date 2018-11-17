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Обозреватель BBC Future исследует пять самых распространенных заблуждений, мешающих нам эффективней бороться с лесными пожарами.

Пламя лесных пожаров катится огненным катком по Калифорнии - тысячи покидают свои дома, десятки человек погибли, огонь добрался до богемных районов штата, и особняки некоторых известных киноактеров и певцов уже сгорели.

Летом похожее бедствие настигло Грецию, унеся жизни 99 человек. Из-за рекордной жары и засухи в июле леса горели в Швеции.

В России огонь в лесах бушует практически каждое лето - например, в июле этого года дым от пожаров в Сибири достиг аж Северной Америки.

Что же, теперь из-за глобального потепления так будет всегда и повсюду? Или лесные пожары - вещь нормальная, естественная для природы, хоть и приносят в нашу жизнь трагедию? Можно ли их избежать и если да, то как?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожарные борются с огнем в окрестностях греческих Афин (в июле 2018-го там погибло по меньшей мере 74 человека)

Давайте разберемся с пятью самыми устойчивыми мифами, которые мешают нам эффективно бороться с этим бедствием.

Миф номер 1: Регулярная вырубка лесов предотвращает лесные пожары

Бытует мнение, что вырубка лесов, хотя бы выборочная, может предотвратить пожары.

Но на самом деле многие специалисты лесного хозяйства говорят, что она неэффективна, потому что после нее все равно остаются пни и ветки, которые можно считать отличным топливом для огня - ведь они, как правило, суше и легче воспламеняются, чем живые деревья - особенно в отсутствие лесного покрова.

Слова этих экспертов не раз подтверждались исследованиями. Например, одна из недавних работ ученых продемонстрировала, что степень выгорания была выше в тех районах, где был выше уровень лесопользования, заботы о лесе.

Ученые, работающие над проблемой сохранения лесов от пожаров, отвергают утверждения, что вырубка якобы защищает от огня виды, находящиеся под угрозой исчезновения (этот аргумент популярен у сторонников вырубок).

На самом деле животные и птицы (как, например, знаменитая пятнистая неясыть) извлекают пользу из сгоревшего леса, а вырубка деревьев создает для них проблемы.

Больше преимуществ дает другая практика - полная очистка от леса целых районов. Именно так поступают пожарные, чтобы предотвратить распространение огня.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Огонь приближается - сова это чувствует (снимок сделан в Калифорнии)

Миф номер 2: Вы никак не сможете защитить от огня свой дом

Горящий лес несет большую опасность, пламя трудно остановить. Однако каждое домохозяйство может предпринять ряд мер, которые снизят степень риска.

Начинать надо с самого дома. Здания с крышами из жаропрочных материалов повышают шансы спастись от огня. Рекомендуется также очистить здание и прилегающие к нему участки от легко воспламеняющихся материалов - в том числе от листьев.

Семья может создать "защитную зону" между своим домом и окружающей местностью.

Это означает, что надо убрать все, что способно загореться, в зоне девяти метров от здания. Даже когда ближние к дому деревья находятся на расстоянии 9-30 метров, надо позаботиться о том, чтобы их кроны также отстояли друг от друга на такое расстояние - это затрудняет распространение огня, снижает его скорость.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Огонь пожара Вулси приближается к домам в Малибу. Защитная зона могла бы помочь, утверждают эксперты

Миф номер 3: Лесные пожары неизбежны, они естественны для природы

Хотя природные пожары - действительно естественный феномен, их нынешние интенсивность и распространенность вовсе не естественны, это один из факторов, влияющих на перемены в климате планеты.

Между 1930 и 1980 гг., когда погодные условия на Земле в среднем были иными - прохладнее и влажнее, - мы наблюдали меньшее количество пожаров.

Но по мере того как в последние четыре десятилетия климат становился жарче и суше, количество пожаров росло. Между 1980 и 1999-м были два года, когда в США в лесных пожарах выгорело более 2,4 млн гектаров. А с 2000 по 2017-й были 10 лет, когда этот показатель превышался.

В период между 1978 и 2013 годами по всей планете длительность сезона лесных пожаров увеличилась примерно на 19%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожарные сражаются с пламенем пожара Вулси в Малибу (ноябрь 2018 г.). Раньше сезон пожаров в Калифорнии оканчивался ранней осенью - теперь все поменялось

Конечно, мы не можем обвинить изменения климата в том или ином конкретном пожаре, но эти перемены влияют на факторы, ведущие к возгораниям и распространению огня (большие засухи, высокие температуры, низкая влажность и сильные ветры).

В результате, по словам ученых, количество пожаров по всей планете растет, от Сибири до Португалии, и связано с изменениями климата.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В октябре 2017 года от огня лесных пожаров в Португалии погибло более 30 человек

Миф номер 4: Все лесные пожары вредны, их надо немедленно гасить

На протяжении тысячелетий природные пожары играли ключевую роль в экосистемах Земли, и жизнь на планете развивалась бок о бок с ними и в зависимости от них.

Некоторые жуки размножаются только в жаре пожаров, шишки так называемой огненной сосны выбрасывают в воздух семена только в огне, на очищенных огнем пространствах появляются новые растения - и так далее.

Фактически то, что люди пытаются сделать с помощью вырубки лесов или других методов лесопользования, естественным образом достигается в результате лесных пожаров.

Огонь периодически поглощает небольшие ветки и деревья, уничтожая ту часть леса, которая в противном случае стала бы отличным топливом для большого пожара.

Упорно сражаясь с природными пожарами на протяжении прошлого века, мы мешали этому "самоочищению": и ныне менее чем одному проценту пожаров в США предоставляется право беспрепятственно гореть.

Возможно, такая стратегия хороша, когда количество пожаров небольшое. Но в нынешних условиях финансовые затраты на тушение пожаров окупаются все меньше.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Португалия, август 2018 г.: пожарные заливают горящий лес водой с вертолета

Миф номер 5: Избавиться от всех пожаров (или контролировать их) возможно

Как мы уже поняли, изменения климата вместе с другими факторами человеческой деятельности в ближайшие десятилетия будут влиять на увеличение количества лесных пожаров - особенно в средних и высоких широтах.

В тропиках, возможно, пожаров станет меньше, что будет облегчением для экваториальных государств. Однако на остальной планете это станет проблемой, серьезность которой будет только нарастать.

Некоторые пожары, как например, в Калифорнии, распространяются слишком быстро - их крайне трудно контролировать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Помощники окружного шерифа обследуют сгоревший автомобиль - порой огонь распространяется так быстро, что люди не успевают эвакуировать свои машины

В таких условиях единственными разумными средствами остаются эвакуация и переселение.

И это ставит нас перед вопросом: что делать с такими населенными пунктами, как, например, Парадайс на севере Калифорнии, который был почти полностью уничтожен огнем - отстраивать его заново или перенести в другое, более безопасное место?

Некоторые эксперты призывают изучить опыт борьбы с природными пожарами традиционных специалистов-практиков - представителей коренного населения.

Наши усилия побороть огонь пока неэффективны, и поскольку нет поводов считать, что леса станут гореть меньше, проблема пожаров приобретает политическую окраску - ее придется решать властям государств.

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Диего Аргедас Ортис - журналист BBC Future, освещающий вопросы науки и проблемы изменений климата.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.