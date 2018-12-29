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Склонность нашей памяти к ошибкам известна давно, и не только психологам, и тем не менее многие из нас раз за разом недооценивают ее способность подвести и обмануть. Обозреватель BBC Future подготовил для вас обзорный список самых странных ее причуд.

1) Вспомнить свои первые годы жизни невозможно, однако многие уверены, что помнят

"Я полагаю, что мои читатели помнят не все, или помнят очень смутно этот в высшей степени важный период своего существования, который предваряет их появление на свет и проходит в чреве матери, - писал в своих мемуарах Сальвадор Дали. - Но я - да, я помню этот период, как будто это было вчера".

Художник надеялся, что его собственные воспоминания о том "божественном рае" помогут другим вернуться к тем потерянным в памяти моментам жизни перед рождением.

В действительности воспоминания Дали почти наверняка были результатом его буйного воображения.

Сегодня ученые считают, что невозможно вспомнить даже самые первые годы своей жизни, а уж время перед рождением абсолютно стирается из памяти.

В тот период мозговые структуры, которые необходимы для запоминания, еще не развились, что делает физиологически невозможным сохранить личные воспоминания о самом раннем детстве.

Все "воспоминания" о том времени - это иллюзия или "ложные воспоминания", собранные из жизненного опыта других, рассказов близких и друзей или знаний, которые мы получили позже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Старые фотографии могут создавать впечатление, что вы действительно помните самые ранние годы своей жизни

2) Ваша память зависит от вашей температуры

Психологи говорят, что человеческая память зависит от контекста. Чтобы понять, что это означает, рассмотрим эксперимент, в котором участникам предлагается погрузить кисти рук в ведерко с ледяной водой (что не очень приятно), а затем их просят запомнить список слов.

После ряда проверок ученые обнаружили, что память участников улучшается, если те снова погружают руки в ледяную воду.

Это исследование показало, что мы запоминаем факты лучше, если воссоздаем окружение (контекст) и условия (физические или психологические) того момента времени, в котором формировались нужные воспоминания - даже если это кажется нам совершенно не имеющим значения.

Кстати, это одна из причин того, что нам лучше вспоминаются события прошедшей вечеринки после того, как мы выпьем пива, а когда мы абсолютно трезвы, это трудно сделать.

И это можно использовать: например, если вы жевали резинку или пили кофе, когда заучивали что-то, память к вам вернется, если вы воспроизведете тот процесс.

Запахи тоже помогают: попробуйте те же духи или, если вы мужчина, тот же крем после бритья, которым вы пользовались в ситуации, которую хотите восстановить в памяти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Физическое состояние тела, включая его температуру, может влиять на то, что и как мы вспоминаем

3) Ваш разум искривляет время

Проверьте себя: попробуйте вспомнить, в каком месяце и году произошли следующие события:

(a) Умер Майкл Джексон

(б) Бейонсе выпустила альбом Lemonade

(в) Произошла знаменитая путаница на церемонии вручения Оскаров, когда фильму "Ла-Ла Ленд" по ошибке вручили награду за лучшую кинокартину

(г) Ангела Меркель объявила о своем решении в 2021 году уйти с поста канцлера

Если только вы не из тех удивительных людей, которые хранят в памяти все новости, ваши ответы будут далеки от настоящих дат. И в этом можно увидеть определенную закономерность.

Исследования показали, что мы часто преуменьшаем количество времени, прошедшее после событий более далекого прошлого (например, смерть Майкла Джексона) и преувеличиваем то, которое прошло после недавних событий (решение Ангелы Меркель).

Этот феномен известен как "временное смещение" или "телескопирование": ваш разум искривляет время и сохраняет в памяти события так, что они не следуют реальной хронологии.

(Правильные ответы: (a) июнь 2009 г. (б) апрель 2016 г. (в) февраль 2017 г. (г) октябрь 2018 г.)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые события истории - например, смерть Майкла Джексона - так легко вспоминаются, что наш разум преуменьшает количество времени, прошедшее после них

4) Смутные воспоминания - это даже хорошо…

Попробуйте нарисовать портрет своего лучшего друга по памяти. Или, не глядя на фотографию, опишите его (или ее) внешность как можно более детально.

