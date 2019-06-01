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Когда наступает сезон цветения, от сенной лихорадки (поллиноза) страдает от 10 до 30% населения Земли. Возлагать ли надежду на сильный дождь? Станет ли легче, когда спустится вечер? Обозреватель BBC Future попробовал отделить мифы от правды.

Из носа течет, глаза слезятся, в горле першит. В самый неподходящий момент в носу чешется, и мы чихаем, чихаем, чихаем…

Сезон цветения опять наступил. Попробуем разобраться, что нам может помочь, а на что лучше не возлагать надежд.

1. Сенная лихорадка не имеет никакого отношения к сену?

В начале XIX века считалось, что вся проблема - в свежескошенной на сено траве. Отсюда и название.

Потом британский врач по имени Джеймс Босток, страдавший теми самыми симптомами каждое лето, верно подметил, что сено тут ни при чем.

Ему становилось легче, когда он уезжал к морю. Но Босток пришел к ошибочному выводу, что болезнь усугубляется жарой летних дней. Он даже назвал ее "летней простудой".

Связь с пыльцой была установлена в 1859 году британским ученым Чарльзом Блэкли, который, как рассказывают, начинал чихать, понюхав букет цветов мятлика лугового.

Ему не только удалось установить, что причина в пыльце, но и то, что причиной симптомов, скорее всего, становится та пыльца растений и деревьев, которая легче переносится по воздуху.

Но он был прав лишь частично. Тогда еще не понимали роль иммунной системы в аллергических реакциях, и Блэкли решил, что причина неприятных симптомов - токсичные вещества, содержащиеся в пыльце.

Сегодня мы знаем, что когда некоторые люди подвергаются "атаке" пыльцы определенного типа, их иммунная система избыточно на это реагирует, воспринимая пыльцу как вирус. Наш организм откликается на это знакомыми симптомами сенной лихорадки.

ВЕРДИКТ: Это правда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Около 30% всех людей страдает от сенной лихорадки, когда наступает сезон цветения

2. С возрастом сенная лихорадка проходит?

Мы можем предположить, что сенная лихорадка приходит к нам в детском возрасте, а когда стареем, она уходит. И хорошая новость состоит в том, что, действительно, около половины людей обнаруживают, что с возрастом ее симптомы слабеют. А у 20% они исчезают вовсе.

В одном из шведских исследований обнаружено, что, вероятнее всего, поллиноз исчезает у людей в возрасте после 50. Однако у остальных симптомы вновь и вновь возникают, когда наступает сезон цветения.

А бывает и наоборот. Есть люди, которые никогда не испытывали симптомов сенной лихорадки в детском возрасте, но впервые ощутили их, когда им было 30 или 40 лет.

К несчастью, случаев поллиноза становится все больше во многих районах мира.

ВЕРДИКТ: Если вам повезет, это может быть правдой

3. Симптомы сенной лихорадки ослабевают после дождя (потому что вода прибивает пыльцу)?

Некоторые аллергики с нетерпением ждут дождя в надежде на то, что пыльца в условиях повышенной влажности не сможет переноситься по воздуху (и попадать в глаза и нос).

И действительно, небольшой дождик, а также дождь средней силы помогут. А вот ливень может иметь обратный эффект.

Когда ученые проанализировали данные системы медицинского страхования в Южной Корее и сравнили их с ежедневными погодными условиями, то оказалось, что количество визитов к врачам в поликлиники пациентов с аллергическим ринитом после проливных дождей или тайфунов возрастало.

Критической точкой исследователи называют 10 см выпавших осадков. После того как американские ученые проанализировали и сравнили метеорологические данные и данные по уровню пыльцы за 14 лет, оказалось, что содержание пыльцы в воздухе падало после дождя, приносившего менее 10 см осадков, но возрастало, когда осадки превышали эту цифру.

Судя по всему, от ливня количество пыльцы в воздухе увеличивается, особенно если проливной дождь сопровождается ветром.

ВЕРДИКТ: Зависит от силы дождя

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Действительно ли после ливня в воздухе становится меньше пыльцы? Оказывается, чем слабее дождь, тем лучше...

4. Сенная лихорадка хуже всего ощущается днём?

Если вы страдаете сенной лихорадкой, вы уже не раз слышали этот совет: днем оставаться как можно дольше за закрытыми дверями, ну а вечером можно рискнуть пойти погулять.

Да, это может помочь, но, к сожалению, все не так просто. Все зависит от того, на какую именно пыльцу у вас аллергия.

Во время одного польского исследования с очаровательным названием "Ночной кошмар пыльцы" ученые установили на крыше дома ловушки для пыльцы. Днем и ночью замерялась концентрация пяти наиболее распространенных ее видов.

Уровень концентрации пыльцы полыни действительно оказался ниже по ночам, а вот амброзии - выше, в то время как уровень концентрации пыльцы разных трав и ольхи почти не отличался в течение суток.

Днем температура воздуха повышается, теплый воздух, насыщенный пыльцой, поднимается вверх, но ночью пыльца снова опускается, и над землей ее содержание возрастает. Так что в ночное время некоторые аллергики могут чувствовать себя даже хуже.

Концентрация пыльцы зависит от того, насколько легко она разносится по воздуху, как далеко может путешествовать и от того времени дня, когда определенные растения выбрасывают свою пыльцу.

Пыльца полыни не сильно разлетается, ее уровень низок ночью. А вот пыльца амброзии может переноситься достаточно далеко.

Так что ответ на вышепоставленный вопрос зависит от того, где именно вы живете, какие растения обычны для местности и какие из них вызывают у вас аллергическую реакцию.

ВЕРДИКТ: Совсем не обязательно

5. От антигистаминных препаратов вас будет клонить в сон?

Антигистамины облегчают некоторые симптомы сенной лихорадки, блокируя действие гистамина, вырабатываемого организмом, решившим,что его атакуют белки, содержащиеся в пыльце.

Действительно, сонливость была одним из побочных эффектов применения антигистаминных препаратов первого поколения.

И если ночью люди, страдавшие от аллергического ринита, даже были рады дополнительной сонливости, то днем такое состояние совсем некстати.

Но, начиная с 1980-х, в продаже появились антигистаминные препараты новых поколений. Они не дают сонливости, не имеют кардиотоксического эффекта.

ВЕРДИКТ: В случае с современными препаратами нового поколения такое случается редко

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Довольно долго считалось, что мед облегчает симптомы поллиноза

6. Мед помогает облегчить симптомы поллиноза?

Ложку меда издавна рекомендуют аллергикам, но работает ли это?

На эту тему было крайне мало исследований. Одно из них, маленькое по масштабу, было проведено в США. Людям давали что-то одно из трех: либо пастеризованный мед, либо необработанный мед, либо сироп со вкусом меда.

Участники исследования не знали, что именно им дают. Они принимали по одной столовой ложке ежедневно - вместе с теми средствами от сенной лихорадки, которыми они обычно пользовались. Ни у кого из них не наблюдалось влияния того или иного вида меда на их симптомы.

Еще одно маленькое исследование, проведенное в Финляндии, обнаружило, что регулярное потребление меда почти ничего не давало, а вот мед с добавлением пыльцы березы вроде бы помогал.

Авторы, однако, предупреждают: их работа - экспериментальное, пилотное исследование, ее результаты не должны восприниматься как рекомендация.

ВЕРДИКТ: Мед, конечно, - это вкусно, но доказательств того, что он помогает от аллергического ринита, в настоящее время нет

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.