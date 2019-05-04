Нравится ли комарам кровь пьяного человека?

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Выходные в теплые майские дни часто связаны с выездом на природу, с шашлыками, выпивкой и… комарами. Как влияет алкоголь в человеческой крови на поведение этих неприятных насекомых?

Несколько лет назад я в качестве фотографа принимал участие в ралли винтажных автомобилей в Дании. Речь там шла не столько о том, кто придет первым к финишу, сколько о вашей способности одеться так, чтобы на вас обратили внимание.

Завершилось всё в кемпинге на острове Мён - обед, танцы и много выпивки. Спустя несколько часов (и несколько порций спиртного) мне показалось, что неплохо бы вздремнуть в шезлонге под сияющими в ночном небе звездами.

Вот тогда-то я и сделал три важных открытия: а) летом в Дании свирепые комары; б) эти комары легко кусают тебя даже через рубашку или ткань шезлонга в) когда мы начинаем пить спиртное, для комаров это как сигнал к обеду.

Моя спина была вся в пузырях - так сказать, на память о поездке в Данию. Совсем не тот сувенир, который я планировал привезти домой.

Согласно "Журналу Американской ассоциации борьбы с комарами" (Journal of the American Mosquito Control Association), исследование 2002 года продемонстрировало, что вероятность быть покусанным комарами резко возрастает, если вы употребляете алкоголь.

То исследование (очень маленькое, с участием только 13 человек) показало, что на тех, кто выпил бутылку пива, комары садились с большей вероятностью.

В чем причина того, что комаров больше привлекают выпившие, пока не очень ясно.

Мы знаем, что комаров к нам притягивают два химических вещества, выдыхаемых нами, - углекислый газ и октанол (органическое вещество, относящиеся к классу жирных спиртов).

Но это подводит нас к следующему вопросу: пьянеет ли тот комар, который кусает нетрезвого человека?

Как ни странно, несмотря на то, что комары пьют нашу кровь тысячелетиями, этот вопрос почти никто не исследовал.

Энтомолог Таня Дэпки из Пенсильванского университета (Филадельфия) сказала BBC Future: "Я подозреваю, что нет, потому что уровень алкоголя в крови человека будет очень низкий".

Однако если мы захотим найти строгое научное подтверждение её словам, обнаружится, мягко говоря, не очень много исследований.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Этанол, выделяемый нами, когда мы пьем спиртное, может привлекать комаров, считают исследователи

Пэтси Стоун, часто выпивающий персонаж из комедийного сериала "Красиво жить не запретишь" (Absolutely Fabulous), однажды заметила: "Последний комар, который меня укусил, был вынужден обратиться в центр реабилитации алкоголиков".

Однако в реальности насекомые на редкость стойки к воздействию алкоголя.

В недавней статье в Popular Science энтомолог Коби Шал из Университета Северной Каролины указывает на то, что у человека, выпившего 10 порций спиртного, уровень алкоголя в крови может достигать 0,2%.

Но если комар напьется крови такого человека, результатами можно пренебречь - насекомое при укусе выпивает крайне незначительное количество крови - эквивалент того, если бы мы выпили то спиртное, разбавленное до 1/25 его крепости.

Комары пьют нашу кровь тысячелетиями, а этот вопрос почти никто не исследовал

Эволюция помогла комарам. Любая жидкость, кроме крови, поступает в отдельный пищеварительный мешочек, где разлагается ферментами.

Так что высока вероятность, что алкоголь нейтрализуется еще до того, как начнет воздействовать на нервную систему насекомого.

"У многих взрослых насекомых имеется своего рода зоб, где они хранят все поглощенные ими жидкости, - рассказывает Эрика Макалистер, старший куратор отдела насекомых лондонского Музея естествознания. - Ферменты разлагают все вредное - и алкоголь, и бактерии, и после этого жидкости постепенно поступают в организм".

Макалистер, написавшая книгу "Тайная жизнь мух" (The Secret Life of Flies), уже сталкивалась с предметом, изучая воздействие алкоголя на мух-дрозофил.

Этих малюсеньких насекомых очень влекут к себе загнивающие фрукты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Насекомые на редкость стойки к воздействию алкоголя

"Не знаю, пьянеют ли комары, но мы видим, что это происходит с дрозофилами", - говорит Макалистер. .

"Они точно пьянеют, но их сопротивляемость алкоголю очень высока. В маленьких дозах он делает их гиперактивными и игривыми. Кроме того, они становятся не такими разборчивыми при выборе партнера. При большой дозе они просто отключаются".

Комары тоже неравнодушны к гниющим фруктам, в которых образуется алкоголь по мере ферментации сахаров.

Человеческую кровь пьют только самки - чтобы обеспечить нужное для откладывания яиц количество протеина.

При большой дозе они [дрозофилы] просто отключаются

Самцы и самки также пьют нектар цветов (комары - основные опылители) и используют сахар из нектара для получения энергии, необходимой для выживания.

Порой этот нектар тоже разлагается ферментами на небольшое количество алкоголя.

Дэпки говорит, что для нее это интересный вопрос - делает ли нас более привлекательными для комаров выпитый алкоголь.

Некоторые люди генетически предрасположены к более частому кусанию комарами - считается, что таковых 20%.

Одна из таких генетических особенностей - группа крови. Например, в одном исследовании обнаружилось, что людей с первой группой крови комары кусали вдвое чаще, чем тех, у кого вторая группа.

Другие факторы риска быть покусанным - высокая температура тела, беременность (возможно, тоже имеет отношение к температуре тела), частые глубокие выдохи (выделение углекислого газа) и больший размер тела.

Потребление пива неизменно увеличивало привлекательность для комаров

Комарам, кроме того, не все равно, в каком месте вас укусить. Некоторые из них предпочитают ноги и руки, другие, привлеченные выделением углекислого газа из вашего носа и рта, - шею и лицо.

"Я ездила в Коста-Рику, и комар укусил меня за подошву ноги! - с возмущением вспоминает Дэпки. - Это вообще как?"

Но, возможно, главным химическим сигналом комарам, который исходит от нас, когда мы пьяны, можно считать этанол, выделяемый с потом - такой вывод можно сделать из исследования 2002 года.

Похожий эксперимент был осуществлен и в 2010 году в Буркина-Фасо с участием 18 человек. Он подтвердил, что комары считают привлекательными тех, кто выпьет.

Этанол, выделяемый в сверхмалых количествах вместе с потом выпившего человека, может служить для кусачих насекомых сигналом, что кушать подано.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генетические особенности некоторых людей делают их более привлекательными для комаров

В отчете о том исследовании сказано: "Уровень выдыхаемого углекислого газа и температура тела не делают человека более привлекательным для комаров. Несмотря на индивидуальные различия добровольцев, принимавших участие в исследовании, потребление пива неизменно увеличивало привлекательность для комаров".

"Если вы голодны и бродите по городу, - рассуждает Дэпки, - высока вероятность того, что направитесь именно в ту сторону, откуда пахнет едой - например, хот-догами. Вы, может быть и не хотите съесть именно хот-дог, но запах вам показывает: еда где-то здесь".

Наличие алкоголя в организме человека, возможно, и выглядит для комаров как приглашение на обед, говорит Макалистер, но главные факторы, привлекающие к вам насекомых, вероятно, заложены в ваш генетический код.

Так что отказ от ледяного пива, скорее всего, не гарантирует вам избавление от назойливых комаров.

Наверное, выпитое даже поможет вам легче пережить их укусы - в состоянии легкого опьянения они не будут так мучительно чесаться. Вы можете мне поверить - я помню, как это было со мной.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.