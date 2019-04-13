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Такое очень-очень, ну просто крайне маловероятно. Однако если мы попробуем разобраться, что произойдет, если выход штата Калифорния из США все-таки случится, нам откроется много интересного про нынешние Соединенные Штаты.

Американское общественное мнение становится все более расколото в последние годы. Согласно Исследовательскому центру Пью, среднестатистические республиканцы более консервативны, чем 97% демократов, в то время как среднестатистические демократы более либеральны, чем 95% республиканцев.

В 1994 году эти цифры были такими: 64% и 70% соответственно. По мнению некоторых ученых, никогда еще в нашей памяти идеологическая напряженность не была столь высока.

"Нам придется вернуться в далекое прошлое, скажем, в 1890-е, в период сразу после Гражданской войны, если мы захотим найти нечто похожее на нынешнее резко поляризованное общество, - считает Бернард Грофман, политолог из Калифорнийского университета (Ирвин). - Раскол в Конгрессе достиг такого уровня, какого мы не видели более 100 лет".

Калифорния - не исключение. За последние несколько лет разногласия как внутри штата, так и между Калифорнией и остальными США, породили по меньшей мере шесть инициатив, направленных на разделение Калифорнии на более мелкие штаты, а то и на ее выход из состава Соединенных Штатов.

По словам Моники Тофт, профессора международной политики Университета Тафтс (Бостон), среди аргументов в пользу того или иного плана, были такие: убежденность в том, что федеральное правительство более не представляет экономические интересы Калифорнии; что штат настолько велик, что нормальное управление им возможно, только разделив его на более мелкие части; что противоречия между Калифорнией и остальной страной непримиримы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если не случится чего-то из ряда вон выходящего, Калифорния не собирается выходить из состава США

Давайте сразу уточним: если не случится чего-то из ряда вон выходящего, Калифорния не собирается выходить из состава США - по крайней мере в обозримом будущем.

Конституция страны отрицает право штатов на это, и свидетельств, что калифорнийцы действительно хотят покинуть США, крайне мало.

Опрос 2017 года тысячи калифорнийцев, проведенный Калифорнийским университетом (Беркли), показал, что 68% (и республиканцев, и демократов) против такой инициативы.

Однако поразмышлять о том, что случится, если штат вдруг все же отколется от остальных США, очень полезно - нам многое станет понятней о балансе власти и политики в нынешней стране.

Гражданская война?

Первый и ключевой вопрос, который возникает, как только мы начнем строить прогнозы по этой теме, таков: а не приведет ли это к вспышке насилия, а то и к настоящей войне?

Еще одна гражданская война в США? Звучит маловероятно, правда? Однако вспомним: 157 лет назад южане тоже не ожидали, что такое случится, когда решили отделиться от севера. Тогда разразилась гражданская война, унесшая жизни около 620 тысяч американцев. Страна была потрясена до основания.

"Представляется чем-то фантастическим, что в США вспыхнет еще одна война на почве выхода штатов из состава страны, - рассуждает Тофт. - Но если бы вы поговорили с людьми в середине XIX века, они бы вам сказали то же самое - не может быть! Так что США отнюдь не застрахованы от такого".

Если взглянуть на историю других стран, то попытки отколоться от государства приводили к насилию

Если взглянуть на историю других стран, то попытки отколоться от государства не раз приводили к насилию. Когда в 1971 году Бангладеш решила стать независимой, Пакистан ответил геноцидом и массовыми изнасилованиями. Война Эритреи за независимость от Эфиопии затянулась на 30 лет.

Конечно, не всегда события разворачиваются подобным образом. Некоторые страны пережили такое вполне мирно.

В 1993 году, в результате так называемой бархатной революции, случился и "бархатный развод" Чехии и Словакии, до этого бывших частями ЧССР. Вот и нынешний брексит, несмотря на обмен жесткой риторикой между ЕС и Британией, происходит мирно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чехия и Словакия мирно осуществили раздел ЧССР на две страны и сохранили тесные дипломатические связи

Захочет ли федеральная власть США насильственно преодотвратить выход Калифорнии из состава страны? Это в огромной степени зависит от того, кто будет к тому времени у власти, говорит Стивен Сайдемен, профессор международных отношений Карлтонского университета (Оттава, Канада).

