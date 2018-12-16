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Европа строит для запуска своих ракет в космос новую башню обслуживания. Но пусковая площадка расположена очень далеко от Старого континента. Корреспондент BBC Future отправился в южноамериканские джунгли, чтобы своими глазами увидеть эту космическую "Эйфелеву башню".

Чтобы увидеть космодром Куру, что во Французской Гвиане, во всей его красе, надо взобраться по крутому склону высокого холма посреди тропических джунглей.

Если честно, то для этого придется как следует попотеть - подъем тяжелый. Но не это самое плохое.

На вершине холма деревья расступаются, и вы попадаете на деревянную смотровую площадку под крышей. На входе нацарапано: "Casa Araignées" ("Паучий дом").

Куда бы вы ни взглянули - везде здоровенные, с ладонь пауки. Их паутина растянута между балками.

Если вам удалось осторожно обойти все паучьи ловушки (одна мысль о том, что вы попадетесь в сети к этим гигантским членистоногим, вызывает содрогание), то перед вами внизу открывается незабываемый пейзаж: несколько расчищенных площадок среди джунглей, на которых возвышаются башни обслуживания пусковых комплексов трех космических кораблей - "Ариан-5", "Союз" и "Вега".

Самая крупная ракета-носитель, "Ариан-5", стартует отсюда с 1996 года. Несмотря на то, что первый запуск закончился взрывом ракеты в воздухе вскоре после старта, космодром в Куру зарекомендовал себя как наиболее надежное место для отправки спутников на орбиту Земли - и дальше.

Не так давно (в октябре) "Ариан-5" отправила к Меркурию BepiColombo - транспортный модуль с двумя зондами (путь до Меркурия займет семь лет).

С помощью этой европейской ракеты-носителя выводятся на орбиту крупнейшие телекоммуникационные, навигационные и погодные спутники.

Но запуски недешевы - каждый из них стоит примерно 100 млн долларов (точная сумма редко раскрывается). Такие новички на этом специфическом рынке услуг, как Элон Маск и его SpaceX, обещают делать то же самое на десятки миллионов дешевле.

В ответ на это Европейское космическое агентство (ЕКА) строит "Ариан-6" - 62-метровую многоступенчатую ракету, способную отправлять на различные орбиты средние и крупные космические аппараты.

ЕКА выделяет на эту разработку 2,4 млрд евро, и все конструируется так, чтобы снизить расходы по сравнению с "Ариан-5".

Правообладатель иллюстрации Richard Hollingham Image caption Инженеры, работающие над проектом, называют это сооружение передвижной Эйфелевой башней

"Наша цель - построить [ракету-носитель], привлекательную в смысле цены и услуг для наших клиентов, - говорит Шарлотт Бесков, представитель ЕКА в Куру. Но, подчеркивает она, стоимость тут не единственный фактор.

"Речь идет о единой политической воле создать для Европы собственную пусковую площадку, дающую нам независимый доступ в космос".

"Ариан-6" получила усовершенствованные двигатели и новые твердотопливные ускорители. Создается две ее версии - обычная и большегрузная, которые можно будет использовать для разных целей и орбит.

"Ариан-6" получит и новую пусковую площадку с башней обслуживания. Последнюю французские инженеры уже любовно называют между собой передвижной Эйфелевой башней (довольно модернистской версией знакового сооружения в центре Парижа).

В настоящее время башня в 90 метров высотой - пока лишь гигантское переплетение балок, напоминающее леса, но в ближайшие месяцы ее покроют металлические панели, а внутри появятся площадки для обслуживания ракеты.

В отличие от своей предшественницы, "Ариан-6" будет собрана в горизонтальном положении в ангаре рядом, и только затем ее поставят вертикально в башне для окончательной сборки, заправки и испытаний.

За несколько часов до старта все сооружение будет убрано, увезено по рельсам, и ракета останется на стартовой площадке одна под открытым небом.

Минус этого места - тропический климат и соседство экваториального леса

"Мы делали так раньше с "Ариан-4" и делаем так сейчас для запусков "Веги" и "Союза", так что это испытанная технология, - говорит Бесков. - Сейчас мы осуществляем это в более крупных масштабах, а в плане подготовки - быстрее, более эффективно. Условия позволяют людям работать в более безопасных и удобных (с точки зрения погоды) условиях".

