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В некоторых странах мира изображение ангела символизирует смерть, а хлопки в ладоши означают половой акт.

Есть в нашей жизни дни, когда мы особенно нервничаем - взять хотя бы канун свадьбы.

Эмоции, которые мы при этом испытываем, порой трудно описать даже нам самим, и чем ближе заветный час, тем сложнее разобраться в буре чувств.

Однако когда такой день наступил у олимпийского чемпиона и победителя Уимблдона Энди Маррея, он нашел способ выразить свои эмоции в одном твите - да так, что это тронуло всех его "фолловеров".

Маррею для этого не понадобились слова. Он "написал" все, что хотел, с помощью одних лишь эмодзи.

Твит Маррея кратко обрисовал практически весь важный для него день: утренняя подготовка к поездке в церковь, обмен кольцами, фотографирование, празднование, бокалы с шампанским, любовь, а потом - сон, сон и еще раз сон…

Тот твит известного шотландского теннисиста был воплощением новой формы коммуникации - эмодзи, языка идеограмм и смайликов, который вскоре был назван профессорами языкознания (такими, например, как автор книги "Код эмодзи: лингвистика за смайликами и испуганными котиками" Вивиан Эванс) "новым всеобщим языком", "первой в мире по-настоящему и неоспоримо универсальной формой коммуникации".

Однако когда в 2017 году международное переводческое бюро Today Translations приняло на работу специалиста по деловой психологии Кита Брони как первого в мире переводчика с языка эмодзи, возник серьезный вопрос.

Если эмодзи - действительно первый в мире настоящий "лингва франка", универсальный язык общения, то почему для него требуются переводчики?

Правообладатель иллюстрации BBC Future Image caption Хотя эмодзи называют первой в мире универсальной формой коммуникации, значение некоторых из них зависит от культуры той или иной страны

Как объясняет Брони, это потому, что - несмотря на весь хайп вокруг них - эмодзи в сущности не являются ни "всеобщим языком", ни языком как таковым.

В лучшем случае они "инструмент лингвистики, который применяют, чтобы дополнить наш язык".

Другими словами, эмодзи сами по себе не могут быть осмысленным средством общения между двумя сторонами.

Скорее, они применяются в качестве способа усиления текстов и посланий в мессенджерах и соцсетях - как своего рода дополнительная пунктуация.

Впрочем, это никак не принижает ценности того, что нам могут предложить эмодзи. Брони считает, что в современную эпоху с их помощью решается проблема, преследовавшая прозу (да и вообще любые тексты) с незапамятных времен.

Неизбежные рамки письменных форм всегда мешали писателям, кроме разве что самых талантливых, выразить мельчайшие нюансы тона или эмоции - как в прозе, так и в частной переписке.

Что же предлагают эмодзи? Прежде всего - шанс для каждого среднестатистического интернет-пользователя поместить свой имейл, смску или пост в соцсетях в эмоциональный контекст, например, выразить сочувствие.

С помощью эмодзи это делается просто, легко и естественно - точно так же, как устную речь мы дополняем выражением лица или жестом.

Правообладатель иллюстрации BBC Future Image caption Без эмодзи, без смайликов ваша самая простая фраза, написанная в мессенджере, может быть неправильно понятой

Популярность эмодзи растет не случайно. Наше электронное общение становится все более лаконичным и броским, оно напоминает реплики, которыми мы обмениваемся в устной речи, в разговоре лицом к лицу.

Растет потребность включать в текст наши чувства и эмоции - новым, специфическим образом.

Без добавленного в конце смайлика или (в устной речи) сочувственной интонации реплика рискует выглядеть обидной, а то и грубой.

С другой стороны, слишком обильное употребление эмодзи может стать источником проблем.

Вроде бы все мы имеем одинаковый доступ к набору эмодзи в клавиатурах наших смартфонов, но то, что мы хотим выразить тем или иным значком, серьезно различается в зависимости от того, к какой культуре мы принадлежим, на каком языке говорим, к какому поколению принадлежим.