"Республиканцы, скорее всего, скажут: скатертью дорожка, в то время как демократы могут сказать: мы должны сохранить Калифорнию в составе США, иначе окажемся на обочине навсегда", - размышляет он.

Однако в отличие от войны Севера и Юга, тут нет такого фундаментального разделяющего момента, как отношение к рабству. И большинство ученых сходятся в том, что калифорнийцы и остальные американцы - это одна нация с более или менее одними и теми же ценностями, так что войну очень трудно себе представить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трудно представить, что генералы подчинятся приказу захватить мирную Калифорнию силой

"Калифорнийцы - это не курды в Ираке, не каталонцы в Испании, не ирландцы в Соединенном Королевстве, - рассуждает Брендан О'Лири, профессор политологии Пенсильванского университета. - Я не могу себе представить, что генералы из Пентагона подчинятся приказу силой оккупировать Калифорнию".

Политические потрясения и удар по экономике

Страхи демократов могут стать реальностью вслед за отделением Калифорнии. По населению она - крупнейший штат, и ее уход радикально изменит политическое поле страны. Во власти произойдет серьезный перекос в сторону полного контроля Конгресса республиканцами.

К тому же потеря голосов калифорнийских избирателей практически лишит Америку надежды на президента-демократа - по крайней мере, в ближайшем будущем.

"Политически демократы окажутся в глубокой, глубокой яме, - говорит Сайдемен. - С начала 1990-х они всегда надеялись на Калифорнию во время президентских выборов".

Потеря голосов калифорнийских избирателей практически лишит Америку надежды на президента-демократа

Представителям демократов в США, похоже, придется немного изменить свою политику, сместить ее вправо. "Если у вас больше нет Калифорнии для удержания позиций Демократической партии, то это серьезно сместит центр политической тяжести", - говорит Грофман.

Лучшим исходом для демократов в Америке без Калифорнии, продолжает он, была бы более центристская политическая арена - примерно такая, какой она была при президентстве Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961), когда межпартийный консенсус сделал возможным решение серьезнейших задач - например, строительство системы шоссейных дорог, связавших страну.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вместе с Калифорнией Штаты покинет и ее экономика - в том числе 266 млрд долларов годовых доходов одной только Apple

Но какими бы ни были потрясения политической системы США, подчеркнем: потеря Калифорнии приведет и к мощному удару по экономике потерявшего один штат государства.

Экономика Калифорнии - пятая по величине в мире. В 2017 году она дала прибыль в 2,7 триллиона долларов - больше, чем экономика всей Великобритании.

Кроме того, она перечисляет в федеральную налоговую казну больше, чем любой другой штат, компенсируя расходы и убытки "республиканских" штатов, отмечает О'Лири.

Размер ущерба экономике США будет зависеть от того, договорятся ли лидеры двух стран - старых США и новой Калифорнии - о свободе торговли или будут возведены тарифные барьеры. Впрочем, в любом случае Соединенным Штатам не уйти невредимыми.

"Доллар рухнет, - говорит О'Лири. - Евро и китайский юань заменят его в качестве мировой валюты".

Разделенные Соединенные Штаты потеряют вес на международной арене и станут более зависимы от союзников. Старые "специальные отношения" (как, например, с Великобританией) пройдут проверку новой реальностью.

Поскольку США наверняка сильно поправеют, возможно сближение с государствами, где правят адепты "сильной руки" - например, с Венгрией и Россией.

А вот отношения с Канадой (которые, как правило, улучшаются, когда у власти в обоих государствах лидеры из одного политического спектра) ухудшатся. Как и с Мексикой, поскольку правеющее правительство США будет придерживаться жесткого курса в отношении иммигрантов.

