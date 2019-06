Стеснительность - это нормально? Или надо лечить?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Стеснительность - это в нас запрограммировано? Или можно от этого избавиться? И надо ли?

От мысли о том, что вам придется провести вечер в большой и шумной компании, вас бросает в дрожь? У вас холодеют пальцы и вам становится физически плохо при одной мысли о том, что придется выступить с презентацией перед коллегами? Вы не одиноки в этом.

Нигериец Акинделе Майкл рос застенчивым мальчиком. Большую часть времени он проводил в родительском доме, не выходя на улицу. К слову, родители Акинделе вовсе не стеснительные люди. Сам он считает, что провел детские годы за закрытыми дверями именно из-за своего характера. Но прав ли он?

Лишь отчасти, говорит Талиа Или, профессор Лондонского королевского колледжа: "Мы считаем, что стеснительность как черта характера и свойство темперамента - своего рода предпосылка к формированию личности. Когда дети начинают общаться с другими людьми, вы легко увидите разницу в том, насколько комфортно они себя чувствуют, вступая в разговор с незнакомым взрослым".

По ее словам, только около 30% стеснительности как черты характера - гены. Остальное формируется как ответная реакция на окружающую среду.

Большая часть того, что нам известно о генетике стеснительности, почерпнута из исследований, в которых сравнивается степень застенчивости близнецов, которые являются абсолютными генетическими копиями друг друга, с дизиготными, неидентичными близнецами, имеющих лишь половину общих генов.

Примерно 70% стеснительности - это приобретенное, а не генетическое

В последние лет десять такие ученые, как Или, начали исследовать ДНК, чтобы попытаться найти там генетические варианты, влияющие на личность и психическое здоровье человека.

Каждое отдельное сочетание генов лишь самую малость влияет на личность, но если взглянуть на тысячи таких комбинаций, то их влияние становится гораздо более заметным. Но и тогда это нельзя рассматривать в изоляции.

"Здесь играют роль не один, не десять и даже не сотня генов, здесь надо говорить о тысячах генов, - подчеркивает Или. - Таким образом, если вы рассматриваете геном, доставшийся от родителей, целиком, то там сотни тысяч генетических вариантов, релевантных для этой черты характера".

Итак, окружающая (социальная) среда чуть ли не более важна для развития подобных черт, говорит она. И что еще интересно по поводу генетики - она подталкивает нас к тем аспектам среды, к которым мы чувствуем генетическую предрасположенность.

Например, застенчивый ребенок с большей долей вероятности будет играть один на детской площадке и наблюдать за другими со стороны, вместо того чтобы участвовать в общей игре.

Стеснительность не приносит проблем, если только не перерастает в болезненный страх общения

Это заставляет таких детей чувствовать себя более комфортно наедине с собой, они к этому привыкают.

"Гены и окружение работают вместе, - отмечает Или. - Это динамичная система. И поэтому вы всегда можете повлиять на нее, изменить ее с помощью психологической терапии, которая вас научит специальным приемам".

Застенчивый ребенок чувствует себя более комфортно наедине с собой

Но такая ли плохая штука стеснительность?

Хлоя Фостер, клинический психолог лондонского Центра по исследованию тревожных расстройств и травм, говорит, что стеснительность сама по себе - довольно распространенная, обычная черта. Она не приносит проблем, если только не перерастает в социофобию, болезненный страх общения.

По словам Фостер, люди обращаются к ней за помощью, когда понимают, что "начали избегать многих вещей, которыми им необходимо заниматься".

Это может быть неспособность выступать перед коллегами по работе, трудности в общении или же ситуации, в которых надо оценивать работу других или быть оцениваемым другими.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) наиболее эффективна для людей, страдающих социофобией

Как говорит Или, возможно, есть какие-то эволюционные причины для развития такой черты личности, как стеснительность.

"Было полезно иметь в своей группе как людей, склонных к исследованию внешнего мира, так и тех, кто не склонен рисковать, хорошо чувствует возможную угрозу и лучше способен, например, защитить детей".

По ее словам, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) наиболее эффективна для людей, страдающих социофобией.

Успокоить нервы во время выступления перед аудиторией поможет, например, сосредоточение на людях в комнате, а не на том, что вам обязательно нужно сказать все правильно

КПТ помогает опознать негативные мысли и понять, что определенный тип поведения, который, как мы считаем, помогает нам (например, репетирование выступления или избегание контакта глаза в глаза) может, наоборот, заставить нас почувствовать еще большую тревожность.

Иногда проблема состоит в том, что люди, из-за застенчивости испытывающие страх публичных выступлений, часто требуют от себя слишком многого в той или иной ситуации, объясняет она.

