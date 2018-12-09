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По мере того как компьютеры становятся все умнее, способы провести грань между нами и разумными машинами становятся все изощреннее. Но есть как минимум одно волшебное слово...

Представьте себе, что вы и робот, оснащенный искусственным интеллектом, предстали перед неким судьей, который вас обоих не видит, а только слышит.

Этот судья должен вынести решение, кто из вас человек - и значит останется жить, а второй - умрет.

И вы, и разумный робот - вы оба хотите остаться в живых. Судья умен и справедлив. И он говорит: "Вы должны мне сказать всего одно слово. На основании этого слова я решу, кто из вас человек".

Какое слово вы бы выбрали?

Что-нибудь из возвышенных духовных концепций - например, "душа"? Или нечто отражающее ваши вкусы ("музыка")? Или чисто телесную функциональную особенность ("пукнуть")?

Этот незамысловатый эксперимент может показаться надуманной забавой, но некоторые ученые, занимающиеся проблемами познания, считают, что он может выявить наши основные представления об искусственном интеллекте и в то же самое время позволит открыть некоторые удивительные вещи о том, как работает наш разум.

В конце концов, автоматизированные боты в чатах и прочая генерирующая речь аппаратура все больше и больше задействуют искусственный разум, чтобы поддерживать разговор с нами, людьми, или писать тексты, с которыми мы сталкиваемся ежедневно в интернете.

Можем ли мы наверняка сказать, что сотрудник клиентской службы, с которым мы обмениваемся сообщениями онлайн, - реальная личность? Или это всего лишь болтливый алгоритм?

Сможем ли мы отличить историю, придуманную машиной, от написанной настоящим писателем, потратившим на нее творческие силы и вдохновение?

Коммуникативный искусственный интеллект - уже давно не теория, и нам надо быть готовыми к общению с ним.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейчас легко отличить роботов от людей, но по мере того как компьютеры будут становиться все умнее, нам придется научиться четко распознавать, кто есть кто - человек ли по ту сторону экрана или машина

Джон Маккой, один из исследователей Массачусетского технологического института, говорит, что однажды его вдохновил на эксперимент простой разговор с коллегами.

Они обсуждали так называемый тест Тьюринга, впервые разработанный британским ученым Аланом Тьюрингом в 1950 г. и направленный на то, чтобы определить, насколько поведение компьютера отлично (или неотличимо) от человеческого.

(Участники этого теста не видят друг друга, и если судья не может точно сказать, кто из собеседников человек, то считается, что машина прошла тест. Беседа ведется в режиме "только текст", например, с помощью клавиатуры и экрана компьютера-посредника. - Ред.)

"Нам показалось интересным установить, что может стать минимальной версией теста Тьюринга", - объясняет Маккой.

В конце концов они свели весь тест к единственному слову

И в конце концов они свели весь тест к единственному слову.

"И тогда возник вопрос: какие слова выбрали бы люди?" Вопрос этот в итоге вдохновил ученых на целое исследование, результаты которого опубликованы в этом году в "Журнале экспериментальной социальной психологии" (Journal of Experimental Social Psychology).

В первом из экспериментов Маккой с коллегой Томером Аллманом задали более чем тысяче участников упомянутый выше вопрос и затем проанализировали полученные таким образом слова, попытавшись найти какие-то общие тенденции.

Вот какими были 10 наиболее часто названных слов (по степени их популярности):

Любовь (134 человека)

Сострадание (33)

Человеческий (30)

Пожалуйста (25)

Милосердие (18)

Сопереживание (17)

Эмоция (14)

Робот (13)

Человечество (11)

Живой (9)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Юмор, сарказм и слова, относящиеся к функциям организма, были расценены как нечто, позволяющее опознать человека

"Поразительно, насколько много у людей совпало, - говорит Маккой, который сейчас работает в Пенсильванском университете. - Они могли выбрать любое слово из стандартного английского языка и все-таки выбрали то же, что и многие другие".

