Правообладатель иллюстрации Getty Images

Через несколько десятилетий человечество будет производить около 80 млн тонн электронного мусора ежегодно - вдвое больше , чем сейчас. При этом в одной тонне выброшенных на свалку мобильных телефонов содержится до 350 граммов золота.

Чуть больше года назад, в апреле 2017-го, организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии объявили, что все 5000 медалей для атлетов будут отлиты из электронного мусора - драгоценных металлов, полученных из старых мобильных телефонов, планшетов и других электронных устройств.

Это можно назвать настоящей золотой жилой - в смартфонах, которые люди сдают в утиль или выбрасывают на свалку, содержится больше драгметаллов, чем в соответствующей руде.

Так как идут дела у японцев? Хватит ли им старых смартфонов, чтобы наковырять из них золота и серебра? И поможет ли опыт Страны восходящего солнца современным алхимикам со всего мира превратить ядовитый электронный мусор (e-waste) в лучшего друга спортсменов? А заодно и избавиться от значительной части этого опасного и постоянно растущего в объеме хлама?

Из чего сделаны эти медали

Из чего состоит медаль Олимпиады? В ней - цифровая фотография 9-летней девочки, радостно улыбающейся на краю бассейна после того, как она выиграла региональные соревнования по плаванию… В ней - чат в мессенджере с тренером поздно вечером, накануне важного баскетбольного матча… В ней - будильник юного серфера, поставленный сразу на 4:15, 4:20 и 4:25 утра, чтобы не проспать лучшую волну на рассвете… В ней - звонок отца и его голос: "У тебя отлично все получится, ты победишь!"

Если вы профессиональный атлет, то в вашем успехе заложено гораздо больше личных воспоминаний и переживаний, чем мы попытались перечислить. Но в медалях чемпионов Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года будут не только их воспоминания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Золотая олимпийская медаль весит примерно 500 граммов, но золота, по правилам МОК, должна содержать не менее 6 г . Остальное - серебро

Эти металлические кругляши отольют из драгоценных металлов, добытых из миллионов мобильных телефонов японцев. Организаторы Игр решили, что золотые, серебряные и бронзовые медали будут сделаны только из переработанных материалов.

Таким образом, та упомянутая нами 9-летняя девочка вполне может жить в Осаке и никогда не достичь олимпийских высот, а медаль, частично сделанную из ее телефона, получит, скажем, 20-летний украинский теннисист. Тот юный баскетболист - сейчас водопроводчик из Кобе. Многочисленные будильники разбудят утром бухгалтера из Токио, когда она приедет отдохнуть на пляжах Коста-Рики. Ну а отец, конечно, может быть любым отцом.

Все эти воспоминания, когда-то хранившиеся в чьих-то смартфонах, примут форму олимпийской медали.

Золотые возможности

Электронный мусор (e-waste) постепенно превращается в одну из значительных проблем, стоящих перед человечеством. Элементы старых смартфонов и других устройств крайне токсичны.

С другой стороны, вся эта подержанная электроника - своего рода золотая жила, нетронутый пока источник ценных металлов.

Когда оргкомитет токийской Олимпиады-2020 принял решение использовать электронный мусор для отливки медалей, на его призыв откликнулись тысячи японских семей.

"Эта инициатива открыла возможность людям со всех концов нашей страны принять участие в подготовке к Олимпиаде-2020", - сказал BBC Future Маса Такая, представитель оргкомитета.

К настоящему моменту организаторы собрали 16,5 кг золота (54,5% от необходимых 30,3 кг) и 1800 кг серебра (43.9% от необходимых 4100 кг). Нужное количество бронзы (2700 кг) уже получено.

"Городская добыча"

Успех инициативы японцев дает всему миру надежду в борьбе с электронным мусором. Наша увлеченность электроникой ведет к тому, что мир вот-вот превратится в свалку всевозможных гаджетов.

Согласно данным ООН, в 2016 году человечество произвело 44,7 млн тонн электронного мусора, и ежегодно эта цифра возрастает на 3-4%.

Представьте: если нагрузить этим мусором 18-колесные 40-тонные грузовики, их понадобится около 1,23 млн - достаточно, чтобы полностью заставить воображаемую двухполосную улицу от Парижа до Сингапура.

К 2021 году объем мирового электронного мусора достигнет 52 млн тонн, а то и более.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Человечество производит более 45 млн тонн электронного мусора в год

Большая часть этого мусора не доходит до специализированных пунктов приема - ни в Японии, ни в других странах.

Согласно докладу ООН, перерабатывается, по некоторым оценкам, только 20% старой электроники. Остальное либо выбрасывается на свалки, либо отправляется в более бедные страны и продается там как товар б/у. Или просто валяется в дальнем ящике вашего стола.

Это глупо не только с точки зрения экологии (токсичные материалы из электронных гаджетов отравляют почву и воду, если не обработаны должным образом). Это еще и упущенный шанс для многих стран, бедных природными ресурсами.

