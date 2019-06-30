Светлая триада и "ежедневная святость" - что это и зачем это изучать?
Обладание чертами темной триады делает нас более креативными, но провоцирует на жульничество. Как выяснилось, есть и светлая триада, что отчасти объясняет, почему некоторые из нас - хорошие люди просто от природы.
Склонны ли вы видеть в людях в первую очередь их лучшие черты? Или считаете, что все они только и делают, что пытаются вам досадить? Всегда ли вы честны в разговоре или предпочитаете включать обаяние, чтобы заставить поступать другого так, как вам выгодно?
То, как вы ответите на эти вопросы, отчасти определяет, насколько в вас велика доля "ежедневной святости". Так считают психологи, которые предложили новый взгляд на светлую сторону человеческой личности.
Спросите себя: считаю ли я, что люди (человечество как таковое) в основе своей добры и относиться к ним надо именно с учетом этого? Не готовы ответить сразу? Давайте разбираться.
Два десятилетия назад психологи предложили концепцию темной триады черт личности, пытаясь с ее помощью объяснить, почему некоторые люди, не задумываясь, прибегают к обману или издевательствам над более слабыми.
Ученые с тех пор активно исследовали, какое отношение эта бессердечно-манипулятивная триада (нарциссизм, макиавеллизм и психопатия) имеет к самым разным вещам - к успешной карьере, к проблемам в отношениях и даже к так называемым семи смертным грехам.
(Нарциссизм характеризуется гордостью, самовлюблённостью и отсутствием эмпатии, макиавеллизм включает в себя манипуляцию и эксплуатацию других, циничное пренебрежение нравственностью, сосредоточение на собственных интересах и лживость, а главные особенности психопатии - асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, бессердечность и беспощадность. - Прим. переводчика).
Вот поэтому-то Скотт Барри Кауфман, психолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке, решил, что пора восстановить баланс и попристальнее взглянуть на светлую сторону нашей личности.
"Мне было ужасно досадно, что люди так увлеклись темной стороной, не уделяя никакого внимания светлой", - говорит он.
Светлая триада, согласно Кауфману и его коллегам, состоит из трех черт личности, которые вместе многое говорят о характере человека в целом.
Каждая из этих черт высвечивает определенный аспект того, как вы взаимодействуете с другими, видите ли вы в каждом прежде всего хорошее, насколько вы готовы прощать, насколько рады успехам других и чувствуете ли себя неудобно, если надо манипулировать людьми, чтобы достичь того, что вам нужно.
- Первая черта, гуманизм, определяется как вера в неотъемлемое достоинство и ценность всех людей.
- Вторая, кантианство, получившая название в честь философа Иммануила Канта, предполагает отношение к людям как к целям, а не как к средствам для достижения цели, не как к пешкам в вашей личной шахматной партии.
- И третья - вера в человечество, вера в основополагающую доброту людей.
Уильям Флисон, психолог из Университета Уэйк-Форест в штате Северная Каролина, считает, что эти три черты помогают в исследованиях того, что делает человека хорошим. В частности, вера в то, что остальные люди хорошие, - видимо, ключевой элемент.
"Чем больше человек верит в то, что другие люди - хорошие, тем меньше ему хочется защититься от них, тем меньше он чувствует необходимость наказать их, когда они делают что-то плохое", - объясняет Флисон.
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"Ежедневные святые" своей добротой приносят пользу не только окружающему миру. Кауфман обнаружил, что те, кто в большей степени обладает чертами светлой триады, более довольны отношениями с другими людьми и жизнью вообще.
У них выше чувство собственного достоинства, они более добросовестны, любознательны, сострадательны, открыты, более склонны к прощению, более благодарны.
Но не бывает только "темных" или только "светлых" людей - в большинстве из нас все перемешано. На сайте Кауфмана вы можете пройти тест (на английском языке), результаты которого покажут, сколько в вас тьмы, а сколько - света.
Хотя, конечно, те, кто получает высокие оценки в разделе "светлые черты характера", скорее всего, получают низкие в разделе "темной триады", в ходе исследований Кауфмана выяснилось, что светлая черта - далеко не всегда прямое отражение темной, они не ходят парами.
И это, вероятно, хорошо. Ведь более "темные" личности обычно более смелы и решительны - не самые плохие качества в определенных ситуациях. У таких людей часто более развиты творческие способности и лидерские качества.
