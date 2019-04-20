Города, которые сводят с ума. В буквальном смысле

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Некоторые города, по-видимому, особо опасны для туристов: их посещение вызывает нервные срывы настолько часто, что психические расстройства получили название в честь них - Иерусалимский синдром, Парижский синдром… Что-то в воздухе? Или все это выдумки?

Оливер Макафи должен был вернуться домой к Рождеству. Но 29-летний ландшафтный дизайнер из Северной Ирландии исчез. Последний раз его видели 21 ноября 2017-го.

Макафи путешествовал на велосипеде по Национальному израильскому тракту. Он пропал в районе города Мицпе-Рамон, его велосипед и палатку нашли через два месяца в кратере Рамон, что на юге Израиля.

На Национальном тракте, также называемом Израильской тропой, туристы в разные дни подбирали вещи Макафи - кошелек, ключи, компьютерный планшет...

В СМИ сразу прозвучала версия о возможности Иерусалимского синдрома - психического состояния с отрывом от реальности, часто связанного с религиозными переживаниями.

Страдающие им становятся параноиками. Они видят и слышат то, чего на самом деле нет. Они становятся одержимыми, помешанными. Случается, что они исчезают.

В начале XXI века врачи израильского центра психиатрии Кфар-Шауль сообщали в среднем о примерно сотне туристов в год с этим синдромом (почти половине из которых требовалось лечение в больнице), в основном христиан. Но были среди них и иудеи, и небольшое количество мусульман.

Иерусалимский синдром

Иерусалимский синдром, писали они в "Британском журнале психиатрии" (British Journal of Psychiatry), - это форма психоза, возникающая в городе, который "вызывает ощущение святого, исторического и небесного".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иерусалим "вызывает ощущение святого, исторического и небесного" - и это чувство для кого-то оказывается подавляющим

У многих уже было то или иное психическое расстройство, когда они приехали в Иерусалим, подтолкнувшее их к иллюзорной священной миссии.

Врачи описывают американского туриста-шизофреника, который еще у себя на родине начал силовые тренировки и все больше ощущал себя библейским Самсоном.

Он приехал в Израиль, одержимый идеей стронуть с места гигантские каменные блоки Стены Плача. После того, как его задержала иерусалимская полиция, американец был помещен в больницу, прошел медикаментозный курс лечения, после чего отправлен в США в сопровождении отца.

Но у части приехавших в Иерусалим синдром развивается при отсутствии истории каких-либо психических заболеваний. Таких меньшинство - 42 из 470 туристов, помещенных в больницу за последние 13 лет. Но их случаи настолько же драматичны, насколько неожиданны.

Типичное поведение таких людей - они становятся одержимы чистотой вскоре после прибытия в город: бесконечно принимают ванну или душ, все время пытаются стричь себе ногти на руках и ногах.

Самое лучшее лекарство - "физически удалить пациентов из Иерусалима, подальше от его святых мест"

Они надевают на себя подобие белой тоги, часто делая ее из постельного белья, заимствованного в отеле. Они читают проповеди, выкрикивают псалмы, поют религиозные гимны на улицах или в священных местах Иерусалима.

Обычно такое продолжается примерно неделю. Иногда их пытаются лечить успокоительными или с ними беседует психиатр. Но самое лучшее лекарство - "физически удалить пациентов из Иерусалима, подальше от его святых мест".

Авторы статьи в British Journal of Psychiatry полагают, что эти туристы (обычно "из ультрарелигиозных семей") испытывают сильный диссонанс между своими идеалистическими представлениями о Иерусалиме и реальностью, что и ведет к синдрому.

Вспоминая о столетиях территориальных споров и религиозных конфликтов, один автор предположил, что этот город можно считать "благодатной почвой для массового помешательства".

И действительно, Иерусалимский синдром - это не что-то новенькое, его проявления наблюдали еще в Средние века.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пилигрим читает Библию в иерусалимском Храме Гроба Господня

Что же касается вероятности этого синдрома у потерявшегося велотуриста Оливера Макафи, то следует отметить, что ирландец был ревностным христианином.

Расследовавшие исчезновение Макафи указывали на найденные ими в тех местах, где пропал турист, вырванные страницы из Библии, придавленные камнями, а также написанные рукой Макафи выдержки из Священного писания, рассказывающие о том, как Христос постился в пустыне. Кроме того, однажды сообщалось о найденной рукотворной "часовне" - выровненном участке песка, окруженном камнями.

Вскоре после исчезновения Макафи в "Фейсбуке" была создана страница @helpusfindollie. Одной из последних записей была такая: "Первая годовщина со дня исчезновения Оливера пришла и ушла, и, к несчастью, всё выглядит так, что разгадка по-прежнему на расстоянии миллиона миль от нас".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 72-летний художник на флорентийском мосту Понте-Веккьо вдруг ощутил, что за ним следят… международные авиакомпании

Синдром Стендаля

Во Флоренции психиатры сталкиваются с проявлениями похожего синдрома в других обстоятельствах.

Похоже, что туристы настолько поражены великолепием этого города, его архитектурой и произведениями искусства, что некоторые впадают в состояние психоза.

Одному 72-летнему художнику на знаменитом мосту Понте-Веккьо уже через несколько минут стало казаться, что за всеми его передвижениями следят… международные авиакомпании, а его номер в отеле прослушивается.

