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Возможно, вам кажется, что помолвки, свадьбы, зачатие ребенка или разводы имеют очень мало отношения к временам года. Однако, как выяснилось, лучше заранее спланировать все эти важные перемены в жизни так, чтобы они случились в определенные месяцы.

Некоторые из самых серьезных решений, которые вы принимаете в жизни, относятся к вашей семье - от вступления в брак и рождения ребенка до развода.

Неужели и для того, чтобы развестись, нам лучше выбрать определенный месяц?

Времена года играют на удивление важную роль в этих решениях, влияя на ваше здоровье, психологическое состояние и даже на то, как все в итоге сложится в будущем. Полезно также свериться с календарем выходных и праздников.

И хотя нет ни одной одинаковой семьи, на общей статистике населения легко отслеживаются определенные сезонные и годовые тенденции, показывающие, когда наступает пик принятия важнейших в личном плане решений.

BBC Future предлагает вам совершить небольшую экскурсию по календарю, в котором отмечено, когда обычно мы осуществляем большие перемены в своей жизни - и когда это делать лучше всего.

Время помолвок

В США около 40% помолвок случаются в течение двух с половиной месяцев между Днем благодарения и Днем св. Валентина (данные опроса 18 тысяч человек WeddingWire).

В частности, декабрь - главный месяц для помолвок, где особенно популярен канун Рождества. Треть мужчин в опросе 10 тысяч человек Chillisauce считают, что это самое лучшее время сделать предложение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Один из опросов в США обнаружил, что почти треть предложений руки и сердца делается накануне Рождества

Однако, мужчины, возьмите на заметку: женщины с этим не согласны. То же самое исследование показало: слабый пол предпочитает помолвку в День св. Валентина (23% опрошенных).

Но этим мечтам редко суждено сбываться: согласно опросу, только 12% предложений руки и сердца делаются в День св. Валентина.

В этом смысле канун Рождества (мужской фаворит) выигрывает за явным преимуществом. 31% предложений делаются 24 декабря, что отражает суть процесса - тот, кто опускается на одно колено и предлагает кольцо, тот и выбирает дату.

Вторым наиболее распространенным днем для этого считается канун Нового года, за которым следует 1 января. Замыкает тройку день, в который пара когда-то познакомилась (очередная годовщина).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Женщинам кажется, что лучшая дата для помолвки - День св. Валентина

И хотя опросы показывают, что самым популярным временем для помолвки можно считать зимние праздники, не так очевидно другое - когда все-таки самое лучшее время для этого.

Нет никаких доказательств того, как дата помолвки влияет на качество и продолжительность брака.

Точно так же, к несчастью, нет никаких свидетельств в пользу того, что определенное время года или конкретный день в календаре гарантируют вам согласие вашего избранника или избранницы.

Свадебные колокола

Вам ответили "да"? Тогда надо решить, когда играть свадьбу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Великобритании наиболее популярное время вступления в брак - лето. Это автоматически делает свадьбу более дорогой

Следует принимать во внимание несколько факторов. Первый - затраты. В США, например, самое популярное время вступления в брак - осень, а в Британии - лето.

В 2017 году в Соединенных Штатах самыми популярными месяцами для свадеб были сентябрь (16%), июнь (15%) и октябрь (14%), показал опрос 13000 женихов и невест, проведенный сайтом планирования свадьбы The Knot.

Вывод: если вы выберете дату свадьбы за пределами этих месяцев, вам она обойдется дешевле. И это важно не только для вашего счета в банке.

Опрос 3 тысяч пар в США обнаружил, что те, чья свадебная церемония была дешевле, с большей долей вероятности потом жили долго и счастливо (во всяком случае, дольше, чем те, кто сыграл дорогую свадьбу).

Изучив статистику, исследователи даже выяснили, что те, кто потратил меньше на обручальные кольца, дольше живут в браке. Удивительно, правда?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Более дешевая свадебная церемония - одна из гарантий более долгой жизни в браке

Жаль, конечно, но исследование не предлагает нам никаких выводов или хотя бы предположений, почему так происходит.

Другими словами, вполне может быть, что это вовсе не свадьба в январе - причина успешного брака.

Небольшие затраты на церемонию могут быть свидетельством здоровых отношений - пара просто не хочет ничего доказывать или демонстрировать другим, у нее более важно другое.

Следующий фактор - возраст жениха и невесты. Играя свадьбу в возрасте между 28 и 32 годами, вы статистически попадаете в категорию тех, кто наименее вероятно разведется пять лет спустя (согласно исследованию социолога Университета штата Юта Ника Уолфингера для Института изучения семьи).

