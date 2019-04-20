Города, которые сводят с ума. В буквальном смысле
Некоторые города, по-видимому, особо опасны для туристов: их посещение вызывает нервные срывы настолько часто, что психические расстройства получили название в честь них - Иерусалимский синдром, Парижский синдром… Что-то в воздухе? Или все это выдумки?
Оливер Макафи должен был вернуться домой к Рождеству. Но 29-летний ландшафтный дизайнер из Северной Ирландии исчез. Последний раз его видели 21 ноября 2017-го.
Макафи путешествовал на велосипеде по Национальному израильскому тракту. Он пропал в районе города Мицпе-Рамон, его велосипед и палатку нашли через два месяца в кратере Рамон, что на юге Израиля.
На Национальном тракте, также называемом Израильской тропой, туристы в разные дни подбирали вещи Макафи - кошелек, ключи, компьютерный планшет...
В СМИ сразу прозвучала версия о возможности Иерусалимского синдрома - психического состояния с отрывом от реальности, часто связанного с религиозными переживаниями.
Страдающие им становятся параноиками. Они видят и слышат то, чего на самом деле нет. Они становятся одержимыми, помешанными. Случается, что они исчезают.
В начале XXI века врачи израильского центра психиатрии Кфар-Шауль сообщали в среднем о примерно сотне туристов в год с этим синдромом (почти половине из которых требовалось лечение в больнице), в основном христиан. Но были среди них и иудеи, и небольшое количество мусульман.
Иерусалимский синдром
Иерусалимский синдром, писали они в "Британском журнале психиатрии" (British Journal of Psychiatry), - это форма психоза, возникающая в городе, который "вызывает ощущение святого, исторического и небесного".
У многих уже было то или иное психическое расстройство, когда они приехали в Иерусалим, подтолкнувшее их к иллюзорной священной миссии.
Врачи описывают американского туриста-шизофреника, который еще у себя на родине начал силовые тренировки и все больше ощущал себя библейским Самсоном.
Он приехал в Израиль, одержимый идеей стронуть с места гигантские каменные блоки Стены Плача. После того, как его задержала иерусалимская полиция, американец был помещен в больницу, прошел медикаментозный курс лечения, после чего отправлен в США в сопровождении отца.
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Но у части приехавших в Иерусалим синдром развивается при отсутствии истории каких-либо психических заболеваний. Таких меньшинство - 42 из 470 туристов, помещенных в больницу за последние 13 лет. Но их случаи настолько же драматичны, насколько неожиданны.
Типичное поведение таких людей - они становятся одержимы чистотой вскоре после прибытия в город: бесконечно принимают ванну или душ, все время пытаются стричь себе ногти на руках и ногах.
Они надевают на себя подобие белой тоги, часто делая ее из постельного белья, заимствованного в отеле. Они читают проповеди, выкрикивают псалмы, поют религиозные гимны на улицах или в священных местах Иерусалима.
Обычно такое продолжается примерно неделю. Иногда их пытаются лечить успокоительными или с ними беседует психиатр. Но самое лучшее лекарство - "физически удалить пациентов из Иерусалима, подальше от его святых мест".
Авторы статьи в British Journal of Psychiatry полагают, что эти туристы (обычно "из ультрарелигиозных семей") испытывают сильный диссонанс между своими идеалистическими представлениями о Иерусалиме и реальностью, что и ведет к синдрому.
Вспоминая о столетиях территориальных споров и религиозных конфликтов, один автор предположил, что этот город можно считать "благодатной почвой для массового помешательства".
И действительно, Иерусалимский синдром - это не что-то новенькое, его проявления наблюдали еще в Средние века.
Что же касается вероятности этого синдрома у потерявшегося велотуриста Оливера Макафи, то следует отметить, что ирландец был ревностным христианином.
Расследовавшие исчезновение Макафи указывали на найденные ими в тех местах, где пропал турист, вырванные страницы из Библии, придавленные камнями, а также написанные рукой Макафи выдержки из Священного писания, рассказывающие о том, как Христос постился в пустыне. Кроме того, однажды сообщалось о найденной рукотворной "часовне" - выровненном участке песка, окруженном камнями.
Вскоре после исчезновения Макафи в "Фейсбуке" была создана страница @helpusfindollie. Одной из последних записей была такая: "Первая годовщина со дня исчезновения Оливера пришла и ушла, и, к несчастью, всё выглядит так, что разгадка по-прежнему на расстоянии миллиона миль от нас".
Синдром Стендаля
Во Флоренции психиатры сталкиваются с проявлениями похожего синдрома в других обстоятельствах.
Похоже, что туристы настолько поражены великолепием этого города, его архитектурой и произведениями искусства, что некоторые впадают в состояние психоза.
Одному 72-летнему художнику на знаменитом мосту Понте-Веккьо уже через несколько минут стало казаться, что за всеми его передвижениями следят… международные авиакомпании, а его номер в отеле прослушивается.
