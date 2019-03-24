Aurora Station, космический отель на орбите: когда и почём?

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Вы готовы провести отпуск, вращаясь вокруг Земли? Пока самый правильный ответ на этот вопрос такой: а что, уже можно?

Почти год назад, в апреле 2018-го, на конференции Space 2.0 в Сан-Хосе (Калифорния) было объявлено: Aurora Station ("Станция Аврора") станет первым в мире отелем на орбите.

Гости "Авроры" будут жить в помещении размером с большой бизнес-джет и смогут в течение 12 суток наслаждаться потрясающими видами Земли и такими красочными атмосферными явлениями, как северное сияние.

Если вы кое-что знаете о том, как все происходит на МКС, у настоящих астронавтов, не волнуйтесь, вам не придется пить воду, полученную из собственной переработанной мочи.

Aurora Station планируется как облегченный, люксовый вариант жизни на Международной космической станции, так сказать, МКС-лайт.

И тем не менее дело будет происходить в настоящем космосе, на орбите, в 200 милях над нашей планетой. Не говоря уже о том, что стоить это будет очень дорого.

От желающих нет отбоя

Время, проведенное в космосе на борту Aurora Station (запуск на орбиту планируется в 2022 году) влетит туристам в копеечку — самые дешевые билеты стоят 9,5 млн долларов на одну персону.

Но, как утверждают в компании Orion Span, которая стоит за этим бизнесом, отбоя от желающих нет — все уже забронировано почти на семь месяцев вперед.

"Отчасти нам хотелось бы познакомить людей с опытом космической жизни профессиональных астронавтов", - рассказывает Фрэнк Бангер, основатель и исполнительный директор Orion Span.

"Однако, как мы ожидаем, большинство гостей будет не оторвать от иллюминаторов… Ну а если кто-то заскучает, у нас заготовлена программа виртуальной реальности. В ней вы сможете делать все, что угодно — плавать в безвоздушном пространстве, ходить по поверхности Луны, играть в гольф".

Так что тяготы жизни на настоящей орбитальной станции почти не коснутся космических туристов. Aurora Station, кампания по краудфандингу которой завершилась в начале февраля, предлагает облегченный вариант пребывания на орбите, не сравнимый с аскетическими условиями МКС.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На МКС тоже летали туристы - те, у кого хватало денег

Впрочем, некоторое сходство сохранится: четыре гостя и два члена экипажа будут пользоваться такими же специальными спальными местами, как и у профессиональных астронавтов, пища тоже будет замороженно-высушенной, и всех ждет серия серьезных проверок здоровья, прежде чем их допустят к полету на орбиту.

Ну и конечно, путешественники неизбежно испытают то, что испытывает любой космонавт, когда ракета преодолевает силу притяжения Земли, - перегрузки.

Помимо созерцания звезд и голубой планеты посетители "Авроры" займутся мини-экспериментами — например, выращиванием съедобных растений (что делают на регулярной основе члены экипажа МКС).

Однако питьевая вода для каждого из гостей будет доставляться с Земли, им не придется пить продукт переработки собственной мочи (что в порядке вещей на МКС).

Красивый гаджет?

Многие ученые рассматривают происходящее как неизбежный (большой и важный!) шаг, который делает человечество. Однако, как гласит старая поговорка, не говори «гоп», пока…

Ведь даже сказать, что космические путешествия для обычных граждан находятся в самой начальной стадии, будет преувеличением. "Аврора" произвела бум в СМИ, но эксперты высказываются очень осторожно.

"Понимаете, Aurora Station — это пока красивая игрушка, гаджет, так сказать, - говорит Кристиан Лессер из исследовательского центра туризма и транспорта швейцарского Университета Санкт-Галлена. - Будет ли проект воплощен в жизнь — посмотрим".

"В настоящее время космический туризм — это сфера, в которой перемешаны реальность, выдумки, подделки и научная фантастика. Причем перемешаны так, что трудно отличить одно от другого, реальность от благих намерений", - добавляет Роберт А. Гехлих из Университета аэронавтики Эмбри-Риддл (США), единственного в мире учебного заведения, где преподается теория космического туризма.

Коммерческое будущее

Впрочем, и Гехлих, и Лессер согласны с тем, что космический туризм — уже реальность.

Все началось в 2001 году, когда американец Деннис Тито заплатил Российскому космическому агентству за семидневное пребывание на МКС, как сообщалось, 20 млн долларов.

