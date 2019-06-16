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По всему миру статистика одинакова: женщины чаще страдают от депрессии, чаще склонны покончить с собой, но самоубийц тем не менее больше среди мужчин. Отчего так?

Шесть лет назад мой брат покончил с собой. Ему было 28.

К несчастью, самоубийства случаются не так редко, как нам хотелось бы думать.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 год (это самая последняя глобальная статистика, которую можно найти на эту тему), в мире было совершено около 793 000 самоубийств. Большинство - мужчины.

В Великобритании уровень суицидов самый низкий с 1981 года - 15,5 на 100 000 человек.

Тем не менее самоубийство по-прежнему остается главной причиной смерти у мужчин до 45 лет. И гендерный разрыв никуда не девается. Среди британских женщин уровень суицидов - треть от мужского, 4,9 на 100 000.

Во многих других странах картина та же. В Австралии мужчины гибнут в результате самоубийства с вероятностью в три раза большей, чем женщины. В США - в 3,5 раза. А в России и Аргентине - более чем в четыре раза.

Данные ВОЗ показывают, что около 40% стран имеют еще более устрашающие показатели: более 15 суицидов на 100 000 мужчин, при этом только в 1,5% стран похожая цифра - у женщин.

Этой тенденции уже много лет. "С тех пор, как мы начали вести эту статистику, существует такое неравенство", - говорит психолог Джилл Харкави-Фридман, вице-президент, отвечающий за исследования, в Американском фонде предотвращения самоубийств, организации, оказывающей поддержку тем, кто пережил самоубийство.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почему же мужчины так страдают?

Суицид - очень деликатный и сложный предмет, в котором переплетается множество причин, и то, что люди кончают с собой, естественным образом отсекает нас от полного понимания того, почему они это сделали.

Тем не менее, поскольку мы все больше разбираемся в проблемах психического здоровья, растет и понимание тех факторов, которые влияют на этот трагический выбор.

Один из сложных вопросов - почему такое различие между женщинами и мужчинами. Он тем более непонятен, поскольку женщинам, как правило, чаще ставят диагноз "депрессия".

Более того, женщины с большей долей вероятности предпринимают попытку покончить с собой. Например, в США взрослые женщины делают это в 1,2 раза чаще, чем мужчины.

Вот только методы у мужчин часто гораздо более радикальные, в результате чего помощь, даже если и приходит, оказывается запоздалой - уже ничего поделать нельзя. Ну и то, что у мужчин больше доступ к средствам самоубийства, тоже играет роль.

Кроме того, мужчины чаще прибегают к столь радикальным способам потому, что у них больше решимости покончить с собой.

Отчего же мужчины так страдают? И можно ли с этим что-то сделать?

Факторы риска

Один из ключевых элементов - общение и общительность. Конечно, будет большим упрощением сказать, что женщины более склонны делиться своими проблемами, а мужчины - более замкнуты.

Но правда то, что на протяжении поколений в обществе существовал и существует стереотип: мужчины должны быть сильными и не должны признаваться в своих страданиях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С самого раннего возраста мы приучаем мальчиков к тому, что плакать - это проявление слабости

Часто это начинается с детства. "Мы твердим: мальчики никогда не плачут", - объясняет Колман О'Дрисколл, бывший исполнительный директор Lifeline, австралийского благотворительного общества, обеспечивающего 24-часовую психологическую поддержку тем, кто склонен к суициду.

"С самого раннего возраста мы приучаем мальчиков не показывать эмоций, потому что показывать эмоции - это "слабость", - говорит она.

Мара Грюнау, исполнительный директор канадского Центра по предотвращению самоубийств, указывает: очень многое зависит от того, как мы разговариваем с детьми, как учим их общению.

"Матери куда чаще разговаривают с дочерьми, чем с сыновьями, больше делятся с ними своими чувствами и опытом, - говорит она. - Мы будто по умолчанию ожидаем от женщин большей эмоциональности".

Мужчины же куда реже признаются, что чувствуют себя уязвимо - как самим себе, так и друзьям, не говоря уже о враче. Они более неохотно, чем женщины, обращаются за медицинской помощью - с вероятностью на 32% ниже, как выяснило одно из исследований British Medical Journal.

"Мужчины реже посещают врача по поводу проблем с психическим здоровьем, - подчеркивает Харкави-Фридман. - Не потому, что у них нет таких же проблем, как и у женщин, а потому что они реже осознают, что у них эти проблемы, что повышает риск суицида".

Если человек даже не осознает, что причина его состояния - стресс, то он и не думает о том, что кто-то или что-то может ему помочь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мужчины реже, чем женщины, обращаются к психотерапевтам и психиатрам

Только треть тех, кто кончает с собой, находились в то время в процессе лечения от депрессии или же от другого психического заболевания, отмечает Харкави-Фридман.

Самое опасное, что вместо того, чтобы обратиться к специалисту, многие мужчины предпринимают попытку "полечиться самому".

"Мужчины более склонны обращаться к алкоголю и наркотическим веществам, что может отражать переживаемую ими депрессию и, как мы знаем, только подталкивает к суициду", - говорит Харкави-Фридман.

Действительно, мужчины почти вдвое чаще, чем женщины, соответствуют критериям алкогольной зависимости. Но это лишь углубляет их депрессию, делает импульсивней поведение. Алкоголизм известен как один из факторов, способствующих суициду.