Если только вы не страдаете особенно плохой памятью на лица, вам удастся это сделать довольно хорошо в том, что касается главных черт.

Но вот некоторые специфические черты (даже такие, как точный цвет волос) могут вспоминаться с большим трудом.

Это лишь один пример того, что мы склонны хранить в памяти суть вещей, а не их детальное описание. И это не обязательно плохо.

Подробности черт лица могут меняться со временем, а вот общее впечатление от внешности человека (суть его внешности) остается таким же. Это означает, что вы узнаете своего друга при любом освещении, с любой прической.

(Интересно, что даже наши воспоминания о собственной внешности не всегда точны. Нам свойственно помнить свое лицо более привлекательным, чем оно есть на самом деле.)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наша память на лица может быть не очень детальной - и это не всегда плохо

5) …однако ваша чрезмерная уверенность в точности своей памяти может вам дорого обойтись

Предположим, вам надо нарисовать или описать собственное лицо. Вы, наверное, считаете, что отлично его помните. И, скорее всего, ошибаетесь.

Многие исследования показали, что большинство людей считает, что их память гораздо лучше, чем у среднестатистического человека. Что, конечно, статистически невозможно.

Мы игнорируем, а затем и просто забываем те случаи, когда память нас подводила, но зато отлично запоминаем те, она отлично работала. Из-за этого нам кажется, что когда нам понадобится, наша память (наша прекрасная память!) нас не подведет.

И это превращается в серьезную проблему, если в своей памяти, например, уверен полицейский, от которого зависит, как пойдет расследование уголовного дела.

Это также проблема для тех студентов, которые слишком оптимистично преувеличивают объем выученного перед важным экзаменом.

Мы часто бываем слишком самоуверенны по поводу своей "проспективной памяти" - способности вспомнить, что надо сделать в будущем. А у этого уже могут быть серьезные финансовые последствия.

Этим часто пользуются те, кто предлагает бесплатный период подписки на что-либо, который в какой-то момент заканчивается, и с вас автоматически начинают брать деньги, если из-за чрезмерной уверенности в своей проспективной памяти вы забыли отменить подписку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время уголовных расследований чрезмерная уверенность в своей памяти может иметь серьезнейшие последствия

6) Возможно, вы страдаете цифровой амнезией

Повсеместное распространение смартфонов оказывает серьезное влияние на то, что и как мы запоминаем.

Только представьте, сколько событий хранит ваш аккаунт в "Фейсбуке" или "Инстаграме". Это целый архив, который поможет вспомнить все, что произошло в вашей жизни.

Но соцсети способны и искажать ваши воспоминания. Одна из причин этого - феномен, известный как "забывчивость, вызываемая воспоминаниями" (retrieval-induced forgetting, RIF - феномен памяти, когда воспоминания об одном становятся причиной забывания другого. - Прим. переводчика).

Сейчас хорошо известно, что воспоминания становятся лабильными, нестабильными и хрупкими, когда мы затягиваем их в сознание - при этом сопутствующие воспоминания также искажаются.

В результате воспоминание какого-то одного элемента события может освежить эту деталь в нашей памяти, но зато приведет к тому, что другая информация о том же событии будет накрепко забыта.

Это легко увидеть на примере соцсетей. "Фейсбук" время от времени возвращает вас к событиям прошлого, о которых вы когда-то упомянули в своем посте - какая-то фотография, какая-то записанная эмоция, мысль...

Но тем самым еще крепче забывается то другое, что происходило в тот день, другие аспекты события.

Учитывая то, что наши ленты и фиды в соцсетях и без того формируют не очень реалистичное представление о нас, это становится проблемой.

"Соцсети диктуют нам, какие события считать наиболее важными в нашей жизни, тем самым убивая воспоминания о том, что не считается достойным для вынесения на страницу, чем не нужно "поделиться", - пишет Джулия Шоу, психолог из Лондонского университетского колледжа и автор книги "Иллюзия памяти" (The Memory Illusion).

"Одновременно это усиливает воспоминания, которые другие пользователи коллективно считают наиболее достойными их "лайков", придавая таким образом некоторым воспоминаниям больше значения, чем они заслуживают", - подчеркивает она.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.