Космодром в Куру - удачное место для запусков спутников на геостационарную орбиту, поскольку расположен на широте 5°3', около 500 км к северу от экватора.

Наша планета здесь вращается быстрее, чем на других широтах, поэтому при запуске ракеты получают дополнительное ускорение. Пуски можно производить в широком диапазоне траекторий, необходимых для различных задач.

Минус этого места - тропический климат и соседство экваториального леса. На любом здании космопорта вы найдете следы этого соседства - стены позеленели, покрылись мхом и плесенью.

В связи с этим внутри башни обслуживания будут работать кондиционеры воздуха, а чтобы защитить ракету (и инженеров, работающих над ней) от попадания молнии, ее будут окружать громоотводы.

Правообладатель иллюстрации Richard Hollingham Image caption На обзорной площадке, что на холме над космопортом, живут гигантские пауки

Для того чтобы подготовить к старту "Ариан-5", сейчас уходит 35 дней. Ракета-носитель при этом путешествует по рельсам между различными объектами, по ходу чего к ней добавляются ускорители и спутники.

Инженеры ЕКА работают над тем, чтобы сократить время подготовки "Ариан-6" всего до 12 дней.

"Конечный продукт будет очень простым, очень оптимизированным (и к тому же элегантным), что поможет сберечь время при подготовке к пуску", - говорит Бесков.

"Понадобится меньше перевозок с места на место, меньше всяческих манипуляций - а значит, будет меньше узких мест. И мы сможем быстрее отправлять аппараты в космос".

Но постройка новой башни обслуживания - лишь часть сложной технической задачи. Наиболее впечатляющие разработки ведутся под поверхностью.

Нам просто надо сделать все правильно, должным образом, применяя правильные инженерные решения и без происшествий Фредерик Мюно , главный инженер

Пусковая площадка напоминает фартук из стали и бетона, но когда ее достроят, ее вспомогательные структуры уйдут на 30 метров вглубь земли.

По обе стороны будут проложены туннели шириной в 20 м - для отвода пламени из дюз и воды, которая выливается на ракету при старте.

"Мы называем это потопом - льем на ракету огромное количество воды, чтобы снизить ее вибрации на стартовой площадке, - объясняет Бесков. - Это также уменьшает выпадение токсичных частиц".

Сейчас этот европейский космический комплекс - огромная стройплощадка, на которой в две смены трудятся 600 рабочих.

С вершины холма мне видны семь высоченных подъемных кранов, перемещающих с места на место бесчисленные балки, бетонные плиты и строительный мусор. Сверкают искры сварки, не переставая долбят землю копры.

Времени все меньше: первая ракета-носитель "Ариан-6" будет готова в 2019 году, а первый ее пуск запланирован на 2020-й.

Но главный инженер Фредерик Мюно излучает спокойную уверенность. Ну что ж, в конце концов, для него это уже пятая пусковая площадка.

Правообладатель иллюстрации Richard Holingham Image caption Сейчас этот европейский космический комплекс - огромная стройплощадка

"Нам просто надо сделать все правильно, должным образом, применяя правильные инженерные решения и без происшествий", - говорит Мюно.

Когда в феврале этого года компания SpaceX запустила с мыса Канаверал во Флориде свой Falcon Heavy, посмотреть на это приехали тысячи людей.

Поскольку Французская Гвиана - относительно изолированное, удаленное место, вживую запуск "Ариан-6" вряд ли увидят многие.

Но Шарлотт Бесков надеется изменить и это тоже.

"Проблема в том, что Куру - идеальное место для запусков и именно поэтому - удаленное место. Мне очень хотелось бы, чтобы сюда приезжало больше людей - как приезжают в космический центр Кеннеди или в Хьюстон, - говорит она. - Это европейский актив, и это будет сногсшибательное зрелище".

Если вы решите нанести визит в космопорт Куру, запомните главное: осторожней с гигантскими пауками.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.