Скажем, поднятый вверх большой палец руки в западной культуре - как правило знак одобрения, но в Греции и на Ближнем Востоке он традиционно воспринимается как нечто вульгарное и даже оскорбительное.

Правообладатель иллюстрации BBC Future Image caption Эмодзи с аплодисментами применяются пользователями Запада, чтобы показать свое одобрение или поздравить. В то время как в Китае это означает половой акт

В Китае эмодзи с ангелом (который на Западе означает невинность или добрый поступок) - символ смерти и может быть воспринят как угроза.

Не все просто и с аплодисментами. На Западе такой эмодзи воспримут как знак одобрения или поздравлений.

Слегка улыбающийся смайлик выражает в Китае недоверие, недоумение, а то и насмешку

Но не в Китае, где его считают не чем иным, как символом любовного акта - возможно, из-за звука хлопков 啪啪啪 (сравните с русским жаргонным "трах". - Прим. переводчика).

Однако больше всего в случае с Китаем запутывает то, что слегка улыбающийся смайлик там вовсе не означает радость. Этот, казалось бы, позитивный значок выражает у китайцев недоверие, недоумение, а то и насмешку.

Правообладатель иллюстрации BBC Future Image caption Сложенные ладони вовсе не ассоциируются в странах ислама с молитвой, однако на Западе этот символ имеет значительную религиозную нагрузку

Одно из наглядных подтверждений того, что эмодзи не универсальны, было получено в 2017 году. Исследователи решили посмотреть, как мусульмане выражают в интернете свои мысли и чувства в отношении праздника Рамадан.

Хамдан Ажар из prismoji.com продемонстрировал, что твиты на английском, немецком, испанском и турецком с хэштегом #ramadan как правило содержали красное сердечко.

Однако в твитах на арабском, фарси и урду чаще всего был полумесяц.

Другой пример: в твитах на английском, французском, немецком, испанском, турецком, фарси и индонезийском значок сложенных ладоней стабильно входил в тройку наиболее часто используемых.

В то время как в твитах на арабском он был лишь девятым и вовсе отсутствовал в твитах на урду.

Возможно, это подчеркивает тот факт, что сложенные ладони вовсе не ассоциируются в странах ислама с молитвой, хотя на Западе этот символ имеет значительную религиозную нагрузку.

В Японии, откуда эмодзи ведут свое происхождение, этот символ обычно означает "пожалуйста" или "спасибо", при этом не имея каких-то особых религиозных коннотаций.

Правообладатель иллюстрации BBC Future Image caption Если понимать культурный контекст, эти малюсенькие пиктограммы обладают способностью сделать людей ближе друг другу

Мы можем сколько угодно рассчитывать на то, что люди поймут наши эмодзи так, а не иначе, но практика показывает: надеяться на это может быть опасно - даже с правовой точки зрения.

Вспомним случившееся в начале этого года в Израиле. После того как потенциальным квартиросъемщикам показали жилье, они написали в мессенджере хозяину квартиры, послав ему ряд празднующих эмодзи.

Затем потенциальные съемщики передумали - но хозяин, руководствуясь их посланием, уже убрал объявление о сдаче квартиры.

Судья, разбиравший дело, постановил, что тех эмодзи было вполне достаточно, чтобы сделать вывод: квартиру хотят снять.

И принял решение выплатить хозяину компенсацию в 8000 шекелей (примерно 2000 долларов) за упущенную прибыль и судебные издержки.

В то же время, если, по словам Кита Брони, понимать культурный контекст, эти малюсенькие пиктограммы скорее обладают способностью сделать людей ближе друг другу, чем разделять их.

Он заключает: "Количество "за" перевешивает количество "против". При условии, что мы всегда помним о эпистемологических ловушках, в которые нас могут завести эмодзи, их можно использовать, избегая семантической двусмысленности и понимать эмоциональную наполненность получаемых посланий так, как не было возможно никогда ранее".

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Алекс Роулингс - полиглот и писатель, в 2012 году получивший звание самого многоязычного студента Британии после того, как показал свободное владение 11 языками.

Фотографии Хавьера Хиршфельда, обработка продюсера BBC Future Эми Чарльз.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.