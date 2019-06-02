Прибранная жизнь. Делает ли нас счастливее наведение порядка в доме?

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Наведение порядка в доме (и вообще в жизни) часто рекламируется как важный шаг, изменяющий буквально всё. Но для некоторых из нас избавление от старых вещей, накапливаемых годами ("хлама", барахла"), - сродни физической боли.

"Наведенный порядок в доме может изменить вашу жизнь". Это обманчиво привлекательное обещание исходит от Мариэ Кондо, японской гуру преображения жизни в лучшую сторону.

Ее книгу "Изменяющая жизнь магия наведения порядка" купило около 11 миллионов человек по всему миру. Миллионы смотрят ее программу на Netflix в надежде достичь минималистского блаженства, которое проповедует Кондо.

Ее метод организации домашнего быта ("КонМари") довольно прямолинеен - наводите порядок в доме не по комнатам, а по категориям, сначала все уберите, а потом уже сортируйте, пусть вас проймет ужас вещизма, приведшего к накоплению всего этого барахла. А потом оставьте только те вещи, которые полезны или приносят вам радость.

При таком подходе ни одной вещи не гарантировано, что она останется в вашем доме.

Миссия Кондо очевидна - уменьшить количество вещей в вашей жизни: одежды, кухонных принадлежностей, бумаг и блокнотов и даже - внимание! - книг. Все эти предметы рассматриваются как через лупу на предмет их ценности для вас, и если есть сомнения - их выбрасывают.

Мариэ Кондо не одна такая. В Британии, например, есть Софи Хинчлифф, больше известная как миссис Хинч, демонстрирующая своим подписчикам в "Инстаграме" и телезрителям, как чистый и прибранный дом становится причиной прибранной, лучшей жизни.

А в Калифорнии живет профессиональный организатор домашнего быта по имени Бет Пенн, которая написала на эту тему книгу и основала собственную компанию, помогающую людям справиться с их барахлом.

Конечно, существует еще масса подобных книг и подобных компаний - стоит только копнуть в интернете.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наведение порядка в доме может показаться довольно угнетающей задачей - видимо, поэтому люди все чаще и охотнее прибегают к услугам профессионалов

Однако для большинства из нас "беспорядок", "горы барахла" в нашем доме вовсе не представляются проблемой.

Да, порой бывает трудно найти место, чтобы поставить бокал с вином, а из-за двери на нас выпадают лыжные палки - но от этого наша жизнь не становится хуже.

На самом деле большинство из нас обожает свои старые вещи - они помогают превратить безликое помещение, в котором мы живем, в настоящий дом, и обладание ими вызывает у нас чувство удовлетворения.

"Для барахольщиков предметы служат источником комфорта и чувства безопасности", - подчеркивает Джеймс Грегори, специалист по клинической психологии и эксперт по накопительству из университета города Бат (Великобритания).

Избавление от "лишних" вещей активирует участок головного мозга, ответственный за реакцию на боль

Впрочем, в наиболее экстремальных случаях страсть к накопительству может носить признаки заболевания, влияющего на качество жизни человека.

В одном из исследований, проведенном учеными Йельского университета, сканирование головного мозга участников показало: у людей с вышеуказанной склонностью избавление от "лишних" вещей активирует участок головного мозга, обычно ответственный за реакцию на боль.

И хотя большинство из нас не будет столь болезненно переживать расставание с накопленным за годы "хламом", те вещи, которые эмоционально привязаны к определенным событиям нашей жизни, представляют для нас ценность и составляют часть нашей индивидуальности.

Когда вам жаль расставаться со старой футболкой, в которой вы играли за детскую баскетбольную команду вашей школы, дело ведь не в футболке как таковой.

Вы просто не хотите лишать себя воспоминаний, которые рождает в вашей голове этот поношенный предмет одежды, который вы никогда больше не наденете.

Его сентиментальная ценность такова, что выбросить его на помойку - все равно что лишиться части себя, отмечает Грегори.

Делает ли накопление подобных вещей нашу жизнь лучше? Или чем меньше дома барахла, тем проще?

