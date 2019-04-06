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Стать чужаком для своей семьи - это случается чаще, чем можно предположить. Для общества такие отношения часто - как клеймо. Однако, считают психологи, порой жизнь в стороне от своих близких гораздо здоровее, а иногда - единственный выход.

У Нандити Годболе произошел разрыв с остальными членами ее состоятельной индийской семьи на почве… еды.

Годболе пишет книги о том, как готовить, а ее родственники, привыкшие нанимать для готовки повара, считают ее увлечение недостойным. А уж когда вышла ее последняя книга, в которой Годболе углубилась в историю своей семьи, разлад стал еще более явным.

Родственники посчитали, что, рассказав о том, что не должны знать посторонние, Годболе пошла против традиционной семейной иерархии. Некоторые даже перестали с ней разговаривать.

Эта история, конечно, по-своему уникальна, но то, что пережила Нандити Годболе из-за разрыва отношений с семьей, вовсе не редкость.

Семейное отчуждение можно описать как отдаление и потеря привязанности, углубляющиеся с годами (а то и с течением десятилетий) внутри одной семьи.

При этом не всегда можно понять, в какую сторону развивается ситуация - в сторону ухудшения или улучшения. Для ученых это сравнительно новая сфера исследований.

Но явление это очень распространенное. Например, в британской благотворительной организации Stand Alone, оказывающей поддержку тем людям, которые страдают от разрыва отношений с близкими, полагают, что такое происходит в одной из каждых пяти семей Соединенного Королевства.

Правообладатель иллюстрации BBC/Getty Image caption Сейчас тема разлада с близкими людьми обсуждается куда чаще, чем в прошлые годы

Американское исследование обнаружило, что из более чем 2 тыс. пар "мать-ребенок" 10% матерей находятся в ситуации отчуждения со своей взрослой дочерью или сыном.

Во время другого исследования (тоже в США) выяснилось, что более 40% его участников в какой-то из моментов своей жизни испытывали отчужденность внутри своей семьи. Причем в определенных социальных группах это почти такое же обычное дело, как развод.

Основательница Stand Alone Бекка Бланд (у которой - собственный опыт жизни в разладе с близкими людьми, она не общается с родителями) отмечает, что эта тема сейчас обсуждается куда шире, чем раньше - даже лет пять назад.

Это подтверждает и статистика запросов Google Trends: люди все чаще вводят в окно поисковика слова, описывающие ситуацию отчужденности - такое происходит прежде всего среди пользователей Канады, Австралии и Сингапура.

Бланд считает, что в немалой степени помогла этому Меган Маркл, когда та вошла в британскую королевскую семью.

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская, занявшая в 2018 году первое место по поисковым запросам в британском "Гугле" (и второе в американском), подстегнула интерес публики к внутрисемейным конфликтным ситуациям в связи с ее сложными отношениями с отцом.

С таким же интересом было воспринято и признание в интервью 2018 года знаменитого актера Энтони Хопкинса, в котором он поведал, что вот уже 20 лет почти не разговаривает со своей дочерью.

Такие подробности из жизни знаменитостей, как правило, помогают обычным людям переварить свой собственный непростой жизненный опыт и попытаться объяснить его для себя.

И хотя примеры отчужденности можно найти в любой стране мира, чаще это случается в определенном типе общества или государства.

Один из определяющих факторов такой: насколько существенную поддержку правительство оказывает гражданам. В странах с развитой системой социального обеспечения люди просто не в такой степени нуждаются в крепких семейных узах и помощи родственников. И поэтому у них есть выбор - поддерживать ли отношения с тем или иным членом семьи.

Например, в Европе, чем дальше на юг, тем более родители и взрослые дети склонны к тесным отношениям, поскольку в странах южной Европы помощь государства скуднее.

Правообладатель иллюстрации BBC/Getty Image caption Феномен чужака в своей семье чаще встречается в странах с хорошо развитой системой соцобеспечения

Финансовые факторы пересекаются и с другими - например, с расовым или образовательным. Скажем, в Германии более высокий уровень образования повзрослевших детей часто идет нога в ногу с более высоким уровнем конфликтов с родителями.

