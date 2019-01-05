Можно ли вылечить простуду по бабушкиным рецептам?

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Почти каждый из нас простужается в своей жизни не раз и не два. Кажется, что нет ничего более универсального, чем обычная простуда (ОРВИ) - и поэтому в истории человечества и в истории каждой семьи накопилось бесчисленное количество советов и "верных средств" от этого недуга. Помогают ли они?

Апельсиновый сок и куриный бульон, леденцы с цинком и чеснок - каких только советов ни услышишь от членов семьи, когда простудишься. Каждый из этих советов опирается на опыт предыдущих поколений и часто начинается так: "А вот моя бабушка всегда советовала…"

Но есть ли доказательства, что куриная лапша или чеснок вылечат вас от простуды?

В основе любого домашнего средства лежит идея, что оно повышает иммунитет.

Когда в нашем организме поселяется вирус, на борьбу с ним внутри нас встают две системы: врожденный иммунитет пытается избавить организм от вторгшихся клеток, а приобретенный иммунитет подавляет те патогены, опыт борьбы с которыми уже есть, а также запоминает новых врагов, чтобы в будущем быть к ним готовым.

Именно поэтому мы болеем ветрянкой только однажды, а обычная простуда возвращается к нам раз за разом - переходя от одного больного к другому, она меняет обличье, и наш организм не узнает ее.

Общеизвестно, что здоровый образ жизни и здоровое питание укрепляют нашу иммунную систему.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption То, что мы едим, влияет на работу нашей иммунной системы

Но поскольку эта система страдает только в том случае, если ей чего-то не хватает - определенных витаминов или минералов, то добавление в пищу продуктов, считающихся полезными при простуде, не будет иметь какого-то эффекта, если мы и без того правильно питаемся, отмечает Чарльз Бэнгэм, глава факультета инфекционных болезней Лондонского имперского колледжа.

"Определенные добавки могут быть очень полезны, но только тогда, когда организму не хватает какого-то вещества - витамина, цинка или железа. Но если вы придерживаетесь сбалансированной диеты, то никакие добавки не сделают иммунную систему еще более эффективной", - говорит он.

Добавка добавке рознь

Тем не менее исследования показали, что добавляя в рацион некоторые компоненты во время простуды, вы можете быстрее от нее избавиться.

Подавляющее большинство таких исследований сосредотачивалось на добавках, а не на пище как таковой. В самом деле, не существует надежных данных о том, что куриный бульон как-то поможет при простуде.

Но одна из очень популярных добавок может сработать - это чеснок. В одном небольшом исследовании 146 здоровых взрослых ежедневно принимали либо плацебо, либо капсулы с чесноком в течение 12 зимних недель.

В группе, принимавшей плацебо, за этот период было зафиксировано 65 простуд, что в общей сложности привело к 366 дням болезни. Среди тех, кто принимал чеснок, заболело лишь 24 человека (111 дней болезни).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чеснок противостоит простуде - это доказано

Еще одна добавка, к которой мы инстинктивно тянемся, когда заболеваем, - это витамин С. Исследование подтвердило: да, действительно, это может помочь, но не в такой степени, в которой мы порой ожидаем.

В одном из научных обзоров анализировались результаты 29 исследований эффективности витамина С.

Обнаружилось, что прием этого витамина не очень-то снижает риск простудиться и не облегчает течение болезни.

Но обнаружилось и то, что у детей, принимавших его, длительность болезни сокращалась на 14%, а у взрослых - на 8%.

Исследователи заключили, что поскольку витаминные добавки не опасны для здоровья, имеет смысл принимать их - может, и помогут.

У детей, принимавших витамин С, длительность болезни сокращалась на 14%, а у взрослых - на 8%

С апельсиновым соком все еще менее радужно - нет доказательств, что он предохраняет от простуды или облегчает ее симптомы, или сокращает время болезни.

Дело в том, что в нем содержится недостаточно витамина С для серьезного влияния на организм - гораздо меньше, чем в витаминных добавках, поясняет Харри Хемиля, исследователь из Хельсинского университета и автор научного обзора исследований пользы витамина С.

Стандартная бутылочка свежего апельсинового сока содержит около 72 мг витамина C (по данным министерства сельского хозяйства США) - это больше рекомендованного ежедневного минимума в 40 мг, но меньше, чем в большинстве витаминных добавок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Апельсиновый сок вряд ли серьезно повлияет на течение вашей простуды

И есть еще цинк. В одном из научных обзоров исследований по теме эффективности леденцов с цинком при простуде обнаружено, что они сокращают длительность состояния с заложенным и текущим носом примерно на треть, да плюс еще на 22% снижают период чихания и наполовину - кашля.

В исследовании делается заключение, что если начать сосать 80-миллиграммовые леденцы с цинком в первые сутки появления симптомов простуды, это поможет избавиться от болезни.