Женщина чуть старше 40 была убеждена, что фигуры, изображенные на фресках капеллы Строцци в церкви Санта-Мария-Новелла, указывают на нее: "Мне казалось, что обо мне пишут в газетах, обо мне говорят по радио, меня преследуют на улицах".
Флорентийский психиатр Грациэлла Магерини рассказывает о более чем сотне туристов, которых пришлось поместить в больницу Санта-Мария-Нуова в период между 1977 и 1986 гг. У этих людей было учащенное сердцебиение, они обильно потели, испытывали боли в груди, головокружения и даже галлюцинации, потерю ориентации, ощущение потери себя. Некоторые пытались уничтожить произведения искусства.
Все это, по мнению Магерини, было результатом "личной впечатлительности, стресса и усталости от долгой дороги, а также столкновения с городом, который наполнен призраками великих, их смертью и историей Флоренции".
Для чувствительного туриста, считает она, - явный перебор.
Магерини называет это синдромом Стендаля - в честь французского писателя, который посетил Флоренцию в 1817 г. и, побывав в базилике Санта-Кроче (Святого Креста), признался, что "был поглощен созерцанием ее величественной красоты", а "сердце его сильно и учащенно билось". "Источник жизни словно пересох во мне, и я шел в страхе, что рухну на землю".
И хотя сейчас количество случаев синдрома Стендаля не превышает двух-трех в год, в знаменитой галерее Уффици регулярно что-то происходит.
Недавно у одного мужчины, когда он разглядывал "Весну" Боттичелли, случился припадок. Другой турист упал в обморок перед "Медузой" Караваджо.
В интервью газете Corriere Della Sera директор галереи сказал: "Я не ставлю диагнозов, но я знаю: когда попадаешь в такой музей, как наш, полный шедевров, это, конечно, становится источником возможного эмоционального, психологического и даже физического потрясения".
Парижский синдром
А порой нервный срыв случается, напротив, оттого, что город, о котором столько мечтал, не оправдывает ожиданий.
Японские туристы часто испытывают Парижский синдром (более 60 пациентов с таким психозом описаны в этих исследованиях). Они испытывают жесточайшее разочарование от того, что Париж выглядит совсем не так, как город их мечты.
Расстроенные суровыми лицами местных жителей и недостатком внимания со стороны продавцов в магазинах, некоторые японцы просто в шоке от французской столицы.
"В японских магазинах покупатель в центре внимания, а здесь продавцы почти не смотрят на тебя", - объясняет представитель ассоциации, помогающей японским семьям обустроиться во Франции.
Но насколько описанные синдромы специфичны? Надо ли за ними ехать в Иерусалим или во Флоренцию, или в Париж? Неужели эти города настолько исключительны, что на въезде в них пора вешать предупреждающие плакаты?
Психические расстройства - одна из основных причин плохого состояния здоровья у туристов. Согласно данным ВОЗ, "чрезвычайная психиатрическая ситуация" - одна из наиболее распространенных причин эвакуации воздушным транспортом.
Острые психозы занимают одну пятую всех психических проблем, возникающих у туристов, и у большинства это случается не у Стены Плача и не в Храме Гроба Господня.
Есть множество причин, чтобы такое случалось именно с путешественниками - обезвоживание организма, недосыпание, джетлаг, снотворное, принятое в самолете вместе с алкоголем, а иногда и такие препараты, как антималярийный мефлохин.
Распространенность страха перед полетами - от 2,5 до 6,5%, а острым беспокойством страдает около 60% путешественников.
Прибавьте к этому стресс прохождения проверки службами безопасности в аэропортах, длинные очереди в музеи, языковой барьер и культурные различия, да плюс к тому еще личные ожидания от паломничества - и у вас уже полная картина того, из чего может родиться идеальный шторм.
Во многих случаях у туриста - психиатрическое заболевание, о котором и сам он не догадывается, и, попав в галерею Уффици или в Храм Гроба Господня, эта предрасположенность становится причиной синдрома.
Согласно исследованию Магерини, более половины из тех, кто попал в больницу, уже навещали психотерапевта или психиатра.
Как указывают комментаторы статьи в British Journal of Psychiatry, "Иерусалим не стоит рассматривать как патогенный фактор, поскольку способность формировать болезненные идеи присуща туристам в самых разных местах и на разных маршрутах".
Даже относительно истории Стендаля следует сделать оговорку. Его подробный личный дневник, соответствующий тому времени, когда он приезжал во Флоренцию, полон прозаических жалоб на жмущую обувь, а про испытанное им в базилике Санта-Кроче нет ни слова.
Хотя в опубликованных записках он утверждал, что испытал там очень глубокое переживание.
Может ли быть так, что провозглашением такой возвышенной реакции на встречу с гениальными произведениями искусства человек просто поддерживает свой статус - как изысканной и тонко чувствующей персоны?
Или все дело в жмущих ботинках и усталости?
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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.