Правообладатель иллюстрации Joanne Rathe/The Boston Globe via Getty Images Image caption Подход Мариэ Кондо кажется привлекательным миллионам ее поклонников по всему миру

Конечно, на первый взгляд, пребывание в захламленном пространстве должно негативно влиять на многие аспекты нашей жизни.

Стефани Макмейнс и Сабин Кастнер, психологи из Принстонского университета, обнаружили, например, что захламленность дома может снижать нашу способность концентрироваться на той или иной задаче (что отчасти объясняет, почему некоторым так трудно сосредоточиться за столом, на котором беспорядок).

Нехватка пространства из-за избытка вещей в комнате делает нас тревожнее, мы легче поддаемся стрессу.

Лишние вещи, беспорядок в доме влияют даже на склонность есть нездоровую пищу, так называемый джанк-фуд

В одном из исследований, которое провели психологи из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) Рена Репетти и Дарби Сэксби, выяснилось, что у женщин-матерей, живущих в плохо убранных, захламленных домах, был повышен уровень "гормона стресса" - кортизола.

Из-за захламленности труднее уснуть. Как выяснилось в одном исследовании, лишние вещи, беспорядок в доме влияют даже на склонность есть нездоровую пищу, так называемый джанк-фуд.

На кухне, где царил беспорядок, съедалось вдвое больше печенья, чем на убранной, чистой кухне.

В общем, научные исследования подтверждают: в методе Кондо что-то есть. Наведенный порядок в доме делает нас более активными и довольными жизнью.

"Одно из очевидных преимуществ дома, в котором наведен порядок, - вы легко можете найти нужные вам вещи, и эти поиски не связаны со стрессом", - говорит Крис Стифф, преподаватель психологии в Кильском университете (Германия).

Есть и подтверждения тому, что убранный дом помогает нам яснее мыслить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Советы Мариэ Кондо относительно того, что делать с книгами, вызвали ужас у некоторых домовладельцев

Например, исследователи из Наваррского университета (Испания) обнаружили, что добровольцы, участвовавшие в эксперименте, делали больше ошибок при вводе данных, когда находились в обстановке, где царил беспорядок.

"Уборка, наведение порядка дают вам ощущение того, что вы способны достигать новых целей, вы открываетесь новым вызовам - а это серьезный стимул", - добавляет Стифф.

Как он считает, одно из преимуществ метода "КонМари" в том, что вам предлагаются подробные инструкции, но в то же время обеспечивается достаточная степень свободы в том, как эти инструкции интерпретировать. И это помогает вам достичь поставленных целей.

Есть даже подтверждения того, что достижение цели, следуя подсказкам, а не строгим инструкциям, приносит больше удовлетворения.

Софи Скотт, невролог из Университетского колледжа Лондона, согласна с тем, что наведение порядка в доме вызывает чувство удовлетворения, увеличивающее выработку организмом нейромедиатора дофамина, служащего важной частью "системы вознаграждения" мозга.

Нынешняя одержимость приведением домов в порядок путем избавления от всего лишнего часто приводит к тому, что после уборки покупаются новые модные аксессуары (взамен выброшенных старых). Скотт считает, что это дополнительно поощряет нас.

Однако она предупреждает, что наше настроение улучшится только в том случае, если мы ставим перед собой реалистичные цели.

"Вы обрекаете себя на неудачу, если, допустим, планируете завершить уборку всего за один день", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые вещи несут в себе столь сильные сентиментальные воспоминания, что мы не в силах отказаться от них. Даже когда спустя годы мы вынимаем их из ящика, они приносят нам радость

Но должны ли мы отказаться от всего нашего любимого барахла ради будущей, как утверждают, счастливой, приведенной в порядок жизни?

Многие выдающиеся религиозные деятели старались вести простую жизнь, считая, что быть свободным от вещей - это благо.

Однако нам следует быть очень осторожными, когда мы принимаем решение - выкинуть ли дорогое нам старьё.

Многие выдающиеся религиозные деятели старались вести простую жизнь, считая, что быть свободным от вещей - это благо

"Исход может быть непредсказуем, - предупреждает Стифф. - Вы можете почувствовать горечь утраты, а можете - наоборот - ощутить себя освобожденным от тяжести прошлого".