"Думаю, что в каждом из нас заложена эта двойственность, - говорит Кауфман. - Полезно признать наличие у себя темных черт и оптимально использовать их "в мирных целях", для творчества, например, а не пытаться притвориться, что у вас их нет".
Но если даже вы и тяготеете к светлой стороне, это не означает, что все в вашей жизни будет благополучно.
Например, один из аспектов кантианства - оставаться верным себе, даже если это может навредить вашей репутации. Тот, кто придерживается этого, рано или поздно окажется в ситуации, когда для того чтобы остаться верным своим принципам, ему придется сделать нечто, что не понравится другим.
"Иногда верность себе требует вступить в противостояние, - поясняет Кауфман. - Но вы делаете это, не прибегая к манипуляциям людьми".
Рассмотрим это на примере Дороти Дэй, американской журналистки и общественной деятельницы (одной из основательниц Движения католических рабочих), умершей в 1980 году.
Она посвятила жизнь борьбе за социальную справедливость и служению бедным, создавала приюты для бездомных.
Некоторые считают, что римско-католическая церковь должна провозгласить ее святой. Но далеко не для всех ее кандидатура выглядит приемлемой.
"Она вела высокоморальную жизнь, жила в бедности и часто теряла друзей из-за своего [бескомпромиссного] отношения ко многих вещам", - говорит Флисон. (Например, Дей призывала католиков уклоняться от призыва в армию во время Второй мировой войны. - Прим. переводчика.)
Те, в чьем характере больше черт из светлой триады, чаще чувствуют свою вину. И это, в общем-то, неплохо, говорит Тая Коэн из Тепперовской школы бизнеса при Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге.
Существует разница между здоровым чувством вины за свои поступки и нездоровыми переживаниями, которые можно скорее назвать стыдом, объясняет она. "Даже если чувство вины и неприятно как таковое… оно помогает людям вести себя более приемлемо".
Исследования и в самом деле показали, что склонность испытывать чувство вины связана с множеством положительных аспектов в поведении.
Например, если вы случайно пролили вино на новый светлый ковер в квартире друга и, чтобы он не заметил, поставили на это место стул, - как вы будете себя чувствовать на следующий день?
Тот, кто считает, что поступил некрасиво, - более склонен ощущать вину. Но эта вина, в сущности, является повышенным чувством ответственности за других, подчеркивает Коэн. Это внутренний предупреждающий сигнал, помогающий нам поступать правильно.
Если вы опасаетесь, что не наберете хороших баллов в тесте на принадлежность к светлой триаде, приободритесь: наша личность куда более подвержена изменениям, чем нам кажется.
Хотя исследования, проведенные Флисоном и его коллегами, обнаружили, что в краткосрочной перспективе люди обычно поступают последовательно при моральном выборе, на протяжении более длительного периода времени появляется пространство для маневра.
Та же Дороти Дэй, которую в будущем вполне могут причислить к лику святых, считала, что человек способен сделать выбор - стать лучше. И он этого достигнет, заставляя себя медленно, но верно меняться.
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И хотя исследований, подтверждающих, что такое может сработать в отношении каждого, пока нет, есть свидетельства, что наша личность довольно пластична, в течение жизни она может меняться.
"Я действительно считаю, что личность - это всего лишь комбинация привычек и точек зрения на то, как надо мыслить, действовать и чувствовать в этом мире, - говорит Кауфман. - И мы можем изменить эти привычки".
Исследования также показали, что склонность чувствовать вину усиливается по мере того, как мы стареем - в промежутке от 20 до 60 лет. Так что есть шанс, что с возрастом вы станете "святее", хотите того или нет.
Работа Кауфмана на тему светлой триады содержит послание надежды для всего человечества. Более тысячи человек прошли оба теста, чтобы определить, какой триады в них больше - светлой или темной, и среднестатистический участник существенно тяготел к светлой стороне.
"Это своего рода подтверждение: несмотря на ужасы мира, в котором живем, большинство людей словно по умолчанию склоняется к светлой стороне", - говорит ученый.
Если и дальнейшие исследования светлой триады подтвердят это, придется признать: несмотря на все наши пороки, мы в сущности хорошие.
Возможно, это подтолкнет того, кого сейчас швыряет от темной к светлой стороне их личности и обратно, сделать выбор в пользу света в себе.
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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.