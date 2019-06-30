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Обладание чертами темной триады делает нас более креативными, но провоцирует на жульничество. Как выяснилось, есть и светлая триада, что отчасти объясняет, почему некоторые из нас - хорошие люди просто от природы.

Склонны ли вы видеть в людях в первую очередь их лучшие черты? Или считаете, что все они только и делают, что пытаются вам досадить? Всегда ли вы честны в разговоре или предпочитаете включать обаяние, чтобы заставить поступать другого так, как вам выгодно?

То, как вы ответите на эти вопросы, отчасти определяет, насколько в вас велика доля "ежедневной святости". Так считают психологи, которые предложили новый взгляд на светлую сторону человеческой личности.

Спросите себя: считаю ли я, что люди (человечество как таковое) в основе своей добры и относиться к ним надо именно с учетом этого? Не готовы ответить сразу? Давайте разбираться.

Два десятилетия назад психологи предложили концепцию темной триады черт личности, пытаясь с ее помощью объяснить, почему некоторые люди, не задумываясь, прибегают к обману или издевательствам над более слабыми.

Ученые с тех пор активно исследовали, какое отношение эта бессердечно-манипулятивная триада (нарциссизм, макиавеллизм и психопатия) имеет к самым разным вещам - к успешной карьере, к проблемам в отношениях и даже к так называемым семи смертным грехам.

(Нарциссизм характеризуется гордостью, самовлюблённостью и отсутствием эмпатии, макиавеллизм включает в себя манипуляцию и эксплуатацию других, циничное пренебрежение нравственностью, сосредоточение на собственных интересах и лживость, а главные особенности психопатии - асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, бессердечность и беспощадность. - Прим. переводчика).

Вот поэтому-то Скотт Барри Кауфман, психолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке, решил, что пора восстановить баланс и попристальнее взглянуть на светлую сторону нашей личности.

"Мне было ужасно досадно, что люди так увлеклись темной стороной, не уделяя никакого внимания светлой", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вы великодушны к окружающим, это полезно не только им, но и вам

Светлая триада, согласно Кауфману и его коллегам, состоит из трех черт личности, которые вместе многое говорят о характере человека в целом.

Каждая из этих черт высвечивает определенный аспект того, как вы взаимодействуете с другими, видите ли вы в каждом прежде всего хорошее, насколько вы готовы прощать, насколько рады успехам других и чувствуете ли себя неудобно, если надо манипулировать людьми, чтобы достичь того, что вам нужно.

Первая черта, гуманизм, определяется как вера в неотъемлемое достоинство и ценность всех людей.

Вторая, кантианство, получившая название в честь философа Иммануила Канта, предполагает отношение к людям как к целям, а не как к средствам для достижения цели, не как к пешкам в вашей личной шахматной партии.

И третья - вера в человечество, вера в основополагающую доброту людей.

Уильям Флисон, психолог из Университета Уэйк-Форест в штате Северная Каролина, считает, что эти три черты помогают в исследованиях того, что делает человека хорошим. В частности, вера в то, что остальные люди хорошие, - видимо, ключевой элемент.

"Чем больше человек верит в то, что другие люди - хорошие, тем меньше ему хочется защититься от них, тем меньше он чувствует необходимость наказать их, когда они делают что-то плохое", - объясняет Флисон.

"Ежедневные святые" своей добротой приносят пользу не только окружающему миру. Кауфман обнаружил, что те, кто в большей степени обладает чертами светлой триады, более довольны отношениями с другими людьми и жизнью вообще.

У них выше чувство собственного достоинства, они более добросовестны, любознательны, сострадательны, открыты, более склонны к прощению, более благодарны.

Полезно признать наличие у себя темных черт и оптимально использовать их "в мирных целях"

Но не бывает только "темных" или только "светлых" людей - в большинстве из нас все перемешано. На сайте Кауфмана вы можете пройти тест (на английском языке), результаты которого покажут, сколько в вас тьмы, а сколько - света.

Хотя, конечно, те, кто получает высокие оценки в разделе "светлые черты характера", скорее всего, получают низкие в разделе "темной триады", в ходе исследований Кауфмана выяснилось, что светлая черта - далеко не всегда прямое отражение темной, они не ходят парами.

И это, вероятно, хорошо. Ведь более "темные" личности обычно более смелы и решительны - не самые плохие качества в определенных ситуациях. У таких людей часто более развиты творческие способности и лидерские качества.