Женщина чуть старше 40 была убеждена, что фигуры, изображенные на фресках капеллы Строцци в церкви Санта-Мария-Новелла, указывают на нее: "Мне казалось, что обо мне пишут в газетах, обо мне говорят по радио, меня преследуют на улицах".

Флорентийский психиатр Грациэлла Магерини рассказывает о более чем сотне туристов, которых пришлось поместить в больницу Санта-Мария-Нуова в период между 1977 и 1986 гг. У этих людей было учащенное сердцебиение, они обильно потели, испытывали боли в груди, головокружения и даже галлюцинации, потерю ориентации, ощущение потери себя. Некоторые пытались уничтожить произведения искусства.

Все это, по мнению Магерини, было результатом "личной впечатлительности, стресса и усталости от долгой дороги, а также столкновения с городом, который наполнен призраками великих, их смертью и историей Флоренции".

Для чувствительного туриста, считает она, - явный перебор.

Магерини называет это синдромом Стендаля - в честь французского писателя, который посетил Флоренцию в 1817 г. и, побывав в базилике Санта-Кроче (Святого Креста), признался, что "был поглощен созерцанием ее величественной красоты", а "сердце его сильно и учащенно билось". "Источник жизни словно пересох во мне, и я шел в страхе, что рухну на землю".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Красота - страшная сила. Во Флоренции это понимаешь особенно отчетливо

И хотя сейчас количество случаев синдрома Стендаля не превышает двух-трех в год, в знаменитой галерее Уффици регулярно что-то происходит.

Недавно у одного мужчины, когда он разглядывал "Весну" Боттичелли, случился припадок. Другой турист упал в обморок перед "Медузой" Караваджо.

В интервью газете Corriere Della Sera директор галереи сказал: "Я не ставлю диагнозов, но я знаю: когда попадаешь в такой музей, как наш, полный шедевров, это, конечно, становится источником возможного эмоционального, психологического и даже физического потрясения".

Парижский синдром

А порой нервный срыв случается, напротив, оттого, что город, о котором столько мечтал, не оправдывает ожиданий.

Японские туристы часто испытывают Парижский синдром (более 60 пациентов с таким психозом описаны в этих исследованиях). Они испытывают жесточайшее разочарование от того, что Париж выглядит совсем не так, как город их мечты.

Расстроенные суровыми лицами местных жителей и недостатком внимания со стороны продавцов в магазинах, некоторые японцы просто в шоке от французской столицы.

"В японских магазинах покупатель в центре внимания, а здесь продавцы почти не смотрят на тебя", - объясняет представитель ассоциации, помогающей японским семьям обустроиться во Франции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Париже у части японских туристов развивается реактивный психоз оттого, что столица Франции совершенно не соответствует их ожиданиям - мечты рушатся

Но насколько описанные синдромы специфичны? Надо ли за ними ехать в Иерусалим или во Флоренцию, или в Париж? Неужели эти города настолько исключительны, что на въезде в них пора вешать предупреждающие плакаты?

Психические расстройства - одна из основных причин плохого состояния здоровья у туристов. Согласно данным ВОЗ, "чрезвычайная психиатрическая ситуация" - одна из наиболее распространенных причин эвакуации воздушным транспортом.

Иерусалим не стоит рассматривать как патогенный фактор, поскольку способность формировать болезненные идеи присуща туристам на самых разных маршрутах

Острые психозы занимают одну пятую всех психических проблем, возникающих у туристов, и у большинства это случается не у Стены Плача и не в Храме Гроба Господня.

Есть множество причин, чтобы такое случалось именно с путешественниками - обезвоживание организма, недосыпание, джетлаг, снотворное, принятое в самолете вместе с алкоголем, а иногда и такие препараты, как антималярийный мефлохин.

Распространенность страха перед полетами - от 2,5 до 6,5%, а острым беспокойством страдает около 60% путешественников.

Прибавьте к этому стресс прохождения проверки службами безопасности в аэропортах, длинные очереди в музеи, языковой барьер и культурные различия, да плюс к тому еще личные ожидания от паломничества - и у вас уже полная картина того, из чего может родиться идеальный шторм.

Во многих случаях у туриста - психиатрическое заболевание, о котором и сам он не догадывается, и, попав в галерею Уффици или в Храм Гроба Господня, эта предрасположенность становится причиной синдрома.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стендаль писал, что посещение базилики Санта-Кроче произвело на него глубочайшее впечатление

Согласно исследованию Магерини, более половины из тех, кто попал в больницу, уже навещали психотерапевта или психиатра.

Как указывают комментаторы статьи в British Journal of Psychiatry, "Иерусалим не стоит рассматривать как патогенный фактор, поскольку способность формировать болезненные идеи присуща туристам в самых разных местах и на разных маршрутах".

Даже относительно истории Стендаля следует сделать оговорку. Его подробный личный дневник, соответствующий тому времени, когда он приезжал во Флоренцию, полон прозаических жалоб на жмущую обувь, а про испытанное им в базилике Санта-Кроче нет ни слова.

Хотя в опубликованных записках он утверждал, что испытал там очень глубокое переживание.

Может ли быть так, что провозглашением такой возвышенной реакции на встречу с гениальными произведениями искусства человек просто поддерживает свой статус - как изысканной и тонко чувствующей персоны?

Или все дело в жмущих ботинках и усталости?

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.