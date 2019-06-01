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Многие считают, что появляющееся у нас время от времени острое желание что-то съесть - это сигнал, который подает нам организм: ему это нужно. Однако что по этому поводу говорят ученые?

Когда мы просто голодны, то подойдет любая пища. Но когда нам вдруг хочется чего-то определенного, все сложнее. Что такого особенного в том или ином продукте, что возникающее желание съесть его столь сильно?

Как правило, нам очень хочется съесть что-то высококалорийное, из-за чего за этим всегда маячит призрак набора лишнего веса. Но откуда берется это труднопреодолимая тяга?

Широко распространено мнение, что острое желание что-то съесть - это сигнал, который подает нам организм: ему якобы нужно именно это питательное вещество и прямо сейчас.

Беременные женщины объясняют такую тягу для себя так: этого хочет их еще не родившийся ребенок. Но правда ли это?

Большая часть исследований острого желания что-то съесть находит несколько его причин, и почти все они - психологические.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Думаете, этого требует ваш организм? Не обманывайте себя

Культурная обусловленность

В начале XX века русский ученый Иван Павлов обнаружил, что собаки начинают ожидать того, что им дадут поесть, когда получают определенный сигнал. В серии получивших широкую известность исследований Павлов приучил собак реагировать на звонок слюноотделением.

Страстное желание съесть что-то определенное может быть объяснено похожей реакцией, считает Джон Аползан, доцент клинической диетологии и метаболизма Биомедицинского исследовательского центра в Пеннингтоне.

"Если вы всегда едите попкорн, когда смотрите любимую телепередачу, желание поесть попкорна будет возрастать, когда она идет по телевизору", - объясняет он.

Известный спад в работоспособности в районе 15 часов - еще один пример. Если в это время вам очень хочется съесть чего-нибудь сладкого, то чаще всего это случается, когда вы на работе, рассказывает Анна Конова, директор лаборатории неврологии зависимостей и выбора в Ратгерском университете (штат Нью-Джерси).

Все это происходит потому, что непреодолимая тяга что-то съесть возникает от внешних раздражителей - это вовсе не сигнал нашего организма, что ему якобы чего-то не хватает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вкусно? Но не факт, что это действительно нужно вашему организму

В странах Запада один из самых обычных продуктов, вызывающих такое желание, - шоколад. Это подтверждает предположение, что дело вовсе не в дефиците питательных веществ, поскольку в шоколаде не содержится особенно много чего-то питательного, в чем мы можем испытывать дефицит.

Часто приходится слышать аргумент: шоколада так хочется из-за того, что в нем содержится большое количество фенилэтиламина, химического соединения, лежащего в основе некоторых природных нейромедиаторов, а также стимуляторов и психоделиков.

Но во многих других продуктах, в отношении которых у нас не возникает подобного вожделения, этого самого фенилэтиламина гораздо больше - например, в молочных.

Кроме того, когда мы перевариваем шоколад, ферменты разлагают фенилэтиламин, так что он не поступает в мозг в серьезных количествах.

На Западе желанность шоколада среди женщин вдвое выше, чем среди мужчин. В частности, происходит это до и во время менопаузы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шоколад очень любят на Западе - но не стоит приписывать ему какие-то особые свойства

И хотя кровопотеря может приводить к дефициту некоторых важных для нашего организма элементов, например, железа, ученые подчеркивают, что шоколад не восстановит уровень железа так же быстро, как это сделают красное мясо или листья зелени.

Можно было бы предположить, что если шоколад так востребован женским организмом во время менструации, то после ее окончания нужда в нем отпадает. Но одно из исследований обнаружило лишь небольшой спад в желании есть шоколад у женщин в период после менопаузы.

Гораздо более вероятно, что связь между шоколадом и ПМС (предменструальным синдромом) - культурная, поскольку преобладает в западном обществе.

В одном из исследований было обнаружено, что женщины, родившиеся за пределами США, значительно реже связывают желание поесть шоколада с менструальным циклом, чем те, кто родился в США, а также иммигранты в США во втором поколении.

Некоторые исследователи предполагают, что шоколад связан у женщин с менопаузой потому, что это единственное для них время, когда обществом не порицается увлечение сладким. И всё из-за того, что в современной западной культуре идеал женской красоты - худая женщина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Часто очень хочется именно того, что нам лучше бы не есть

В другом исследовании утверждается, что причиной острого желания съесть что-то определенное могут быть мучительные колебания между этим желанием и стремлением контролировать то, что мы едим.

Как говорится в выводах, женщины разрешают это противоречие, отказываясь от пищи, которой им так хочется, и от этого им ее хочется еще больше. А если они поддаются желанию, то потом испытывают чувство вины.

Только две трети языков имеют специальное слово для такого желания

Как подчеркивается в исследовании, негативные эмоции, в свою очередь, подстегивают аппетит, и в итоге человек уходит в своего рода запой, только связанный с определенной едой.

Описанное имеет мало отношения к биологической нужде в той или иной пище или к физиологическому чувству голода. Это, скорее, о правилах, которые мы сами себе устанавливаем в отношении еды, и последствиях их нарушения.