Анализируя данные, собранные при опросе более 9 тыс. человек, Уолфингер обнаружил, что до возраста 32 лет каждый добавленный год к возрасту вступления в брак снижает вероятность развода на 11%.

Однако после 32-х все меняется: вероятность развода начинает расти на 5% с каждым годом, пишет он у себя в блоге, посвященном исследованию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Играйте свадьбу, когда вам от 28 до 32 - этим вы снижаете вероятность развода

Из исследования можно предположить, что тут работает так называемый эффект Златовласки (самая лучшая каша - не слишком горячая и не слишком холодная).

Когда мы очень молоды, каждый год мы меняемся более радикально, чем в зрелом возрасте. Поэтому ранний брак может привести к будущим трениям с партнером - ваши взгляды на жизнь разойдутся.

С другой стороны, те, кто вступает в брак в старшем возрасте, могут изначально быть не очень приспособлены к совместной жизни, размышляет Уолфингер. Эти люди могут быть от рождения, по природе своей более сварливы и несговорчивы, что негативно будет влиять на брак.

Поскольку доказать все это мы пока не можем, даже если вы выберете "не очень холодную и не очень горячую кашу" (то есть вступите в брак в возрасте между 28 и 32 годами), это, вероятно, не создаст иммунитета против развода.

Пора расставаний

Ну а если все это не сработало, то какой самый оптимальный месяц для развода?

В США одно из исследований, проведенное в штате Вашингтон, обнаружило два пика подачи заявлений на развод - март и август.

Причиной может быть то, размышляют авторы исследования, что пары обычно решают повременить с принятием такого решения на время сезонных праздников и отпусков, когда подавать на развод считается неуместным. Или же это просто нерационально, поскольку в это время адвокаты тоже отдыхают.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Один из опросов выяснил, что пики подачи заявлений на развод - март и август

Но как только и семья, и юристы возвращаются к обычной жизни, количество заявлений о разводе резко возрастает.

Почему же все откладывается до марта? Авторы предполагают, что на то, чтобы нанять адвоката и собрать на это деньги, нужно время.

Кстати, за границами штата Вашингтон семейные адвокаты отмечают годовой пик подачи заявлений на развод в январе. Почему это так - до конца не ясно, но, возможно, связано как с концом сезона отпусков, так и с тем, что в начале нового года хочется новой жизни, и побыстрее.

Может быть и более прозаическое объяснение, по крайней мере, для американцев: подождав до января, вы можете рассчитывать, что получите развод примерно через год и следующий раз будете платить налоги уже как одинокий человек.

Из всего сказанного выше, впрочем, трудно сделать вывод о том, помогает ли определенное время года или месяц, в который пара решает развестись, быстрее прийти в себя и вернуться к нормальной жизни.

Когда зачать ребенка

Теперь давайте разберемся, есть ли оптимальное время года для зачатия детей.

На первый взгляд дети рождаются хаотично - в любой месяц и день. Однако фактически есть более популярные (и в каком-то смысле лучшие) месяцы для того, чтобы родить ребенка.

Возьмем способность к оплодотворению Качество и концентрация мужской спермы - важный фактор, и ряд исследований показывает, что весной - более здоровая сперма, чем в любое другое время года.

Весной - более здоровая сперма, чем в любое другое время года

В одном из исследований, проведенном Американским обществом репродуктивной медицины (доклад на конференции в Денвере 2018 г.), проанализированы образцы спермы, собранные за более чем 17-летний период у 29 000 американских мужчин.

Весной у мужчин было самое высокое количество подвижных сперматозоидов - 117 млн на миллилитр. Самое низкое количество - зимой, 112 млн.

А осенью у мужчин было наибольшее количество сперматозоидов нормальных форм (еще один важный показатель качества спермы).

В другом исследовании, швейцарском, изучались 12 245 мужчин. Обнаружилось, что концентрация спермы была самой высокой весной, а самой низкой летом.

Образцы спермы, собранные утром, имели более высокую концентрацию и пропорцию сперматозоидов нормальных форм, чем собранные днем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Весной сперма лучшего качества, подтверждают исследования. Но это не значит, что осенью у вас меньше шансов зачать ребенка

По словам Аллана Пейси, профессора-андролога Шеффилдского университета, "сперма обычно созревает в течение трех месяцев. "Та сперма, эякуляция которой происходит весной, начинает свою жизнь примерно в Рождество, когда гораздо холоднее". Холодная погода полезна для спермы.

