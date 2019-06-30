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Конечно, нам хочется думать о любимом человеке только хорошее, но, возможно, не следует быть слишком доверчивыми.

Майк Пенс отказывается обедать наедине с женщиной, если только она - не его жена. В глазах вице-президента США - это знак уважения к супруге, Карен, а также правило, отражающее его строгие религиозные взгляды.

Некоторые считают такой подход хорошим решением для тех мужчин, кто не может контролировать свое поведение. Другие называют позицию Пенса снисходительной в отношении женщин, сексистской и оскорбительной.

(Кстати, такая позиция - не такая уж редкость: согласно одному из исследований, около 5,7% опрошенных считали, что покупку еды человеку противоположного пола можно расценивать как акт неверности, то есть измену.)

Что бы вы ни думали об основаниях для такого поведения американского вице-президента, по крайней мере он и его жена четко очертили границы того, что для них прилично, а что нет в отношениях с людьми противоположного пола. Такого не скажешь о многих гетеросексуальных парах.

Людям часто очень сложно дать точное определение неверности. Многие сильно недооценивают вероятность того, что их партнер пойдет на измену (несмотря на то, что сами изменяли или изменяют).

Кроме того, эти люди плохо понимают, что делать, если такое случится с ними (а реакция других их часто удивляет).

Учитывая распространенность случаев неверности, подобное отсутствие понимания и неспособность совместно обсудить эту тему становятся причиной многих разбитых сердец - и ряд психологов считает, что нам надо бы более открыто разговаривать друг с другом об этом.

Выяснить, как много людей были неверны своим партнерам, непросто - в том числе и потому, что ученые полагаются в таких исследованиях на честные признания.

В результате примерные оценки количества случаев неверности могут варьироваться в очень широких пределах и часто зависят от того, каким образом собирались эти данные.

По максимальным оценкам, 75% мужчин и 68% женщин признали совершение акта неверности тем или иным способом в какой-то момент отношений (хотя более свежие исследования 2017 года показывают примерно одинаковый процент изменяющих мужчин и женщин).

По минимальным оценкам, доля измен в отношениях - 14%, все равно довольно много.

И тем не менее только 5% верят в то, что их партнер обманывал или обманет их в будущем. Так что даже самые консервативные оценки говорят о том, что это случается гораздо чаще, чем люди ожидают. Возможно, мы слишком доверчивы в отношениях.

"Те из нас, кто не находится в состоянии депрессии, обычно неоправданно оптимистичны в отношении вероятности того, что случится нечто плохое", - комментирует Сюзан Бун из Университета Калгари (Канада).

"И одно из проявлений такого оптимизма - малое допущение неверности партнера. С другой стороны, верить своему партнеру - более здоровый для отношений подход, чем все время с подозрением следить за его поведением".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Примерно одна из двадцати гетеросексуальных пар считает изменой покупку пищи для кого-то противоположного пола

Вот тут-то и проявляется одна из проблем: слово "неверность" для разных людей значит разное. Ученые могут дать формулировку того, что она означает, но каждый из нас все равно будет интерпретировать ее по-своему.

"Не уверена, что понимаю, почему люди не разговаривают об этом друг с другом, учитывая то, как часто случаи неверности встречаются в фильмах или песнях", - говорит Бун.

"Мы не все знаем о том, насколько многообразны точки зрения на это, насколько отличаются стандарты поведения у разных людей. Мы ошибочно полагаем, что если сами расцениваем то или иное поведение как измену, то и наш партнер считает так же. Люди предпочитают думать, что с ними такого не случится".

Около 70% из нас никогда не обсуждали со своим любимым человеком, что именно можно считать неверностью. Вот, например, мобильное приложение для знакомств. Можно ли считать проявлением неверности то, что человек загрузил его в свой смартфон?

От 18 до 25% пользователей приложения Tinder состоят в устойчивых отношениях. Вероятно, если Tinder помогает им найти нового партнера и встретиться, то это можно считать неверностью. Не случайно же такие пользователи Tinder с большей долей вероятности согласны на секс без обязательств.

Для некоторых неверность - это только секс, но другие могут считать таковой даже легкий флирт

Участники исследования, которым задавался вопрос о том, допускают ли они возможность, что их партнер бывал им неверен, могли интерпретировать "неверность", как им угодно. Так что всего 5% - это удивительно маленький процент.

Для некоторых неверность - это только секс, но другие могут считать таковой даже легкий флирт. Тем не менее, даже когда нам предоставляется свобода толковать понятие "неверность", мы все равно излишне оптимистичны и считаем, что с нами-то этого не случится.

Определить так называемую эмоциональную неверность особенно трудно. Это часто случается на рабочем месте, когда переплетающиеся профессиональные и личные интересы формируют тесные взаимоотношения. Такие отношения легко перерастают из вполне невинных в нечто более интимное.

В одном из исследований ученые интересовались взглядами женщин на отношения на рабочем месте. Женщинам (от 30 до 50 лет, состоящим в серьезных отношениях) задавались вопросы о ситуациях, когда граница между допустимым и недопустимым в офисе размывалась.

"Не могу лгать, я жду, когда увижу его на работе, - призналась одна из них. - Я чувствую себя глупой школьницей, которая в кого-то влюбилась. Ну, вы знаете, вы видите его и - ах!.. Тебя это так волнует..."

Опрошенные заключили, что физическая близость вовсе не обязательна для того, чтобы ощутить: вы были эмоционально неверны своему постоянному партнеру.

