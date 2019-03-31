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С детства мы слышим, что обманывать нехорошо - и тем не менее это не всегда так.

В одном из эпизодов телесериала "В лучшем мире" один высокоморальный профессор философии мучается дилеммой: сказать ли честно своему коллеге, что он думает про его новые туфли (а они ужасны!), или сделать вид, что они ему нравятся и не ранить чужие чувства.

Поначалу профессор решает сказать, что туфли ему очень нравятся. Он так и делает, но тут приходят мучения другого рода: как же он мог поступиться своими высокими моральными принципами и сказать неправду!

И хотя подружка профессора говорит ему "иногда нам приходится лгать, чтобы не выглядеть невежливыми", профессор не успокаивается и в конце концов выкладывает всё начистоту своему коллеге. Коллега страшно обижен и расстроен.

Итак, для профессора и многих других философов обязанность не лгать ни при каких условиях побеждает все остальные моральные принципы - в том числе и требование не ранить чужие чувства.

Однако немногие придерживаются столь строгих правил и кристально честны во всех без исключения ситуациях.

Говорить неправду принято в обществе, это случается с нами практически ежедневно, начиная с автоматического ответа на вопрос "как дела" и кончая оценкой новой прически подруги или друга..

И все же, несмотря на вездесущность лжи в нашей жизни, большинство из нас далеко не всегда различает, когда нам говорят неправду.

Но что бы случилось с миром, с нашим обществом, если бы мы всегда четко понимали, когда нам лгут?

Давайте сейчас не будем размышлять о том, какая технология или психологические ухищрения помогли бы этого достичь. Куда важнее другое: что мы тогда осознаем часто не замечаемую и сильно недооцененную роль, которую ложь играет в повседневной жизни.

Многие исследователи считают, что люди начали лгать друг другу почти сразу же, как только начали разговаривать - с появлением языка. Для них это явно было способом чего-то достичь.

"Ложь легко сравнить с другими путями обретения власти", - сказала в интервью журналу National Geographic Сиссела Бок, специалист по этике из Гарвардского университета.

"Ведь гораздо легче соврать, чтобы завладеть чужими деньгами или имуществом, чем бить кого-то по голове или грабить банк".

Кроме того, по словам Майкла Льюиса, профессора педиатрии и психиатрии Ратгерского университета (США), на протяжении всей истории человечества ложь служила в качестве "эволюционной необходимости для защиты себя от опасности".

В том числе и для защиты от наказания - для чего используется и поныне многими в самых разных странах.

Если бы на всех нас внезапно свалилась способность безошибочно определять ложь, то жизнь в некоторых государствах стала бы до предела рискованной (в тех, например, где неверность, гомосексуальность или определенные религиозные верования рассматриваются как незаконные).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ложь - неотъемлемая часть человеческого общения, даже когда дело касается вашей прически

Нам выгодно лгать и тогда, когда ставки не столь высоки - например, на работе.

Если мы выскажем начальнику в лицо все, что думаем о нем, или честно признаемся в том, что именно помешало нам выполнить работу в срок, то нас понизят в должности, а то и уволят.

Лжем мы и тогда, когда хотим выглядеть лучше в глазах коллег. Например, говоря, что опоздали из-за плохой работы метро, хотя на самом деле причина - в нашей собственной нерасторопности.

С другой стороны, на работе бывают ситуации, когда нам лучше бы знать, когда нам врут, отмечает Кларк Фрешман, профессор права из Калифорнийского университета в Гастингсе.

Например, задавая в ходе переговоров с начальством правильные вопросы и получая на них ответы, в искренности которых нет сомнения, работники, принадлежащие, скажем, к этническим или каким-то другим меньшинствам, могут договориться о справедливой зарплате или должности.

"Для меня мир, в котором люди всегда знают правду, имеющую значение лично для них, был бы прекрасным миром, - говорит Фрешман. - В нем было бы меньше дискриминации и больше равенства".

Но в то же время мы получили бы мир, в котором многое ранило бы наши чувства.

Ведь для большинства из нас мир без лжи означал бы удар по имиджу, говорит Дэн Ариэли, профессор психологии и поведенческой экономики из Университета Дьюк.

"Жизнь в мире правды означает, что вам придется быть более честным во всем, что на работе вам будут говорить правду в глаза, что друзья и знакомые, да и просто случайные встречные будут честны с вами в том, как вы выглядите в их глазах - и ваша манера одеваться, и то, например, как вы целуетесь", - говорит он.