Другие факторы риска относятся к семье и работе. Например, во время экономического спада повышается уровень безработицы, а вместе с ним и частота попыток покончить с собой - обычно рост наблюдается в течение 1,5-2 лет после начала экономического кризиса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пытаться вытащить себя от депрессии самому при помощи наркотических средств - плохая затея

В одном исследовании 2015 года было обнаружено, что на каждый процент повышения уровня безработицы приходится 0,79% повышения уровня суицида.

Психические проблемы обычно усугубляются необходимостью найти новую работу и нехваткой денег. Но присутствуют и элементы социального давления, и личностный кризис.

"Нас так воспитывают, что мы всю жизнь оцениваем себя в сравнении с другими, с тем, насколько мы успешны экономически, - рассуждает Саймон Ганнинг, глава британского благотворительного общества Calm (аббревиатура Campaign Against Living Miserably), посвятившего свою деятельность предупреждению самоубийств среди мужчин. - И когда присутствуют экономические факторы, которые мы не можем контролировать, все становится очень сложным".

Бывает, положение усугубляется тем, что медицинская страховка, по которой человек проходит лечение от депрессии, привязана к его работе, и как только он теряет работу, его перестают лечить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Изоляция от общества - еще один серьезный фактор риска

Еще один фактор риска - одиночество, изолированность от общества, пишет в своей книге "Почему люди кончают с собой" врач Томас Джойнер. Такое случается во всех слоях общества.

Внешне успешный профессионал, поставивший карьеру превыше всего остального (в том числе и отношений в обществе), может оказаться на вершине в полном одиночестве, говорит Грюнау.

Естественно, важно помнить о том, что хотя некий внешний фактор и может ускорить движение к попытке самоубийства у человека, и без того склонного к этому, это не будет единственной причиной.

"Миллионы людей теряют работу, почти каждый из нас пережил разрыв отношений, но мы же не кончаем с собой по каждому из этих поводов", - говорит Харкави-Фридман.

Возможные решения

Для такой сложной проблемы не существует простых решений. Но большое число различных государственных программ, благотворительных организаций помогает достигнуть в этом прогресса.

Например, в Австралии группы активистов пытаются поменять саму культурную систему взглядов и понятий. Одна из набирающих обороты инициатив - День "Ты в порядке?" (RU OK? day), во время которого людей призывают вступать в беседу с теми, кому плохо, кто страдает в этой жизни.

Еще один подход - "принцип плечом к плечу" - поощряет людей больше разговаривать друг с другом, например, на футбольном матче или во время велосипедной прогулки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Австралии работает программа "Приятели по стройке" - в отрасли очень высокий уровень самоубийств

"Приятели по стройке" (Mates in Construction), программа по поддержке и обучению, информирует о высоком уровне самоубийств в строительной отрасли и рассказывает, как найти выход.

Упор делается на то, чтобы показать: это нормально для мужчин - обсуждать свои чувства с другими, это признак силы, а не слабости, объясняет О'Дрисколл.

Помогают и современные технологии. Далеко не каждый готов обсуждать свои сокровенные переживания с другим, даже по телефону горячей линии.

А вот искусственный интеллект - беседа с ботом - вполне может быть приемлемым для тех, кому необходимо выговориться и получить помощь без опасения, что их начнут оценивать.

Еще одна стратегия - сконцентрироваться на том, каким ударом для близких станет самоубийство. Кампания организации Calm под названием "Проект 84" (названная так из-за того, что в Британии каждую неделю от суицида гибнет 84 мужчины) подчеркивает всю глубину горя, которое несет самоубийство близким покончившего с собой.

Это противопоставляется распространенной среди потенциальных самоубийц идее "я избавлю всех от себя", подчеркивает Ганнинг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чаще протягивайте руку помощи друг другу

Другие варианты решения проблемы связаны с затруднением исполнения самоубийства технически.

Когда на знаменитом "мосту самоубийц" в Бристоле (Клифтонском подвесном мосту) установили барьеры, исследование обнаружило, что количество смертей уменьшилось вдвое - и нет никаких свидетельств того, что оно увеличилось где-то в других подобных местах.

Но, несомненно, впереди еще много работы.

О'Дрисколл указывает на то, что обычно гораздо больше внимания уделяется предупреждению смертей в дорожных происшествиях, чем предупреждению суицида, несмотря на то, что самоубийства уносят больше жизней.

Например, в Австралии уровень самоубийств в 2015 году был 12,6 на 100 000 человек, а смертей на дорогах - всего 4,7.

Нужно больше исследований. "Понятно, что есть объективные отличия между мужчинами и женщинами - в биологии, гормональной структуре, в том, как развивается и функционирует мозг".

Но часто мужчин и женщин исследуют вместе, и, несмотря на попытки как-то статистически отследить различия, этого недостаточно, чтобы разобраться в проблеме. Требуются раздельные исследования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не надо стесняться обсуждать тему суицида - это может спасти жизнь человека

Есть, впрочем, и положительные моменты. Харкави-Фридман указывает на заинтересованность британского государства в решении проблемы. Например, в 2018 году правительство объявило о создании должности министра по предотвращению самоубийств - впервые в стране.

По мнению Харкави-Фридман, это дает результаты - уровень суицида в Британии снижается, поскольку тут есть национальная стратегия борьбы с этим явлением.

Грюнау тоже считает, что ситуация улучшается. "Вы теперь можете свободно обсуждать с людьми проблему суицида, и хотя они поначалу вздрагивают, но затем более охотно, чем раньше, вступают в разговор".

И, хотя мы можем говорить об уменьшении количества случаев самоубийств, не будем забывать: даже одна подобная смерть - это смерть, которой можно было избежать.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.