Достаточно того, что вы скрываете что-то от него, думаете о другом, доверяете другому. Всё это вполне может случиться, учитывая то количество времени, которое мы проводим на работе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Около 70% обманывали своего партнера в тот или иной момент жизни

Опрошенные сказали, что верить партнеру важно для здоровых отношений. Но поведение друзей вашего партнера может раскрыть вам глаза на его собственное отношение к верности и неверности.

Чем больше доля ваших друзей, которые, как вы считаете, изменяли своим партнерам, тем более вероятно, что и сами вы в прошлом так поступали - и поступите в будущем.

Дело в том, что нам свойственно окружать себя людьми, похоже относящимися к проблеме адюльтера.

Ясно, что большинство людей, состоящих в моногамных отношениях, считает, что изменять партнеру - морально неверно. Ну а если кто-то все-таки изменил, будет ли наилучшим выходом признать вину?

Нам свойственно окружать себя людьми, похоже относящимися к проблеме адюльтера

Когда исследователи задают этот вопрос, люди склонны отвечать "да". Более 90% опрошенных говорят, что хотели бы знать, изменял ли им партнер.

В одном из исследований говорится, что важность верности и чистоты - основа моральных оценок таких людей.

Фактически хранение верности важнее, чем боязнь ранить чьи-то чувства. Если же самое важное - не причинять боли, то люди утверждали, что лучше и этичнее сохранить в тайне случайный романчик на стороне, чем признаться в нем.

Другое дело, действительно ли это наилучший выход. Неверность - главная причина разводов в Соединенных Штатах.

Признание в неверности, безусловно, ранит чувства любимого человека, но разные люди реагируют на это очень по-разному.

Грег Торториелло, психолог из Алабамского университета, изучал, как влияет на людей предполагаемый разрыв отношений, особенно на тех, кто болезненно переносит неудачи.

Один из примеров - люди-нарциссы, во всем ищущие одобрения со стороны окружающих и сосредоточенные на том, как правильно подать себя.

"Мы оценивали два типа нарциссов - "грандиозных" и "уязвимых", - рассказывает Торториелло.

"Грандиозный нарцисс имеет невероятно раздутое самомнение, в то время как уязвимый нарцисс чувствителен к чужим оценкам и обычно не так уверен в себе. В обоих случаях малейшая угроза может вызвать агрессивную реакцию".

В одном из исследований Торториелло участников просили представить себе, что их партнер уличен в разных вариантах неверности.

Некоторые варианты были эмоциональной неверностью (партнер поздно вечером разговаривал с кем-то по телефону и отвечал не на ваши месседжи), другие - сексуальной.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Такие черты характера, как нарциссизм, могут сильно влиять на то, как люди реагируют на неверность

"Грандиозные нарциссы хотели восстановить власть и контроль в отношениях, когда возникала угроза эмоциональной неверности", - рассказывает Торториелло.

"Это принимало формы словесных угроз, физических угроз, слежки. Но каких-то более глубоких негативных эмоций в связи с этими гипотетическими ситуациями мы у них не наблюдали".

Уязвимые нарциссы, узнав об эмоциональной неверности партнера, тратили больше времени на переживания, погружались с головой в негативные эмоции. Они принимали неверность более близко к сердцу.

С клинической точки зрения, диагноз "нарциссизм" - черно-белый. Либо вы нарцисс, либо нет.

Но большинство психологов-бихевиористов, таких как Торториелло, рассматривает нарциссизм в виде шкалы, согласно которой каждый из нас нарцисс в большей или меньшей степени.

В упомянутом исследовании ученый выбрал тех, кто по нарциссической шкале получал оценки выше среднего, но при этом совсем не обязательно был патологическим нарциссом.

"Если вы состоите в отношениях с одним из подобных людей и сексуально неверны ему, то, скорее всего, он попробует восстановить доминирование, что проявится в довольно деструктивном поведении. Но в случае с эмоциональной неверностью все будет еще более сложным", - отмечает Торториелло.

"Уязвимые нарциссы могут не говорить вам, что их тревожит состояние ваших отношений, что для них всё плохо. И если бы у меня попросили совета, то я бы сказал, что самое важное в таких отношениях - найти способ честно разговаривать друг с другом и всячески поддерживать эту возможность".

Прощение вполне вероятно, если неверность была изолированным случаем и если были предложены искренние извинения.

Однако и Торториелло, и Бун вновь и вновь подчеркивают: люди очень по-разному реагируют на гипотетические ситуации и на реальность.

"Опрашиваемые единодушно говорят исследователям, что разорвали бы отношения с неверным партнером, но в реальной жизни так происходит далеко не всегда, - говорит Бун. - Часто это действительно конец брака, но иногда - вовсе нет".

Торториелло подумывает о том, чтобы начать собирать данные из реальной жизни, и хотел бы изучать версии событий, изложенные обеими сторонам в паре.

Думают ли наши партнеры, что мы более склонны к неверности, чем это есть на самом деле? Принимают ли они за измену невинный флирт?

И надо учитывать вот еще что: хотя распространенность измен высока (в определенный момент жизни это может случиться со многими из нас), в каждый отдельно взятый год степень ее вероятности, пожалуй, довольно низка.

Поэтому нет какой-то особенно острой необходимости обсуждать эту тему с вашим партнером прямо сейчас, срочно.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.