Чем опасна вера в настоящую и единственную любовь

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У старомодных романтиков, возможно, неверное представление о любви. Если вы из тех, кто верит в возможность найти ту единственную, вашу "вторую половинку", то будьте готовы к печальному исходу в будущих взаимоотношениях.

Приходилось ли вам рассказывать друзьям о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь в отношениях с любимым человеком? Помните, как они пожимали плечами и говорили вам, что всё это - сущие пустяки, не стоит переживать по такому ерундовому поводу?

Или вспомните, как вы наблюдали за своим другом, у которого начинался роман с человеком, абсолютно ему (как вы считали) неподходящим - и тем не менее их отношения с каждым днем становились все крепче и безоблачней.

Психологи разработали две шкалы, которые показывают, какие факторы влияют на то, как мы начинаем новые отношения и поддерживаем их.

Первая измеряет, какую важность мы придаем самым первым впечатлениям о человеке и начальным признакам совместимости с ним.

Вторая - насколько высока вероятность того, что мы готовы преодолевать проблемы, возникающие в отношениях.

Эти шкалы называют скрытыми (неявными) теориями отношений - потому что мы редко обсуждаем их. Мы можем интуитивно считать себя верящим в единственную, истинную любовь, которая где-то нас ждет, но не склонны обсуждать это с другими людьми. Мы даже не задумываемся об этом, когда начинаем новые отношения.

Обе шкалы могут многое рассказать нам - например, о том, будем ли мы уклоняться от обсуждения с партнером возникающих проблем, искать подвох там, где его не существует, и насколько вероятно, что, если мы разочаруемся, то грубо разорвем отношения, не щадя чувства другого.

Кроме того, разница в подходах к отношениям может нам объяснить, почему, например, выбор, который сделал ваш друг, кажется нам непонятным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Или, по-вашему, она приходит со временем?

Чтобы узнать, где вы находитесь в рамках той и другой шкалы, пройдите два коротких опроса.

Шкала "Вторая половинка"

Ответьте на следующие вопросы цифрами от 1 до 7, где единица означает "абсолютно не согласен", а семерка - "абсолютно согласен".

1. Успех в любовных отношениях как правило основан на том, подходят ли люди друг другу (правильный ли партнёр выбран).

2. Идеальный (или близкий к идеальному) партнер для меня существует - надо просто найти его.

3. В браке многие обнаруживают существующую глубинную связь со своим мужем (или со своей женой).

4. Крайне важно, чтобы и после свадьбы мой супруг (моя супруга) и я были по-прежнему влюблены друг в друга.

5. Я не вступлю в брак, если не буду влюблен (влюблена).

6. Не существует такой штуки, как полностью подходящий вам человек.

7. Я хочу, чтобы мой будущий муж (или жена) был самым замечательным человеком из всех, кого я встречал(а).

8. Люди, которые стараются найти идеального партнера, зря теряют время.

9. Причина, по которой распадается большинство браков, - люди не подходят друг другу.

10. Связь между двумя людьми обычно существует еще до того, как они встретятся.

Теперь подсчитайте набранные баллы. Сначала сложите ответы на вопросы номер 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10. С вопросами номер 6 и 8 поступите так: свой ответ вычитайте из числа 8 - это и будет ваш балл за этот вопрос (например, если вы ответили 6, то ваш балл 8-6=2). Когда вы все сложили, разделите эту сумму на 10 - это и есть ваш средний балл по шкале "Вторая половинка".

Шкала "Мы все наладим"

Ответьте на следующие вопросы по шкале от 1 до 7, где единица означает "абсолютно не согласен", а семерка - "абсолютно согласен".

1. Успех любовных взаимоотношений в основном базируется на том, насколько серьезно люди стараются поддерживать их.

2. В браке старание важнее, чем совместимость.

3. В отношениях любовь развивается и растет (в противоположность мнению, что можно найти "уже готовую" любовь и дальше просто ею пользоваться).

4. Если бы люди старались, то большинство браков были бы удачными.

5. Я бы женился (вышла бы замуж) почти на ком угодно, лишь бы этот человек был разумным, рассудительным.

6. Причина неудачных браков - люди просто не хотят приложить усилия, чтобы наладить отношения.

7. То, насколько хорошо вы знаете кого-то, зависит от того, насколько долгими были ваши отношения.

8. Я бы не возражал жениться (выйти замуж) на выбранном наугад человеке.

9. Только с течением времени вы начинаете по-настоящему узнавать человека, с которым живете.

Чтобы узнать свой балл по шкале "Мы все наладим", сложите все свои ответы и разделите на 9.

Вопросы, на которые вы только что отвечали, взяты из "Вопросника теорий отношений", применяемого Ренэ Франюк из Университета Аврора (штат Иллинойс) во время исследования неявных теорий, удовлетворения от брака и его долговечности.

Франюк использует для наименования двух шкал названия "Вторая половинка" и "Мы все наладим", в то время как другие исследователи употребляют термины "судьба" и "рост" соответственно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда в отношениях не все гладко, с этим лучше справляются те, кто набрал больше баллов по шкале "Рост"

Если вы набрали много баллов по шкале "Вторая половинка" и удивлены этим, говорит Франюк, то в этом нет ничего удивительного, вы не одиноки.