Для человеческой фертильности важны и другие факторы - например, длительность светового дня. Скажем, у животных - например, у овец и коров - количество светлых часов сильно влияет на то, когда они наиболее способны к зачатию.

Одной из причин того, что летом качество спермы падает, по словам Пейси, может быть вот что: в это время года мы меньше занимаемся сексом.

Несколько исследований подтверждают: хотя воздержание ведет к увеличению количество клеток спермы, его результатом также можно считать и то, что у такой спермы значительно меньше сперматозоидов нормальных форм, они менее подвижны и их ДНК чаще повреждена.

С другой стороны, чем чаще пара занимается сексом, тем лучшего качества сперма у мужчины и тем выше вероятность последующей беременности.

Однако, как считает Пейси, все перечисленное выше хотя и важно, вряд ли стоит исходить из этого, когда планируете рождение ребенка: "Небольшое изменение в качестве спермы не обязательно снижает шансы забеременеть".

Когда рожать

Одно дело - оптимальное время года для зачатия, другое - для рождения ребенка. Есть ли такое?

Зачав ребенка весной, в марте-апреле, вы родите его в декабре-январе. Но лучшее время для рождения на самом деле - сентябрь.

Интересно, что в этот месяц люди рождаются наиболее часто как в США, так и в Великобритании.

Британские дети, рожденные в сентябре, как правило лучше сдают экзамены, чем рожденные в августе, и обладают лучшими когнитивными навыками (данные британского аналитического центра Институт финансовых исследований).

Дети, рожденные в августе, с вероятностью, большей вдвое, подвергаются издевательствам сверстников в начальной школе, и с вероятностью, большей на 20%, выбирают профессионально-техническое образование, а не университет, когда им исполняется 16-18 лет.

Причем это происходит независимо от социоэкономического статуса их семьи - эффект работает повсеместно, и его действие трудно отменить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У детей, родившихся в сентябре, лучшие результаты на экзаменах, чем у тех, кто родился в августе

Позже ученые обнаружили, что эффект этот не имеет никакого отношения к времени года, поскольку наблюдался в любом полушарии, от Австралии и Чили до Японии и США.

Что же общего у этих стран? Время начала учебного года. Когнитивные навыки рожденных в сентябре детей были гораздо лучше, поскольку они были самыми старшими в классе, а рожденные в августе - самыми младшими.

"Сентябрьский эффект" преследует детей на протяжении всего обучения в школе. Когда им восемь лет, "сентябрьские" демонстрируют в классе лучшие способности, чем "августовские".

Рождение осенью может также влиять на продолжительность вашей жизни. Во время исследования около 1600 американских долгожителей обнаружилось, что рожденные с сентября по ноябрь имеют больше шансов дожить до 100 лет, чем те, кто родился в марте. Возможно, это объясняется отличиями в питании во время беременности или сезонностью инфекций.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рожденные в сентябре-ноябре с большей вероятностью доживут до 100 лет

В умеренных широтах дети, родившиеся осенью, не испытывают воздействия высоких температур сразу после рождения, и это оказывает на удивление сильный эффект на состояние их здоровья в течение всей жизни.

В британском исследовании более 4 тыс. женщин обнаружено, что рождение зимой, при низких температурах, несет более высокий риск приобрести в старости ишемическую болезнь сердца, нарушение восприимчивости к инсулину и легочные заболевания.

Женщины, родившиеся в самые холодные месяцы года, заболевали коронарной болезнью сердца с вероятностью, на 24% большей

Женщины, родившиеся в самые холодные месяцы года, заболевали коронарной болезнью сердца с вероятностью, на 24% большей, чем женщины, родившиеся в другой промежуток года.

Вероятность возрастала, если это были дети безработных или неквалифицированных работников - возможно, семье просто не хватало средств на то, чтобы как следует отапливать свои дома.

Нам хочется верить в то, что каждая семейная пара уникальна, не похожа на других. Но последние исследования показывают, что важные решения, которые мы принимаем в семейной жизни, сильно зависят от внешних факторов.

Некоторые из этих факторов кажутся просто случайными - как, например, влияние сезона отпусков. Другие выглядят продуктом нашей биологии.

И, как демонстрирует "сентябрьский эффект", самые сильные тренды формируются, когда календарь и биология накладываются друг на друга.

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Дополнительные исследования - Мириам Куик.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.