"Например, они могут считать, что ни в коем случае нельзя запинаться, или что их выступление должно быть настолько интересным, что другие будут слушать не отрываясь на протяжении всей презентации".

Чем больше вы будете узнавать о своих тревогах, тем легче с ними справиться

Когда они способны немного снизить напряжение - например, делая короткие паузы, чтобы перевести дыхание, это помогает частично избавиться от тревожности.

Может также помочь такой простой прием, как сосредоточение на конкретных людях в аудитории, на том, что происходит вокруг вас - вместо того чтобы прислушиваться к себе самому и ожидать, что вот-вот ты начнешь запинаться и допускать ошибки.

Помогает также открытость общению. "Чем больше вы вовлечены в разные социальные ситуации, тем более уверенными в себе вы становитесь, - говорит Или. - Но подходите к этим ситуациям по-новому".

Поменяйте сценарий. Спросите себя: что вас больше всего страшит? Вы боитесь показаться скучными? Или опасаетесь, что вам нечего будет сказать? Чем больше вы будете узнавать о своих тревогах, тем легче с ними справиться.

Джесси Сан, аспирант Калифорнийского университета Дэвис, изучающая психологию личности, подчеркивает, что стеснительность и сосредоточенность на себе - это не одно и то же.

В западной культуре ценится зрительный контакт, в то время как в некоторых других, например, азиатских, смотреть собеседнику прямо в глаза считается невежливым

Как объясняет Сан, людям часто кажется, что быть интровертом - это быть сосредоточенным на себе, исследовать свои мысли. Но для психологов это лишь иное измерение личности, отражающее степень открытости опыту.

Застенчивые люди действительно часто интроверты, но они могут быть и экстравертами, которым их стеснительность мешает активно общаться.

Бывают и совершенно не стеснительные интроверты, которые просто предпочитают проводить время в обществе самого себя.

Джесси Сан говорит, что "личность неизменно бывает одним из прогнозирующих параметров счастья, а экстравертированность особенно часто имеет отношение к общему благополучию человека".

Не надо думать о сосредоточенности на себе или стеснительности как о болезни, которую надо лечить

"Экстраверты чаще испытывают такие чувства, как энтузиазм, восторг и радость", - рассказывает она.

Но могут ли интроверты достичь такой же радости, просто притворяясь экстравертами?

Сан и ее коллеги устроили эксперимент. Они попросили людей в течение недели вести себя как экстраверты (а для интровертов это очень долгий срок).

"Мы попросили их быть разговорчивыми, общительными, напористыми, смело идти на контакт с другими людьми - настолько часто, насколько это возможно", - рассказывает она.

Обнаружилось, что тем, кто и так был экстравертом, эта неделя принесла множество дополнительных позитивных эмоций - для них такое поведение было естественным.

Но люди, склонные к интроверсии, не испытали прилива позитивных эмоций. У тех же из них, кто был ярко выраженным интровертом, преобладали негативные эмоции, и в итоге они чувствовали сильную усталость.

Интроверты не получают никакой радости от типичного поведения экстравертов - напротив, они чувствуют себя выжатыми, опустошенными

"Я считаю, что главный урок таков: требовать от интровертов или от стеснительных людей поведения экстравертов на протяжении целой недели - это слишком, - говорит Сан. - Но, возможно, иногда они могут себя так вести".

Итак, внешняя среда играет значительную роль в том, насколько вы стеснительны. Но может ли она также влиять на степень удовлетворенности жизнью, если человек - от природы интроверт?

Говорят, в Соединенных Штатах высоко ценится уверенность в себе, экстраверсивное поведение в противоположность интроверсивному. Между тем, исследования показывают, что в ряде регионов Азии (в том числе в Японии и Китае) более ценится спокойное и сдержанное поведение.

Экстраверты, судя по всему, более довольны жизнью - даже в тех странах, где выше ценится интроверсивное поведение

Также различно и отношение к людям, которые склонны при разговоре смотреть собеседнику прямо в глаза. На Западе это, как правило, ценится, в то время как в других культурах, в Азии и Африке, например, такое поведение считается неуважительным и даже грубым.

И все-таки, несмотря на все культурные различия, исследования показывают, что экстраверты, судя по всему, более довольны жизнью - даже в тех странах, где выше ценится интроверсивное поведение, говорит Джесси Сан.

Но быть интровертом - это совсем не обязательно негативный опыт. Так же как и быть экстравертом - это не всегда позитивный опыт.

"Не надо думать о сосредоточенности на себе или стеснительности как о болезни, которую надо лечить, - подчеркивает Сьюзан Кейн в своей книге "Тихие. Сила интровертов в мире, который не может прекратить болтовню" (Quiet: The Power of Introverts in a World that Can't Stop Talking). - Нет никакой связи между умением говорить и обладанием самыми лучшими идеями".

