Самое лучшее время года для принятия жизненно важных решений?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Многие из нас принимают важные для себя решения в январе. Однако есть довольно серьезные причины отложить это до более теплых месяцев - но это зависит от того, какого рода жизненный выбор встал перед вами.

Когда мы пытаемся решить что-то важное для себя и своих близких, многие из нас раз за разом взвешивают все детали того выбора, который предстоит сделать.

Если мы склонны к анализу, то стоит, возможно, подумать и о самом процессе принятия решения: надо ли составить список всех "за" и "против"? Или сразу начать расчеты в программе Exel? Исследовать вопрос до бесконечности или запретить себе погружаться с головой во все возможные варианты?

Но наряду с тем, чтобы думать о том, как принять решение, нам следует обратить внимание на то, когда мы его принимаем.

Идет ли речь о новом месте работы или о покупке квартиры, январь всегда считался хорошим временем для перезагрузки жизни. Или, по крайней мере, для того, чтобы принять об этом принципиальное решение.

В январе мы возвращаемся на работу после отпуска или длинных выходных, когда у нас было время подумать, обсудить свой выбор с близкими людьми.

Но действительно ли январь - самое подходящее время года для принятия больших решений?

Ответ на этот вопрос зависит от вашего настроения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почти 10% людей, живущих в северном полушарии, подвержены сезонной депрессии

Многие из нас ощущают, что зимой настроение падает. У некоторых - очень сильно. Сезонное аффективное расстройство, сезонная депрессия (английское сокращение SAD, seasonal affective disorder, и при этом слово sad означает "грустный". - Прим. переводчика) наиболее свойственны живущим в северных широтах.

В одном из обзоров научных исследований было выявлено, что почти 10% людей, живущих в северном полушарии, в том числе и в Северной Америке, подвержены SAD.

В недавно опубликованной работе ученых из Швейцарии, наблюдавших за участниками исследования более 20 лет, отмечается: 7,5% населения этой страны испытывает сезонную депрессию.

Симптомы такой депрессии сохраняются дольше, чем можно было предположить: согласно исследованию, проведенному в США, страдающие SAD испытывают его симптомы в среднем 40% длительности года.

Но даже те, кто не подпадает под критерии диагноза SAD, часто испытывают зимой периоды плохого настроения. В 1980-х телефонный опрос жителей штата Мэриленд показал, что 92% людей замечали сезонные перемены настроения - опять-таки с общим упадком зимой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже если вы не страдаете SAD, зимой вас часто посещает плохое настроение

Ваше настроение влияет не только на то, как вы себя чувствуете, но и на вашу способность сделать верный выбор.

Однако тут не все так просто: дело в том, что плохое настроение порой очень даже полезно при принятии серьезного решения.

Цена риска

Депрессия настраивает нас избегать риска. Исследователи считают, что это идет из меньшей способности испытывать удовольствие в таком состоянии.

Находящийся в депрессии отвечает на возможность приобрести что-то в результате принятого решения с куда меньшим оптимизмом и не так эмоционально, как бы отреагировал в нормальном состоянии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В депрессии люди не хотят рисковать. Их хуже удаются игры, обещающие в конце вознаграждение

Например, когда находящимся в депрессии предлагается задача в карточной игре (чтобы оценить степень их склонности к риску), им с трудом удается запомнить, в каких случаях они что-то заработают.

Участники исследования с симптомами депрессии были гораздо более консервативны в решениях, требующих идти на риск, чем участники без таких симптомов. Они как правило выбирали безопасные варианты, не обещающие вознаграждения, избегая риска, который мог бы принести большой выигрыш.

Конечно, это были лабораторные исследования, но существует ряд доказательств, что в реальной жизни все происходит точно так же.

Зимой люди с SAD более консервативны в финансовых решениях, чем те, кто не страдает сезонной депрессией.

И когда дело доходит до принятия решения, они не склонны рисковать - что далеко не всегда плохо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption При принятии некоторых решений нежелание рисковать может быть даже полезно

Особенно это заметно на фоне людей, не испытывающих психологических проблем с зимой - они как раз слишком оптимистично расценивают свои шансы при принятии важных решений.

Большинство из нас верит в то, что уж с нами-то ничего плохого не случится (мы никогда не заболеем раком, никогда не попадем в автокатастрофу и т.д.). Но статистика опровергает такой оптимизм.

Будущее представляется нам более розовым, чем оно будет на самом деле - идет ли речь о предложениях новой работы или о том, как пройдет отпуск.

Мы также склонны думать, что держим все под своим контролем, и как правило это тоже преувеличение - особенно когда речь идет о событиях с нашим участием.

Как и можно было ожидать, люди в депрессии, имеющие более пессимистичный взгляд на мир, не попадают в такую ловушку.

Этот "депрессивный реализм" означает, что они точнее оценивают необходимые для решения вопросов временные интервалы и более трезво, чем зимние оптимисты, предсказывают решения других людей, которые повлияют на их жизнь и благополучие.

Они также быстрее учатся избегать рискованной реакции на события.

Впрочем, это не означает, что они точны в общем прогнозировании будущего - например, люди в депрессии давали не такие точные прогнозы результатов футбольных матчей во время Кубка мира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не страдающие депрессией люди могут быть чересчур оптимистичны по поводу будущего… Но в то же время они с большей степенью вероятности превратят оптимистический прогноз в реальность

Есть и еще один неожиданный аспект. Оптимисты, возможно, смотрят на будущее через розовые очки, но они с большей вероятностью, чем пессимисты, сделают такое будущее реальностью.

Больший оптимизм связан с карьерными успехами, лучшими отношениями с людьми и лучшим здоровьем.

Долговременные исследования показали, что корреляция тут не такая примитивная ("я оптимист, потому что у меня хорошее здоровье"), и причинная обусловленность здесь иная ("мой оптимизм помогает мне сохранить хорошее здоровье").

Например, во время одного из исследований ученые наблюдали за 97000 женщин, ни одна из которых не болела раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями, когда исследование начиналось.

Через восемь лет у меньшего числа оптимистов, чем у пессимистов, развилась коронарная болезнь сердца. То же самое было со смертью от любой причины.

Поэтому если вы никак не можете принять жизненно важное решение, возможно, стоит подождать, пока более длинные дни не принесут вам улучшения настроения.

Симптомы депрессии могут вмешаться в процесс принятия решения, сделав его настолько тяжелым, что вам не захочется вообще ничего выбирать.

Люди в депрессивном настроении более нерешительны и чаще запутываются, чем те, кому сезонная депрессия незнакома.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Более длинные, солнечные дни делают нас более решительными

Итак, отношения между нашим настроением и нашей способностью принять важное решение не так просты.

Это означает, что если вы прикидываете, когда именно сделать важный в жизни шаг, - прежде всего разберитесь, какого рода решение должно быть принято.

Имеет ли оно потенциал катастрофических потерь - в частности, финансовых? Если да, то тогда лучшее время - зима, она подталкивает к осторожности и реалистическому прогнозу.

А может быть, это решение, где риск оправдан и принесет большие дивиденды, если вы готовы к определенной доле непредсказуемости? Тогда вам лучше дождаться лета, когда к вам вернется хорошее настроение.

И если вы зашли в тупик и не знаете, какой выбор сделать, то и тут лучше дождаться возвращения более длинных солнечных дней. Кто знает, может быть, они не только улучшат вам настроение, но и помогут победить нерешительность.

---

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.