Предполагают, что члены семьи, получившие хорошее образование, обычно мобильнее географически и менее нуждаются друг в друге финансово.

Исследование Меган Гиллиган и ее коллег, посвященное конфликтам в американских семьях на почве ухода за членами семьи, показало различия в опыте взрослых детей в зависимости от расовой принадлежности.

Однако вычленить влияние культуры или класса бывает сложно. Гиллиган, геронтолог из Университета штата Айова, отмечает, что в США представители этнических меньшинств, как правило, более полагаются на поддержку членов семьи.

В Уганде, где совсем недавно для выживания было важно держаться друг друга, своего родственного круга, отчуждение в семьях поднимает голову, рассказывает Стивен Вандера, демограф из Университета Макерере в Кампале.

Во время недавнего исследования Вандеры и его коллег обнаружилось, что 9% угандийцев в возрасте 50 лет и старше живут одни. Для этой африканской страны - на удивление высокий показатель.

Конечно, это не совсем то же самое, что и отчуждение. Но, как говорит Вандера, по мере того, как семьи становятся меньше по размерам, более нуклеарными, с ростом урбанизации, процент угандийцев, живущих в постоянном конфликте с родственниками, будет расти.

Такое не произойдет быстро. "Культурные нормы по-прежнему сильны, и пока они не ослабнут, пройдет время", - подчеркивает он. Но, по его мнению, уже лет через 20 все изменится.

Правообладатель иллюстрации BBC /Getty Image caption По мере того как семьи будут становиться все малочисленнее и с развитием урбанизации, феномен отчуждения будет встречаться все чаще

Это, конечно, не означает, что правительства должны снизить финансовую помощь пожилым людям, чтобы вынудить семьи поддерживать крепкие связи.

Скажем, испанская семейная культура всегда считалась более "принудительной", чем, например, норвежская, где межпоколенческие отношения, как правило, более дружеские, потому что выбраны добровольно, а не из финансовых соображений.

Почему так случается

Причиной утери внутрисемейных связей часто становится развод родителей - и в таких случаях особенно страдают отношения с отцом.

Распространенная причина также - разрыв отношений с родственником, принадлежащим к маргинализированному меньшинству (сексуальному, религиозному и т.п.).

Но довольно часто такой разрыв происходит спокойно и без особого драматизма. Как объясняет Гиллиган, обычно это случается постепенно, а не в силу какого-то одного серьезного события.

Люди, с которыми она проводила собеседования, часто говорили: "Я не могу точно сказать, как это случилось".

Правообладатель иллюстрации BBC/Getty Image caption Часто разрыв между близкими родственниками происходит постепенно и отражает давно накапливающееся напряжение в отношениях

Но даже если разрыв произошел после какого-то события, он все равно отражает давно накапливавшееся напряжение.

Те семьи, члены которых хотели бы восстановить отношения, помириться, должны отдавать себе отчет в том, что их конфликт вряд ли стал результатом изолированного случая. Им придется пристальней изучить собственное прошлое.

Тем, кто хочет помириться или не допустить отчуждения, можно порекомендовать: не спешите с осуждением другого.

Исследование Гиллиган, в котором принимали участие матери, 10% которых жили, не общаясь со своими взрослыми детьми, показало: наиболее важным фактором их отчуждения друг от друга было несовпадение ценностей.

Например, "если мать дорожила своими религиозными взглядами и практикой, а ребенок открыто пренебрегал ими, мать находила это по-настоящему оскорбительным", рассказывает Гиллиган.

Разумеется, это касается не только религии. Другая мать, высоко ценившая правдивость, порвала отношения с сыном-обманщиком. Еще одна женщина, придававшая большое значение собственной независимости, перестала разговаривать с дочерью, которая, как казалось матери, слишком зависела от мужчины.

Правообладатель иллюстрации BBC/Getty Image caption Выросшие дети часто вспоминают об эмоциональной тирании в доме, а вот их родители редко говорят об этом

Фактически это пренебрежение чужими персональными ценностями делало разрыв куда более вероятным, чем при нарушении общественных норм - скажем, если бы ребенок совершил преступление.

Причем, согласно исследованию, общие ценности были более важны для матерей, чем для отцов. Матери просто не могли переступить через это.

