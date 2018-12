Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld/Getty Images

От греческого "магнита для несчастий" до русского "почемучки" - вот 10 слов из разных европейских языков, у которых нет эквивалента в английском.

Да, возможно, английский язык - один из самых лексически богатых в мире. В нем чувствуется и германское наследие, и романское влияние, и, наверное, поэтому на нем так легко передать мельчайшие нюансы того, что вы хотите сказать.

Но, хотя английский используется в мире как язык международного общения, стоит помнить, что и у него есть свои пределы.

Язык воплощает в себе культуру той или иной нации. Каждый язык - это то, как определенная группа людей договорилась поддерживать коммуникации между собой.

И, как результат, он отражает в идиомах и выражениях тот опыт, который накопился у нации в столкновении с окружающим миром.

Когда изучаешь иностранный язык, ты начинаешь понимать, как люди другой страны видят мир. Для некоторых - таких, например, как я, - приобретение этого понимания становится увлечением на всю жизнь.

Эта страсть привела к тому, что я изучил 15 языков в поисках иного взгляда на мир.

В результате родилась книга "От Amourette до Żal: Странные и прекрасные слова со всех концов Европы" ('From Amourette to Żal: Bizarre and Beautiful Words from Around Europe'), в которой я рассказываю о словах, которые есть в других языках, хотя в английском их нет.

Например, те 10 слов, о которых я хочу рассказать в этой статье, описывают черты характера и поведение, которые нам всем знакомы, но английский язык почему-то не располагает средствами, чтобы выразить их сжато, одним словом.

1. Sortable / Insortable - прилагательное во французском

В вашей жизни наверняка есть люди (в том числе и среди друзей и родственников), с которыми вы предпочитаете встречаться дома, но ни в коем случае не на публике.

И каждый раз, когда вы оказываетесь вместе таким человеком, например, в кафе или ресторане, все кончается довольно скверно: ваш знакомый начинает приставать с разговорами к парочке за дальним столиком, которая больше всего хочет уединения, он спорит с официантами, он громко, на весь зал, задает вам вопросы о вашей личной жизни…

Во французском языке для таких людей есть специальное слово: insortable, что означает 'тот, с кем невозможно куда-то пойти", "причиняющий неловкость в публичном месте".

2. Polgárpukkasztás - существительное в венгерском

Считаете ли вы человека sortable или insortable - зависит от точки зрения. И тут нам на помощь приходит слово из венгерского языка polgárpukkasztás. Оно означает людей, которым нравится делать то, что шокирует других.

Пример? Леди Гага, которая в 2010 году явилась на церемонию MTV Video Music Awards в платье из кусков сырой говядины.

И, конечно, можно быть polgárpukkasztás, не будучи всемирной знаменитостью. Любое поведение, которое шокирует среднестатистического обывателя, стремящегося к тихой, спокойной жизни без потрясений, засчитывается.

Венгерское слово означает "взрыв гражданина" и происходит от выкриков французских поэтов-декадентов конца XIX века, стремившихся эпатировать мещан (épater la bourgeoisie).

3. Γρουσούζης - существительное в греческом

Совершенно неважно, что они делают. Эти люди обладают способностью притягивать к себе несчастья.

Их бутерброд всегда падает маслом вниз. Их телефон всегда отключается внезапно, даже если секунду назад показывал, что его аккумулятор полон на 51%.

Все, чего бы они не касались, сразу ломается, и хуже всего то, что они ничего с этим не могут поделать.

Греческий язык не пытается как-то рационально объяснить это свойство характера. В нем такой человек называется не просто кем-то, кому время от времени не везет, а γρουσούζης (грусузис) - магнитом, притягивающим несчастья.

4. Mimoso - прилагательное в испанском

В английской культуре встреча с абсолютно незнакомым человеком часто носит привкус неловкости.

Поскольку нет какой-то универсальной, устоявшейся нормы поведения в ситуации, когда надо поприветствовать незнакомца, вы вынуждены решать это каждый раз, исходя из конкретной обстановки - то ли пожать руку, то ли прикоснуться щекой к щеке, то ли обнять, то ли просто помахать рукой, не приближаясь.

Из этого следует, что мы в Британии чувствуем себя неловко, когда вступаем в физический контакт с другим человеком.

Личное пространство для каждого из нас может означать разную степень приближения (и удаления). Однако есть люди, которые с радостью обнимут вас, потреплют по плечу и не будут возражать, если вы поступите так же.

Испанское слово mimoso как раз и обозначает человека, который в постоянном тактильном контакте с окружающими.