"Япония небогата ресурсами, и у нее нет другого способа добыть ценные и редкие элементы, кроме как из собственного электронного мусора", - говорит Рюдигер Кюэр, эксперт по e-waste и соавтор доклада ООН.

В некоторых случаях ценность одной тонны материалов, извлеченных из такого мусора, в сотню раз превышает ценность того, что содержится в тонне обычной руды, подчеркивает Мария Холужко, доцент Университета Британской Колумбии (Канада).

При обычной добыче мы получаем 3-4 грамма золота из каждой тонны руды, в то время как одна тонна мобильных телефонов дает до 350 граммов.

Так что речь идет не только о способе победить электронный мусор, так называемая "городская добыча" может покрыть, по оценке Холужко, от 25 до 30% мировой потребности в золоте.

"Статистики вам сразу скажут: это возможность для бизнеса", - подчеркивает Холужко, одна из основателей Инновационного центра городской добычи в Университете Британской Колумбии.

Алхимия по-японски

Олимпийские медали не первый раз делаются из переработанных материалов. Почти 30% серебра, использованного для медалей в Рио в 2016 году, было добыто из старых зеркал, припоя с выброшенной электроники и рентгеновских пластин, а 40% меди, которая нужна для бронзовых медалей, взяли из отходов монетного двора.

В 1,5% медалей ванкуверской Олимпиады (2010 г.) символически использовались переработанные металлы, но не канадские, а из Бельгии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В мире утилизируется лишь 20% электронного мусора

Инициатива организаторов токийской Олимпиады-2020 уникальна в двух отношениях. Японцы хотят, чтобы 100% медалей были отлиты из электронного мусора, и мусор этот был только из Японии.

Проект имеет успех. К июню 2018 года магазины, продающие электронику, приняли от людей 4,32 млн подержанных телефонов, а муниципальные власти собрали около 34 000 тонн мелких электронных гаджетов.

"Я принесла пять старых мобильников, которыми не пользовалась, - рассказывает пожилая японка на видео производства министерства иностранных дел Японии. - Приятно чувствовать себя участницей Олимпиады - хотя бы в этом".

От 35 до 40 мобильных телефонов позволяют добыть около 1 грамма золота, что составляет одну шестую часть от 6 граммов, которые должны быть в каждой золотой медали, как и настаивает МОК. (Остальное в золотой олимпийской медали - серебро.)

Японская инициатива популярна и в мире - многие прежние медалисты-олимпийцы пожертвовали свои старые гаджеты в фонд токийской Олимпиады, и так поступил даже бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, будучи с визитом в Токио в 2017 году.

А куда девать остальное?

И все-таки успех "медального проекта" японцев - в большей степени символический, ведь собранные подержанные телефоны составляют менее чем 3% ежегодного электронного мусорного "выброса" Японии, оцениваемого ООН примерно в два миллиона тонн.

И еще одна сторона проблемы: что делать с неметаллической частью электронного хлама - всем тем, в чем не найдешь ни золота, ни серебра, ни палладия?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из 35-40 старых мобильных телефонов можно получить примерно 1 грамм золота

"Если мы будем только извлекать металлы, а остальное выбрасывать на свалку, то этими остатками загрязним окружающую среду еще больше", - говорит Холужко, чья работа в университете частично сосредоточена на проблеме полной утилизации смартфонов.

Оргкомитет токийской Олимпиады-2020 получает от участвующих в проекте партнеров-переработчиков только золото, серебро и бронзу (сплав меди и цинка), и судьба всего оставшегося для его членов неясна - вроде бы кто-то занимается утилизацией, но кто и как именно, неизвестно.

По мере того, как наше общество становится все более и более электронным, подобные вопросы встают все острее.

По оценке Кюэра, через несколько десятилетий наша планета будет производить вдвое больше электронного мусора - около 80 млн тонн ежегодно. Мы должны изменить наше отношение к электронике, говорит он.

Один из путей - перестать покупать устройства и владеть ими. "Вместо того, чтобы покупать телефон, почему бы вместо этого не покупать услуги, которые с его помощью обеспечиваются?" - задает он вопрос.

Такая система напоминает лизинг, и при ней вы больше не хозяин смартфона. Apple или Samsung могли бы предлагать услуги мобильной связи, гарантируя замену аппарата, если он сломается.

Когда гаджет переставал бы работать, его отправляли бы производителю на утилизацию и для частичного использования составных частей в производственном процессе.

Неприятная перспектива 80 миллионов тонн электронного мусора требует от нас побыстрее найти решение.

Возможно, начать с Японии - вполне логично, ведь именно она - родина гигантов электроники Hitachi, Mitsubishi, Panasonic и Sony, говорит Кюэр, писавший свою докторскую диссертацию в Токио.

Конечно, такой проект потребует участия всего мирового сообщества, но 5 тысяч олимпийских медалей, сделанных из японского мусора, - неплохое начало.

"Я очень рада, что Япония доказала: "городская добыча" вполне осуществима", - говорит Мария Холужко.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.