Исследования также показывают, что, хотя острое желание поесть шоколада широко распространено в странах Запада, на Востоке это не так.

Есть и лингвистические различия: только две трети языков имеют специальное слово для такого желания, причем в большинстве случаев это слово имеет отношение к наркотикам или лекарственным средствам, а не к пище.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для жителей многих стран Азии желание поесть шоколада просто необъяснимо

Внутренние манипуляции

Есть подтверждение тому, что триллионы бактерий, живущих у нас в кишечнике, могут манипулировать нашим желанием съесть что-то. И это далеко не всегда то, что нужно нашему организму.

Дело в том, что микробы преследуют свои собственные интересы, говорит Атена Актипис, доцент факультета психологии Аризонского университета. И у них это хорошо получается.

"Те микробы, которым удается выживать за счет убеждения организма съесть то, что им нужно, по законам эволюции в следующем поколении получают преимущество перед другими. Им удается так управлять нами, что мы их кормим", - объясняет она.

Разным микробам у нас в кишечнике нравится разная окружающая среда. Одним - более кислотная, другим - менее.

То, что мы едим, влияет на экосистему в нашем кишечнике и на то, что достается бактериям. Они могут манипулировать нами, принуждая есть то, что им нужно, несколькими способами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бактерии, живущие у нас в кишечнике, далеко не всегда знают, что именно нужно организму

Например, посылать сигналы из кишечника в мозг через блуждающий нерв и заставлять нас чувствовать себя неважно, если мы недостаточно едим того, что нужно бактериям.

Или же они улучшают наше самочувствие, когда мы едим то, что им нравится, выделяя в организм такие нейромедиаторы, как дофамин или серотонин.

Они могут влиять на наши вкусовые рецепторы, чтобы нужные бактериям продукты ощущались, например, сладкими.

Никто еще это целенаправленно не изучал, признает Актипис, но такая картина основана на понимании учеными поведения микробов.

Но, предупреждает она, микробы не всегда хотят того, что для нас полезно. В конце концов, некоторые бактерии могут быть причиной болезни и смерти.

"Есть такое представление, будто микробиом - это часть нашего организма. Однако если у вас инфекционное заболевание, то вы скорее скажете, что микробы захватили ваш организм", - подчеркивает она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вы с детства привыкли к здоровой пище, то и съесть вам захочется что-то здоровое

Если вы придерживаетесь диеты с большим содержанием сложных углеводов и клетчатки, то вы создаете более разнообразный микробиом, говорит Актипис.

Вот тогда, возможно, если вы и будете остро желать какой-то пищи, то это будет здоровая пища.

Обуздать свои желания

Окружающий нас мир полон импульсов и мотиваций, способных вызывать самые разные желания - в том числе и съесть что-то определенное. Реклама, фотографии в соцсетях… Как удержаться среди всего этого?

"Куда бы мы ни пошли, везде мы видим рекламу продуктов с добавленным сахаром, и купить такую пищу очень легко, - говорит Атена Актипис. - Реклама влияет на наш мозг, и как только мы чувствуем запах этих продуктов, нам тут же хочется их попробовать".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нас с детства преследует реклама продуктов с добавленным сахаром. Очень трудно удержаться...

Свести к минимуму подобные раздражители и стимулы нереально. Ученые изучают способы, как нам преодолеть зависимость от навязываемой нам жажды съесть что-то.

В значительном количестве исследований содержится вывод, что техники повышения осознанности могут помочь побороть желание. Например, понимание того, что такое это желание, откуда оно берется. Или же умение не зацикливаться на мыслях о вожделенной пище.

Исследования показывают: один из наиболее эффективных способов укротить тягу - исключить из рациона продукты, вызывающие ее. Что подтверждает - в этих случаях мы хотим вовсе не того, что необходимо нашему организму.

Один из наиболее эффективных способов укротить желания - исключить из рациона продукты, вызывающие эти желания

В еще одном исследовании ученые на протяжении двух лет проводили эксперимент, более 300 участников которого придерживались случайным образом выбранной диеты (одной из четырех, с разным уровнем жиров, белков и углеводов).

Исследователи измеряли количество потребленных продуктов и фиксировали случаи возникновения острого желания что-то съесть.

Во всех группах участники потеряли в весе, но когда они съедали меньше той или иной пищи, то и непреодолимое желание в отношении этой пищи возникало реже.

По словам ученых, их эксперимент показал, что для того, чтобы снизить количество случаев "хотения", людям следует есть ту пищу, в отношении которой "хотение" возникает реже (возможно, потому, что воспоминания об этой пище быстрее стираются из памяти).

В целом ученые сходятся на том, что необходимо больше исследований, чтобы до конца разобраться в этом вопросе и выработать тактику преодоления желания срочно поесть нездоровой пищи.

Но нельзя не отметить, что их исследования уже сейчас показывают: чем здоровей наша диета, тем более здоровую пищу требует наш организм.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.