Как стать чемпионом по запоминанию: пять способов

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Часто подводит память? Забываете о важных вещах? Вот пять очень простых советов, следуя которым, можно добиться поразительного эффекта.

Большинству из нас хочется обладать хорошей памятью - во всяком случае, лучшей, чем сейчас. Может быть, тогда мы не будем приходить в магазин, точно зная, что собирались купить три вещи, но помня только о двух. Может быть, тогда мы не будем забывать, зачем мы пришли в другую комнату. И не будем тут же забывать информацию, которую только что прочитали.

Существует немало испытанных способов запоминания. Некоторые из них существуют уже много десятилетий (такие, например, как мнемоника).

Но, наверное, появились и новые? Что рекомендуют ученые сейчас, в 2019 году?

1) Учитесь двигаться назад

Мы можем считать, что время и пространство - очень разные вещи, но даже в том, как мы говорим, прослеживается взаимопроникновение того и другого. Мы оставляем события "за спиной", мы с надеждой "смотрим в будущее"...

Конечно, все зависит от конкретной культуры, но на Западе обычно представляют себе будущее как пространство, раскинувшееся перед нами и уходящее вдаль, а прошлое - как местность, которую мы уже преодолели.

Исследователи из Роухэмптонского университета (Лондон) решили использовать эту связь времени и пространства в нашей голове, чтобы найти способ лучше запоминать события.

Они показывали людям список слов, набор картинок или постановочное видео про женщину, у которой украли сумочку.

Участников эксперимента просили пройти по комнате либо 10 м вперед, либо 10 метров назад - с тикающим метрономом. Когда потом проверяли, как они запомнили видео, слова и картинки, в каждом из случаев те, кто двигался назад, припоминали больше.

Складывалось впечатление, что движение назад помогало потом вернуться к увиденному в прошлом, облегчало процесс воспоминаний.

Причем работало это даже тогда, когда участники лишь воображали себе, что идут назад, в действительности сидя на месте.

Результаты этого исследования 2018 года во многом подтверждают то, что ученые обнаружили во время экспериментов с крысами в 2006-м.

Когда крысы изучали пути по лабиринту, движение назад помогало им запомнить правильный маршрут.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Есть много способов улучшить память - и ученые все время предлагают новые

Вот и самое свежее исследование показало, что когда мы, люди, вспоминаем события прошлого, мы реконструируем в уме пережитый опыт в обратном порядке.

Когда мы впервые видим тот или иной предмет, то сначала замечаем его цвет и фактуру, а уж потом понимаем, что это.

Когда же мы пытаемся вспомнить увиденный предмет, то все происходит наоборот - сначала мы вспоминаем, что это был за предмет, а потом его детали.

2) Рисуйте

А вы не пробовали рисовать то, что надо купить - вместо того, чтобы составлять список покупок?

В 2018 году группам молодых и пожилых людей выдали список слов для запоминания. Половине участников предложили нарисовать каждое слово, а другой половине - просто записать.

Затем участников проверили - сколько слов они смогли запомнить. И хотя некоторые из слов было довольно трудно нарисовать (например, "изотоп"), рисунки очень помогли половине участников.

Пожилые люди, которые рисовали слова, показали результаты не хуже, чем у молодежи. Причем рисование помогло даже тем людям, которые страдали деменцией.

Вся штука в том, что когда мы рисуем что-то, мы вынуждены входить в детали изображаемого, и это помогает нам лучше запомнить предмет.

Но даже составленный дома список покупок помогает. Вот почему, когда вы приходите в магазин и обнаруживаете, что забыли список дома, вы все равно помните большую его часть.

А изображение каждого предмета продвигает нашу память еще дальше.

Но если кто-то из вас хорошо рисует и думает, что это умение поможет ему запоминать еще лучше - ничего подобного. Качество изображения никак не влияет на качество воспоминаний.

3) Нагружайте себя физически, но выбирайте правильное время для этого

Уже сравнительно давно известно, что физические упражнения - например, бег трусцой - могут укрепить нашу память.

Регулярные упражнения сами по себе дают не очень большой эффект, но когда вам надо запомнить нечто определенное, тогда физическая нагрузка может помочь - по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже если вы забудете список покупок дома, большую его часть вы все равно запомните, если составляли его в письменном виде

Причем исследования показывают, что если правильно выбирать время, что укрепление памяти будет еще интенсивней.

Звучит на первый взгляд не очень понятно, но факт остается фактом: те, кто занимался в течение 35 минут физическими упражнениями спустя четыре часа после заучивания перечня картинок, привязанных к той или иной местности, потом лучше вспоминали пары "картинка-местность", чем те, кто делал физические упражнения сразу после заучивания.

Исследователи надеются, что им удастся понять, когда от упражнений больше пользы и влияет ли на это, что именно вы пытаетесь запомнить.

4) Не делайте ничего

Когда больным с амнезией в результате инсульта предлагалось запомнить список из 15 слов, а потом, всего через 10 минут, предлагали еще одно задание, они смогли запомнить только 14% из того списка.

Но если же их оставляли сидеть в темной комнате ничего не делая, то они запоминали 49% слов.

Подобная техника применялась и в других исследованиях, осуществленных Микаэлой Дюар из Университета Гериот-Ватт (Шотландия).

Дюар обнаружила, что в случае со здоровыми людьми результат короткого перерыва сразу после заучивания чего-либо был заметен даже целую неделю спустя.

Вы спросите: а откуда мы знаем - может, те люди в темной комнате только и делали, что повторяли про себя слова из списка, поэтому и запомнили их лучше?

Чтобы предотвратить подобное, Дюар сделала вот что: она предлагала запоминать труднопроизносимые слова из иностранного языка, которые вряд ли возможно было бы повторять про себя.

Эти исследования показывают, насколько хрупка и чувствительна наша память, если даже короткий перерыв дает такую разницу.

5) Вздремните

Есть еще один способ, который вам может понравиться. Как насчет того, чтобы вздремнуть?

Считается, что сон помогает мозгу завершить процесс консолидации воспоминаний, во время которого вновь проигрывается та информация, которую мы только что получили. И для этого не обязательно ждать ночи.

Немецкие ученые обнаружили, что люди лучше запоминают, если поспят хотя бы часика полтора после ознакомления с информацией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Физические упражнения, например, бег, помогают улучшить память

Причем последние исследования дают повод предположить, что эта техника запоминания лучше всего работает для тех, у кого есть привычка подремать после обеда.

Элизабет Макдевитт и ее коллеги из Калифорнийского университета в Риверсайде попробовали обучить добровольцев дневному сну. В течение четырех недель люди, у которых ранее не было привычки спать днем, пытались это сделать каждый раз, когда подворачивалась возможность.

К огорчению этих людей, дневной сон не помог улучшить им память. Возможно, нужен более долгий период обучения привычке дремать средь бела дня.

А может быть, каждый из пяти приведенных здесь способов работает для кого-то лучше, а длу кого-то - хуже.

Кому-то вместо дневного сна полезней будет совершить легкую пробежку. Или ничего не делать, запершись в затемненной комнате.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.