"Вы поймете, что люди уделяют вам не так уж много внимания, вы для них не столь важны, и ваша профессиональная квалификация в их глазах не так уж высока", - отмечает Ариэли.

С другой стороны, абсолютно честное мнение окружающих может помочь вам стать лучше, мотивировать к самообразованию. Но стоит ли оно того, Ариэли не уверен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ложь может спасти людей, живущих в странах, где их стиль жизни или религиозные взгляды считаются незаконными и ведут к жестокому наказанию

Все эти удары по самолюбию начнутся практически сразу же после того, как ребенок научится говорить - и то, по какому пути пойдет детское развитие, сказать очень трудно.

Вообразите такую сценку. Ребенок прибегает к родителям: "Папа, мама, посмотрите, что я нарисовал!" - и получает честный ответ: "Это ужасно!"

Легко представить, как это отразится на ребенке. Будет утрачена невинная радость детских игр, шалостей, безмятежность этого важного для каждого человека периода жизни. Ни тебе Деда Мороза, ни волшебников… Ведь их же не существует - надо говорить правду.

Врожденная любознательность детей очень быстро приведет их к пониманию жестокости мира - и это совсем не обязательно положительная вещь.

Сами дети в довольно раннем возрасте узнают общественную ценность лжи.

"Мама может вас предупредить: "Бабушка сделает тебе подарок на праздник, и ты должен ей сказать, что он тебе нравится, иначе она обидится", - объясняет Льюис.

Исследования показывают, что к возрасту трех-четырех лет многие дети уже осваивают искусство лжи из вежливости.

Ученые, кроме того, обнаружили, что умение лгать приносит детям определенные преимущества в познании мира.

К тому времени, как мы становимся взрослыми, ложь становится неотъемлемой частью нашей жизни. Мы говорим неправду постоянно.

В ходе исследования 1996 года Белла ДеПауло, социальный психолог из Калифорнийского университета (Санта-Барбара), обнаружила: студенты лгут в одном из каждых трех случаев социального контакта, а более старшие взрослые люди делают это в одном из каждых пяти.

"Во многих случаях лжи в повседневной жизни люди прикидываются более позитивными, чем они есть на самом деле", - пишет ДеПауло в PsychCentral.

"Если вы им не нравитесь, они пытаются это скрыть. Если им скучно то, что вы говорите, они пытаются делать заинтересованное лицо".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время президентской избирательной кампании 2016 года кандидат от демократов Хиллари Клинтон была нечестна в 32% своих утверждений (у Трампа - 70%)

И в самом деле, для межличностных отношений было бы настоящей катастрофой, если бы было видно, когда нам говорят неправду, - подчеркивает Льюис. - Ложь - абсолютная необходимость в культуре общества, в котором считается, что вам не стоит ранить чьи-либо чувства".

И в этом стороны подыгрывают друг другу. В мелких повседневных ситуациях большинство бессознательно "сотрудничает" с говорящим неправду, охотно дает себя обмануть.

Например, уходя из гостей, мы говорим хозяевам, что прекрасно провели время - хотя с трудом досидели до конца. И хозяева с готовностью нам верят, им вовсе не хочется знать правду о том, что мы на самом деле думаем про их компанию и еду.

Конечно, это может кончиться тем, что нас снова пригласят в гости, говорит Льюис, но это расплата за то, что мы щадим чужие чувства.

В мире без такой лжи из вежливости многие дружбы рассыпались бы, профессиональные отношения стали бы крайне натянутыми, а некоторые семейные посиделки обратились в кошмар.

Даже нашим самым романтическим отношениям не обойтись без лжи.

В ставшем уже классическим исследовании 1989 года, проведенном Сандрой Меттс из Иллинойского университета, только 33 из 390 человек не смогли вспомнить ситуацию, в которой они были "не вполне правдивы" с любимым человеком.

Точно так же (в исследовании 2013 года) Дженнифер Гатри и Адрианн Канкел из Канзасского университета обнаружили, что только двое из 67 участников не обманывали своих романтических партнеров в течение всего одной недели.

В обоих исследованиях большинство людей заявляли, что поступали нечестно только для того, чтобы не обидеть любимого человека и не повредить отношениям.