С другой стороны, Калифорния может стать привлекательным союзником для либеральных стран.

"Внезапно вместо биполярной системы США - Китай мы увидим многополярный мир (США, Китай, Калифорния, Индия и так далее), - отмечает Сайдемен. - В международных отношениях многополярные системы значительно запутывают дела, поскольку важную роль начинают играть всевозможные альянсы".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вероятно, Калифорния играла бы ведущую роль в решении проблем глобального потепления

Калифорния начала бы соперничать за лидерство в решении многих проблем мирового сообщества и в таких вопросах, как глобальное потепление, наверняка играла бы ведущую роль.

Впрочем, ее прогресс сдерживался бы практикой США, в том числе ослаблением норм, ограничивающих вредные выбросы и загрязнение окружающей среды, считает Сайдемен.

Пристань для иммигрантов?

Для иммигрантов Калифорния бы выглядела более привлекательной, чем США. Новая страна наверняка продолжила бы привлекать инноваторов со всего света в Кремниевую долину и к работе в своем космическом агентстве. Возможно, и для менее квалифицированной рабочей силы были бы сделаны послабления.

"Имея в виду большую долю испаноязычного населения Калифорнии и ту роль, которую здесь играет сельское хозяйство, я вполне могу представить, что в новой стране захотели бы разработать новые правила для иммигрантов, привлекательные для людей из Центральной Америки и из других регионов мира", - считает О'Лири.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На юге Калифорнии приветствовали бы иммиграцию. А вот на севере - вряд ли

С другой стороны, по отношению к иммигрантам может быть благожелательно настроена южная Калифорния, а более консервативный север - как раз против.

"Если посмотреть на карту голосования на прошлых президентских выборах, то мы увидим участки как полностью красного цвета, так и полностью синего. И зоны между ними, - указывает Тофт. - Калифорния совсем не обязательно либеральна".

Кроме того, как добавляет Грофман, для иммиграции характерна такая вещь: как только ты становишься гражданином новой страны, ты требуешь закрыть ее границы для других. И нет никаких гарантий, что в независимой Калифорнии все будет иначе.

Отделение Калифорнии вряд ли спровоцирует поток либералов, решивших поменять США на бывший Золотой штат, - как и исход республиканцев из него.

"Я американец, живущий в Канаде, - рассказывает Сайдемен. - После каждых выборов [в США], все говорят "Я уезжаю в Канаду". Но никто не уезжает. Если Калифорния вдруг отделится, поначалу возможен небольшой поток переселенцев-либералов. Но он не будет так серьезен, как представляют себе многие. И причиной в основном будет поиск работы".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отделение Калифорнии может иметь лавинообразный эффект

Но калифорнийский уход может спровоцировать эффект домино - другие части США тоже захотят независимости.

Северо-восток, например, будет испытывать сильную досаду оттого, что в стране, где доминируют республиканцы, нет надежды на победу его кандидата на президентских выборах.

Таким образом, цепочка штатов, тянущаяся от Мэриленда на север до Мэна (а также на запад до Пенсильвании), может решить, что единственный путь уйти от республиканского большинства - выход из США.

История знает примеры подобного развития событий. Грузия, Украина, Молдова и другие советские республики объявили о независимости только после того, как это сделали Эстония, Латвия и Литва.

"В этой гипотетической ситуации можно представить, что жители северо-востока посчитают: раз Вашингтон позволил Калифорнии безнаказанно уйти, то он, наверное, отпустит и нас", - размышляет Сайдемен.

За северо-востоком могут последовать Флорида и части Техаса.

И затем другие штаты, многие из которых обладают экономическим потенциалом и населением, достаточными для небольшой страны, могут решить, что им уже нет смысла оставаться единым государством.

Другими словами, выход Калифорнии из состава США может стать началом конца нынешних Соединенных Штатов.

Как говорит Грофман, "самый пессимистический сценарий для мира, в котором Калифорния отделилась от США, - это дальнейший распад США".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.