Те, кто сосал леденцы с цинком, выздоравливали в три раза быстрее

Однако, как настаивает Хемиля, было бы более точным исходить из полного выздоровления, а не отталкиваться от того, когда исчезают основные симптомы.

Ведь в последнем случае из исследования выпадают те, у кого симптомы ушли, но кто не до конца выздоровел и неизвестно, когда выздоровеет полностью.

Хемиля исследовал 199 пациентов, больных ОРВИ, и обнаружил, что те, кто сосал леденцы с цинком, выздоравливали в три раза быстрее.

Часто ученые говорят, что витамины и минералы лучше усваиваются с едой, а не в отдельных таблетках или капсулах (это, впрочем, не касается витамина С).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Леденцы с цинком помогают сократить длительность простуды, если начать их сосать в первые же сутки

В случае с цинком, как и с витамином С, лучше пользоваться леденцами, а не богатой цинком пищей, говорит Хемиля.

Казалось бы, леденцы медленно рассасываются во рту и в области горла, и воздействие цинка - местное.

"Мы не понимаем биохимического механизма этого воздействия, - признается он. - Но наши исследования показали, что самыми эффективными были большие леденцы, которые растворялись во рту в течение получаса".

Сила душевного тепла

Проблема, однако, в том, что ученые, начиная исследование, как правило не обращают внимания на то, испытывали ли раньше их пациенты дефицит витамина С или цинка.

Таким образом, всё можно свести к следующему: эффективность той или иной добавки (витамина или минерала) зависит от того, испытывал ли организм пациента его нехватку. Если да - то прием добавки ему помогал, восполняя дефицит.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вам при простуде помогает витамин С, это значит, что вашему организму его не хватало

Еще одна сложность состоит в том, что часто действует эффект плацебо.

Конечно, во многих исследованиях присутствует контрольная группа, принимающая плацебо, поэтому можно сказать, что, например, пользу от чеснока нельзя свести к эффекту плацебо.

Но если мы готовы поклясться, что нечто, чему нет никаких научных доказательств, исцеляет нас (куриный бульон?), то, наверное, это все-таки действует плацебо.

И такое действие может быть вполне эффективным в устранении некоторых симптомов - от болей в суставах до колита. Причины этого мы до конца не понимаем.

Так что куриный бульон, как ни странно, вполне может помочь нам одолеть простуду.

Люди, искренне верящие в то, что растительные лекарства (такие как эхинацея) лечат простуду, легче и быстрее переносили заболевание

В одном исследовании было установлено, что люди, искренне верящие в то, что растительные лекарства (такие как эхинацея) лечат простуду, легче и быстрее переносили заболевание, принимая это средство ежедневно - в сравнении с теми, кто не верил в силу травок.

В предыдущих исследованиях участникам не говорили, что им дают эхинацею, и состояние их здоровья во время простуды не улучшалось.

Плацебо обычно используют во время клинических исследований, но нельзя недооценивать "плацебную силу" домашних средств и бабушкиных рекомендаций.

Как говорит Фелисити Бишоп, доцент психологии здоровья Саутгемптонского университета, "исследования показали: сила плацебо коренится в доверительных отношениях между пациентами и врачами, она возрастает, если больной знает, что может доверять тому, кто прописывает ему лекарство".

"То же самое происходит, когда вы в детстве прислушиваетесь к совету родителей или других старших членов семьи, - говорит она. - Тут важно, насколько доверительны у вас отношения".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Куриная лапша поможет вам, если о ее целебных свойствах вы узнали от членов семьи, которым доверяете

Кроме того, эффект плацебо может усиливаться от того, как позиционируется и рекламируется то или иное средство на рынке, добавляет Бишоп.

В чем хорошая новость? А вот в чем: даже если вы будете знать, что любимое домашнее средство вашей бабушки - это плацебо, оно все равно может вам помочь.

"Если врач говорит пациенту, что, да, это плацебо, но некоторым оно реально помогает, то вполне возможно, оно поможет и этому больному", - подчеркивает она.

Наверное, действует и то, что многие такие целебные рецепты просто приятны.

Диетолог Сара Шенкер говорит, что поесть куриного супчика так хорошо, что многие простудившиеся после этого начинают лучше себя чувствовать.

Не будем забывать и о том, что вероятность простудиться этой зимой зависит не только от того, сколько витамина С накопил наш организм, или от того, насколько мы верим в волшебную силу всяких плацебо.

Все мы разные, и гены у всех разные.

"Гены некоторых людей делают их особенно предрасположенными к определенным болезням. Это очень важно понимать: все мы генетически отличаемся друг от друга. Некоторые, даже заразившись гриппом, не замечают этого. Для других же - это очень серьезное заболевание. В значительной степени это предопределено нашими генами".

Для большинства же из тех, чья иммунная система в принципе здорова, не будет ничего вредного в том, чтобы помочь своему организму, пососав леденец с цинком или пропив курс чесночной добавки.

И попросите, чтобы вам сварили куриного супчика - это отличная штука.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.