Вряд ли многие отношения остались бы прежними, знай мы всю правду о своем партнере - хотя бы и то, что он на самом деле думает, глядя на нас утром.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Vote Leave, агитировавшую за выход Британии из ЕС, обвиняют в искажении официальной статистики

Впрочем, есть сферы жизни, в которых умение отделить правду от неправды сильно пригодилось бы.

Представьте: нам было бы очень легко вычислить всех патологических лжецов и тех, кто постоянно врет, не имея при этом никаких заслуг перед обществом, указывает Льюис.

Патологические лжецы часто бывают нарциссами, чья нужда в самообмане подогревается абсолютным неприятием чувства стыда.

Порой они сами верят в собственную ложь - даже если она противоречит всем известным фактам или их же собственным заявлениям, сделанным ранее.

Как считает Льюис, классический пример - Дональд Трамп. "Его склонность к самообману настолько велика, что он просто не сознает, что лжет", - говорит ученый.

Конечно, в том, что политики обманывают, нет ничего нового, говорит Виан Бакир, профессор журналистики и политических коммуникаций из Бангорского университета (Уэльс).

Еще Платон признавал достоинства "благородной лжи", отмечает она, а в классическом труде Макиавелли "Государь" обману отводится важная роль в политическом лидерстве.

Все это так, однако, как подчеркивает Бакир, "в последние годы ложь переполнила политику".

"Что особенно плохо относительно сегодняшнего дня - так это то, что у некоторых видных политиков, таких как Трамп, Владимир Путин и других им подобных, считающих, что народу нравится "сильная рука", бесстыдная ложь вошла в привычку и укоренилась, и их совершенно не тревожит, что их разоблачат".

Согласно неправительственному сайту PolitiFact, занимающемуся проверкой заявлений политиков (принадлежит некоммерческому Институту Пойнтера, исследующему работу СМИ), 70% заявлений Дональда Трампа во время избирательной кампании были по большей части лживы - в сравнении с 32% Хиллари Клинтон).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мы часто виним в своих опозданиях плохую работу общественного транспорта - нам так удобнее...

Общественные организации тоже могут откровенно лгать, добавляет она. Так, Vote Leave, агитировавшая за выход Британии из ЕС, неоднократно утверждала, что членство в Евросоюзе обходится Соединенному Королевству в более чем 350 млн фунтов в неделю. Позже британское Управление статистики назвало это "откровенным искажением официальной статистики".

"Учитывая то, что это заявление не только неправда, но и серьезная и продуманная часть агиткомпании, справедливо будет сказать, что за ним стоял умышленный обман", - говорит Бакир.

Несмотря на достаточное количество доказательств нечестности того или иного политика, той или иной политической группы, их поддержка определенной частью спектра избирателей не ослабевает.

Бакир указывает на то, что, согласно исследованиям, тех, кто глубоко уверен в правдивости дезинформации, крайне трудно переубедить. Она добавляет, что человек вообще склонен верить в те вещи, которые подтверждают его взгляд на мир.

Но в том мире, где люди могли бы автоматически распознавать ложь - сами, без посторонней аргументации, поддержка нечестных политиков упала, они бы оказались на обочине.

"Многие сторонники Трампа считают, что на него наговаривают, что на самом деле он не лжет", - говорит Фрешман.

"Но если бы люди обладали способностью сами видеть, что им лгут, то, думаю, многие из них перестали бы искать оправдания своем кумиру".

Мир, в котором нет лжи, вверг бы международные отношения и дипломатию в хаос. Но в конце концов граждане выиграли бы от того, что это привело бы в политику и власть более честных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Порой мы лжем, чтобы не обидеть людей, которые были с нами радушны и гостеприимны

То же самое относится и к сфере охраны правопорядка и уголовного правосудия.

Уровень полицейского насилия и предвзятости снизился бы - подозреваемым просто задавали бы прямые вопросы, и подобная же простая процедура по установлению вины заменила бы судебные процессы.

Невозможно предвидеть все преимущества и все негативные последствия того, что ложь внезапно станет видна невооруженным глазом. Но этот новый мир совершенно точно не будет похож на тот, в котором мы сейчас живем.

Впрочем, люди привыкают ко всему. "С течением времени, - говорит Бакир, - мы выработаем новые общественные нормы и приемлемый для всех кодекс поведения в обществе".

В то же время, продолжает она, мы, скорее всего, приложим все силы к тому, чтобы придумать новые способы обманывать друг друга - либо с помощью технологии, либо с помощью наркотиков, особого поведения или психологической подготовки, поскольку обманывать - это жизненная потребность.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.