Возьмите хотя бы слово "любовь" - его выбрали около 10%. Всего же четверть всех участников выбрала хотя бы одно из первых четырех слов приведенного списка.

Самыми популярными категориями были слова, относящиеся к телесным функциям (например, "какашка"), к вере и прощению ("надежда", "милосердие"), к эмоциям ("сопереживание") и к пище ("бананы").

Затем Маккой и Аллман провели второй эксперимент, чтобы выяснить, как другие люди реагируют на слова, полученные при помощи первого эксперимента.

Действительно ли самые популярные ответы наиболее успешно передают "человечность", как считали участники первого этапа исследования? И если это так, то какие слова делают это наилучшим образом?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Любовь - это концепция, которую компьютеру крайне трудно понять

Итак, исследователи объединили полученные ими слова в пары (например, "человеческий" и "любовь") и предложили второй группе участников определить, какое из этих двух наиболее вероятно выбрано человеком, а какое - компьютером.

Как мы уже увидели в первом эксперименте, "любовь" была одним из самых популярных слов.

Однако участники второго этапа сочли самым эффективным слово "какашка".

Конечно, может показаться удивительным, что экскременты стали секретным паролем человечества, но такие результаты свидетельствуют: осознанно нарушая табу и провоцируя, а не просто описывая некую эмоцию, вы наиболее прямо сообщаете, что вы - человек. И тут можно зайти далеко, не останавливаясь на невинной какашке.

Осознанно нарушая табу и провоцируя, а не просто описывая некую эмоцию, вы наиболее прямо сообщаете, что вы - человек

Некоторые другие "чисто человеческие" слова также вызывали эмоциональную реакцию - значительно более сильную, чем предполагает их толкование словарем. Например, "пожалуйста" или "влажный".

Еще были слова, которые просто приятно произносить. Попробуйте сказать "ономатопея" несколько раз подряд. Здорово, правда?

Говоря в общем, такой выбор "человеческих" слов справедливо отражает нынешнее состояние искусственного интеллекта.

Хотя боты могут составлять простые описательные предложения и даже вполне связные короткие тексты, им по-прежнему недоступны юмор и сарказм.

Ведь юмор требует глубокого понимания контекста, культурных ассоциаций, заложенных практически в каждое слово.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые слова (такие, как "влажный") рождают глубокую эмоциональную реакцию, никак не отраженную определением в словаре

Но пойдем дальше этих причудливых рассуждений. Как представляется Маккою, этот эксперимент может стать полезным инструментом для понимания того, что люди могут думать о других группах людей.

Например, какое слово вы бы выбрали, чтобы показать, что вы - женщина? Или что вы - француз? Или социалист?

В каждом из случаев ваш выбор отразит те качества, которые, как мы считаем, свойственны той или иной группе людей и которые члены этой группы примут в качестве своих. А для тех, кто не принадлежит к данной группе, эти качества покажутся чуждыми, непонятными или недостойными упоминания.

Между тем, Маккой обнаружил, что его "Минимальный тест Тьюринга" полезен для провоцирования дальнейшего обсуждения сущности искусственного интеллекта.

"Было забавно задавать такой вопрос видным психологам: они крепко-крепко задумывались над тем, какое слово выбрать, а позже, спустя несколько часов, в возбуждении прибегали ко мне, чтобы изменить свой ответ", - рассказывает Маккой.

"Этот очень простой вопрос заставляет вас глубоко задуматься об отличии человеческого разума от компьютерного и о том, как эти два разума взаимодействуют".

Его собственный любимый ответ обманчиво прост. "Одно из тех слов, которые мне понравились больше всего, - это "м-м-м…" - по-моему, очень умный выбор", - говорит Маккой.

В общем, полезно запомнить: если в нашем мире, все больше зависящем от компьютеров, вы однажды окажетесь в ситуации, когда необходимо будет доказать, что вы человек, - шутите. Или выбирайте слова, которые не принято произносить в приличном обществе.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.