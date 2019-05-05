Эмоциональная связь с кустом? Я зову его Джон

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Как правило, мы их не замечаем и не запоминаем, нам интересней животные. Но это большая ошибка, и вот почему.

Вспомните, каким было животное, которое вы видели последним. Вы помните его цвет? Форму его тела? Если это был соседский кот, то был ли он длинношерстным? Вы сможете отличить его от других котов? Скорее всего, да.

А теперь следующий вопрос: помните ли вы, каким было последнее растение, которое вы видели?

Кота, собаку, медведя (в зоопарке или на телеэкране) запомнить гораздо легче, чем те кусты, мимо которых вы проходите каждый день, или то дерево, под которым вы только что стояли, укрываясь в его тени. И уже конечно, вы вряд ли помните что-то о той траве, по которой вы прошли вчера в парке.

Вы не один такой. Большинству людей запомнить животное легче. Если им предложить просмотреть пару десятков картинок с изображениями представителей флоры и фауны, то запомнятся прежде всего животные.

Дети очень рано узнают, что звери, птицы и рыбы - такие же живые существа, как и мы. Про растения им объясняют гораздо позже. Да и потом немногие из нас относятся к деревьям, травам и цветам так же, как к животным.

Кусты? Мы их просто не замечаем. Мы не знаем названий трав. И это нас абсолютно не волнует. Чаще всего они не вызывают в нас сопереживания.

С точки зрения психологии довольно просто объяснить, почему животные нам интереснее. Мы их предпочитаем прежде всего из-за некоторого поведенческого сходства.

Они, как и мы, проявляют эмоции, голод, страх. А как понять, боится ли чего-то береза за вашим окном? Или трава у вас под ногами?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмоциональная связь с растениями важна, если мы хотим сохранить их для будущих поколений

Они не такие, как мы

Причем среди животных нам интересны прежде всего те, у кого глаза расположены так же, как и у человека - не сбоку, как у рыб или птиц, а спереди, как у собак, медведей, тигров.

То есть чем животное более схоже с человеком, тем оно нам симпатичней. И тем охотней мы жертвуем деньги в фонд его сохранения - скажем, в фонд амурского тигра или белого медведя…

Мы даем домашним животным человеческие имена, мы очеловечиваем их настолько, насколько возможно, разговариваем с ними, как с малыми детьми.

Вспомните, когда в последний раз вы разговаривали с кустом, что растет рядом с подъездом вашего дома. Может быть, вы знаете, как его зовут? Джон? Мария? Барсик?

В западном мире это настолько распространенное явление, что в 1998 году американские ботаники и популяризаторы биологии Элизабет Шусслер и Джеймс Вандерси дали ему специальное название - plant blindness ("слепота на растения", неспособность видеть или замечать растения в окружающем тебя мире).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Орхидея-призрак (надбородник безлистный) - одно из растений, что под угрозой исчезновения (сфотографирована в заповеднике в штате Флорида)

Результат такой "слепоты" - недооценка важности флоры, ограниченный интерес к сохранению растений.

Государственное финансирование изучения растений по всему миру сокращается, интерес к курсам ботаники стремительно падает.

И хотя исследований того, насколько феномен распространен по всей планете, пока не было, можно с уверенностью сказать, что эра гаджетов, эра уткнувшихся в экраны смартфонов людей привела к растущей отчужденности от мира природы.

А чем меньше общения с природой, тем сильнее наша слепота на растения. Как объясняет Шусслер, люди могут узнавать в природе только то, с чем они уже знакомы.

Без них невозможны лекарства

Сохранение растений важно для здоровья окружающей среды. Но оно важно и для нашего собственного здоровья - и не в переносном, а самом буквальном смысле. Это легко понять, если взглянуть, сколько компонентов самых разных лекарств мы получаем из растений.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мадагаскарский барвинок, он же катарантус розовый, содержит два алкалоида, используемых для лечения лейкемии и болезни Ходжкина

Одни только грибы открывают перед наукой новые горизонты - например,с их помощью ученые надеются побороть рак.