Один лондонский художник по имени Майкл Лэнди довел эту концепцию до крайности. В 2001 году он публично уничтожил каждый из 7227 принадлежащих ему предметов, включая одежду, любовные письма, автомашину и дубленку отца. Эту художественную акцию он назвал Break Down ("Разрушение").

Вспоминая в интервью BBC Culture ту работу, он рассказывал: "Это были две самые счастливые недели в моей жизни..."

"В какие-то моменты, признаюсь, мне казалось, что я присутствую на собственных похоронах, потому что посмотреть на то, что я делаю, пришли люди, которых я не видел перед этим очень давно".

"А порой я чувствовал настоящий восторг. Никто до меня не уничтожал все свои земные сокровища".

Однако, рассказал он, присутствующие на акции порой были в шоке, глядя на то, как художник уничтожает очевидно дорогие ему вещи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После того как мы прочитаем книгу, она отправляется на полку. Шансов на то, что мы снова когда-то откроем ее, довольно мало. Тем не менее она остается в нашем доме

Как говорит Скотт, нам не нужно спешить с избавлением от всех наших вещей. Ведь многие из них могут сделать нас счастливыми - хотя бы на минуту.

У нее самой годами хранилась папка со старыми фотографиями времен юности. Она давно не заглядывала в нее, но и избавляться от них не собиралась.

"В прошлом году я их вытащила - и, Господи, как хорошо, что я их сохранила, - рассказывает она. - Я с таким наслаждением их просмотрела".

Помимо сожаления о том, что вы уничтожили нечто ценное для вас, существует и риск того, что такое безжалостное отношение к "барахлу" распространится и на другие сферы жизни.

Если беспорядок на столе - это признак беспорядка в голове, то признак чего тогда пустой стол? Альберт Эйнштейн, физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии

Один из клиентов Мариэ Кондо, о котором она рассказывает в своей книге, однажды поделился с ней: "Ваш курс научил меня определять, что действительно нужно, а без чего я могу обойтись. И я развелся. И теперь чувствую себя гораздо лучше".

Есть подтверждения тому, что беспорядок в доме может отражаться на отношениях между людьми. В одном из исследований выяснилось, что люди менее точно распознавали эмоции на лицах киноперсонажей, если действие в кадре происходило на фоне беспорядка.

К счастью, большинство из нас не смешивает отношение к личным вещам с отношением к близким людям.

Как говорит Скотт, поскольку мы "общественные животные", в нашей жизни личные отношения играют очень важную роль, и даже друзья, которых мы считаем ненадежными, могут оказаться нужными в трудные моменты жизни.

"Нам необходим "социальный беспорядок" вокруг нас, мы сконструированы так, что способны с ним справляться", - подчеркивает она.

Правообладатель иллюстрации University of New Hampshire/Gado/Getty Images Image caption На рабочем столе Альберта Эйнштейна всегда царил беспорядок

Многим доставляет радость собирать, накапливать вещи. Эксперт по винтажному стилю и блогер Кейт Бивис считает, что минималистские квартиры выглядят скучными и пресными.

Ее дом в Бедфордшире (Англия) забит сумочками, игрушками, телефонами и посудой из эпохи 1960-х.

"Мне нравятся необычные старые вещи, и мне нравится покупать их за копейки - когда я нахожу что-то совсем дешевое, я не могу удержаться, даже если у меня уже есть такая вещь. По мне, чем больше, тем веселей", - признается она.

Стифф, кроме того, считает, что привязанность к старым вещам, которых много в доме, может оказаться полезной, если у вас, не дай Бог, к старости случится синдром Альцгеймера.

"Само слово "барахло" подразумевает, что эти вещи бесполезны, но они несут прекрасные воспоминания, что особенно ценно для тех, у кого проблемы с памятью", - отмечает он.

Есть и другие плюсы. В ходе одного из исследований ученых Миннесотского университета (США) обнаружено, что хаотичная обстановка в доме делает нас более креативными, в то время как наведенный порядок рождает только предсказуемые мысли и предсказуемые результаты в работе.

Как однажды сказал великий ученый Альберт Эйнштейн, известный, среди прочего, и беспорядком на рабочем столе, "если беспорядок на столе - это признак беспорядка в голове, то признак чего тогда пустой стол?"

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.