5. Pantofolaio - существительное в итальянском

Возможно, некоторым нравится просыпаться на рассвете, выпрыгивать из постели, зашнуривать кроссовки и начинать свой крайне продуктивный день пробежкой.

Другим же такие вершины активности просто недоступны никогда. Они предпочитают выбираться из постели в более подходящее (для себя) время.

И когда такой человек наконец встал, обувь его выбора - удобные, растоптанные тапочки, в которых он.бродит по дому до тех пор, пока не придет время вернуться в постель.

Для таких людей в итальянском языке есть соответствующее слово - pantofolaio, то есть "человек тапочек".

6. Ochtendhumeur - существительное в датском

Далеко не всем людям близка идея ежедневного прихода на работу ровно в 9 утра, мгновенного погружения в рутину планерок и летучек с должным энтузиазмом и блеском в глазах.

У таких людей, хоть они и физически присутствуют на рабочем месте, трудовой день начинается где-то с полудня, а до этого к ним лучше не приставать и не поручать им что-то сделать. Просто потому, что они не в настроении.

Такое дурное расположение духа по-датски называется ochtendhumeur, или "утреннее настроение".

Так что когда вы видите кого-то, с угрюмым видом прихлебывающего кофе в начале рабочего дня, не думайте, что он такой всегда - неприятный, недружелюбный тип.

Просто он сейчас - в "утреннем настроении". Часы пробьют полдень, и настроение этого человека начнет улучшаться.

7. Почемучка - существительное в русском

Некоторые люди принимают жизнь такой, какая она есть, и не задают лишних вопросов. Другие же более любознательны и задают вопросы по любому поводу.

Почему небо голубое? Почему ночью на небе звезды? Почему в сутках 24 часа? Почему мы в Англии ездим по левой стороне дороги?

И что бы вы им не ответили, они не прекращают задавать вопросы до тех пор, пока не удовлетворят свое любопытство.

В русском языке их называют почемучками. На английский это слово крайне трудно перевести. Маленькие почемуки? (Автор статьи тут подобрался предельно близко к правильному переводу, но ясно не указал, что почемучками в России как правило называют детей, а не взрослых. - Ред.)

8. Aktivansteher - существительное в немецком

В Британии искусство стояния в очередях - такая же национальная черта, как и добавление в чай молока. Мы гордимся тем, как благородно, цивилизованно и терпеливо мы ждем, когда придет наша очередь.

На самом же деле существует еще одно искусство - более быстрого преодоления этой самой очереди. Человек, который способен мгновенно оценить, какая очередь движется быстрее, и в итоге получить то, за чем стоят остальные, раньше тех, кто встал в очередь до него, имеет в немецком языке свое название - aktivansteher.

Дословно это значит "активный очередист" - то есть когда дело доходит до стояния в очереди, этот человек проявляет себя как настоящий профессионал.

9. Menefreghista - существительное и прилагательное в итальянском

Некоторых людей абсолютно не заботят дела и проблемы других. Такое впечатление, что их вообще ничего никогда не заботит. Нет ничего такого, что заставило бы быстрее забиться их сердце. Они как будто неспособны испытывать эмоций.

В итальянском языке для таких людей и их отношения к жизни есть специальное слово: menefreghista.

Оно происходит от выражения non me ne frega niente, то есть "меня это вообще не волнует". Слово menefreghista, таким образом, означает что-то типа "меня-это-неволнуист" (похоже на "пофигист", но отличается по сути. - Прим. переводчика).

В эту категорию попадают высокомерные, самонадеянные, самоуверенные люди, безразличные к окружающим. Ну и конечно, правительство и его политика тоже могут быть menefreghista - да еще как могут!

10. Milozvučan - прилагательное в сербском, хорватском и боснийском

Петь хором в автомобиле - неплохой способ узнать поближе своих друзей, да и вообще отличная штука. Вы можете вдоволь поприкалываться над певческими данными друг друга и над тем фактом, что никто из вас не знает всех слов песни.

Однако что происходит, когда оказывается, что у одного из вас - талант, о котором вам было неизвестно? Все остальные завывают, как стая мартовских котов, а он открывает рот - и вдруг оказывается, что у него буквально ангельский голос!

Как бы вы это назвали? В языках, на которых разговаривают в Боснии, Хорватии и Сербии, для таких людей есть специальное слово - milozvučan, то есть "сладкоголосый", "благозвучный", и это уже не черта характера, а настоящий природный талант.

Алекс Роулингс - полиглот и писатель, в 2012 году получивший звание самого многоязычного студента Британии после того, как показал свободное владение 11 языками.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.