Ну и как это часто бывает, стороны (родители и дети) давали совершенно различное толкование одной и той же ситуации.

В Великобритании взрослые дети, например, наиболее часто упоминали о эмоциональных обидах, которые привели к разрыву с родителями - о постоянных попытках контроля через унижение, критику и т.д.

А вот родители гораздо чаще говорили о таких вещах, как развод или несовпадение ожиданий.

"Взрослый ребенок и его мать обычно не обсуждают друг с другом, что именно их огорчает, поэтому я думаю, что они находятся на разных страницах понимания одной и той же ситуации", - говорит она.

Ну и естественно, если один из них занимает оборонительную позицию и не желает слушать другого, то эти два человека не способны что-то друг другу объяснить.

Бланд это представляется результатом того, что поколения имеют совершенно разные концепции семейной жизни.

Правообладатель иллюстрации BBC/Getty Image caption У разных поколений - разное представление о том, какой должна быть семья

По ее словам, в послевоенной Великобритании сложилось очень консервативное представление о том, какой должна быть семья. Люди привыкли думать о семейной жизни в терминах долга и самопожертвования, что порой приводило к тому, что они мирились с эмоциональным, а то и физическим насилием.

Для детей того поколения несовпадение ценностей или ожиданий также играет роль. И еще один важный фактор - родительский фаворитизм.

Положительные стороны отчуждения

Но все не так однозначно. Точно так же, как традиционные табу относительно разводов удерживали женщин в браках, полных насилия и эксплуатации, так и догматическая вера в незыблемость, священность семьи может означать для кого-то страдание без необходимости.

Как подчеркивает Гиллиган, "если отношения между родственниками полны конфликтов, если они доставляют такие страдания, то, возможно, наилучший выход как для родителей, так и для их выросших детей - разорвать эти отношения".

И люди это понимают. Как сообщают в организации Stand Alone, для более чем 80% людей, выбравших разрыв отношений с близкими, это ассоциируется как минимум с несколькими позитивными вещами - такими как свобода и независимость. Это способ преодолеть прошлое.

Важно также заметить, что разрыв - это не обязательно навсегда. Люди могут восстанавливать отношения, вновь сближаться.

Да и конфликты не всегда возникают сразу со всеми остальными членами семьи.

Например, во вьетнамских семьях, несмотря на то, что для родителей неприемлема принадлежность к ЛГБТ или к трансгендерам, братья и сестры относятся к этому куда терпимей.

Отчуждение в семье переносится болезненно еще и из-за того, что непонятно, как долго оно продлится и закончится ли вообще.

Правообладатель иллюстрации BBC/Getty Image caption Для более чем 80% опрошенных разрыв отношений ассоциировался с обретенной свободой и независимостью

"Безусловно, разрыв отношений с кем-то из членов семьи тяжел психологически, но он еще и предосудителен в глазах общества", - отмечает Гиллиган.

Например, в статье одного интернет-издания для пенсионеров автор винит в отчуждении индивидуализм, разводы, психотерапию и "незрелость детей".

И даже психотерапевты часто ставят в вину своим пациентам то, что те не общаются с кем-то из близких родственников. Особенно легко за это подвергаются остракизму женщины. Некоторым людям даже приходится свести к минимуму свои социальные контакты, только чтобы не посвящать других в свои семейные проблемы.

Но, как подчеркивают специалисты, людей, которые и так изолированы от своей семьи, не стоит загонять в угол, усугубляя ситуацию.

Еще один аспект: с точки зрения ученых, такой остракизм затрудняет понимание того, сколько же людей в действительности отчуждено от своих семей.

Особенно трудно это выяснить в тех странах и культурах, где считается неприемлемым обсуждать семейные конфликты.

Автору книг о вкусной и здоровой пище Нандити Годболе все это очень знакомо. "Я смирилась с тем, что людям потребуется время для того, чтобы восстановить со мной отношения. А некоторые, возможно, так и не сделают этого, - говорит она. - Я спокойно к этому отношусь".

Так что даже если отчуждение и трудно преодолеть, то нет никаких причин стыдиться этого - как и многих других болезненных ситуаций в жизни.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.