"У людей есть тенденция думать, что уж они-то точно принадлежат к типу "мы все наладим", но опросы показывают, что на самом деле очень многие в душе ждут свою "вторую половинку".

"Когда люди впервые слышат об этих теориях, их поначалу отталкивает "вторая половинка", поскольку звучит это очень ненаучно. Но это всего лишь слово. Мы можем подобрать какое-нибудь другое, звучащее более "научно", чтобы люди не стеснялись отождествлять с ним свои взгляды на любовные отношения".

Итак, вы определили, сколько набрали баллов. На что обратить внимание в первую очередь?

Когда в отношениях возникают проблемы, то с их преодолением лучше справляются те из нас, кто набирает больше баллов по шкале "Рост".

Для этих людей само наличие проблемы может улучшить взаимоотношения с партнером - через ее совместное преодоление. Такие пары потом говорят, что разрешенный конфликт только укрепил их отношения, улучшил их.

Для них даже бывает необходимо время от времени находить всякие мелкие проблемы, чтобы вместе преодолевать их - это поддерживает их брак в тонусе, они начинают больше ценить отношения. Им нравится преодолевать трудности.

По этим причинам приверженцы теории "Рост" игнорируют даже серьезную, казалось бы, несовместимость характеров. С их точки зрения, совместимость достигается с течением времени - и ради этого стоит постараться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Любая возникшая на раннем этапе отношений проблема может ускорить разрыв, когда приверженец теории "судьбы" вдруг обнаруживает, что его идеальный партнер на самом деле не идеален

Для тех же, кто больше верит в "судьбу", верно совершенно противоположное, и последствия для отношений могут быть плачевными.

В частности, на ранней стадии отношений любая возникшая проблема может ускорить разрыв, когда приверженец теории "судьбы" вдруг обнаруживает, что его идеальный партнер на самом деле неидеален.

Верящий в судьбу может говорить, что партнер "никогда по-настоящему его не понимал", а небольшая размолвка подтверждает: "мы не подходим друг другу".

Причем так случается, даже если на самом деле эти партнеры вполне подходят друг другу, подчеркивает Франюк.

Хуже того, такие люди могут разорвать отношения в самой неприглядной манере. Люди, верящие в "настоящую любовь", с большей вероятностью будут избегать своих бывших партнеров, демонстративно не замечать их.

Возможно, потому, что считают: больше нет никакого смысла поддерживать какие-либо отношения с тем, кто не идеален.

"Они даже не считают такое поведение чем-то предосудительным, - отмечает Гилл Фридмен, психолог из Колледжа Св. Марии в Мэриленде, изучающая проблемы социального отторжения. - И наоборот, чем выше ваши баллы по шкале "Рост", тем отрицательней вы относитесь к такому поведению".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди, верящие в "настоящую любовь", могут разорвать отношения в самой неприглядной манере

Если же верящие в судьбу не разрывают отношений из-за возникшей проблемы (и по-прежнему верят, что нашли свою истинную любовь), то это потому, что они просто игнорируют проблему.

"Они могут быть более снисходительны к партнеру и избегают ссор потому, что хотят верить: этот человек - их вторая половинка, родственная душа", - объясняет Франюк.

В случае мелких разногласий и размолвок такое поведение может играть положительную роль.

"Но если вы избегаете серьезных конфликтов, вы в конце концов остаетесь с человеком, который вам не подходит". Последствия этого могут быть самыми серьезными.

Верящие в "любовь всей жизни", прожившие с партнером достаточно долго, начинают обманывать себя, игнорируя очевидные проблемы в семейной жизни и убеждая себя в том, что подходят друг другу - ведь они живут вместе уже так долго!

И чем дольше такие отношения сохраняются, тем чаще верящие в истинную любовь сообщают о случаях бытового насилия, подчеркивает Франюк. "Другие на их месте заметили бы угрожающие признаки давным-давно и просто разорвали бы отношения".

Такое ощущение, что романтическое представление о любви не меняется со временем: уж если ты веришь в любовь всей жизни - то это навсегда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У приверженцев теории "рост" само наличие проблемы может улучшить взаимоотношения с партнером - через ее совместное преодоление

Впрочем, две шкалы взаимно не исключают друг друга.

"С одной стороны, вы можете быть убеждены в том, что отношения можно исправить, если оба партнера этого захотят и будут работать над этим вместе. И с другой - все равно верить, что ваша "вторая половинка", ваш идеальный партнер, существует", - говорит Фридман.

Таким образом, даже если вы придерживаетесь старомодных романтических взглядов, вы совсем не обязательно будете грубо обрывать отношения, которые вам представляются бесперспективными.

И, может быть, даже попробуете спасти эти отношения, подойдя к процессу более осознанно и прагматично - в каждом человеке намешано много всего, и именно эта наша сложность часто помогает избежать проблем на пути к здоровым отношениям.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.