Всего же в медицине применяется более 28 тысяч видов растений - в том числе для производства антираковых лекарств и препаратов для разжижения крови.

На растениях проще и быстрее проводить различные научные эксперименты - в том числе и по редактированию генома.

В общем, учитывая то, насколько растения всегда были важны для человека, весьма прискорбно, что человечество страдает слепотой в их отношении.

Причем человека трудно в этом винить - наш мозг так устроен, что нам непросто различать то, что не движется, что чаще всего растет группами и одного цвета. Зрительная система человека просто отфильтровывает растения как нечто, не представляющее опасности и однородное.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за того, что растения часто одного цвета и не двигаются, наш мозг воспринимает их как нечто однородное и не стоящее внимания

Надо чаще видеться

Нам сложнее относиться к растениям так, как мы относимся к животным, они слишком не похожи на нас.

Например, в 2011 году в США среди видов, находящихся под угрозой уничтожения, 57% составляли растения. Тем не менее программы, направленные на сохранение этих растений, получили лишь 4% федерального финансирования.

По мнению специалиста по психологии окружающей среды Кэтрин Уильямс из Мельбурнского университета (Австралия), для сохранения редких видов растений людям крайне важно научиться устанавливать эмоциональную связь с представителями флоры - такую же, которая возникает с представителями фауны.

Победить слепоту к растениям поможет частота и разнообразие контактов с природой. Чем чаще мы видим растения, тем больше интереса, желания в них разбираться они вызывают.

И начинать надо с детского возраста, подчеркивает Шусслер, профессор биологии Университета Теннесси (Ноксвилл, США), иначе студентам быстро наскучивает изучение растений.

Наилучшая стратегия, по ее мнению, - ежедневное взаимодействие с растениями в местных парках и садах, обсуждение проблем их сохранения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Очень важно, чтобы дети с раннего возраста учились различать растения - например, во время прогулок в парках

Слепота - не у всех

Впрочем, далеко не во всех странах люди страдают слепотой к растениям.

По словам Дон Сандерс из Гетеборгского университета (Швеция), "шведские студенты устанавливают связь с растениями через воспоминания, эмоции и восприятие красоты", так что культурные особенности играют свою роль.

В Индии связь человека и растения имеет больше отношения к религии и медицине.

Гитанджали Сачдев ведет исследования в области ботанического искусства и образования в Школе искусств, дизайна и технологии Шришти в Бангалоре. "Их [растений] ценность воспринимается на интуитивном уровне, - говорит она. - Растения вплетены во многие аспекты индийской культуры".

И речь идет не только о цветах, что обычно для западной культуры. "С мифологической точки зрения важны и деревья, и цветы, - поясняет Сачдев. - Но с медицинской точки зрения в аюрведе (традиционная система индийской народной медицины) важно буквально всё, все части растения имеют ценность - корни, листья, цветы, семена".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Растительные мотивы в настенном рисунке (арт-квартал в индийском Нью-Дели)

Так что слепота, о которой мы говорим, вовсе не неизбежна и не универсальна. "Хотя человеческий мозг, видимо, запрограммирован на эту слепоту в отношении растений, мы можем ее преодолеть с помощью большей осведомленности и просвещения", - уверена Шусслер.

Уильямс тоже настроена оптимистично. По ее мнению, сопереживание растениям вполне возможно, надо только подключить воображение.

И действительно, в комиксах и мультфильмах стали появляться новые "растительные" персонажи: кактус Макпедро или дерево-супергерой Грут, ведущий забавные дискуссии на темы биологии.

Продовольственные проблемы во многих странах мира все острее - из-за продолжающегося роста населения, нехватки питьевой воды, сокращения земель в сельхозобороте, перемен климата.

Растения могут сыграть важнейшую роль в решении этих проблем - как и в поиске вариантов возобновляемых источников энергии и новых видов биотоплива.

Нам нужно ближе узнать наших зеленых друзей, научиться распознавать их особенности. От этого во многом зависит наше будущее.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.