"Думаю, что в каждом из нас заложена эта двойственность, - говорит Кауфман. - Полезно признать наличие у себя темных черт и оптимально использовать их "в мирных целях", для творчества, например, а не пытаться притвориться, что у вас их нет".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследования показали, что большинство из нас все же тяготеет к светлой стороне

Но если даже вы и тяготеете к светлой стороне, это не означает, что все в вашей жизни будет благополучно.

Например, один из аспектов кантианства - оставаться верным себе, даже если это может навредить вашей репутации. Тот, кто придерживается этого, рано или поздно окажется в ситуации, когда для того чтобы остаться верным своим принципам, ему придется сделать нечто, что не понравится другим.

"Иногда верность себе требует вступить в противостояние, - поясняет Кауфман. - Но вы делаете это, не прибегая к манипуляциям людьми".

Рассмотрим это на примере Дороти Дэй, американской журналистки и общественной деятельницы (одной из основательниц Движения католических рабочих), умершей в 1980 году.

Существует разница между здоровым чувством вины за свои поступки и нездоровыми переживаниями, которые можно скорее назвать стыдом

Она посвятила жизнь борьбе за социальную справедливость и служению бедным, создавала приюты для бездомных.

Некоторые считают, что римско-католическая церковь должна провозгласить ее святой. Но далеко не для всех ее кандидатура выглядит приемлемой.

"Она вела высокоморальную жизнь, жила в бедности и часто теряла друзей из-за своего [бескомпромиссного] отношения ко многих вещам", - говорит Флисон. (Например, Дей призывала католиков уклоняться от призыва в армию во время Второй мировой войны. - Прим. переводчика.)

Те, в чьем характере больше черт из светлой триады, чаще чувствуют свою вину. И это, в общем-то, неплохо, говорит Тая Коэн из Тепперовской школы бизнеса при Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге.

Существует разница между здоровым чувством вины за свои поступки и нездоровыми переживаниями, которые можно скорее назвать стыдом, объясняет она. "Даже если чувство вины и неприятно как таковое… оно помогает людям вести себя более приемлемо".

Исследования и в самом деле показали, что склонность испытывать чувство вины связана с множеством положительных аспектов в поведении.

Например, если вы случайно пролили вино на новый светлый ковер в квартире друга и, чтобы он не заметил, поставили на это место стул, - как вы будете себя чувствовать на следующий день?

Тот, кто считает, что поступил некрасиво, - более склонен ощущать вину. Но эта вина, в сущности, является повышенным чувством ответственности за других, подчеркивает Коэн. Это внутренний предупреждающий сигнал, помогающий нам поступать правильно.

Если вы опасаетесь, что не наберете хороших баллов в тесте на принадлежность к светлой триаде, приободритесь: наша личность куда более подвержена изменениям, чем нам кажется.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди не бывают только "темными" или "светлыми". В нас - смесь этих двух триад

Хотя исследования, проведенные Флисоном и его коллегами, обнаружили, что в краткосрочной перспективе люди обычно поступают последовательно при моральном выборе, на протяжении более длительного периода времени появляется пространство для маневра.

Та же Дороти Дэй, которую в будущем вполне могут причислить к лику святых, считала, что человек способен сделать выбор - стать лучше. И он этого достигнет, заставляя себя медленно, но верно меняться.

И хотя исследований, подтверждающих, что такое может сработать в отношении каждого, пока нет, есть свидетельства, что наша личность довольно пластична, в течение жизни она может меняться.

"Я действительно считаю, что личность - это всего лишь комбинация привычек и точек зрения на то, как надо мыслить, действовать и чувствовать в этом мире, - говорит Кауфман. - И мы можем изменить эти привычки".

Работа Кауфмана содержит послание надежды для всего человечества

Исследования также показали, что склонность чувствовать вину усиливается по мере того, как мы стареем - в промежутке от 20 до 60 лет. Так что есть шанс, что с возрастом вы станете "святее", хотите того или нет.

Работа Кауфмана на тему светлой триады содержит послание надежды для всего человечества. Более тысячи человек прошли оба теста, чтобы определить, какой триады в них больше - светлой или темной, и среднестатистический участник существенно тяготел к светлой стороне.

"Это своего рода подтверждение: несмотря на ужасы мира, в котором живем, большинство людей словно по умолчанию склоняется к светлой стороне", - говорит ученый.

Если и дальнейшие исследования светлой триады подтвердят это, придется признать: несмотря на все наши пороки, мы в сущности хорошие.

Возможно, это подтолкнет того, кого сейчас швыряет от темной к светлой стороне их личности и обратно, сделать выбор в пользу света в себе.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.