Некоторые страны уже готовятся к будущему, которое открывает перед ними эта индустрия: например, в США строятся 10 коммерческих космопортов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Такие частные компании, как SpaceX, все еще находятся на стадии тестовых пусков. До отправки в космос людей им еще далеко

Эрик Сталлмер Stallmer, президент Федерации коммерческих полетов в космос и, возможно, самый громкий сторонник проекта Aurora Station, подчеркивает, что в Соединенных Штатах уже существует законодательство (Commercial Space Launch Competitive Act), принятое в 2016 году, регулирующее такие вопросы, как ответственность, риск, компенсация и т.д.

Собственно говоря, ни Гехлиха, ни Лессера нельзя назвать скептиками — оба скорее придерживаются позиции "поживем — увидим" в отношении того, смогут ли фирмы космического туризма сдержать свои обещания и как они это сделают.

Что предстоит еще определить — так это требования безопасности и конструирования, предъявляемые к "гражданскому" космическому кораблю.

Бангер утверждает, что "Аврора", с учетом использования новейших технологий, более простых систем управления и меньших размеров (что важно в случае определения вероятности столкновения с метеоритом), - безопасней, чем МКС.

Однако даже он признает, что пока "Аврора" не взлетит, никто ни от чего не застрахован.

Опасность планирования

И тут встают еще несколько вопросов — возможно, даже более важных: откуда запускать "Аврору" и где, в каком регионе планеты потом искать туристов, вернувшихся из космоса.

Да и вообще: эта индустрия пока такова, что назначать конкретные даты — дорога, ведущая к разочарованию.

Virgin Galactic, например, которая в декабре осуществила свой первый успешный тестовый запуск и возвращение аппарата, по-прежнему отстает на девять лет от ранее намеченного графика.

SpaceX и Blue Origin пока только испытывают свои корабли, а XCOR Aerospace в 2017 году объявила о банкротстве.

Так что существует вполне реальная вероятность того, что некоторые из кандидатов на полет к орбитальной гостинице, которым уже сейчас немало лет, станут просто слишком старыми для космоса или же состояние их здоровья изменится не в лучшую сторону к тому времени, когда отель "Аврора" зажжет свои огни на околоземной орбите.

Сборка модуля Aurora Station еще и не начиналась.

Космические опасности

И еще кое-что важное о здоровье. В случае с Aurora Station те, кто страдает (хотя бы и в самой малой степени) клаустрофобией, должны сто раз подумать, прежде чем решиться на бронирование места в космическом номере. Номере длиной в 43.5ft и 14.1ft в диаметре (и окошко там не откроешь).

Важное замечание для любителей селфи: при низкой гравитации ваши лица будут выглядеть не очень здорово.

И тошнить вас, вероятнее всего, будет, пока ваш желудок не приспособится к невесомости

Да и тошнить вас, вероятнее всего, будет, пока ваш желудок не приспособится к невесомости.

Долгое нахождение в условиях низкой гравитации ослабляет кости и изменяет структуру глазного яблока настолько, что это может повлиять на зрение.

Туристам, прилетевшим всего на 12 дней, вряд ли стоит беспокоиться, а вот обслуживающего отель персонала это наверняка коснется.

К счастью, микрогравитация не влияет негативно на менструальный цикл (хотя дефицит места для хранения предметов санитарии и ограниченность запасов воды могут подтолкнуть женщин к использованию таблеток).

Известно, что НАСА, например, по ряду объективных причин (природа не подготовила человека к половому акту в невесомости) призывает астронавтов воздерживаться от секса в полете, и руководство проекта "Аврора" вряд ли сделает исключение для туристов — так что этот элемент романтической поездки на орбиту выпадает.

Что более тревожит, так это заряженные частицы, проникающие в кабину. Потенциально космическая радиация, от которой корабль полностью не изолирован, может повредить ДНК человека.

В прошлом астронавты сообщали о том, что видели вспышки света — исследователи считают, что это могли быть космические лучи, попадающие в зрительные нервы или зрительную кору головного мозга.

Когда откроется граница

"Космическую миссию, в частности - коммерческий полет, нельзя осуществлять на основе принципа "давайте попробуем, а там видно будет", - предупреждает Гехлиг.

"Космические корабли должны быть безопасны, их запуски — не представлять угрозы окружающей среде, и, наконец, вся эта операция должна быть экономически оправданна, доходна".

Как отмечает Лессер, космический туризм — часть естественного прогресса, который не способна остановить (а только затормозить) даже враждебная среда,в которой происходит исследование безвоздушного пространства.

"Всего 30 лет назад Антарктика казалась чем-то недоступным, невозможным для изучения, - подчеркивает он. - А сейчас люди постоянно туда отправляются. Перед нами все время открываются новые границы, и космос — лишь самая последняя из них, которую предстоит открыть".

Однако когда именно откроется эта граница, точно сказать никто не может.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.